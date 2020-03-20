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Arthur Khamzin
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Мишустин заявил о шести разработанных препаратах против Covid-19. Вакцины проходят тестирование на эффективность Материал редакции

Препараты разработали за два месяца.

58 комментариев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские учёные разработали шесть вакцин для борьбы с коронавирусом Covid-19. Об этом чиновник заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию распространению коронавируса.

Мишустин утверждает, что препараты разработаны за два месяца при помощи новейших биотехнологий. Он заявил, что сейчас проводится тестирование вакцин и выразил надежду, что в ближайшее время будет подтверждена их эффективность.

19 марта в России погиб первый пациент, заражённый коронавирусом. Оперативный штаб по борьбе с заболеванием отметил, что причиной стала не болезнь, а оторвавшийся тромб. В организации подчеркнули, что у пациентки был ряд хронических заболеваний.

#новости #covid19 #коронавирус

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58 комментариев
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allah213

17

Вакцины такие же эффективные, как и тесты.

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Отвратительный волк

allah213
4

Причем ответ "да" в тесте не учитывается

Ответить

Александр Бормотин

Отвратительный
1

Ответ "Да" не учитывается. Поэтому можно только с большим уважением отнестись к воле Владимира Путина услышать мнение людей.

Ответить

ste23

8

Арбидол, Кагоцел, Ингавирин и еще три?

Ответить

Добрый блик

ste23
6

Арбицел, Кагодол, Ингавибидоцел.

Ответить

Ответный Илья

3

Ага, а ещё он говорил, что ситуация под контролем и что были предприняты все необходимые меры, чтобы коронавирус не распространялся. 

Ответить

Алена Курочка

Ответный
–3

У нас действительно неплохо среагировали на все, даже как-то непривычно 

Ответить

Отвратительный волк

Алена
21

Так неплохо среагировали, что на всех, кто говорит от повышенной смертности от пневмонии заводят административку за распространение ложных сведений, приезжие из Италии не могут сдать тест на коронавирус, а всенародное голосование за поправки к сроку Путина до сих пор не перенесли. 

Ответить

Леша Бударин

Отвратительный
–5

1. Не передёргивайте. возбуждают дела против тех, кто откровенно ложные сведения распространяет. 
2. Я самоизолировался и ничего не сдавал. Мне норм. Когда самоизолированному знакомому стало плохо, он вызвал врачей и ему сделали тест. 
3. Не голосование, а плебисцит. И оно через месяц. при хорошем сценарии его не надо будет переносить. Большинство мер пока до середины апреля, вы же не говорите почем-то об этом. 
4. среагировали охуительно

Ответить

Алена Курочка

Отвратительный
–3

Не видела, чтобы на кого-то завели административку за инфу о смертности из-за пневмонии. Если ошибаюсь, поправьте меня. 
Тестов действительно может не хватать на всех. К сожалению, они не кастуются сами по себе. 
При чем тут Путин? Голосование или его отмена никак не влияет на пандемию и здоровье граждан. Это вопрос не пандемии. 

Учитывая бешеный трафик в Москве, количество больных тут должно было расти в геометрической прогрессии, как это произошло в Китае и Италии. 
Но этого не случилось, невзирая на то, что метро, наземный транспорт и остальная инфраструктура функционируют в штатном режиме. 

Я не желаю с кем-то спорить на эту тему и искренне считаю, что все сделали клево. 

Ответить

Отвратительный волк

Алена
2

По ссылке ниже похожая новость, до этого видела ещё несколько о том, что людей наказывают, если они в публичном поле связывают смертность от пневмонии с коронавирусом.

Тестов действительно может не хватать на всех.

Проблема в том, что официальные лица заявляют, что тесты в наличии и что протестировано более 100 тысяч человек, что является ложью, если верить вернувшимся из Италии гражданам.

При чем тут Путин? Голосование или его отмена никак не влияет на пандемию

Голосование - это массовое мероприятие, подразумевающее контакт с большим количеством людей.

