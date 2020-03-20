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Arthur Khamzin
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На владельца портала «Говорит Магадан» возбудили дело за фейковую новость о «смерти человека от коронавируса» Материал редакции

Издание не согласно с обвинениями: оно написало о гибели от пневмонии россиянина, у которого подозревали коронавирус.

15 комментариев
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УМВД по Магаданской области завело административное дело против учредителя портала «Говорит Магадан» за публикацию фейковой новости (часть 9 статьи 13.15 КоАП) «о смерти человека от коронавируса». Об этом «МБХ Медиа» рассказала главный редактор издания Татьяна Брайс.

Брайс рассказала, что на сайте было опубликовано два материала. В первом говорилось о госпитализации человека с подозрением на коронавирус Covid-19 и смерти от пневмонии. Во второй новости издание уточнило, что у умершего не подтвердилось подозрение на коронавирус.

Там была дана цитата главного врача больницы, который дал разъяснение по этому поводу. Нам вменяют, что мы распространяли заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сведений. Мы не писали, что он умер от коронавирусной инфекции, в статье написано, что он умер от пневмонии.

Татьяна Брайс
главный редактор издания «Говорит Магадан»

УМВД утверждает, что сетевое издание неоднократно распространяло информацию, которая способна вызвать панику у россиян.

Интернет-газета «Говорит Магадан» неоднократно распространяла заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сведений о смерти человека в Магаданской областной больнице от коронавирусной инфекции, чем создало угрозу нарушения общественного порядка.

отрывок из постановления о возбуждении дела

20 марта Роскомнадзор сообщил о распространении в СМИ и соцсетях «ложной информации, связанной с коронавирусом». Детали не уточняются, но ведомство потребовало удалить её из СМИ «Говорит Магадан» и «Эхо Москвы», а также заявило, что привлечёт членов редакции и учредителей к ответственности, если они не удалят информацию. Также власти потребовали удалить недостоверную информацию от Facebook, Instagram, YouTube и «ВКонтакте».

19 марта в России скончался первый пациент с коронавирусом. Им стала 79-летняя пациентка с рядом хронических заболеваний. По данным оперативного штаба, причиной гибели стал оторвавшийся тромб, который привёл к тромбоэмболии лёгочной артерии.

#новости #covid19 #коронавирус

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15 комментариев
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allah213

6

Ну хорошо хоть, что сидеть будет недалеко от дома.

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Yegor Lukyanov

allah213
6

Как там любят говорить: "Раньше жил напротив зоны, а теперь напротив дома"

Ответить

Dmitry Shiryaev

3

Ну да, от выстрела тоже не умирают - а вот от повреждения органов и кровотечения да 

Ответить

the.nightmarez

Dmitry
6

Выстрелов в РФ не бывает, только хлопки.

Ответить

Andre Macareno

4

Напомните, сколько там штраф за распятого мальчика был?

Ответить

the.nightmarez

1

Ебанутая страна.

Ответить

Deepsdog

1

Бедные россияне, их вообще надо в пузыре держать, если у них каждый чих панику вызывает. Хорошо, что доблестная полиция стоит на страже нашего психического здоровья!

Ответить

Игнат Синицын

0

Как всегда нашим силовикам дай наводку на что обращать внимание, так они сразу без разбору все что только можно хуярить начинают 

Ответить

the.nightmarez

Игнат
2

В любой непонятной ситуации хуярь граждан.

Ответить

Сергей Громов

–8

дебильные сми. им волю дай и не такое выдумают. а вообще, их надо привлекать за распространение фейков. 

Ответить

Denis Denis

Сергей
2

твоих родителей надо привлечь, за то что родили такого гения мысли

Ответить

Андрей Прохоров

Сергей
0

привлёк тебе за щеку, проверяй

Ответить

Единый теркин30см

0

Это как с китайским окулистом?😂

Ответить

Игорь Готовчиц

0

Вчера смотрел РБК, там снизу в бегущей строке было написано, что в РФ умер первый человек от коронавируса. На них тоже нужно в суд подать?

Ответить

the.nightmarez

0

https://www.youtube.com/watch?v=oURr2KAeEpM

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