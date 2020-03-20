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Предположительно, после поездки она провела лекцию, которую посетили около 300 человек.
Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова попала в больницу с подозрением на заражение коронавирусом Covid-19. Об этом сообщило «АТВМедиа». Это случилось после отпуска в Испании.
Как пишут News Tracker и «Московский комсомолец Ставрополь», Санникова вернулась из поездки около двух недель назад, после чего испытывала недомогания. СМИ утверждают, что несмотря на это, она продолжила работать и даже провела лекцию в Ставропольском государственном медицинском университете, которую посетили около 300 слушателей.
19 марта Минздрав Ставропольского края сообщил о первом случае подозрения на заражения коронавирусом Covid-19. Имя женщины не раскрывается, но ведомство сообщило, что женщина прибыла «из страны, где отмечена заболеваемость новой коронавирусной инфекцией». По их словам, она находится под наблюдением медиков.
После распространения этой информации в СМИ, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров опубликовал в инстаграме обращение, в котором призвал граждан не паниковать из-за этого. Он не назвал личность госпитализированной пациентки, но уточнил, что заболевшая является врачом и находится в реанимации в состоянии средней тяжести.
Мда. Если врач-инфекционист так себя ведёт, думаю Россию ждёт действительно непростой год.
У нас гарант конституции эту самую конституцию на ху.. проворачивает, а ты про врачей
Наверное, потому что это статья посвящена медицинским вопросам,а не конституционным. Логично,Карл???
а может и последний
Там Путин, лучше просто сдохнуть.
Новогодний коктейль
Путин везде, лучше просто аннигилировать.
Православная, небось.
То есть, у нас еще и некоторые врачи тупые?
Некоторые не тупые ) Недавно ходил по врачам за всем глаз да глаз нужен. То гомеопатию назначат то лекарство либо запрещенное везде кроме РФ либо просто с неподтвержденной эффективностью.
Что уж тут говорить про такие чуждые русскому человеку вещи как социальная ответственность и прочая дальновидность.
Прилетела из отпуска и пошла учить-лечить, чтобы не дай бог отгула не лишили.
Некоторые? Каждый первый выписывает тамифлю, ингавирин, циклоферон и т.п. при ОРВИ.
Трупы будут камазами из Москвы вывозить.
Некоторые? Каждый первый выписывает тамифлю, ингавирин, циклоферон и т.п. при ОРВИ.
При ОРВИ пускай лучше вот это хреначат, чем додумаются хреначить антибиотики тоннами.
Спиздила бабла, поехала в Испанию, вернулась, убила пару десятков стариков. Романтика.
Да фиг знает. Так как вся медицина в коматозном состоянии, то я думаю, что мы не заметим, что с медиками что-то стало.
С каждой такой новостью вспоминается монолог этого персонажа
зайдите в паблик "Нетипичный Ставрополь" и там уже все давно известно в комментариях и имя врача и остальные подробности
прочел там, что мол еще пока не подтвердили ее коронавирус, сверхразумы инфекционки собрали консилиум и все вместе стояли над ней, а потом пошли на осмотр по остальным пациентам
В этой новости все прекрасно))) главный инфекционист (Госслужащий с интересными допусками)) рф вернулся из Испании (страна ЕС) и залетел с кроновирусом)))
Я не понял, а карантин после приезда из-за границы добровольное дело? Тогда нам пизда.
Сегодняшний утюг
Нам уже пизда, если бы карантин был обязательным, были бы только ввозные случаи, а есть и не такие