Прямой эфир
Фотографию девочки позаимствовали из рекламы «Сбербанка».
В Томске повесили баннер в поддержку поправок в Конституцию с фото ребёнка в военной форме. Фотографию в Инстаграме опубликовал местный журналист Александр Сакалов.
На баннере разместили девочку с цветами и надпись «Защитим память предков. Конституция 2020». Как пишет «Тайга.инфо», рекламу разместили на щите федерального оператора наружной рекламы Russ Outdoor.
На баннере разместили фотографию девочки из рекламы «Сбербанка», который в мае 2019 года продвигал проект благотворительного фонда «Память поколений».
Одна из поправок к Конституции — правопреемство России в отношении СССР. Ещё одна поправка закрепляет в основном законе страны защиту исторической правды. Рекламный баннер в Томске может быть отсылкой как раз к этим предложениям.
Сука, как же бесит. Вот особенно это "защитим память". Какую именно? Помнится, мои прабабушка с прадедушкой вообще ни одной истории не рассказывали с войны, как бы ни просили их. Когда достали вопросами, бабуля рассказала одну-единственную: однажды они с девушкой-товарищем заблудились в лесу зимой, нашли землянку, легли там спать, а утром увидели, что стены в землянке выложены трупами. Чтоб теплее было.
Дак чо, давайте реконструкции с детьми вот такие вот устраивать, если хотите реальную память
Так ветеранов то не осталось настоящих, кто действительно через ад прошел. Я думаю про войну не то что ветераны Второй мировой, афганцы или ветераны чеченских войн маловероятно будут много рассказывать.
Да не осталось почти никого, конечно. Ряженые разве что. Это уже давно не про уважение к тем, кто погиб ради нас, это про истеричное онанирование на тандем себя и выдуманных дедов, прошу прощения
Я искреннее не понимаю кто может поддерживать лозунг "Можем повторить" в стране, в которой чуть ли не через поколение есть люди, участвовавшие в разных боевых действиях. Вот же она, две чеченских совсем недавно были. По грузам 200 что ли соскучились, долбоёбы блять
Как это что могут повторить. Войну, смерть, мясо пушечное. У них на это встаёт. Вот в прямом и переносном смысле. Они этого реально хотят, понимаешь. Вот что страшно
Поверхностный самолет
Так эти повторители войну видели только в кино с красивой картинкой и хэппи-эндом.
Такая же история с дедом. Прошел войну танкистом, после всю жизнь на Энергомаше работал сварщиком. Выпивал чекушку на 9 мая и созванивался с теми, кто был еще жив на тот момент.
О войне ничего не рассказывал и вообще старался не вспоминать.
Молодец дедушка, я рада, что у тебя такой хороший был. Сейчас ещё вспомнила, что бабулю часто звали в школу в музей на 9 мая (она в этой школе раньше учителем была). И вроде она рассказывала совершенно стандартные, не личные факты (типа, началось тогда-то, у нас в отряде было столько-то людей, я познакомилась на войне с мужем), но глаза всегда блестели и голос дрожал. Нынешние бессовестные бляди всё это умудрились продать и предать забвению. У них теперь, сука, парады.
Их обман и заманивание детей на противозаконные сборища
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Наше патриотическое воспитание и формирование ответственного гражданина с детства
А вот это видели?
Когда становится очевидно, что нынешней власти нечего сказать о своих достижениях, а народ уже по горло сыт пустыми обещаниями про светлое будущее, путинскому режиму остаётся лишь эксплуатировать советское прошлое и использовать примитивные техники слезовыжимания. Тупо паразитизм на образах героизма, детства и семьи. Жалкие никчемные пропагандисты.
Их уже довольно дофига. Там про защитим право на труд и ещё какая-то ерунда. Вчера сфоткал только такой же. Но может по городу поеду сейчас, ещё встречу
Воронеж.
Оппозиции можно было бы тролльнуть и повесить точно такой же, но с *Защитим память предков, не дадим переписать конституцию*
Скорее всего, им не дадут этого сделать.
Когда я родился в Томске, и мне стыдно.
Для нашего тупого народа в большинстве своем, который не замечает никаких подвохов уже больше 20 лет, такие плакаты прям в самый раз.
И эта реклама реально работает для 90% населения.
Так что тут в новости как бы даже все хорошо.
Да, всё верно. И власти этим пользуются. А шо делать-то ещё? Выйти на трибуну и сказать: "Для нашего тупого народа в большинстве своем, который не замечает никаких подвохов уже больше 20 лет, такие плакаты прям в самый раз."?)
Британский химик
Я думаю выйти на трибуну и сказать: "Для нашего тупого народа в большинстве своем, который не замечает никаких подвохов уже больше 20 лет, такие плакаты прям в самый раз." не самая лучшая идея, потому что в последнее время даже среди оголтелых патриотов наблюдаю некоторую трансформацию в голове.
Корпоративный коктейль
Память предков оцифровали и сохранили в виде docx файла
И потом отдали на на печать в этом ебобаном docxсо словами "Макет готов"
Как, каким хуем ВОВ относится к поправкам конституции? Это приплетение уровня пизды к рукаву, но они смогли!
Никаким. Но не надо быть умником, чтобы понять, какую аудиторию власти собираются привлечь к голосованию данным бордом.
Суки, навели тяжелоскрепную артиллерию. Повторяю, здравый смысл под обстрелом, дети-ветераны перешли в атаку. Держимся.
1. "позаимствовали"))))
2. Память предков о том, что при Сталине было лучше? В этом идея.
Есть тут специалисты по пропаганде?
Так я защищаю: не выхожу из дома, дабы пожилые предки не заразились короной и не умерли
Забавно вообще.. Ведь храм Христа спасителя взорвали те же самые предки что и войну выиграли. Почему не рвутся шаблоны у этих гиперпатриотов? Нет ответа..