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«Зачем вам это надо?».
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город нельзя закрыть на карантин, потому что тогда он столкнётся с кризисом. По его словам, у властей есть план, но раскрывать его не планируют. Об этом Беглов рассказал, отвечая на вопросы корреспондента «Фонтанки».
При этом Беглов отметил, что у правительства город существует план по сдерживанию пандемии Covid-19. По его словам, власти принимают решение на основе количества заболевших и находящихся под подозрением.
На момент написания заметки в Петербурге госпитализировали 340 человек с подозрением на коронавирус Covid-19. Они находятся в больнице имени Боткина.
Вдруг коронавирус услышит
поразителен примитивизм мышления чиновников даже на таких высоких должностях. покажите ему мультик про Винни-Пуха, там где «Винни, но ведь если я выстрелю в шарик - он же испортится?» - «А если ты не выстрелишь, тогда испорчусь я!»
может так дойдет
Если ты не старик, то от экономических проблем, вызванных неадекватной реакцей на вирус с полным закрытием города и всего бизнеса ты пострадаешь больше, чем от самого вируса. Впервые российские чиновники правы.
А почему ты так решил? По твоему стоит свернуть караетин в Италии?
У нас что 4000 в день в Питере заболевает?
А надо закрывать когда начнут заболеваю 4000?
И почему ты решил что не 4000?
Боишься.....?
Нет. Мы уже на карантине в Израиле. У нас стадия подсчёта раньше закончилась.
Ты пойми что если у вас есть одна смерть, значит вирусу в России минимум пара недель ( скорее всего месяц). Так что скоро у вас будет экшн
Надо, чтобы сейчас выступил какой-нибудь врач и сказал, что переболеть коронавирусом - полезно для всего населения РФ. Таким образом вся страна приобретёт иммунитет, не то что пиндосы тупые.
Он прав, город ни в коем случае нельзя закрывать, бизнес и предприятия нельзя закрывать. Если всех посадить на жесткий карантин, экономике станет мягко говоря несладко, а значит и нам всем.
Какой план, они сами без верхушки чихнуть то зассут, а тем ребятам не до какого то вируса, там голосование подвисло
Коронавирус изобрели израильские ученые чтобы избавиться от всех неугодных леволиберальному режиму, миф про китайское происхождение тоже они придумали