Учитывая бешеный трафик в Москве, количество больных тут должно было расти в геометрической прогрессии

В России коронавирус появился позже, первая стадия заболевания проходит бессимптомно. Через две недели узнаем обстановку в Москве. Надеюсь ты права.

А пока рекомендую прочитать этот пост-перевод на хабре
https://habr.com/ru/post/491974/

На владельца портала «Говорит Магадан» возбудили…
Издание не согласно с обвинениями: оно написало о гибели от пневмонии россиянина, у которого…
tjournal.ru
Ответить

Леша Бударин

Отврати…
–1

1. Я вернулся из италии. Почему вы игнорируете меня?)
2. Плебисцит будет через месяц!! Специально для вас власти отдельно упоминали, что ближе к делу посмотрим, конечно отменим. 
3. Графиков в интернетах миллиарды. посмотрите на скорость распространения в той-же италии. 
4. Сейчас лово против слова. Статьи нет, в веб архивах нет. посмотрим в материалах уголовного дела. 

Ответить

the.nightmarez

Леша
0

 Плебисцит

Блядский цирк.

Ответить

Леша Бударин

the.nig…
0

Не надо называть голосованием то, что им не является) Я же вас не называю пидарасом (в плохом смысле этого слова), потому-что мне хочется. 

Ответить

the.nightmarez

Леша
0

 Не надо называть голосованием то, что им не является

А я и не называю этот блядский цирк голосованием.

Ответить

Леша Бударин

the.nig…
0

а, ну ладно. спасибо за рандомную ебанутую реакцию) 
сходите в цирк, развейтесь. после эпидемии, конечно. 

Ответить

Поверхностный

Леша
0

Покажите мне упоминание плебисцита в федеральном законе РФ

Ответить

Коллективный

Отврати…
0

в твоей же статье о Магадане, пишется  что человек умер нет о коронавируса  

Ответить

Отвратительный

Коллект…
2

Да, сюрприз, умирают не от коронавируса, а осложнений, которые он вызывает. Но у нас принято называть смерть от коронавируса смертью от тромба или пневмонии, а взрывы хлопком. 

Ответить

Леша Бударин

Отврати…
0

Вы тоже статью хотите?))
это не угорза, если что. билли, где пруфы. цифры, факты. не единичные вбросы от ноунеймов, а факты. 

Ответить

Отвратительный

Леша
0

Сам ищи, вся информация в открытых источниках, я не гугл. Но вот тебе еще интересный факт: в Италии всех умерших проверяют на коронавирус, и даже если человек умер от сердечного приступа и не кашлял, но у него нашли болезнь, то его записывают в статистку по смертности от коронавируса. А у нас пытаются сдерживать панику цензурой.

Ответить

Коллективный

Отврати…
0

у нас принято называть смерть от коронавируса смертью от тромба или пневмонии

что у нас принято? ты же тупо набрасываешь как бабка у подъезда. типо сейчас с интернетом легко скрыть все это, у тех же врачей нет родных 

Ответить

Отвратительный

Коллект…
0

А я и не говорю, что все скрывают. Я говорю, что смерть больного короновирусом у нас даже не вписывают в статистику. 

Повторюсь: в Италии всех умерших проверяют на коронавирус, и даже если человек умер от сердечного приступа и не кашлял, но у него нашли болезнь, то его записывают в статистку по смертности от коронавируса.

Ответить

Коллективный

Отврати…
0

Голосование - это массовое мероприятие, подразумевающее контакт с большим количеством людей.

уже несколько раз говорили, что его могут сделать надомным или дистанционным. никуда не денетесь, дорогие россияне 

Ответить

Алексей Селезнев

Отврати…
0

Да че тут спорить, ребята явно отрабатывают свои комменты 

Ответить

Отвратительный

Алексей
0

Алена точно ничего не отрабатывает, у нее открытые соцсети и она до этого писала не на политические темы. 

