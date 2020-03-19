На всякий случай: судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону (Статья 120 Конституции).

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Конституционный суд опубликовал на своём сайте материал издания «Царьград», в котором критики инициированных Владимиром Путиным поправок в Конституцию названы «политическими шлюхами». На это первой обратила внимание «Медиазона».

Материал заместителя главреда «Царьграда» Михаила Смолина о том, что заключение суда нужно «читать внимательно», опубликован в разделе «КС РФ в прессе». В нём говорится, что «оппозиционные истерики и припадки бессильной ярости» по поводу поправок «не имеют никакого отношения к праву».

Несколько выдержек из публикации:

«Никого не интересует, что написал Конституционный суд. Все вердикты уже заранее вынесены, все оценки выложены в „твиттеры“: все проститутки, шлюхи и продажные твари. Не твоего ума, оппобот, читать самому заключение Конституционного суда. Надо беспрекословно верить своим вождям – они одни знают, как выглядит эта чума под названием безпутинное „светлое будущее“. Если тебе не нравится чьё-либо решение – всегда ли его принимала шлюха?»;

«На самом деле заключение Конституционного суда очень интересно не только для профессиональных юристов. Да и персонажи с пониженной социальной ответственностью (всевозможные политические шлюхи) заседают вовсе не в Конституционном суде, а обитают в виртуальной реальности своих ютубов и блогов».

В этом разделе на сайте Конституционного суда опубликовано множество материалов, в которых упоминается его деятельность. Среди них: