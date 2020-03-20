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Они считают, что после публикаций «Медузы» об их причастности к убийству друзей от них отвернулась общественность.
Осуждённые фигуранты дела «Сети» в обращении к генпрокурору Игорю Краснову и председателю СК Александру Бастрыкину потребовали допроса об убийстве Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. Об этом пишет «Новая газета».
Максим Иванкин, Илья Шакурский, Андрей Чернов, Михаил Кульков и Дмитрий Пчелинцев заявили «о своей невиновности» в убийстве друзей. Они считают, что, «несмотря на возбуждение уголовного дела по факту гибели Артема и Екатерины, никакие следственные действия с их участием не проводятся». «Мы настаиваем на открытом, полном, всестороннем, объективном и серьёзном расследовании смертей этих ребят», — добавили они.
Фигуранты дела «Сети» рассказали, что «практически ежедневно» к некоторым из них приходят силовики, которые проводят «душеспасительные беседы» и склоняют «к признанию вины в причастности к убийствам».
21 февраля «Медуза» заявила, что некоторые фигуранты дела «Сети» могут быть причастны к убийству их знакомых: Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. 3 марта Алексей Полтавец, который находится за границей, признался в убийстве Дорофеева. По его данным, Левченко убил Максим Иванкин — фигурант дела «Сети». На следующий день в Рязанской области нашли останки Екатерины Левченко.
Я так и не понял до сих пор, кстати, что там с этой "Сетью". Кто-нибудь может мне вкратце объяснить, что, собственно говоря, произошло? Думаю, не я один такой
ну сосите тогда )
Я так понял раньше им всякие ништячки слали, а теперь поток как-то поубавился. Вот они и возмутились.