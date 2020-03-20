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В ролике анонсированы новые «Проводник» и меню «Пуск».
Директор по продукту Microsoft Панос Пай опубликовал в Инстаграме тизер нового дизайна Windows 10. Компания подготовила ролик к достижению 1 миллиарда пользователей операционной системы.
В тизере показано, каким изначально был интерфейс Windows 10 и как он менялся. В нём представлены уже появившиеся нововведения (белая тема и новые иконки офисного пакета) и предстоящие, среди которых обновлённое меню «Пуск» и «Проводник».
Когда презентуют новый интерфейс, не уточняется. The Verge отмечает, что ближайшее мероприятие компании состоится 30 марта. На нём Microsoft представит новые продукты Office.
16 марта компания объявила, что достигла миллиарда активных пользователей Windows 10 в 200 странах.
Вот это Zver я понимаю
все равно Classic Shell ставить
Сборку xXx_Vasyan_xXx сразу ставь
сам ставь свои сборки
Не
Подумал ты фанат всего убогого, типа меню пуск в вин10 или говносборок
вроде норм смотрится. приятно для глаз
Разноцветные курсоры. Уэээээээу, я ещё в Win95 так делал