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Arthur Khamzin
2376

Учения по «автономности» рунета отложили, а Минобороны отказалось переносить призыв. Главное за сутки о Covid-19 Материал редакции

Новости о коронавирусе за 20 марта.

Российские власти отчитались о количестве заражённых к 20 марта. По данным правительства, за сутки зарегистрировали 54 новых заражённых. Общее число заболевших достигло 253 человек, а выздоровевших граждан — 12.

  • Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о создании шести препаратов для борьбы с коронавирусом. Вакцины находятся на стадии тестирования;
  • Минкомсвязи отложила учения по «автономности» рунета из-за пандемии. Они должны были пройти 20 марта. Новая дата пока не определена;
  • Минобороны отказалось переносить военный призыв из-за вспышки коронавируса. Об этом заявил глава ведомства Сергей Шойгу. «ПризываНет.ру» создал петицию за перенос сроков призыва, объяснив это повышением риска распространения инфекции;
  • Власти Черногории разрешили вывезти россиян, застрявших в стране из-за карантина. Авиакомпания «Победа» сообщила, что вывезла всех своих российских клиентов из Черногории;
  • Центробанк объявил перечень мер по поддержке граждан в условиях вспышки коронавируса. Кредитным и микрофинансовым организациям рекомендовали реструктурировать задолженности лицам, заражённым коронавирусом, расширить рефинансирование кредитов малому бизнесу, а также переработать систему надбавок в ипотечном кредитовании. Мишустин также поручил дать малому и среднему бизнесу отсрочку по выплате арендных платежей;
  • ФАС приостановит проверки до 10 апреля из-за мировой пандемии. Исключением станут внеплановые проверки, которые направлены на защиту здоровья россиян;
  • Леонид Парфёнов, Сергей Гуриев, Людмила Улицкая, Алексей Кортнев и другие общественных деятели, журналисты и врачи подписали открытое письмо к властям с призывом ввести умеренный карантин, а также быстрое и бесплатное тестирование на коронавирус;
  • В Москве откроют девять лабораторий для тестирования на коронавирус. Ежедневно в них будут проводить около 10 тысяч;
  • Петербургские ЗАГСы не будут пускать на церемонии бракосочетания больше 12 человек;
  • Крупнейший чартерный перевозчик в России Azur air прекратит полёты в другие страны до 20 апреля;
  • «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» сформируют фонд помощи водителям и курьерам, которые заразились Covid-19. Компания занимается проработкой деталей программы, рассказали TJ в «Яндексе»;
  • Аэропорт «Жуковский» отменил все международные рейсы. Исключение составят рейсы, при помощи которых россиян эвакуируют из-за рубежа;
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  • За сутки в Италии от коронавируса скончались 627 человек. Это рекордный показатель среди стран за сутки.
  • «Аэрофлот» приостановил рекламную компанию из-за вспышки коронавируса. Как рассказал представитель компании Михаил Дёмин, компания сокращает многие операционные расходы, чтобы «сохранить коллектив и обеспечить готовность к будущему восстановлению»;
  • Аргентинские власти ограничили с 20 марта право граждан на передвижение по улицам. Жителям разрешается выходить из дома только за лекарствами, едой и жизненно необходимой продукции. Согласно указу президента, такой режим будет действовать до 31 марта;
  • Правительство Израиля ввело ограничение на передвижение жителей. Запрет будет действовать в течение недели. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пояснил, что «это не просьба, а обязательное к исполнению предписание»;
  • Грузия закрыла авиасообщение со всеми странами. Указ начнёт действовать с 21 марта, но продолжительность пока не уточняется. Власти пояснили, что все граждане Грузии, которые прибудут во время запрета, отправятся на карантин. О прекращении авиасообщения также объявили Таджикистан, Мадагаскар, Панама, Индия и ряд других стран;
  • Из-за распространения коронавируса, в Португалии введён режим чрезвычайного положения. Он продлится в течение двух недель;
  • YouTube снизит качество видео для европейских пользователей вслед за Netflix. Компания стремится снизить нагрузки на сеть из-за роста числа пользователей;
  • NASA приостановила работу над ракетой. Предположительно, с её помощью люди должны были высадиться на Луну в 2024 году;
  • В Калифорнии объявили строгий карантин с требованием не выходить из дома за исключением крайней необходимости. Это меры на уровне одного штата;
  • Джоан Роулинг разрешила учителям публиковать видеоролики, в которых они читают вслух книги о Гарри Поттере. Писательница сделала это для того, чтобы дети, которые не могут посещать школу из-за карантина, могли продолжать обучение;
  • На фоне вспышки Covid-19, Apple ограничила продажи айфонов и AirPods Pro — не более двух штук в руки;
  • Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о закрытии пабов, кафе и ресторанов в стране. Заведениям будет разрешено продавать еду и выпивку на вынос.

