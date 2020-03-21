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Дамир Камалетдинов
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В России зафиксировали 53 новых заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 300 человек Материал редакции

Новые случаи обнаружили в 18 регионах страны.

74 комментария
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В России зафиксировали ещё 53 заражения коронавирусом. Таким образом общее число инфицированных по официальным данным теперь составляет 306 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых случаев зафиксировали в Подмосковье. В общей сложности инфицированных нашли в 18 регионах:

  • Подмосковье — 17;
  • Москва — 6;
  • Татарстан — 5;
  • Нижегородская область — 4;
  • Свердловская область — 3;
  • Тульская и Калининградская области, Санкт-Петербург, Кабардино-Балкария, Краснодарский край — по двое;
  • Ставропольский край, Рязанская, Курганская, Челябинская области, ХМАО, Красноярский и Хабаровский край, Крым — по одному человеку.

За сутки выписали четырёх человек. В общей сложности, после вируса выздоровели 16 человек.

#covid19 #новости

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74 комментария
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Страстной Петя

71

Почему всё время в районе 50? Столько тестеров в день выделяют что ли? 

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Mikhail Pukas

Страстной
13

Или с верху лимит на день  поставили. 

Ответить

Страстной Петя

Mikhail
24

150 — страшно, 15 — никто не поверит, 50 — в самый раз!

Ответить

Michael Specter

23

Вот странно. Три дня подряд: 52-54-53 человека. Какие-то танцы вокруг 50. Интересно, неужели действительно с количеством тестов связано?
Или Россия уникальна даже в том, что ломает экспоненты? :)

В Новой газете была интересная статья про вирус. И разговор с врачом-инфекционистом. Вот что он сказал:
«Тест-системы, которые используются в России, имеют чувствительность 105 копий плазмид на миллилитр, — объясняет доктор. — Европейские тест-системы чувствительнее в 100 раз, они выявляют 103 копий плазмид на миллиметр. Поэтому масштаб выявления инфекции у нас существенно отличается от европейского. Обычно эпидемическая ситуация в Петербурге похожа на ситуацию в Финляндии. В Петербурге сейчас десяток заболевших. Цифры, которые мы знаем, отражают разницу не на уровне заболеваемости, а в тщательности обследования.»

Ответить

Caeleste Mundus

Michael
2

На 19 марта сделали 143к тестов они говорят. Насколько информация правдива, конечно, вопрос.

Ответить

Michael Specter

Caeleste
6

Не хочется наводить панику, но страшновато, конечно. Причём в чём-то даже страшнее, скажем, вооруженного конфликта. При нем ты хотя бы видишь своего врага в лицо. А при эпидемии он витает где-то вокруг тебя.
Да и настолько органы власти подорвали доверие у нас к ним, что мы начинаем додумывать для себя масштабы бедствия и строить догадки. Хотя, возможно, такое и не только у нас.

Ответить

Алена Храпай

Michael
10

Не надо сравнивать с военными действиями. Пожалуйста. Это очень страшно. Спросите у тех, кто сейчас в окопах, в зонах, куда стреляет Паша из-за угла. Это очень страшно. Спросите согласились бы эти люди сейчас поменяться с Вами местами чтоб посидеть Дома за елевым фильмом с чашкой горячего какао на карантине. И поменялись бы Вы с ними местами? Не надо говорить просто чтоб говорить.

Ответить

Michael Specter

Алена
5

Алена, вы не подумайте ничего плохого. Я ведь не про сам конфликт, а только про врага. Я служил, прекрасно понимаю, насколько все это ужасно и меняться бы не стал. Вы совершенно правы. Извините, если комментарий оказался неуместен.

Ответить

Nikita Rodionov

Michael
1
Ответить

Caeleste Mundus

Michael
0

Время покажет, если пойдет прям серьезное заражение уровня Италии, то такое точно невозможно скрыть

Ответить

Victor Ganin

Michael
0

В текущей ситуации врага видишь скорее в каждом встречном, так как он может быть переносчиком. В публичных местах уже ощущается это, когда люди стараются держаться на дистанции. Все вдруг будто стали ультра интровертами, которые стараются держаться подальше от незнакомцев.

Ответить

Антон Курочкин

Michael
3

Очевидно, что это дырка в тестировании.
Уверен многие переболели, даже не зная об этом.