Ответить

Алексей Селезнев

Отврати…
0

Значит у неё чуток проблемы с восприятием реальности 

Ответить

Поверхностный самолет

Алена
–1

 все сделали клево

Через несколько недель скажешь это на похоронах своих пожилых родственников

Ответить

the.nightmarez

Поверхн…
–2

Зато 15 рублей заработала.

Ответить

Поверхностный

the.nig…
0

И хату от бабки

Ответить

the.nightmarez

the.nig…
–2

А родственники всё равно попадут в рай.

Ответить

Коллективный цвет

Отвратительный
0

приезжие из Италии не могут сдать тест на коронавирус

и как же тогда увеличивается каждый день количество заболевших?

Ответить

Первая

Алена
–1

Можно поподробнее? Правда интересно. Вы из Москвы?

Ответить

the.nightmarez

Первая
4

Питер, Ольгино. За соседним с тобой столом сидит.

Ответить

Первая

6
Ответить

Mike

Первая
0
Ответить

Первая

Mike
0

Это от ВИЧ. Вы не путайте.

Ответить

Mike

Первая
0

Сорян, абздался

Ответить

Рустам Шакуров

1

Москва. С начала пандемии - НИ РАЗУ не проверили мне температуру. Целыми днями катяюсь на общественном транспорте, до сих пор не видел бесконтактных градусников, даже не все работники метрополитена носят маски. Антисептики тоже как то не видны, хотя должны стоять на каждом углу. 
Что то сказочное происходит.

Ответить

Годов Юрий

2

Предлагаю испытать на Мишустине

Ответить

Поверхностный самолет

Годов
2

Хоть какая-то польза будет

Ответить

the.nightmarez

1

Стопятьсот, блядь. Пидор.

Ответить

Dead Horse

the.nightmarez
1

Пидор

Ответить

Dead Horse

the.nightmarez
–1

Какое у тебя лицо мерзкое все-же. 

Ответить

Огненный клуб

Dead
1

он красивый

Ответить

Огненный клуб

Огненный
1

но пидор конечно

Ответить

Коллективный цвет

the.nightmarez
0

а ты, найтмарех, будешь лечиться подорожником 

Ответить

lesha

0

Я бы если и поставил себе, то импортную вакцину, а не наспех сделанную российскую.

Ответить

N/a

lesha
1

А импортная не наспех?

Ответить

Физический фонарь

lesha
–1

Пока она доедет до России, ты скорее всего уже сдохнешь. Да и все тоже

Ответить

Vlad is love 🖤

Физический
0

а вот и ложная инфа, бан

Ответить

lesha

Физический
0

Ну тогда сначала тебе кольнём мишустинскую, если не сдохнешь за пару дней, тогда я может быть и себе сделаю.

Ответить

Павел Кудинов

0

“ArbiAll” - вообще ото всего

Ответить

Различный ключ

0

можно разработать хоть сто-пятсот
разработка вакцины когда уже открыт днк/рнк и выложен в опен-сорс, чтобы увидеть в мышах выработку антител дело недолгое
вывести ее в пром-производство - вот это займет пару лет (для путина конечно сделают за полгода)

Ответить

Грузовой паркур

0

@Arthur Khamzin 
https://tjournal.ru/news/152022-premer-ministr-rf-mishustin-rasskazal-o-razrabotke-preparatov-ot-koronavirusa

Премьер-министр РФ Мишустин рассказал о…
По словам премьера, на данный момент подготовлено шесть препаратов, которые, на данный момент…
tjournal.ru
Ответить

Roman Polyakov

0

Шесть штук или видов?

Ответить

Roman Konchalov

0

Расскажите этому гению, что самый современный способ на сегодня — это производство вакцины в курином яйце. Больше никаких технологий позволяющих произвести прививки на всё население не существует. Технологии 30 лет в обед, а в России всё инновации. Не, если учесть, что мы в развитии отстаём на 50 лет от ЕС, то ок) 

Ответить

Алексей Селезнев

Roman
0

Какое нахуй яйцо? Реально что ли?))

Ответить
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