Традиционная инструкция по правильному мытью рук под песню:

#covid19 #коронавирус #дайджест

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18 комментариев
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Eduard Vakhitov

8

Призыв - это последнее, что отменят в этой стране. Россияне должны страдать 

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Крым

Eduard
–15

Мужчины должны служить и защищать Родину, страдалец.

Ответить

Неизвестный фонарь

Крым
8

Ну да, у меня работа с отличной зп, я плачу ахеть какие налоги, но меня должны отправить служить в армию, после которой у меня не будет работы и я проебу возможность получить хуеву тучу денег и заплатить хуеву тучу налогов за год.

Ответить

Крым

Неизвестный
–2

Отслужишь и продолжишь работать не вижу проблем.

Ответить

Viktor Tolkach

Крым
1

Нахуя?

Ответить

allah213

7

Призыв переноситься не будет, а коронавирус будет, всё честно!

Ответить

Роберт Депримов

allah213
0

Земля пухом им.Ждем новостей в стиле «В армии нашли роту заражённых.Никто такого не ожидал.Проблема не в переносе призыва»

Ответить

Атомный колос

4

Спасибо, при всем пиздеце спасают только мемы. Держитесь там, всем хуево сейчас❤️

Ответить

Крым

Атомный
–7

Тебе хуёво, за всех ненада пиздеть.

Ответить

Сегодняшний утюг

3

Яндекс.Такси» и «Яндекс.Еда» сформируют фонд помощи водителям и курьерам, которые заразились Covid-19

может лучше фонд помощи здоровым? Маски им там выдать, не?

Ответить

Ленинград Amsterdam

Сегодняшний
1

Им выдают, вчера на вилладже интервью у курьеров брали:

Ответить

Stan Majors

Ленинград
0

Пиздец... мы все проебали...

Ответить

Мощный Каковощи

Сегодняшний
0

Маски вообще всем выдать необходимо тащемто

Ответить

Мелкий микроскоп

2

Придётся повысить тебе иммунитет, сынок.

— Майор Пейн

Ответить

Stan Majors

Мелкий
0

Паровозик, который смог!

Ответить

Eldar

0

щас вся закредитованная россия пойдет искать пути заражения тока чтобы рефинансировать свою задолженность

Ответить

Kostya Proshchalykin

Eldar
1

Проще обанкротиться

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Андрей Рядькин

0

Не сильно ЦБ решил помочь экономике. Их ситуация устраивает, как показалось.
Уже говорят, в 2021 году инфляция будет в рамках. На этот год похуй, как я понял. Бизнесу особо не помогли
денег, как в других странах, россиянам не выделят в качестве помощи
И переводы до 100 000 приказали делать без комиссии с 1 мая, они что то знают, видимо, о короновируса и россиянах боящихся дойти до банкоматов в мае.
Urals торгуется ниже 25 и наши ещё дисконт вынужден делать вслед за арабами. Вот сечен побежит за очередными льготами - ему все дадут

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