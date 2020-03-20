Прямой эфир
Препараты разработали за два месяца.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российские учёные разработали шесть вакцин для борьбы с коронавирусом Covid-19. Об этом чиновник заявил на заседании президиума координационного совета при правительстве по противодействию распространению коронавируса.
Мишустин утверждает, что препараты разработаны за два месяца при помощи новейших биотехнологий. Он заявил, что сейчас проводится тестирование вакцин и выразил надежду, что в ближайшее время будет подтверждена их эффективность.
19 марта в России погиб первый пациент, заражённый коронавирусом. Оперативный штаб по борьбе с заболеванием отметил, что причиной стала не болезнь, а оторвавшийся тромб. В организации подчеркнули, что у пациентки был ряд хронических заболеваний.
Вакцины такие же эффективные, как и тесты.
Отвратительный волк
Причем ответ "да" в тесте не учитывается
Ответ "Да" не учитывается. Поэтому можно только с большим уважением отнестись к воле Владимира Путина услышать мнение людей.
Арбидол, Кагоцел, Ингавирин и еще три?
У нас действительно неплохо среагировали на все, даже как-то непривычно
Так неплохо среагировали, что на всех, кто говорит от повышенной смертности от пневмонии заводят административку за распространение ложных сведений, приезжие из Италии не могут сдать тест на коронавирус, а всенародное голосование за поправки к сроку Путина до сих пор не перенесли.
1. Не передёргивайте. возбуждают дела против тех, кто откровенно ложные сведения распространяет.
2. Я самоизолировался и ничего не сдавал. Мне норм. Когда самоизолированному знакомому стало плохо, он вызвал врачей и ему сделали тест.
3. Не голосование, а плебисцит. И оно через месяц. при хорошем сценарии его не надо будет переносить. Большинство мер пока до середины апреля, вы же не говорите почем-то об этом.
4. среагировали охуительно
Не видела, чтобы на кого-то завели административку за инфу о смертности из-за пневмонии. Если ошибаюсь, поправьте меня.
Тестов действительно может не хватать на всех. К сожалению, они не кастуются сами по себе.
При чем тут Путин? Голосование или его отмена никак не влияет на пандемию и здоровье граждан. Это вопрос не пандемии.
Учитывая бешеный трафик в Москве, количество больных тут должно было расти в геометрической прогрессии, как это произошло в Китае и Италии.
Но этого не случилось, невзирая на то, что метро, наземный транспорт и остальная инфраструктура функционируют в штатном режиме.
Я не желаю с кем-то спорить на эту тему и искренне считаю, что все сделали клево.
По ссылке ниже похожая новость, до этого видела ещё несколько о том, что людей наказывают, если они в публичном поле связывают смертность от пневмонии с коронавирусом.
Тестов действительно может не хватать на всех.
Проблема в том, что официальные лица заявляют, что тесты в наличии и что протестировано более 100 тысяч человек, что является ложью, если верить вернувшимся из Италии гражданам.
При чем тут Путин? Голосование или его отмена никак не влияет на пандемию
Голосование - это массовое мероприятие, подразумевающее контакт с большим количеством людей.
Учитывая бешеный трафик в Москве, количество больных тут должно было расти в геометрической прогрессии
В России коронавирус появился позже, первая стадия заболевания проходит бессимптомно. Через две недели узнаем обстановку в Москве. Надеюсь ты права.
А пока рекомендую прочитать этот пост-перевод на хабре
https://habr.com/ru/post/491974/
1. Я вернулся из италии. Почему вы игнорируете меня?)
2. Плебисцит будет через месяц!! Специально для вас власти отдельно упоминали, что ближе к делу посмотрим, конечно отменим.
3. Графиков в интернетах миллиарды. посмотрите на скорость распространения в той-же италии.
4. Сейчас лово против слова. Статьи нет, в веб архивах нет. посмотрим в материалах уголовного дела.
Плебисцит
Блядский цирк.
Не надо называть голосованием то, что им не является) Я же вас не называю пидарасом (в плохом смысле этого слова), потому-что мне хочется.
Не надо называть голосованием то, что им не является
А я и не называю этот блядский цирк голосованием.
а, ну ладно. спасибо за рандомную ебанутую реакцию)
сходите в цирк, развейтесь. после эпидемии, конечно.
в твоей же статье о Магадане, пишется что человек умер нет о коронавируса
Да, сюрприз, умирают не от коронавируса, а осложнений, которые он вызывает. Но у нас принято называть смерть от коронавируса смертью от тромба или пневмонии, а взрывы хлопком.
Вы тоже статью хотите?))
это не угорза, если что. билли, где пруфы. цифры, факты. не единичные вбросы от ноунеймов, а факты.
Отвратительный
Сам ищи, вся информация в открытых источниках, я не гугл. Но вот тебе еще интересный факт: в Италии всех умерших проверяют на коронавирус, и даже если человек умер от сердечного приступа и не кашлял, но у него нашли болезнь, то его записывают в статистку по смертности от коронавируса. А у нас пытаются сдерживать панику цензурой.
у нас принято называть смерть от коронавируса смертью от тромба или пневмонии
что у нас принято? ты же тупо набрасываешь как бабка у подъезда. типо сейчас с интернетом легко скрыть все это, у тех же врачей нет родных
А я и не говорю, что все скрывают. Я говорю, что смерть больного короновирусом у нас даже не вписывают в статистику.
Повторюсь: в Италии всех умерших проверяют на коронавирус, и даже если человек умер от сердечного приступа и не кашлял, но у него нашли болезнь, то его записывают в статистку по смертности от коронавируса.
Голосование - это массовое мероприятие, подразумевающее контакт с большим количеством людей.
уже несколько раз говорили, что его могут сделать надомным или дистанционным. никуда не денетесь, дорогие россияне
Да че тут спорить, ребята явно отрабатывают свои комменты
Отвратительный
Алена точно ничего не отрабатывает, у нее открытые соцсети и она до этого писала не на политические темы.
Поверхностный самолет
все сделали клево
Через несколько недель скажешь это на похоронах своих пожилых родственников
Зато 15 рублей заработала.
Коллективный цвет
приезжие из Италии не могут сдать тест на коронавирус
и как же тогда увеличивается каждый день количество заболевших?
Москва. С начала пандемии - НИ РАЗУ не проверили мне температуру. Целыми днями катяюсь на общественном транспорте, до сих пор не видел бесконтактных градусников, даже не все работники метрополитена носят маски. Антисептики тоже как то не видны, хотя должны стоять на каждом углу.
Что то сказочное происходит.
Предлагаю испытать на Мишустине
Стопятьсот, блядь. Пидор.
Какое у тебя лицо мерзкое все-же.
Я бы если и поставил себе, то импортную вакцину, а не наспех сделанную российскую.
Физический фонарь
Пока она доедет до России, ты скорее всего уже сдохнешь. Да и все тоже
Ну тогда сначала тебе кольнём мишустинскую, если не сдохнешь за пару дней, тогда я может быть и себе сделаю.
@Arthur Khamzin
https://tjournal.ru/news/152022-premer-ministr-rf-mishustin-rasskazal-o-razrabotke-preparatov-ot-koronavirusa
Расскажите этому гению, что самый современный способ на сегодня — это производство вакцины в курином яйце. Больше никаких технологий позволяющих произвести прививки на всё население не существует. Технологии 30 лет в обед, а в России всё инновации. Не, если учесть, что мы в развитии отстаём на 50 лет от ЕС, то ок)