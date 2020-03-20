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Артём Мазанов
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«Защитим память предков»: в Томске повесили баннер в поддержку поправок в Конституцию с фото ребёнка в военной форме Материал редакции

Фотографию девочки позаимствовали из рекламы «Сбербанка».

59 комментариев
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Снимок Александра Сакалова

В Томске повесили баннер в поддержку поправок в Конституцию с фото ребёнка в военной форме. Фотографию в Инстаграме опубликовал местный журналист Александр Сакалов.

На баннере разместили девочку с цветами и надпись «Защитим память предков. Конституция 2020». Как пишет «Тайга.инфо», рекламу разместили на щите федерального оператора наружной рекламы Russ Outdoor.

Если дети участвуют в протестных митингах — это прям вообще ужас ужас. Но вот так почему-то можно.

Александр Сакалов
журналист

На баннере разместили фотографию девочки из рекламы «Сбербанка», который в мае 2019 года продвигал проект благотворительного фонда «Память поколений».

Одна из поправок к Конституции — правопреемство России в отношении СССР. Ещё одна поправка закрепляет в основном законе страны защиту исторической правды. Рекламный баннер в Томске может быть отсылкой как раз к этим предложениям.

Конституция по Путину: все изменения и новые…
Окончательная сводка по всем поправкам, которые уже одобрили Госдума и Совфед.
tjournal.ru

#новости #конституция

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59 комментариев
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the art of гепард

61

Сука, как же бесит. Вот особенно это "защитим память". Какую именно? Помнится, мои прабабушка с прадедушкой вообще ни одной истории не рассказывали с войны, как бы ни просили их. Когда достали вопросами, бабуля рассказала одну-единственную: однажды они с девушкой-товарищем заблудились в лесу зимой, нашли землянку, легли там спать, а утром увидели, что стены в землянке выложены трупами. Чтоб теплее было. 
Дак чо, давайте реконструкции с детьми вот такие вот устраивать, если хотите реальную память

Ответить

Дмитрий Алексеевич

the
1

Так ветеранов то не осталось настоящих, кто действительно через ад прошел. Я думаю про войну не то что ветераны Второй мировой, афганцы или ветераны чеченских войн маловероятно будут много рассказывать.

Ответить

the art of гепард

Дмитрий
3

Да не осталось почти никого, конечно. Ряженые разве что. Это уже давно не про уважение к тем, кто погиб ради нас, это про истеричное онанирование на тандем себя и выдуманных дедов, прошу прощения

Ответить

Дмитрий Алексеевич

the
6

Я искреннее не понимаю кто может поддерживать лозунг "Можем повторить" в стране, в которой чуть ли не через поколение есть люди, участвовавшие в разных боевых действиях. Вот же она, две чеченских совсем недавно были. По грузам 200 что ли соскучились, долбоёбы блять

Ответить

the art of гепард

Дмитрий
1

Как это что могут повторить. Войну, смерть, мясо пушечное. У них на это встаёт. Вот в прямом и переносном смысле. Они этого реально хотят, понимаешь. Вот что страшно

Ответить

Поверхностный самолет

Дмитрий
0

Так эти повторители войну видели только в кино с красивой картинкой и хэппи-эндом.

Ответить

Pavel Zamyatin

the
1

Такая же история с дедом. Прошел войну танкистом, после всю жизнь на Энергомаше работал сварщиком. Выпивал чекушку на 9 мая и созванивался с теми, кто был еще жив на тот момент.

О войне ничего не рассказывал и вообще старался не вспоминать.

Ответить

the art of гепард

Pavel
0

Молодец дедушка, я рада, что у тебя такой хороший был. Сейчас ещё вспомнила, что бабулю часто звали в школу в музей на 9 мая (она в этой школе раньше учителем была). И вроде она рассказывала совершенно стандартные, не личные факты (типа, началось тогда-то, у нас в отряде было столько-то людей, я познакомилась на войне с мужем), но глаза всегда блестели и голос дрожал. Нынешние бессовестные бляди всё это умудрились продать и предать забвению. У них теперь, сука, парады.

Ответить

Владислав Сурков

40

как говорил мой дед
я твой дед, а за путина я не воевал 

Ответить

Евгений Клочков

19

Их обман и заманивание детей на противозаконные сборища
@
Наше патриотическое воспитание и формирование ответственного гражданина с детства

Ответить

Vladic Samovar

Евгений
10

ЭТО ДРУГОЕ!

Ответить

Artem 88

Евгений
0

Готтентотская мораль, разрешите представиться.

Ответить

Евгений Шухов

10

А вот это видели?

Ответить

Artem 88

Евгений
20

Грузик 200

Ответить

Открытый динозавр

Евгений
11

На заднем плане бэдкомидиан ползёт.

Ответить

Poe Ghost

Евгений
1

Когда становится очевидно, что нынешней власти нечего сказать о своих достижениях, а народ уже по горло сыт пустыми обещаниями про светлое будущее, путинскому режиму остаётся лишь эксплуатировать советское прошлое и использовать примитивные техники слезовыжимания. Тупо паразитизм на образах героизма, детства и семьи. Жалкие никчемные пропагандисты.

