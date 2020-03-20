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Новости
Алексей Боржонов
940

Microsoft достигла миллиарда пользователей Windows 10 и показала тизер нового дизайна системы Материал редакции

В ролике анонсированы новые «Проводник» и меню «Пуск».

21 комментарий
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Директор по продукту Microsoft Панос Пай опубликовал в Инстаграме тизер нового дизайна Windows 10. Компания подготовила ролик к достижению 1 миллиарда пользователей операционной системы.

В тизере показано, каким изначально был интерфейс Windows 10 и как он менялся. В нём представлены уже появившиеся нововведения (белая тема и новые иконки офисного пакета) и предстоящие, среди которых обновлённое меню «Пуск» и «Проводник».

Когда презентуют новый интерфейс, не уточняется. The Verge отмечает, что ближайшее мероприятие компании состоится 30 марта. На нём Microsoft представит новые продукты Office.

16 марта компания объявила, что достигла миллиарда активных пользователей Windows 10 в 200 странах.

#новости #microsoft

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21 комментарий
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Корпоративный коктейль

7

Рекламные ролики вдохновлены эпл?

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Чувствительный меч

3
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Brown Zweig

Чувствительный
1

Вот это Zver я понимаю

Ответить

Британский Данила

Brown
0

это незвер, просто темы на хп

Ответить

Британский Данила

1

интерфейс вин7 непревзойденный. дискасс.

Ответить

Иван Семёныч

–2

все равно Classic Shell  ставить

Ответить

Rodion Kutsaev

Иван
–1

Сборку xXx_Vasyan_xXx сразу ставь

Ответить

Иван Семёныч

Rodion
0

сам ставь свои сборки

Ответить

Rodion Kutsaev

Иван
1

Не

Ответить

Иван Семёныч

Rodion
0

Подумал ты фанат всего убогого, типа меню пуск в вин10 или говносборок

Ответить

Rodion Kutsaev

Иван
0

Да

Ответить

Матвей Синицин

0

вроде норм смотрится. приятно для глаз

Ответить

Артем Ермулин

Матвей
1

Согласен. А главное: вкладки в проводнике появятся!) наконец-то

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

0

Новые фичи это еще не новый дизайн ☝️

Ответить

Maksim Derkach

0

одни и те же новости по 5 раз  за день

Ответить

Серый Филатов

0

Разноцветные курсоры. Уэээээээу, я ещё в Win95 так делал

Ответить

Британский Данила

Серый
0

на визуал бейсике надеюсь?

Ответить

Andre Macareno

0

Они ведь этот дизайн уже года два постепенно внедряют

Ответить

alex twit

0

Панос Пай
Эээээ

Ответить

Владислав Сурков

0

уже не новый пуск

Ответить

Сайрес Смит

–1

Фига, наконец-то можно обои новые ставить. Спиздили фишку у Попова

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