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что происходит в интернете
Что обсудила и решила избирательная комиссия по поводу 22 апреля.
Центризбирком провёл заседание по подготовке к общероссийскому голосованию по поправкам к Конституции. TJ выбрал главное из него:
Центризбирком разрешил регионам провести досрочное голосование с 1 апреля в отдалённых или труднодоступных местах и с 15 по 21 апреля во всех регионах. По словам Памфиловой, это позволит «исключить одномоментное скопление на участках большого количества граждан» — такие меры приняли для предотвращения распространения коронавируса нового типа;
Памфилова отметила, что ЦИК готов приостановить работу по подготовке голосования, если власти перенесут его из-за пандемии Covid-19;
Памфилова сказала, что на голосовании нужны наблюдатели, но не «надзиратели». Разницу она объяснила тем, что наблюдатели «отстаивают гарантированные Конституцией права», а надзиратели «как стервятники дожидаются, даже иногда провоцируют» нарушения;
К голосованию создадут новые аккредитационные удостоверения для журналистов. Их смогут получить только те, кто работал в СМИ не менее двух месяцев до даты голосования. В изначальном проекте такого ограничения не было, его предложил добавить заместитель председателя ЦИК Николай Булаев;
Общероссийское голосование назначено на 22 апреля. Среди предложенных поправок: упоминание бога, определение брака как союза мужчины и женщины, обнуление сроков президента. TJ подробно описывал, какие изменения подразумеваются обновлённой Конституцией.
Также TJ разбирал, как Конституционный суд объяснил законность спорных изменений, в том числе об обнулении сроков Путина и включении бога в Конституцию.
В интернете:
Да пошел ты нахуй, блядь. Мнение еще твое уважать надо. Хуй тебе.
В жизни:
З-з-дравствуйте, В-владимир Владимирович! Вы л-лучший президент! Можно с вами селфи?
Огненный клуб
В жизни:
Кольцо!
уже легитимизирует те поправки, которые приняты. Она уже абсолютно легитимна, исходя из того что легитимно избранными Госдумой, Советом Федерации и нашими легитимно избранными законодательными собраниями субъектов. Уже сам по себе этот процесс легитимен...
Жидкий шар
а прикиньте когда нибудь узнают что кто-нибудь тут не легитимный из этого ряда...
это же страшно подумать
бля а объясните что за херня, ну чисто теоретический
допустим вот я согласен с поправкой внести бога в конституцию, но не согласен что семья это мужик+ баба
и это получается я не могу выбрать определенные поправки, я голосую сразу за все или против всего?
хули они даже о разделение не задумались
хотя им же на все похуй уже, чё я спрашиваю
Да, Эллочка сказала, что или ты берешь комплексный обед, или не берешь, но не можешь брать винегрет и взять суп.
Это, кстати, ещё и не законно ни хуя. По действующим нормам одна поправка — это "взаимосвязанные изменения конституционного текста". Тут же вообще ничего не связано.
Мы все понимаем...
Можно только с большим уважением отнестись...
Манипуляции уровня "завали ебало"
Нахуй блядь пошли. И ты и она все пошли нахуй со своими голосованиями блядь.
Не стоит лезть в дела правителей, народ, сидите молча, работайте и получайте пока з/п.
понятно
продолжаем жрать говно
чет по твоим комментам - ты ждешь, пока солнцеликий заразится коронавирусом, но при этом не терпишь высказывания в сторону чиновников и президента
беды с башкой?