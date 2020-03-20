Предположительно, после поездки она провела лекцию, которую посетили около 300 человек.

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Главный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова попала в больницу с подозрением на заражение коронавирусом Covid-19. Об этом сообщило «АТВМедиа». Это случилось после отпуска в Испании.

Как пишут News Tracker и «Московский комсомолец Ставрополь», Санникова вернулась из поездки около двух недель назад, после чего испытывала недомогания. СМИ утверждают, что несмотря на это, она продолжила работать и даже провела лекцию в Ставропольском государственном медицинском университете, которую посетили около 300 слушателей.

19 марта Минздрав Ставропольского края сообщил о первом случае подозрения на заражения коронавирусом Covid-19. Имя женщины не раскрывается, но ведомство сообщило, что женщина прибыла «из страны, где отмечена заболеваемость новой коронавирусной инфекцией». По их словам, она находится под наблюдением медиков.