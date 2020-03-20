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Учёные рассчитывают, что массовое внедрение вакцины возможно к концу года.
Научный центр Роспотребнадзора начал испытывать вакцину против Covid-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Испытания проводят на лабораторных животных, учёные рассчитывают, что массовое внедрение вакцины возможно в октябре-декабре 2020 года.
Прототипы препаратов разработали в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» при Роспортребнадзоре. Они созданы как на основе уже применяемых препаратов против гриппа, кори и стоматита, так и на основе созданных синтетических вакцин.
Также средство от Covid-19 разрабатывают КНР, США, Южная Корея, Израиль, Германия, Канада, Нидерланды, Франция и другие страны. США первыми провели испытания на людях.
К 20 марта в России зафиксировали 199 случаев заболевания Covid-19. По данным ВОЗ, в мире 209 тысяч заражённых, более восьми тысяч человек умерли от вируса.
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