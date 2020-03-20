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Сергей Звезда
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«Ведомости» временно изменили название на «Вседомой», чтобы призвать к самоизоляции из-за коронавируса Материал редакции

Издание предложило читателям свеcти к минимуму социальные контакты.

25 комментариев
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Газета «Ведомости» на время изменила название на «Вседомой», чтобы призвать к самоизоляции и другим мерам предосторожности для борьбы с распространением коронавируса Covid-19.

Выпуск газеты 20 марта выйдет с изменённым логотипом на первой полосе. В таком виде он также появился на сайте и в соцсетях издания.

Несмотря на то, что в России «масштабы беды не столь велики», число подхвативших инфекцию растёт «каждый день на десятки человек», подчеркнули «Ведомости».

Остановить распространение заразы мы можем только вместе, если будем соблюдать необходимые в таких случаях меры предосторожности. Например, чаще мыть руки, дезинфицировать смартфоны, клавиатуры, дверные ручки и другие предметы, избегать массового скопления людей и тем более не появляться в людных местах с недомоганием.

Согласно рекомендациям Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, один из самых эффективных способов остановить распространение вируса – свеcти к минимуму социальные контакты. Проще говоря, остаться дома. Именно так мы сделали в редакции «Ведомостей» и призываем вас последовать нашему примеру, а также примеру многих крупных компаний.

Берегите себя и своих близких!

заявление «Ведомостей»

На текущий момент в России зарегистрированы 199 случаев заражения новым коронавирусом. В Москве 19 марта умерла первая пациентка, у которой была коронавирусная инфекция: оперативный штаб подчеркнул, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

#новости #медиа #covid19

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25 комментариев
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Балабол

5

Смешно наблюдать за уродами для которых просидеть дома на карантине является проблемой. Я с октября прошлого года из дома почти не выходил и ничего.

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Линейный татарин

Балабол
0

И что ж ты там рисуешь Максим

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Балабол

Линейный
3
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Равный Илья

Балабол
0

Держи в курсе

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Балабол

Равный
1

А что значит забайтить? Кечанский обозвал меня вчера и я не понял что это значит.

Ответить

Poe Ghost

Балабол
3

Bite — укусить. Забайтить — закусать. На ТЖ это не страшно, если только тебя не кусает Дед. Его остерегайся, у него коронавирус. И хуй знает что ещё. А таблетки, блять, не пьёт.

Ответить

Равный Илья

Poe
0

Тебя только что забайтили.  

Ответить

Равный Илья

Poe
0

Bait исходное слово 

Ответить

Poe Ghost

Равный
0

Блять, ну серьезно? Надо билборд *САРКАЗМ* везде ставить?

Ответить

Равный Илья

Poe
0

Все время я думал, что я рыбак. Но оказалось, что я сам рыба. И меня
За-Ба-Й-Ти-Ли

Ответить

Poe Ghost

Равный
0

Не расстраивайся, иногда и рыба может дать жару.

Ответить

Равный Илья

Балабол
1

Мы же уже с тобой обсуждали с твоего прошлого твинка, ну. 
Чего ты, как не родной. 
Я скучал 

Ответить

Балабол

Равный
0

Я не твинкую. Напомни.

Ответить

Rayslava

2

В кои-то веки от российского СМИ реакция здорового (пока ещё) человека.
Вот так и надо было прямо с самого начала.

Ответить

Leon

1
Ответить

Уютный Багажник

Leon
1

К смертному одру что ли?

Ответить

Нурым Золански

1

я и так дома, спасибо 

Ответить

alexey bratsun

1

Комментарий типа я сижу дома с 2012 года

Ответить

Многочисленный супер_стар

0

А пэйвол хотя бы на 14 дней они отменить не догадались?)

Ответить

Сергей Звезда

Многочисленный
0

а на жизнь, зп и прочее ты им деньги дашь?)

Ответить

Многочисленный супер_стар

Сергей
0

Начнем с того, что 14 дней точно погоды не сделают в данном случае - все равно у кого есть подписка - у тех она есть. Ну а в отношении потери новых подписчиков - тут бабка надвое сказала - за счет подобного могли бы наоборот приобрести)

И закончим любимым доводом на виси  - они знали куда идут работать)

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Сергей Звезда

Многочисленный
0

Ну я условно и в целом о жизни издания. Зарплаты у них не привязаны подпискам (странно, если бы было наоборот). А скидки у них серьёзные в мае и под Новый год. 

Я понимаю, что ты про общественную значимость темы, но Веды в первую очередь обращаются к своей аудитории (в любом случае откроют сайт/газету), а уже во вторую — к тем, кто увидит скрин первой полосы в других изданиях или соцсетях. Ну мне так кажется!

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Слепой Абдужаббор

Сергей
0

У них хотя бы 1000 подписчиков наберется?

Ответить

Sergei Larin

0

Я вообще придерживаюсь мысли, что корону создали арабы, чтобы отомстить американцам, европейцам, русским, китайцам (за геноцид уйгуров)
Именно поэтому они спровоцировали конфликт Ирана и США убив Сулеймани
Начали финансировать Грету Тунберг, чтоб Европа отвлеклась на её бред, а так же убили двух свидетелей в один день - Коби Брайнта и попа Чаплина.

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Банковский пёс_анон

0
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