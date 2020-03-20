Учения по «автономности» рунета отложили, а Минобороны отказалось переносить призыв. Главное за сутки о Covid-19
Материал редакции
Новости о коронавирусе за 20 марта.
Российские власти отчитались о количестве заражённых к 20 марта. По данным правительства, за сутки зарегистрировали 54 новых заражённых. Общее число заболевших достигло 253 человек, а выздоровевших граждан — 12.
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о создании шести препаратов для борьбы с коронавирусом. Вакцины находятся на стадии тестирования;
Минкомсвязи отложила учения по «автономности» рунета из-за пандемии. Они должны были пройти 20 марта. Новая дата пока не определена;
Минобороны отказалось переносить военный призыв из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу. «ПризываНет.ру» создал петицию за перенос сроков призыва, объяснив это повышением риска распространения инфекции;
Власти Черногории разрешили вывезти россиян, застрявших в стране из-за карантина. Авиакомпания «Победа» сообщила, что вывезла всех своих российских клиентов из Черногории;
Центробанк объявил перечень мер по поддержке граждан в условиях вспышки коронавируса. Кредитным и микрофинансовым организациям рекомендовали реструктурировать задолженности лицам, заражённым коронавирусом, расширить рефинансирование кредитов малому бизнесу, а также переработать систему надбавок в ипотечном кредитовании. Мишустин также поручил дать малому и среднему бизнесу отсрочку по выплате арендных платежей;
ФАС приостановит проверки до 10 апреля из-за мировой пандемии. Исключением станут внеплановые проверки, которые направлены на защиту здоровья россиян;
Леонид Парфёнов, Сергей Гуриев, Людмила Улицкая, Алексей Кортнев и другие общественных деятели, журналисты и врачи подписали открытое письмо к властям с призывом ввести умеренный карантин, а также быстрое и бесплатное тестирование на коронавирус;
В Москве откроют девять лабораторий для тестирования на коронавирус. Ежедневно в них будут проводить около 10 тысяч;
Петербургские ЗАГСы не будут пускать на церемонии бракосочетания больше 12 человек;
Крупнейший чартерный перевозчик в России Azur air прекратит полёты в другие страны до 20 апреля;
«Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» сформируют фонд помощи водителям и курьерам, которые заразились Covid-19. Компания занимается проработкой деталей программы, рассказали TJ в «Яндексе»;
Аэропорт «Жуковский» отменил все международные рейсы. Исключение составят рейсы, при помощи которых россиян эвакуируют из-за рубежа;
За сутки в Италии от коронавируса скончались 627 человек. Это рекордный показатель среди стран за сутки.
«Аэрофлот» приостановил рекламную компанию из-за вспышки коронавируса. Как рассказал представитель компании Михаил Дёмин, компания сокращает многие операционные расходы, чтобы «сохранить коллектив и обеспечить готовность к будущему восстановлению»;
Аргентинские власти ограничили с 20 марта право граждан на передвижение по улицам. Жителям разрешается выходить из дома только за лекарствами, едой и жизненно необходимой продукции. Согласно указу президента, такой режим будет действовать до 31 марта;
Правительство Израиля ввело ограничение на передвижение жителей. Запрет будет действовать в течение недели. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пояснил, что «это не просьба, а обязательное к исполнению предписание»;
Грузия закрыла авиасообщение со всеми странами. Указ начнёт действовать с 21 марта, но продолжительность пока не уточняется. Власти пояснили, что все граждане Грузии, которые прибудут во время запрета, отправятся на карантин. О прекращении авиасообщения также объявили Таджикистан, Мадагаскар, Панама, Индия и ряд других стран;
Из-за распространения коронавируса, в Португалии введён режим чрезвычайного положения. Он продлится в течение двух недель;
YouTube снизит качество видео для европейских пользователей вслед за Netflix. Компания стремится снизить нагрузки на сеть из-за роста числа пользователей;
NASA приостановила работу над ракетой. Предположительно, с её помощью люди должны были высадиться на Луну в 2024 году;
В Калифорнии объявили строгий карантин с требованием не выходить из дома за исключением крайней необходимости. Это меры на уровне одного штата;
Джоан Роулинг разрешила учителям публиковать видеоролики, в которых они читают вслух книги о Гарри Поттере. Писательница сделала это для того, чтобы дети, которые не могут посещать школу из-за карантина, могли продолжать обучение;
На фоне вспышки Covid-19, Apple ограничила продажи айфонов и AirPods Pro — не более двух штук в руки;
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о закрытии пабов, кафе и ресторанов в стране. Заведениям будет разрешено продавать еду и выпивку на вынос.
Традиционная инструкция по правильному мытью рук под песню:
Eduard Vakhitov
Призыв - это последнее, что отменят в этой стране. Россияне должны страдать
КрымEduard
Мужчины должны служить и защищать Родину, страдалец.
Неизвестный фонарь
Ну да, у меня работа с отличной зп, я плачу ахеть какие налоги, но меня должны отправить служить в армию, после которой у меня не будет работы и я проебу возможность получить хуеву тучу денег и заплатить хуеву тучу налогов за год.
КрымНеизвестный
Отслужишь и продолжишь работать не вижу проблем.
Viktor TolkachКрым
Нахуя?
allah213
Призыв переноситься не будет, а коронавирус будет, всё честно!
Роберт Депримовallah213
Земля пухом им.Ждем новостей в стиле «В армии нашли роту заражённых.Никто такого не ожидал.Проблема не в переносе призыва»
Атомный колос
Спасибо, при всем пиздеце спасают только мемы. Держитесь там, всем хуево сейчас❤️
КрымАтомный
Тебе хуёво, за всех ненада пиздеть.
Сегодняшний утюг
Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» сформируют фонд помощи водителям и курьерам, которые заразились Covid-19
может лучше фонд помощи здоровым? Маски им там выдать, не?
Ленинград AmsterdamСегодняшний
Им выдают, вчера на вилладже интервью у курьеров брали:
Stan MajorsЛенинград
Пиздец... мы все проебали...
Мощный КаковощиСегодняшний
Маски вообще всем выдать необходимо тащемто
Мелкий микроскоп
Придётся повысить тебе иммунитет, сынок.
— Майор Пейн
Stan MajorsМелкий
Паровозик, который смог!
Eldar
щас вся закредитованная россия пойдет искать пути заражения тока чтобы рефинансировать свою задолженность
Kostya ProshchalykinEldar
Проще обанкротиться
Андрей Рядькин
Не сильно ЦБ решил помочь экономике. Их ситуация устраивает, как показалось.
Уже говорят, в 2021 году инфляция будет в рамках. На этот год похуй, как я понял. Бизнесу особо не помогли
денег, как в других странах, россиянам не выделят в качестве помощи
И переводы до 100 000 приказали делать без комиссии с 1 мая, они что то знают, видимо, о короновируса и россиянах боящихся дойти до банкоматов в мае.
Urals торгуется ниже 25 и наши ещё дисконт вынужден делать вслед за арабами. Вот сечен побежит за очередными льготами - ему все дадут