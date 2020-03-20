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Новости
Arthur Khamzin
6328

Главный инфекционист Ставрополья вернулась из Испании, не прошла карантин и попала в больницу с подозрением на Covid-19 Материал редакции

Предположительно, после поездки она провела лекцию, которую посетили около 300 человек.

35 комментариев
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Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова попала в больницу с подозрением на заражение коронавирусом Covid-19. Об этом сообщило «АТВМедиа». Это случилось после отпуска в Испании.

Как пишут News Tracker и «Московский комсомолец Ставрополь», Санникова вернулась из поездки около двух недель назад, после чего испытывала недомогания. СМИ утверждают, что несмотря на это, она продолжила работать и даже провела лекцию в Ставропольском государственном медицинском университете, которую посетили около 300 слушателей.

19 марта Минздрав Ставропольского края сообщил о первом случае подозрения на заражения коронавирусом Covid-19. Имя женщины не раскрывается, но ведомство сообщило, что женщина прибыла «из страны, где отмечена заболеваемость новой коронавирусной инфекцией». По их словам, она находится под наблюдением медиков.

После распространения этой информации в СМИ, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров опубликовал в инстаграме обращение, в котором призвал граждан не паниковать из-за этого. Он не назвал личность госпитализированной пациентки, но уточнил, что заболевшая является врачом и находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

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#новости #covid19 #коронавирус #регионы

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35 комментариев
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Alexander Petcoglo

73

Мда. Если врач-инфекционист так себя ведёт, думаю Россию ждёт действительно непростой год.

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Павел Кудинов

Alexander
37

У нас гарант конституции эту самую конституцию на ху.. проворачивает, а ты про врачей

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Евгений Гиниятов

Павел
–1

Наверное, потому что это статья посвящена медицинским вопросам,а не конституционным. Логично,Карл???

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Атлант поправил плечи

Alexander
7

а может и последний

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Poe Ghost

Атлант
4

Ура! Я в рай.

Ответить

Атлант поправил плечи

Poe
5

Там Путин, лучше просто сдохнуть. 

Ответить

Новогодний коктейль

Атлант
1

Путин везде, лучше просто аннигилировать.

Ответить

Никита Бабич

Новогод…
0

Записаться в программу Artemis и лететь на Луну

Ответить

theLastLetters

Alexander
0

Полгода.

Ответить

unidentified flying BASTARD 🌈

Alexander
0

это все потому, что она не вирусолог

Ответить

Mike

34

У термина Инфекционист появилось альтернативное значение

Ответить

Пкшаашер

15

Все, что вы хотели знать о профессионализме русских врачей

Ответить

Боковой шар

9

 Санникова вернулась из поездки около двух недель назад, после чего испытывала недомогания. СМИ утверждают, что несмотря на это, она продолжила работать и даже провела лекцию в Ставропольском государственном медицинском университете, которую посетили около 300 слушателей.

Ответить

alexferman

Боковой
5

Православная, небось.

Ответить

Грэм Грэмский

alexferman
0

Нет, блин, мусульманка

Ответить

Илья Гексагон

4

То есть, у нас еще и некоторые врачи тупые? 

Ответить

Ruslan Inozemtsev

Илья
11

Некоторые не тупые ) Недавно ходил по врачам за всем глаз да глаз нужен. То гомеопатию назначат то лекарство либо запрещенное везде кроме РФ либо просто с неподтвержденной эффективностью. 

Что уж тут говорить про такие чуждые русскому человеку вещи как социальная ответственность и прочая дальновидность.

Прилетела из отпуска и пошла учить-лечить, чтобы не дай бог отгула не лишили.  

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Rex Sacrorum

Илья
3

Некоторые? Каждый первый выписывает тамифлю, ингавирин, циклоферон и т.п. при ОРВИ.

Трупы будут камазами из Москвы вывозить.

Ответить

Евгений Абрамовских

Rex
2

Некоторые? Каждый первый выписывает тамифлю, ингавирин, циклоферон и т.п. при ОРВИ. 

При ОРВИ пускай лучше вот это хреначат, чем додумаются хреначить антибиотики тоннами. 

Ответить

Polina Malahova

Илья
2

Некоторые?!

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Артур Логвинов

5

Спиздила бабла, поехала в Испанию, вернулась, убила пару десятков стариков. Романтика.

Ответить

Поверхностный самолет

1

Веселье начнется, когда весь медперсонал тоже сляжет от вируса.

Ответить

Пкшаашер

Поверхностный
4

Да фиг знает. Так как вся медицина в коматозном состоянии, то я думаю, что мы не заметим, что с медиками что-то стало.

Ответить

Ровный паркур

1

Вся суть всех "ГЛАВНЫХ" в России.

Ответить

Petr Andreev

1

С каждой такой новостью вспоминается монолог этого персонажа

Ответить

Rex Sacrorum

Petr
0

Если вспоминается, значит надо видео вставлять.

Ответить

Папуша

0

Ну что, как отдохнули?

Ответить

Инга Сулим

0

И это все, что нужно знать о людях...

Ответить

Коллективный цвет

0

Пусть регион знает своего героя

Ответить

Валентин Истомин

0

зайдите в паблик "Нетипичный Ставрополь" и там уже все давно известно в комментариях и имя врача и остальные подробности 

прочел там, что мол еще пока не подтвердили ее коронавирус, сверхразумы инфекционки собрали консилиум и все вместе стояли над ней, а потом пошли на осмотр по остальным пациентам 

Ответить

Escobar inc

0

В этой новости все прекрасно))) главный инфекционист (Госслужащий с интересными допусками)) рф вернулся из Испании (страна ЕС) и залетел с кроновирусом)))

Ответить

Владимир Василенко

0

Ахаххахааэ

Ответить

патау додик

0

Directed by Robert B. Weide

Ответить

Артём Арцыбушев

0

Я не понял, а карантин после приезда из-за границы добровольное дело? Тогда нам пизда.

Ответить

Сегодняшний утюг

Артём
0

Нам уже пизда, если бы карантин был обязательным, были бы только ввозные случаи, а есть и не такие

Ответить
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