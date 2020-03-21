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Эксперты считают, что россияне решили не откладывать дорогие покупки.
В России стали чаще обращаться за необеспеченными кредитами из-за курса рубля и пандемии коронавируса. В некоторых банках за последний месяц количество заявок на займы наличными и кредиты на покупку товаров выросло на 20%. Об этом сообщили РБК кредитные организации и подтвердили в бюро кредитных историй НБКИ и «Эквифакс».
В «Открытии» рассказали журналистам, что спрос на кредиты наличными за последнее время вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Сбербанке роста заявок не заметили, но отметили, что средняя запрошенная сумма выросла на 10% из-за «общего повышения покупательской активности».
В ВТБ число заявок на кредиты от собственных клиентов увеличилось на треть, однако до этого в банке снизили ставку на кредиты наличными до 7,5%. В «Почта банке» (входит в группу ВТБ, — прим. TJ) зафиксировали 43% рост заявок на потребительские займы с начала марта.
Промсвязьбанк рассказал о двукратном росте обращений за кредитными картами с 11 марта. Выдачи потребительских кредитов в банке с начала месяца выросли на 22%.
В Райффайзенбанке спрос на потребительские кредиты назвали «стабильно высоким», а в «Реннесанс кредите» зафиксировали рост спроса на POS-кредиты (на покупки в магазинах, — прим. TJ). В банках не раскрыли данные о динамике обращений.
В банке «Санкт-Петербург» число заявок на кредиты наличными увеличилось на 10% по сравнению с февралём 2020 года и мартом прошлого. По итогам марта в организации прогнозируют месячный прирост в размере 25%.
Опрошенные РБК эксперты связали рост потребительских кредитов с курсом рубля. По их мнению, россияне решили не ждать ещё большего обесценивания национальной валюты или снижения ставок, поэтому не стали откладывать покупки.
В банках рост спроса на кредиты объясняют по-разному. В «Ренессанс кредите» связали ситуацию с ростом курса валют, а в «Открытии» назвали причиной ожидание возможного всплеска инфляции.
В «Почта банке» высокий спрос на кредиты объяснили запущенной в начале марта рекламной кампанией. В «Промсвязьбанке» всплеск заявок связали с улучшением условий по продуктам.
Представители бюро кредитных историй «Эквифакс» и НБКИ подтвердили РБК, что зафиксировали рост обращений. Однако пока неясно, какая часть обращений превратится в выданные кредиты: таких данных у компаний ещё нет.
Т.е. в США люди постсоветские?
Технически да. Они же живут после распада СССР, значит, постсоветские.
А что если люди просто решили купить что то что собирались давно, пока на эти деньги можно вообще что то купить? Да нет, бред какой то.
Никогда не брал кредитов. Просто интересно, если ты взял кредит под 9%, а затем ЦБ допустим поднял ключевую ставку с 6% до 8% то банк будет иметь право договор изменить?
"В Подмосковье загорелся склад алюминиевого завода. Огонь распространился на 60 тысяч квадратных метров"
Алло, новостемётчики, там Москва полыхает. Срочно в номер! Очередную победу Путина и крах России будем обсуждать