Издание не согласно с обвинениями: оно написало о гибели от пневмонии россиянина, у которого подозревали коронавирус.

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УМВД по Магаданской области завело административное дело против учредителя портала «Говорит Магадан» за публикацию фейковой новости (часть 9 статьи 13.15 КоАП) «о смерти человека от коронавируса». Об этом «МБХ Медиа» рассказала главный редактор издания Татьяна Брайс.

Брайс рассказала, что на сайте было опубликовано два материала. В первом говорилось о госпитализации человека с подозрением на коронавирус Covid-19 и смерти от пневмонии. Во второй новости издание уточнило, что у умершего не подтвердилось подозрение на коронавирус.

Там была дана цитата главного врача больницы, который дал разъяснение по этому поводу. Нам вменяют, что мы распространяли заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сведений. Мы не писали, что он умер от коронавирусной инфекции, в статье написано, что он умер от пневмонии. Татьяна Брайс главный редактор издания «Говорит Магадан»

УМВД утверждает, что сетевое издание неоднократно распространяло информацию, которая способна вызвать панику у россиян.

Интернет-газета «Говорит Магадан» неоднократно распространяла заведомо недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сведений о смерти человека в Магаданской областной больнице от коронавирусной инфекции, чем создало угрозу нарушения общественного порядка. отрывок из постановления о возбуждении дела

20 марта Роскомнадзор сообщил о распространении в СМИ и соцсетях «ложной информации, связанной с коронавирусом». Детали не уточняются, но ведомство потребовало удалить её из СМИ «Говорит Магадан» и «Эхо Москвы», а также заявило, что привлечёт членов редакции и учредителей к ответственности, если они не удалят информацию. Также власти потребовали удалить недостоверную информацию от Facebook, Instagram, YouTube и «ВКонтакте».