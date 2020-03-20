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Алексей Боржонов
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Племянник Путина создаст партию для участия в выборах в Госдуму Материал редакции

Роман Путин считает, что альтернативы действующему президенту нет.

28 комментариев
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Роман Путин​ Фото Reuters

Роман Путин, двоюродный племянник президента России, предприниматель и бывший сотрудник ФСБ, планирует создать собственную партию и будет участвовать в выборах в Госдуму. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Партия появится на базе движения «Люди дела», которое он возглавляет. По его словам, движение появилось в феврале 2020 года, у него 16 тысяч сторонников в 45 регионах России. В совет «Людей дела» входят ректор Московского института современного академического образования Лариса Астанина, президент Федерации тхэквондо (ИТФ) России Лазос Цилфидис, а также предприниматели и юристы.

На вопрос о политике действующего президента и предложении обнулить его сроки Роман Путин заявил «Коммерсанту», что альтернативы Владимиру Путина нет.

Мы хотели бы содействовать власти в ее позитивных начинаниях, политику президента мы полностью поддерживаем. Основной упор, однако, сделаем пока на регионах, тех, которые были упущены в некотором моменте.

Роман Путин
председатель движения «Люди дела»

По словам Романа Путина, партия будет позиционироваться как правоконсервативный проект, направленный на защиту интересов предпринимателей.

Учредительный съезд партии проведут до конца весны. Она планирует участвовать в региональных выборах в сентябре 2020 года и в думских выборах 2021 года.

Роман Путин — сын двоюродного брата президента Игоря Путина. До 2012 года он был сотрудником ФСБ, позже его назначили советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. В 2014 году Роман Путин основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, вскоре она сменила название и переехала в Россию.

  • Ранее о создании политических партий объявили директор по продукту World of Tanks компании Wargaming Вячеслав Макаров, писатель Захар Прилепин, певица Валерия и другие.
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#новости #политика

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28 комментариев
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Жидкий шар

19

Роман Путин, двоюродный племянник президента России, предприниматель и бывший сотрудник ФСБ

в этой стране всегда такой карьерный рост, вначале ты сотрудник ФСБ, а потом успешный предприниматель, каким то шармом связанны эти две вещи 

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Авторский паук например

Жидкий
21

в начале ты племянник Путина

Ответить

Жидкий шар

Авторский
1

ну это просто хайлвл, иногда можно  и без этого

Ответить

Авторский паук например

Жидкий
1

это чит

Ответить

Солдатский колос

10

начинается игра престолов

Ответить

Konstantin Tsevelev

9

Роман Путин считает, что альтернативы действующему президенту нет.

Вот так новость, охуеть.

Ответить

rossoshmap

7
Ответить

Долгий Женя

6

двоюродный племянник президента России, предприниматель и бывший сотрудник ФСБ

Как многого человек добился сам, а вы говорите, что в России везде кумовство и коррупция!

Ответить

Погибший динозавр

3

 движение появилось в феврале 2020 года, 

у него 16 тысяч сторонников в 45 регионах России

Бюджетников записали по привычке?

Ответить

That cat

Погибший
4

Всякие провластные ватные атланты

Ответить

Ni Ck

Погибший
0

Столько накрутили ботов подписчиков просто

Ответить

Порядочный цвет

2

Племянник Путина создаст партию и будет участвовать в выборах в Госдуму. Роман Путин считает, что альтернативы действующему президенту нет.

А партия будет называться "Железная логика"?

Ответить

LC

1

Путин

- двоюродный племянник президента России

- предприниматель

- бывший сотрудник ФСБ

- планирует создать собственную партию

- будет участвовать в выборах в Госдуму.

Ни один пункт не удивляет. К сожалению...

Ответить

IO

1

Бля, это шутка такая?

Ответить

deniska

1

Основной упор, однако, сделаем пока на регионах, тех, которые были упущены в некотором моменте.

Что, не во всех регионах спиздили ещё?

Ответить

Алексей Иванов

1

Роман Путин, иди нахуй.

Ответить

Rerpetual Junior

0

"а чего добился ты?"(с)

Ответить

Авторский паук например

0

Ранее о создании политических партий объявили директор по продукту World of Tanks компании Wargaming Вячеслав Макаров, писатель Захар Прилепин, певица Валерия и другие.

Собирают новую цирковую команду.

Ответить

Владимир Дыркин

0

Когда уже сына покажут

Ответить

Поверхностный самолет

0

Как же нет альтернатив, так бездарно управлять внутренней политикой любой идиот сможет.

Ответить

Мелкий микроскоп

0

Не знал о нём до этого момента.

Ответить

trueman

0

Преемника деду готовят

Ответить

Eugen T

trueman
0

Наследника

Ответить

dy

0

Скромно намекнул на себя.

Ответить

Aydar Salikhov

0

Учитывая, что главная ценность России - это Путин, скоро мы станем в 2 раза богаче. 

Ответить

Artem Kondratev

0

правоконсервативный

как свежо, как ново

Ответить

Eugen T

0

862 - Рюриковичи
2000 - Хуйловичи

Ответить

Предметный микрофон

0

Нужна партия путиных, где будут только его родственники

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