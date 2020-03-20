За сутки в девяти регионах России официально зарегистрировали 54 случая заражения коронавирусом Covid-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

В штабе рассказали, что из больниц за сутки выписали семь человек, у которых ранее выявили коронавирус. Всего за весь период выздоровели 12 человек.