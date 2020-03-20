Роман Путин считает, что альтернативы действующему президенту нет.

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Роман Путин​ Фото Reuters

Роман Путин, двоюродный племянник президента России, предприниматель и бывший сотрудник ФСБ, планирует создать собственную партию и будет участвовать в выборах в Госдуму. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Партия появится на базе движения «Люди дела», которое он возглавляет. По его словам, движение появилось в феврале 2020 года, у него 16 тысяч сторонников в 45 регионах России. В совет «Людей дела» входят ректор Московского института современного академического образования Лариса Астанина, президент Федерации тхэквондо (ИТФ) России Лазос Цилфидис, а также предприниматели и юристы.

На вопрос о политике действующего президента и предложении обнулить его сроки Роман Путин заявил «Коммерсанту», что альтернативы Владимиру Путина нет.

Мы хотели бы содействовать власти в ее позитивных начинаниях, политику президента мы полностью поддерживаем. Основной упор, однако, сделаем пока на регионах, тех, которые были упущены в некотором моменте. Роман Путин председатель движения «Люди дела»

По словам Романа Путина, партия будет позиционироваться как правоконсервативный проект, направленный на защиту интересов предпринимателей.

Учредительный съезд партии проведут до конца весны. Она планирует участвовать в региональных выборах в сентябре 2020 года и в думских выборах 2021 года.

Роман Путин — сын двоюродного брата президента Игоря Путина. До 2012 года он был сотрудником ФСБ, позже его назначили советником губернатора Новосибирской области на общественных началах. В 2014 году Роман Путин основал в Лондоне компанию Putin Consulting Ltd, вскоре она сменила название и переехала в Россию.