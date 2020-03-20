Мы все понимаем, что процедура, прошедшая в соответствии с ныне действующей Конституцией, уже легитимизирует те поправки, которые приняты. Она уже абсолютно легитимна, исходя из того что [эти поправки приняты] легитимно избранными Госдумой, Советом Федерации и нашими легитимно избранными законодательными собраниями субъектов. […] Уже сам по себе этот процесс легитимен.

Можно только с большим уважением отнестись к тому, что президент на этом не остановился — его политическая воля и желание услышать в данном случае не предусмотренное ныне действующей Конституцией мнение народа дополнительно.