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Дамир Камалетдинов
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Губернатор Петербурга рассказал о существовании плана по сдерживанию пандемии, но отказался раскрыть его журналистам Материал редакции

«Зачем вам это надо?».

22 комментария
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Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город нельзя закрыть на карантин, потому что тогда он столкнётся с кризисом. По его словам, у властей есть план, но раскрывать его не планируют. Об этом Беглов рассказал, отвечая на вопросы корреспондента «Фонтанки».

Город полностью закрыть нельзя. Нельзя закрыть все рестораны, нельзя закрыть метро. Что тогда будет? Продукты не будут привозить и многое другое.

Александр Беглов
губернатор Санкт-Петербурга

При этом Беглов отметил, что у правительства город существует план по сдерживанию пандемии Covid-19. По его словам, власти принимают решение на основе количества заболевших и находящихся под подозрением.

Есть чёткий план действий, я его не буду вам всем рассказывать, зачем вам это надо? План сегодня подтверждает, что те меры, которые мы принимаем, они действительно эффективные — мы не даём массового распространения.

Александр Беглов

На момент написания заметки в Петербурге госпитализировали 340 человек с подозрением на коронавирус Covid-19. Они находятся в больнице имени Боткина.

#новости #петербург #covid19

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22 комментария
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Руслан Гатин

22

Вдруг коронавирус услышит

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Dr. Acula

Руслан
1

ну или западные агенты, вдруг скорректируют планы заражения

Ответить

Comrad Cwood

7

Стадия отрицания, короче.

Ответить

Роберт Петросян

5

Пусть рот свой закроет, этого достаточно

Ответить

Alex Alex

3

поразителен примитивизм мышления чиновников даже на таких высоких должностях. покажите ему мультик про Винни-Пуха, там где «Винни, но ведь если я выстрелю в шарик - он же испортится?» - «А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я!»
может так дойдет

Ответить

Yarshd Dhsdfh

Alex
–1

Если ты не старик, то от экономических проблем, вызванных неадекватной реакцей на вирус с полным закрытием города и всего бизнеса ты пострадаешь больше, чем от самого вируса. Впервые российские чиновники правы.

Ответить

nadav tayzland

Yarshd
–1

А почему ты так решил? По твоему стоит свернуть караетин в Италии?

Ответить

Обухов Денис

nadav
0

У нас что 4000 в день в Питере заболевает?

Ответить

nadav tayzland

Обухов
0

А надо закрывать когда начнут заболеваю 4000?
И почему ты решил что не 4000?

Ответить

Обухов Денис

nadav
0

Боишься.....?

Ответить

nadav tayzland

Обухов
0

Нет. Мы уже на карантине в Израиле. У нас стадия подсчёта раньше закончилась.
Ты пойми что если у вас есть одна смерть, значит вирусу в России минимум пара недель ( скорее всего месяц). Так что скоро у вас будет экшн

Ответить

Владислав Козодеров

3

https://youtu.be/pgDHrCn9Z7s

Ответить

Andre Macareno

Владислав
0

А чем-то он на Беглова похож, ох, неспроста…

Ответить

Alexander Petcoglo

1

Надо, чтобы сейчас выступил какой-нибудь врач и сказал, что переболеть коронавирусом - полезно для всего населения РФ. Таким образом вся страна приобретёт иммунитет, не то что пиндосы тупые.

Ответить

Dev

1

хз у нас закрыли, оставили только на вынос и норм, в чем проблема

Ответить

Yarshd Dhsdfh

1

Он прав, город ни в коем случае нельзя закрывать, бизнес и предприятия нельзя закрывать. Если всех посадить на жесткий карантин, экономике станет мягко говоря несладко, а значит и нам всем. 

Ответить

Сергей Гращенко

0

Разве он похож на человека, у которого есть план

Ответить

Кисель Имбиревич

0

Какой план, они сами без верхушки чихнуть то зассут, а тем ребятам не до какого то вируса, там голосование подвисло

Ответить

Социологический кавалер

0

его не выбирали

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Raoul

0

Коронавирус изобрели израильские ученые чтобы избавиться от всех неугодных леволиберальному режиму, миф про китайское происхождение тоже они придумали

Ответить

Неолд

0

А на велосипеде не запретят кататься? Вот это будет провал.

Ответить

Средний химик

0

пиздобол усач ебаный 

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