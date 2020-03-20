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Артём Мазанов
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Фигуранты дела «Сети» потребовали допросить их об убийстве Артема Дорофеева и Екатерины Левченко Материал редакции

Они считают, что после публикаций «Медузы» об их причастности к убийству друзей от них отвернулась общественность.

9 комментариев
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Изображение «Медузы»

Осуждённые фигуранты дела «Сети» в обращении к генпрокурору Игорю Краснову и председателю СК Александру Бастрыкину потребовали допроса об убийстве Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. Об этом пишет «Новая газета».

Максим Иванкин, Илья Шакурский, Андрей Чернов, Михаил Кульков и Дмитрий Пчелинцев заявили «о своей невиновности» в убийстве друзей. Они считают, что, «несмотря на возбуждение уголовного дела по факту гибели Артема и Екатерины, никакие следственные действия с их участием не проводятся». «Мы настаиваем на открытом, полном, всестороннем, объективном и серьёзном расследовании смертей этих ребят», — добавили они.

Окружающим навязывается мнение о нас, как о террористах, наркоманах и убийцах.

фигуранты дела «Сети»

Фигуранты дела «Сети» рассказали, что «практически ежедневно» к некоторым из них приходят силовики, которые проводят «душеспасительные беседы» и склоняют «к признанию вины в причастности к убийствам».

Появление так называемой версии А. Полтавца о причастности нас к убийствам отвернуло общественность от этой поддержки, чего и добивались инициаторы публикации.

фигуранты дела «Сети»

21 февраля «Медуза» заявила, что некоторые фигуранты дела «Сети» могут быть причастны к убийству их знакомых: Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. 3 марта Алексей Полтавец, который находится за границей, признался в убийстве Дорофеева. По его данным, Левченко убил Максим Иванкин — фигурант дела «Сети». На следующий день в Рязанской области нашли останки Екатерины Левченко.

#новости #делосети

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9 комментариев
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сироп от щекотки

22

У общественности прост сменился инфоповод, соррян

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Михаил Подивилов

8

Я так и не понял до сих пор, кстати, что там с этой "Сетью". Кто-нибудь может мне вкратце объяснить, что, собственно говоря, произошло? Думаю, не я один такой

Ответить

Тимур Шуваев

Михаил
–5

ну сосите тогда )

Ответить

Сергей Воробьёв

Тимур
4

спасибо очень кратко

Ответить

Михаил Подивилов

Тимур
0

Коротко и понятно, спасибо за линк (нет)

Ответить

Михаил Подивилов

Тимур
0

Ебать ты душный тип, коммент отредачил

Ответить

Игнат Синицын

1

Вы что короновирус штоле? Аки туалетная бумага по акции? 

Ответить

Ярослав Лазор

0

Я так понял раньше им всякие ништячки слали, а теперь поток как-то поубавился. Вот они и возмутились.

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Роман Белоус

0

Граммар-наци во мне просто охуел

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