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Алексей Боржонов
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ЦИК: процесс принятия поправок в Конституцию «уже легитимен», а Путина нужно уважать за желание «услышать мнение народа» Материал редакции

Что обсудила и решила избирательная комиссия по поводу 22 апреля.

34 комментария
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Центризбирком провёл заседание по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции. TJ выбрал главное из него:

  • Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что процесс принятия поправок легитимен, а президента можно уважать за «желание узнать мнение народа».

Мы все понимаем, что процедура, прошедшая в соответствии с ныне действующей Конституцией, уже легитимизирует те поправки, которые приняты. Она уже абсолютно легитимна, исходя из того что [эти поправки приняты] легитимно избранными Госдумой, Советом Федерации и нашими легитимно избранными законодательными собраниями субъектов. […] Уже сам по себе этот процесс легитимен.

Можно только с большим уважением отнестись к тому, что президент на этом не остановился — его политическая воля и желание услышать в данном случае не предусмотренное ныне действующей Конституцией мнение народа дополнительно.

Элла Памфилова
председатель ЦИК
  • ЦИК согласовал форму бюллетеня для голосования. В нём будет вопрос «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» и варианты ответа: «Да» или «Нет».
​Скриншот из трансляции заседания 

  • Центризбирком разрешил регионам провести досрочное голосование с 1 апреля в отдалённых или труднодоступных местах и с 15 по 21 апреля во всех регионах. По словам Памфиловой, это позволит «исключить одномоментное скопление на участках большого количества граждан» — такие меры приняли для предотвращения распространения коронавируса нового типа;

  • Памфилова отметила, что ЦИК готов приостановить работу по подготовке голосования, если власти перенесут его из-за пандемии Covid-19;

  • ЦИК запустила сайт, на котором есть информация обо всех поправках в Конституцию и новостях по теме голосования. Также для сайта разработали чат-бота Константина, который отвечает на часто задаваемые вопросы.
Скриншот сайта с информацией о голосовании​

  • Памфилова сказала, что на голосовании нужны наблюдатели, но не «надзиратели». Разницу она объяснила тем, что наблюдатели «отстаивают гарантированные Конституцией права», а надзиратели «как стервятники дожидаются, даже иногда провоцируют» нарушения;

  • К голосованию создадут новые аккредитационные удостоверения для журналистов. Их смогут получить только те, кто работал в СМИ не менее двух месяцев до даты голосования. В изначальном проекте такого ограничения не было, его предложил добавить заместитель председателя ЦИК Николай Булаев;

  • Данные в государственной системе ГАС-Выборы будут публиковать с интервалом в час в течение дня голосования.

Общероссийское голосование назначено на 22 апреля. Среди предложенных поправок: упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, обнуление сроков президента. TJ подробно описывал, какие изменения подразумеваются обновлённой Конституцией.

Конституция по Путину: все изменения и новые…
Окончательная сводка по всем поправкам, которые уже одобрили Госдума и Совфед.
tjournal.ru

Также TJ разбирал, как Конституционный суд объяснил законность спорных изменений, в том числе об обнулении сроков Путина и включении бога в Конституцию.

«Особая юридическая природа»: чем…
КС постановил, что его же старое решение не обнулять сроки Ельцина ни в чём не мешает Путину идти…
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#новости #конституция

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34 комментария
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Драгоценный Паша

23

Да пошел ты нахуй, блядь. Мнение еще твое уважать надо. Хуй тебе.

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Валерий Жмышенко

Драгоценный
10

В интернете:
Да пошел ты нахуй, блядь. Мнение еще твое уважать надо. Хуй тебе.

В жизни:
З-з-дравствуйте, В-владимир Владимирович! Вы л-лучший президент! Можно с вами селфи? 

Ответить

Огненный клуб

Валерий
0

В жизни:
Кольцо!

Ответить

Brown Zweig

Огненный
0

В жизни:
Возьмите с моей утренней каши оброк, сударь

Ответить

Папуша

Драгоценный
4

Вы прослушали обращение президента к народу

Ответить

Балабол

Драгоценный
–3

Умолкни сука. Сын бляди и либерала.

Ответить

allah213

Драгоценный
0

АМИНЬ

Ответить

Первая

9

Легитимный на легитимном и легитимным погоняет.

Ответить

Hasan Alloush

7

ЦИК «скажите спасибо что вас вообще спрашивают мрази»

Ответить

Женя Кузьмин

6

уже легитимизирует те поправки, которые приняты. Она уже абсолютно легитимна, исходя из того что легитимно избранными Госдумой, Советом Федерации и нашими легитимно избранными законодательными собраниями субъектов. Уже сам по себе этот процесс легитимен...

Ответить

Жидкий шар

Женя
1

а прикиньте когда нибудь узнают что кто-нибудь тут не легитимный из этого ряда...
это же страшно подумать

Ответить

German Times

6

Сколько ни говори "халва" слаще во рту не станет.

Ответить

Жидкий шар

2

бля а объясните что за херня, ну чисто теоретический
допустим вот я согласен с поправкой внести бога в конституцию, но не согласен что семья это мужик+ баба
и это получается я не могу выбрать определенные поправки, я голосую сразу за все или против всего?
хули они даже о разделение не задумались
хотя им же на все похуй уже, чё я спрашиваю 

Ответить

German Times

Жидкий
5

Да, Эллочка сказала, что или ты берешь комплексный обед, или не берешь, но не можешь брать винегрет и взять суп.

Ответить

Папуша

German
7

А жрать все равно будешь говно 

Ответить

Litnikov Danil

German
1

И жрешь из одного корыта, ага

Ответить

Meg Walker

Жидкий
2

Это, кстати, ещё и не законно ни хуя. По действующим нормам одна поправка — это "взаимосвязанные изменения конституционного текста". Тут же вообще ничего не связано.

Ответить

Первая

Meg
0

Нормально вы их приложили. Тут Исинбаева думала... А у вас "не связано". 

Ответить

Первая

Жидкий
0

За*бутся бюллетени подделывать, если разделят. 

Ответить

Nikita B

3

Балаган...

Ответить

Авторский паук например

Nikita
0

Анлимитед

Ответить

Поверхностный самолет

3

Кажется в конституцию забыли внести пункт, что процедура легитимна.

Ответить

Первая

Поверхностный
0

Она в P.S. будет. 

Ответить

Просто Тимуррр

1

Мы все понимаем...

Можно только с большим уважением отнестись...

Манипуляции уровня "завали ебало"

Ответить

Hasan Alloush

0

Легитимно обнуляй

Ответить

Никита Жуковский

0

Легитимность стремится к бесконечности

Ответить

fkp 48

0

Такая одержимость словом «легитимность» и его производными, хех. 

Ответить

Василий Лебедев

0

Глава ЦИК не понимает значение слова легитимность.

Ответить

Наденька

0

Не депутаты для народа, а народ для депутатов

Ответить

Игнат Синицын

–1

Нахуй блядь пошли. И ты и она все пошли нахуй со своими голосованиями блядь.

Ответить

Балабол

–3

Не стоит лезть в дела правителей, народ, сидите молча, работайте и получайте пока з/п.

Ответить

Максим Маркин

Балабол
0

понятно
продолжаем жрать говно

Ответить

Балабол

Максим
–1

Всё будет ОК, впереди лето.

Ответить

Максим Маркин

Балабол
0

чет по твоим комментам - ты ждешь, пока солнцеликий заразится коронавирусом, но при этом не терпишь высказывания в сторону чиновников и президента
беды с башкой?

Ответить
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