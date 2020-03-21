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Дамир Камалетдинов
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Робота «Фёдора» признали невостребованным на МКС из-за присутствия космонавтов Материал редакции

По мнению создателей, он больше пригодится для окололунной базы, которую люди будут реже посещать.

9 комментариев
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Робот «Фёдор» на МКС с космонавтом Алексеем Овчининым Фото из твиттера робота «Фёдора»

Робота «Фёдора» и аналогичные ему устройства признали невостребованными на МКС. Вместо этого его предложили использовать в более редко посещаемых условиях, например, на окололунной базе. Об этом рассказали ТАСС в компании НПО «Андроидная техника», создавшей робота.

В результате анализа и общения с космонавтами видим, что робот внутрикорабельной деятельности не так востребован для МКС ввиду того, что на станции постоянно присутствуют космонавты. Он [робот] в большей степени необходим для работы в условиях окололунной базы, которая будет редко посещаемой.

пресс-служба НПО «Андроидная техника»

На предприятии считают, что робота можно применять на МКС, но только для испытаний. Пока что компания продолжает анализировать работу «Фёдора».

В НПО «Андроидная техника» пояснили, что у космонавтов было много замечаний по костюму управления и подходу к устройству. Однако по словам представителей предприятия, управлявший «Фёдором» Александр Скворцов посчитал удачной трёхмесячную работу, проделанную над костюмом.

Робота «Фёдора» доставили на МКС в августе 2019 года, а уже в сентябре он вернулся на Землю. Сначала российские космонавты долго не могли включить устройство, но потом всё же провели с ним несколько экспериментов.

Одним из них стало управление роботом с помощью костюма-аватара. Космонавты попытались дистанционно поработать с дрелью, полотенцем, электрооборудованием и не только.

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#новости #космос #роботы

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9 комментариев
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Драгоценный шмель

1

Но это же человек в костюме робота 

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Litnikov Danil

Драгоценный
3
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Pavel Zamyatin

Драгоценный
2

Терешкова

Ответить

Shlomo Goldenberg

1

Убить всех космонавтов! 

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Viktor Mandarin

1

А какой смысл создавать человекоподобного робота? Круче же сделать 4 рук-ноги, хочет  как руки использует, хочет как ноги. 

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Антон Пострунин

Viktor
0

Человекоориентированные интерфейсы будут с ним идеально совместимы. 

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Litnikov Danil

0

А у Бостона нет альтернатив? 

Ответить

Наглый Донатоед

Litnikov
0

Есть. Резидент Ивил 2 и Девил Мей Край 5, вроде

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Иван Прохоров

0

Космонавты: "Сверлить мы и сами умеем"

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