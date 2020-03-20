Прямой эфир
Издание предложило читателям свеcти к минимуму социальные контакты.
Газета «Ведомости» на время изменила название на «Вседомой», чтобы призвать к самоизоляции и другим мерам предосторожности для борьбы с распространением коронавируса Covid-19.
Выпуск газеты 20 марта выйдет с изменённым логотипом на первой полосе. В таком виде он также появился на сайте и в соцсетях издания.
Несмотря на то, что в России «масштабы беды не столь велики», число подхвативших инфекцию растёт «каждый день на десятки человек», подчеркнули «Ведомости».
На текущий момент в России зарегистрированы 199 случаев заражения новым коронавирусом. В Москве 19 марта умерла первая пациентка, у которой была коронавирусная инфекция: оперативный штаб подчеркнул, что причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Смешно наблюдать за уродами для которых просидеть дома на карантине является проблемой. Я с октября прошлого года из дома почти не выходил и ничего.
Держи в курсе
Bait исходное слово
В кои-то веки от российского СМИ реакция здорового (пока ещё) человека.
Вот так и надо было прямо с самого начала.
Многочисленный супер_стар
Начнем с того, что 14 дней точно погоды не сделают в данном случае - все равно у кого есть подписка - у тех она есть. Ну а в отношении потери новых подписчиков - тут бабка надвое сказала - за счет подобного могли бы наоборот приобрести)
И закончим любимым доводом на виси - они знали куда идут работать)
Я вообще придерживаюсь мысли, что корону создали арабы, чтобы отомстить американцам, европейцам, русским, китайцам (за геноцид уйгуров)
Именно поэтому они спровоцировали конфликт Ирана и США убив Сулеймани
Начали финансировать Грету Тунберг, чтоб Европа отвлеклась на её бред, а так же убили двух свидетелей в один день - Коби Брайнта и попа Чаплина.