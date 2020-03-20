Остановить распространение заразы мы можем только вместе, если будем соблюдать необходимые в таких случаях меры предосторожности. Например, чаще мыть руки, дезинфицировать смартфоны, клавиатуры, дверные ручки и другие предметы, избегать массового скопления людей и тем более не появляться в людных местах с недомоганием.

Согласно рекомендациям Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, один из самых эффективных способов остановить распространение вируса – свеcти к минимуму социальные контакты. Проще говоря, остаться дома. Именно так мы сделали в редакции «Ведомостей» и призываем вас последовать нашему примеру, а также примеру многих крупных компаний.

Берегите себя и своих близких!