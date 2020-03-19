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На всякий случай: судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону (Статья 120 Конституции).
Конституционный суд опубликовал на своём сайте материал издания «Царьград», в котором критики инициированных Владимиром Путиным поправок в Конституцию названы «политическими шлюхами». На это первой обратила внимание «Медиазона».
Материал заместителя главреда «Царьграда» Михаила Смолина о том, что заключение суда нужно «читать внимательно», опубликован в разделе «КС РФ в прессе». В нём говорится, что «оппозиционные истерики и припадки бессильной ярости» по поводу поправок «не имеют никакого отношения к праву».
Несколько выдержек из публикации:
В этом разделе на сайте Конституционного суда опубликовано множество материалов, в которых упоминается его деятельность. Среди них:
Конституционный суд одобрил поправки 16 марта. Он признал соответствующими основному закону страны в том числе обнуление президентских сроков Владимира Путина, упоминание бога и определение брака как союза исключительно между мужчиной и женщиной.
Власть. Денег у них в достатке, средний класс жеж
Бетонный Денис
Это мы средний класс, не забывай. Что важнее: деньги без власти или власть без денег?
Любой переворот, так или иначе связнный с властью за последнее время, заключается в том, что власть ночью переворачивается с одного бока на другой
Сайт суда конечно атас. Вернулся в свой 2005. И станица с этой статьёй на их сайте уже пустая