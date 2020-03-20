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Издание не согласно с обвинениями: оно написало о гибели от пневмонии россиянина, у которого подозревали коронавирус.
УМВД по Магаданской области завело административное дело против учредителя портала «Говорит Магадан» за публикацию фейковой новости (часть 9 статьи 13.15 КоАП) «о смерти человека от коронавируса». Об этом «МБХ Медиа» рассказала главный редактор издания Татьяна Брайс.
Брайс рассказала, что на сайте было опубликовано два материала. В первом говорилось о госпитализации человека с подозрением на коронавирус Covid-19 и смерти от пневмонии. Во второй новости издание уточнило, что у умершего не подтвердилось подозрение на коронавирус.
УМВД утверждает, что сетевое издание неоднократно распространяло информацию, которая способна вызвать панику у россиян.
20 марта Роскомнадзор сообщил о распространении в СМИ и соцсетях «ложной информации, связанной с коронавирусом». Детали не уточняются, но ведомство потребовало удалить её из СМИ «Говорит Магадан» и «Эхо Москвы», а также заявило, что привлечёт членов редакции и учредителей к ответственности, если они не удалят информацию. Также власти потребовали удалить недостоверную информацию от Facebook, Instagram, YouTube и «ВКонтакте».
19 марта в России скончался первый пациент с коронавирусом. Им стала 79-летняя пациентка с рядом хронических заболеваний. По данным оперативного штаба, причиной гибели стал оторвавшийся тромб, который привёл к тромбоэмболии лёгочной артерии.
Ну хорошо хоть, что сидеть будет недалеко от дома.
Как там любят говорить: "Раньше жил напротив зоны, а теперь напротив дома"
Ну да, от выстрела тоже не умирают - а вот от повреждения органов и кровотечения да
Бедные россияне, их вообще надо в пузыре держать, если у них каждый чих панику вызывает. Хорошо, что доблестная полиция стоит на страже нашего психического здоровья!
Как всегда нашим силовикам дай наводку на что обращать внимание, так они сразу без разбору все что только можно хуярить начинают
дебильные сми. им волю дай и не такое выдумают. а вообще, их надо привлекать за распространение фейков.
Вчера смотрел РБК, там снизу в бегущей строке было написано, что в РФ умер первый человек от коронавируса. На них тоже нужно в суд подать?