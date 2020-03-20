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Новые случаи заражения зафиксировали в девяти регионах.
За сутки в девяти регионах России официально зарегистрировали 54 случая заражения коронавирусом Covid-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.
Общее число заражённых коронавирусом в России увеличилось до 253. Новые случаи зафиксировали в девяти регионах:
В штабе рассказали, что из больниц за сутки выписали семь человек, у которых ранее выявили коронавирус. Всего за весь период выздоровели 12 человек.
за сутки зафиксировали 54 случая заражения коронавирусом
Какой смысл эти новости писать, тем более с пушем? Ну это ведь бредни, реальных данных нет, цифры с потолка.
Есть инфа, что надо случаи в каждой стране умножать на x10 или x20 и будет примерное реальное число заразившихся.
Корпоративный коктейль
Есть инфа от знающего человека, что скоро начнутся реальные мутации в коронавирусе
Ну раз есть инфа, то так и буду делать.
Без рофлов, большинство стран регистрируют только осложнённые случаи. Если у тебя просто простуда, то вряд ли тестировать будут. А инфу я брал с английского канала Dr. John Campbell, говорят знающий человек.
Так и есть, помню нам на Трудовом праве говорили, что государство всегда искажает статистику (очевидно) и можно статистику умножать в 2/3 раза.
Еще один неверующий, зная что у нас по больницам на карантинах по 20к с лишним лежит можно поверить в эти цифры. Хорош шорох лишний наводить, вспомните Зимнюю Вишню, сколько там кукарекали лишнего.
Бот, уходи.
Лол, я не бот, меня даже главред лично видел
Если ты не бот, то всё ещё хуже. Лучше будь ботом.
Зимняя Вишня единичный случай, где нет большого массива данных и цифр для сравнения и анализа.
А тут пожалуйста куча графиков и моделей распространения вируса которые указывают на то что каждый раз первичная оценка инфицированных резко отличается от фактических данных.
Возможно выявлено 53 случая и цифра правдивая но только потому что тестируют только тяжело больных и прибывших из других стран.
Отвратительный волк
Помню Зимнюю Вишню, когда власти сначала сказали, что погибло всего несколько человек, а потом им почему-то никто не поверил, когда они стали говорить правду про 60 человек.
Кстати, интересное совпадение
В Свердловской области за неделю зафиксировано 718 случаев пневмонии. Такие данные озвучил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. По его данным, средняя летальность по области от этого диагноза в неделю: 15 человек.
Он отметил, что пневмония не имеет отношения к коронавирусу и идет на спад, как и другие ОРВИ.
умножай на 3(минимум) и будут тебе реальные цифры
Если брать за основу очень хорошую статью на хабре, число нужно умножать на гораздо большее число
А максимум на сколько?
Британский Данила
Лукашенко позвони
«Лукашенко позвонит?»
Британский
Александр Лукашенко отметил, что за ним стоит сокрытие реальной ситуации с вирусом в России, но назвал реакцию российского руководства несоответствующей.
«Как вчера сказал премьер России, у них пожар: не всё в СМИ давали. У них тяжелая ситуация. Так нам надо бояться этой ситуации, вы-то чего боитесь Беларуси? Притом при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме. Давайте вместе это делать — нет, закрыли. Что ж, это их дело», — подытожил Александр Лукашенко.
А это рекордное?
Держу в курсе, каждый день рекордное
В каких регионах? Нужна конкретика
Распределение по регионам:
1. Москва 33
2. Республика Саха (Якутия) 6
3. Санкт-Петербург 4
4. Самарская область 4
5. Кировская область 2
6. Новосибирская область 2
7. Московская область 1
8. Ульяновская область 1
9. Тюменская область 1
Всего в России на сегодня зафиксировали 253 случая коронавирусной инфекции.
Постишь новость быстрее редакции
Удаляют твою новость по причине *повтор*
Откровенный месяц
Москва - не вся Россия
Благодарный Женя
@hh, ты держись там
Не надо просто постить новости после того, как их уже дважды запостили. Особенно, если ты одной еще и минус поставил.
Бля, ребят. Хватит ,а то сейчас даже ненужную хуйню из магазинов разберут
Ненужную разберут, нужная останется. Хорошо же.
Стоимость гречки и упаковки туалетной бумаги эквивалента количеству заболевших.
А вы почаще целуйте иконы и держите открытым общественный транспорт. Урок Италии ничему не научил
Отличный подсчёт, учитывая эту адскую новость в Ставропольском крае
https://bloknot-stavropol.ru/news/istochnik-sannikova-vchera-posetila-minzdrav-polik-1202831
и https://www.livekuban.ru/news/proisshestviya/v-stavropole-u-glavnogo-infektsionista-vyyavlen-koronavirus/