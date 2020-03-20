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Алексей Боржонов
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В России начали испытание вакцины против Covid-19. Её тестируют на животных Материал редакции

Учёные рассчитывают, что массовое внедрение вакцины возможно к концу года.

15 комментариев
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Научный центр Роспотребнадзора начал испытывать вакцину против Covid-19. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Испытания проводят на лабораторных животных, учёные рассчитывают, что массовое внедрение вакцины возможно в октябре-декабре 2020 года.

Прототипы препаратов разработали в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» при Роспортребнадзоре. Они созданы как на основе уже применяемых препаратов против гриппа, кори и стоматита, так и на основе созданных синтетических вакцин.

Также средство от Covid-19 разрабатывают КНР, США, Южная Корея, Израиль, Германия, Канада, Нидерланды, Франция и другие страны. США первыми провели испытания на людях.

К 20 марта в России зафиксировали 199 случаев заболевания Covid-19. По данным ВОЗ, в мире 209 тысяч заражённых, более восьми тысяч человек умерли от вируса.

От года и больше: кто работает над вакциной…
В США начались первые испытания на людях, но до промышленного производства ещё далеко.
tjournal.ru

#новости #covid19 #медицина #здоровье

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15 комментариев
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Иван Прохоров

10

На основе арбидола, я так понимаю

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Голый файл

Иван
9

Вытяжки из слюны Ротенбергов

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Корпоративный коктейль

9

Жаль, что ебучее руководство страны полностью дискредитировала национальную науку и учёных России в глазах её же граждан. 

Ответить

Корпоративный коктейль

Корпоративный
0

И так уже 200 лет

Ответить

Невысокий мангал

Корпоративный
0

Науку убил еще Сталин. 

Ответить

Корпоративный коктейль

Невысокий
0

Кого убил, кого по лагерям)

Ответить

Сергей Васильев

4

@Дмитрий Орлов спасибо, что ты есть.

Ответить

That cat

4

@Антон Меглин спасибо за помощь России

Ответить

Фундаментальный Орзэмэс

4

@Владислав Цыплухин верни Казахстан

Ответить

Невысокий мангал

0

В стиле россии — это спиздить разработку другой страны на конечном этапе, и выдать за собственную. Так и здесь. 

Ответить

Коллективный цвет

Невысокий
1

порвался

Ответить

Живой Петя

Невысокий
1

Отвечаю комментариями Орлова, кто бы мог подумать

Ответить

LC

0

Её тестируют на животных

Животными назначили:...

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Мелкий микроскоп

0

Что-то много ключевых исследователей. Хотя на харде же.

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Иван Прохоров

0

Х

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