Ответить

Озорной Лис

8

#победобесие

Ответить

Mmmax

Озорной
10

Лица у малых, как будто батя их на передовую ДНР отправляет

Ответить

Наглый Донатоед

Озорной
1

Вот на них и рассчитан этот борд, а не на гиков в интернете)

Ответить

That cat

7

Люди деменцию хотят победить, а вы всё недовольны, либерасты.

Ответить

Alexander Kopeikin

7

Их уже довольно дофига. Там про защитим право на труд и ещё какая-то ерунда. Вчера сфоткал только такой же. Но может по городу поеду сейчас, ещё встречу

Воронеж.

Ответить

Mmmax

6

Оппозиции можно было бы тролльнуть и повесить точно такой же, но с *Защитим память предков, не дадим переписать конституцию*

Ответить

Наглый Донатоед

Mmmax
1

Скорее всего, им не дадут этого сделать.

Ответить

Mmmax

Наглый
0

Будет честный повод возмущаться и говорить о притеснениях. 

Ответить

Andre

Mmmax
0

Перед выборами мэра не дали повесить, а перед выборами Путина навсегда - будьте любезны?)

Ответить

Mmmax

Andre
0

Пускай попробуют запретить баннер с дитем в форме солдатика. Не разобравшись, вполне могли пропустить.

Ответить

Олег Мельник

5

Когда я родился в Томске, и мне стыдно.

Ответить

Евгений Катышев

Олег
0

Такие плакаты по все стране повесят

Ответить

Владимир Земсков

4

Для нашего тупого народа в большинстве своем, который не замечает никаких подвохов уже больше 20 лет, такие плакаты прям в самый раз.
И эта реклама реально работает для 90% населения.
Так что тут в новости как бы даже все хорошо.

Ответить

Наглый Донатоед

Владимир
1

Да, всё верно. И власти этим пользуются. А шо делать-то ещё? Выйти на трибуну и сказать: "Для нашего тупого народа в большинстве своем, который не замечает никаких подвохов уже больше 20 лет, такие плакаты прям в самый раз."?)

Ответить

Британский химик

Наглый
0

Я думаю выйти на трибуну и сказать: "Для нашего тупого народа в большинстве своем, который не замечает никаких подвохов уже больше 20 лет, такие плакаты прям в самый раз." не самая лучшая идея, потому что в последнее время даже среди оголтелых патриотов наблюдаю некоторую трансформацию в голове.

Ответить

Теоретический микрофон

1

что такое память предков

Ответить

Корпоративный коктейль

Теоретический
9

Память предков оцифровали и сохранили в виде docx файла

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Корпоративный
1

И потом отдали на на печать в этом ебобаном docxсо словами "Макет готов"

Ответить

Просто Тимуррр

3

Как, каким хуем ВОВ относится к поправкам конституции? Это приплетение уровня пизды к рукаву, но они смогли!

Ответить

Наглый Донатоед

Просто
0

Никаким. Но не надо быть умником, чтобы понять, какую аудиторию власти собираются привлечь к голосованию данным бордом. 

Ответить

the.nightmarez

Наглый
1

Долбоёбов?

Ответить

Ответный Илья

2

Вот они двойные стандарты, так ненавидимые пропагандистами с телепиздера. 

Ответить

Plan 🇧&🇨

2

Сибирские Афины —-> Сибирская Спарта

Ответить

Иван Прохоров

1
Ответить

Иван Прохоров

Иван
0
Ответить

Теоретический микрофон

1

от кого защитим

Ответить

Юля Сергеева

Теоретический
1

От деменции может?

Ответить

Marat

Теоретический
0

От обнуления

Ответить

Vladimir Medvedev

1

Вовлечение детей в занятие конституцией
(с) не мое)

Ответить

the.nightmarez

1

Вырастим пушечное мясо.

Ответить

Artem 88

1

Суки, навели тяжелоскрепную артиллерию. Повторяю, здравый смысл под обстрелом, дети-ветераны перешли в атаку. Держимся.

Ответить

Корпоративный коктейль

0

Че за пиздец

Ответить

Дмитрий Большаков

0

стыдобища... впрочем, ничего нового. все как обычно. 

Ответить

Юля Сергеева

0

1. "позаимствовали"))))
2. Память предков о том, что при Сталине было лучше? В этом идея. 
Есть тут специалисты по пропаганде?

Ответить

Maria Dzyuba

0

я в москве видела такую рекламу уже))

Ответить

Взаимный Петя

0

Вижу руку @Alexei Kuksin

Ответить

Александр Коровников

0

А может и не быть 

Ответить

Andre Macareno

0

Так я защищаю: не выхожу из дома, дабы пожилые предки не заразились короной и не умерли

Ответить

Своеобразный микроскоп

0

Что бы защитить память предков не обязательно участвовать в этом балагане, под названием "Голосование".

Ответить

Уличный холод

0

В эту память входит ГУЛАГ?

Ответить

Павел Кудинов

Уличный
0

Забавно вообще.. Ведь храм Христа спасителя взорвали те же самые предки что и войну выиграли. Почему не рвутся шаблоны у этих гиперпатриотов? Нет ответа..

Ответить

Paul_N

0

Фото и ФИО тех, кто распорядился это сделать сюда бы.

Ответить

Светлана Кострова

0

очередное дно пробито

Ответить
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