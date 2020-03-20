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Новости
Артём Мазанов
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В России за сутки зафиксировали 54 случая заражения коронавирусом. Общее число заражённых достигло 253 Материал редакции

Новые случаи заражения зафиксировали в девяти регионах.

48 комментариев
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За сутки в девяти регионах России официально зарегистрировали 54 случая заражения коронавирусом Covid-19. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативный штаб.

Общее число заражённых коронавирусом в России увеличилось до 253. Новые случаи зафиксировали в девяти регионах:

  • Москва — 33;
  • Республика Саха (Якутия) — 6;
  • Петербург — 4;
  • Самарская область — 4;
  • Кировская область — 2;
  • Новосибирская область — 2;
  • Московская область — 1;
  • Ульяновская область — 1;
  • Тюменская область — 1.

В штабе рассказали, что из больниц за сутки выписали семь человек, у которых ранее выявили коронавирус. Всего за весь период выздоровели 12 человек.

#новости #covid19

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48 комментариев
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the.nightmarez

13

 за сутки зафиксировали 54 случая заражения коронавирусом

Какой смысл эти новости писать, тем более с пушем? Ну это ведь бредни, реальных данных нет, цифры с потолка.

Ответить

Caeleste Mundus

the.nightmarez
2

Есть инфа, что надо случаи в каждой стране умножать на x10 или x20 и будет примерное реальное число заразившихся.

Ответить

Корпоративный коктейль

Caeleste
13

Есть инфа от знающего человека, что скоро начнутся реальные мутации в коронавирусе

Ответить

Litnikov Danil

Корпоративный
4

Надо только не бухтеть?

Ответить

the.nightmarez

Caeleste
0

Ну раз есть инфа, то так и буду делать.

Ответить

Caeleste Mundus

the.nightmarez
0

Без рофлов, большинство стран регистрируют только осложнённые случаи. Если у тебя просто простуда, то вряд ли тестировать будут. А инфу я брал с английского канала Dr. John Campbell, говорят знающий человек.

Ответить

Женечка

Caeleste
0

Так если умножать на такое число, то на выходе получается не очень смертельная болячка

Ответить

Slow Zeleniy

Caeleste
0

Так и есть, помню нам на Трудовом праве говорили, что государство всегда искажает статистику (очевидно) и можно статистику умножать в 2/3 раза.

Ответить

Павел Каташев

the.nightmarez
1

Еще один неверующий, зная что у нас по больницам на карантинах по 20к с лишним лежит можно поверить в эти цифры. Хорош шорох лишний наводить, вспомните Зимнюю Вишню, сколько там кукарекали лишнего.

Ответить

the.nightmarez

Павел
0

Бот, уходи.

Ответить

Павел Каташев

the.nightmarez
–1

Лол, я не бот, меня даже главред лично видел

Ответить

the.nightmarez

Павел
1

Если ты не бот, то всё ещё хуже. Лучше будь ботом.

Ответить

Павел Каташев

the.nig…
0

Судья Дред?

Ответить

Hasan Alloush

Павел
0

Зимняя Вишня единичный случай, где нет большого массива данных и цифр для сравнения и анализа.

А тут пожалуйста куча графиков и моделей распространения вируса которые указывают на то что каждый раз первичная оценка инфицированных резко отличается от фактических данных.

Возможно выявлено 53 случая и цифра правдивая но только потому что тестируют только тяжело больных и прибывших из других стран.

Ответить

Отвратительный волк

Павел
–1

Помню Зимнюю Вишню, когда власти сначала сказали, что погибло всего несколько человек, а потом им почему-то никто не поверил, когда они стали говорить правду про 60 человек. 

Кстати, интересное совпадение

В Свердловской области за неделю зафиксировано 718 случаев пневмонии. Такие данные озвучил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских. По его данным, средняя летальность по области от этого диагноза в неделю: 15 человек.

Он отметил, что пневмония не имеет отношения к коронавирусу и идет на спад, как и другие ОРВИ.

Пострашнее коронавируса? В Свердловской области…
В Свердловской области за неделю зафиксировано 718 случаев пневмонии. Такие данные озвучил глава…
www.nakanune.ru
Ответить

Илья Гексагон

the.nightmarez
1

умножай на 3(минимум) и будут тебе реальные цифры 

Ответить

Hasan Alloush

Илья
2

Если брать за основу очень хорошую статью на хабре, число нужно умножать на гораздо большее число

Ответить

the.nightmarez

Илья
0

А максимум на сколько?

