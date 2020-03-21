Эксперты считают, что россияне решили не откладывать дорогие покупки.

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В России стали чаще обращаться за необеспеченными кредитами из-за курса рубля и пандемии коронавируса. В некоторых банках за последний месяц количество заявок на займы наличными и кредиты на покупку товаров выросло на 20%. Об этом сообщили РБК кредитные организации и подтвердили в бюро кредитных историй НБКИ и «Эквифакс».

В «Открытии» рассказали журналистам, что спрос на кредиты наличными за последнее время вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Сбербанке роста заявок не заметили, но отметили, что средняя запрошенная сумма выросла на 10% из-за «общего повышения покупательской активности».

В ВТБ число заявок на кредиты от собственных клиентов увеличилось на треть, однако до этого в банке снизили ставку на кредиты наличными до 7,5%. В «Почта банке» (входит в группу ВТБ, — прим. TJ) зафиксировали 43% рост заявок на потребительские займы с начала марта.

Промсвязьбанк рассказал о двукратном росте обращений за кредитными картами с 11 марта. Выдачи потребительских кредитов в банке с начала месяца выросли на 22%.

В Райффайзенбанке спрос на потребительские кредиты назвали «стабильно высоким», а в «Реннесанс кредите» зафиксировали рост спроса на POS-кредиты (на покупки в магазинах, — прим. TJ). В банках не раскрыли данные о динамике обращений.

В банке «Санкт-Петербург» число заявок на кредиты наличными увеличилось на 10% по сравнению с февралём 2020 года и мартом прошлого. По итогам марта в организации прогнозируют месячный прирост в размере 25%.

Опрошенные РБК эксперты связали рост потребительских кредитов с курсом рубля. По их мнению, россияне решили не ждать ещё большего обесценивания национальной валюты или снижения ставок, поэтому не стали откладывать покупки.

Цены на импортные товары растут на фоне ослабления национальной валюты, что стимулирует граждан не откладывать приобретение необходимых им товаров. В конце 2014 года — начале 2015 года наблюдался ажиотажный спрос на бытовую технику и автомобили. Вероятно, и сейчас россияне боятся упустить момент. Ирина Носова директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА

В банках рост спроса на кредиты объясняют по-разному. В «Ренессанс кредите» связали ситуацию с ростом курса валют, а в «Открытии» назвали причиной ожидание возможного всплеска инфляции.

В «Почта банке» высокий спрос на кредиты объяснили запущенной в начале марта рекламной кампанией. В «Промсвязьбанке» всплеск заявок связали с улучшением условий по продуктам.