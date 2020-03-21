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По мнению создателей, он больше пригодится для окололунной базы, которую люди будут реже посещать.
Робота «Фёдора» и аналогичные ему устройства признали невостребованными на МКС. Вместо этого его предложили использовать в более редко посещаемых условиях, например, на окололунной базе. Об этом рассказали ТАСС в компании НПО «Андроидная техника», создавшей робота.
На предприятии считают, что робота можно применять на МКС, но только для испытаний. Пока что компания продолжает анализировать работу «Фёдора».
В НПО «Андроидная техника» пояснили, что у космонавтов было много замечаний по костюму управления и подходу к устройству. Однако по словам представителей предприятия, управлявший «Фёдором» Александр Скворцов посчитал удачной трёхмесячную работу, проделанную над костюмом.
Робота «Фёдора» доставили на МКС в августе 2019 года, а уже в сентябре он вернулся на Землю. Сначала российские космонавты долго не могли включить устройство, но потом всё же провели с ним несколько экспериментов.
Одним из них стало управление роботом с помощью костюма-аватара. Космонавты попытались дистанционно поработать с дрелью, полотенцем, электрооборудованием и не только.
А какой смысл создавать человекоподобного робота? Круче же сделать 4 рук-ноги, хочет как руки использует, хочет как ноги.
Человекоориентированные интерфейсы будут с ним идеально совместимы.
А у Бостона нет альтернатив?