Ответить

Британский Данила

the.nightmarez
0

Лукашенко позвони

Ответить

the.nightmarez

Британский
1

«Лукашенко позвонит?»

Ответить

Британский

the.nig…
1

Александр Лукашенко отметил, что за ним стоит сокрытие реальной ситуации с вирусом в России, но назвал реакцию российского руководства несоответствующей.

«Как вчера сказал премьер России, у них пожар: не всё в СМИ давали. У них тяжелая ситуация. Так нам надо бояться этой ситуации, вы-то чего боитесь Беларуси? Притом при таком нашем контроле и отношении к этой проблеме. Давайте вместе это делать — нет, закрыли. Что ж, это их дело», — подытожил Александр Лукашенко.

Ответить

Илья Гексагон

the.nightmarez
0

до бесконечности 

Ответить

Трехтысячелетний пес

10

А это рекордное?

Ответить

Вова Кахачев

Трехтысячелетний
3

Держу в курсе, каждый день рекордное

Ответить

Осторожный корабль

Вова
0

не, вчерашний день победил в катке

Ответить

rossoshmap

Трехтысячелетний
1

Да

Ответить

Ответный Илья

8

Держитесь, поцаны, мойте руки...

Ответить

Karina Ah

4

В каких регионах? Нужна конкретика

Ответить

Kyler

Karina
0

Распределение по регионам:

1. Москва 33
2. Республика Саха (Якутия) 6
3. Санкт-Петербург 4
4. Самарская область 4
5. Кировская область 2
6. Новосибирская область 2
7. Московская область 1
8. Ульяновская область 1
9. Тюменская область 1

Всего в России на сегодня зафиксировали 253 случая коронавирусной инфекции.

Ответить

Karina Ah

Kyler
0

Татарстан супер гуд
Ура

Ответить

Грузовой паркур

Kyler
–7

Математика, очевидно, не самая сильная ваша сторона. Да и в Воронежской области минимум 2 человека с подтвержденной COVID-19 есть

Ответить

Роберт Петросян

1

Постишь новость быстрее редакции
Удаляют твою новость по причине *повтор*

Ответить

Откровенный месяц

Роберт
0

Москва - не вся Россия

Ответить

Рыбий Глаз

Откровенный
0

Это эвроппа, там все загнивают и в тренде...

Ответить

Огненный клуб

Откровенный
0

никому не интересно замкадье, смирись) 

Ответить

Благодарный Женя

Роберт
0

@hh, ты держись там

Ответить

Владислав Сурков

Благодарный
0

))

Ответить

Грузовой паркур

Роберт
0

Не надо просто постить новости после того, как их уже дважды запостили. Особенно, если ты одной еще и минус поставил.

Ответить

Andrew Night

1

Бля, ребят. Хватит ,а то сейчас даже ненужную хуйню из магазинов разберут

Ответить

Женя Кузьмин

Andrew
1

так оперштаб новым заболевшим каждый день говорит

Ответить

theLastLetters

Andrew
0

Ненужную разберут, нужная останется. Хорошо же.

Ответить

Andrew Night

theLastLetters
3
Ответить

Andrew Night

0

Стоимость гречки и упаковки туалетной бумаги эквивалента количеству заболевших.

Ответить

Hasan Alloush

0

Два дня по 20 потом 30 потом по 50, вангую
Завтра прибавку +-20

Ответить

Shlomo Goldenberg

0

А вы почаще целуйте иконы и держите открытым общественный транспорт. Урок Италии ничему не научил

Ответить

Dra

0

Отличный подсчёт, учитывая эту адскую новость в Ставропольском крае

https://bloknot-stavropol.ru/news/istochnik-sannikova-vchera-posetila-minzdrav-polik-1202831

и https://www.livekuban.ru/news/proisshestviya/v-stavropole-u-glavnogo-infektsionista-vyyavlen-koronavirus/

В Ставрополе у главного инфекциониста выявлен…
Медик находится в реанимации
www.livekuban.ru
Ответить

Роберт Петросян

–3

https://tjournal.ru/news/152074-v-moskve-za-sutki-zaregistrirovany-54-novyh-sluchaya-koronavirusa

В Москве за сутки зарегистрированы 54 новых…
За сутки в России зарегистрировали 54 случая заражения коронавирусом. Общее число заболевших…
tjournal.ru
Ответить

Грузовой паркур

Роберт
0

Лицемер.

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