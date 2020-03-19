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Сергей Звезда
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На сайте Конституционного суда опубликовали статью «Царьграда» о «политических шлюхах», критикующих поправки Путина Материал редакции

На всякий случай: судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону (Статья 120 Конституции).

7 комментариев
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Конституционный суд опубликовал на своём сайте материал издания «Царьград», в котором критики инициированных Владимиром Путиным поправок в Конституцию названы «политическими шлюхами». На это первой обратила внимание «Медиазона».

Материал заместителя главреда «Царьграда» Михаила Смолина о том, что заключение суда нужно «читать внимательно», опубликован в разделе «КС РФ в прессе». В нём говорится, что «оппозиционные истерики и припадки бессильной ярости» по поводу поправок «не имеют никакого отношения к праву».

Несколько выдержек из публикации:

  • «Никого не интересует, что написал Конституционный суд. Все вердикты уже заранее вынесены, все оценки выложены в „твиттеры“: все проститутки, шлюхи и продажные твари. Не твоего ума, оппобот, читать самому заключение Конституционного суда. Надо беспрекословно верить своим вождям – они одни знают, как выглядит эта чума под названием безпутинное „светлое будущее“. Если тебе не нравится чьё-либо решение – всегда ли его принимала шлюха?»;
  • «На самом деле заключение Конституционного суда очень интересно не только для профессиональных юристов. Да и персонажи с пониженной социальной ответственностью (всевозможные политические шлюхи) заседают вовсе не в Конституционном суде, а обитают в виртуальной реальности своих ютубов и блогов».

В этом разделе на сайте Конституционного суда опубликовано множество материалов, в которых упоминается его деятельность. Среди них:

Конституционный суд одобрил поправки 16 марта. Он признал соответствующими основному закону страны в том числе обнуление президентских сроков Владимира Путина, упоминание бога и определение брака как союза исключительно между мужчиной и женщиной.

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#конституция #новости

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7 комментариев
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Бетонный Денис

6

Да им всем уже давно плевать, что они себя дискредитируют. Деньги в первую очередь. 

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Неизвестный месяц

Бетонный
1

Власть. Денег у них в достатке, средний класс жеж

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Бетонный Денис

Неизвестный
0

Это мы средний класс, не забывай. Что важнее: деньги без власти или власть без денег?

Ответить

Неизвестный месяц

Бетонный
0

погода в доме

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No Name

1

Политические шлюхи пишут о других политических шлюхах. Как это мило

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Чехол от очков

0

Любой переворот, так или иначе связнный с властью за последнее время, заключается в том, что власть ночью переворачивается с одного бока на другой 

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Дмитрий Алексеевич

0

Сайт суда конечно атас. Вернулся в свой 2005. И станица с этой статьёй на их сайте уже пустая

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