Ответить

Профессиональный единорожек88

Антон
0

Тоже так думаю. Наверняка у огромного количества людей прошло в виде какой нибудь сезонной хуйни и теперь года 2 это будет сходить на нет пока не сделают вакцину, которая будет работать и пущена в массовое производство

Ответить

Katerina Dunaeva

Michael
0
Ответить

kexitt

7

Да блять, там уже овер 5-7к заболевших учитывая эти «новые случаи», если не больше
Так, на секундочку... в 18(!) регионах

Ответить

Антон Пострунин

kexitt
1

Мои источники сообщают, что никак не меньше 30К. Кто-нибудь что-нибудь еще знает?

Ответить

Профессиональный единорожек88

Антон
8

Твои источники это бабки у подъезда?

Ответить

Марк Варламов

Профессиональный
0

Анонимный телеграм-канал. Ведь какой смысл пиздеть, если ты аноним?

Ответить

Evgeniy Smirnov

Антон
1

100 к, свои источники не сдаю

Ответить

Обухов Денис

Evgeniy
1

Мои источники утверждают что Путин лично закапывает всех умерших от 👑 вируса у Кремлёвской стены!😂

Ответить

Litnikov Danil

Обухов
0

Путин по пьяни сам сказал?

Ответить

kexitt

Антон
0

Быть может и 30

Ответить

Двойной ихтиандр

kexitt
2

Так, на секундочку... в 18(!) регионах

В кои-то веке повезло с плотностью населения

Ответить

kexitt

Двойной
0

Лол

Ответить

Nikita Rodionov

6

Только комментаторы знают реальное число заболевших, а жалкие журналисты просто перепечатывают пресс релизы. Где ваши расследования? Где срывы покровов?

Ответить

Дмитрий Чернышов

Nikita
4

Мне кажется, что никто не знает. Была статья на хабре о расчётах и расхождениях в Китае, как предполагали, и как оказалось на самом деле.
А совсем точное число никто не узнает, т.к. у нас много людей, которые не идут в больницу. Ноги есть, руки есть, на ногах стоять может, значит надо идти на работу. Ещё у нас иногда после записи к врачу нужно неделю ждать, если в поликлинику обычную. 

Ответить

Миша Сергеев

Дмитрий
0

Я 11 марта записывался, очередь была только на 25)))))

Ответить

Дмитрий Чернышов

Миша
0

Я в частную ходил с температурой и кашлем, месяц почти болею, но вроде из-за носа. Про поездки и прочее не спрашивал никто.

Ответить

Неолд

7

Кто первый из тжшников заразится, ведите трансляцию до самой смерти заражённого, будет интересно.

Ответить

Миша Сергеев

Неолд
0

Если донатики будете кидать, то я готов

Ответить

Andry Osminin

7

Предлагаю обнулить количество заражённых

Ответить

N/a

6

Сегодня без рекорда(
Или типа первое нерекордное число? Уже рекорд

Ответить

Merriweather Pavilion

2

У нас вирус не распространяется, вот и экспонента не работает

Ответить

Дмитрий Чернышов

Merriweather
7

У нас даже вирус не работает, как положено 😆

Ответить

Средний химик

3

Видимо Новосибирский "Вектор" может только примерно 50 анализов в день подтверждать.

Ответить

Arseny Alexandrov

Средний
0

С зарплатой в 15к я бы на их месте больше и не делал бы. Регулярно мимо них езжу, знаю пару ребят оттуда - реально "люди науки", работающие на энтузиазме

Ответить

Andry Osminin

2

Судя по подсчётам до закрытыми Москвы осталось 10 дней!

Ответить

Дмитрий Чернышов

0

Кто эти люди, и как их госпитализировали? Хорошо, если сразу из аэропорта. А если они гуляли, хватали ручки в магазине, поручни в транспорте, и т.д.?

Ответить

Дима Вагабов

Дмитрий
5

зачем ви тгавите?

Ответить

Дмитрий Пелипас

Дмитрий
0

Так и было)

Ответить

Евгений Стульников

Дмитрий
0

Не сразу)

Ответить

Poe Ghost

1

Ребят, вот знаете, всё понимаю, руки мою, гигиену соблюдаю, но:
Два раза в месяц дай отдых душе и телу, Главное, голову имей и знай меру.

Ебашим четвёртый час в «Монополию» под пивчик и знатную закусь. Го к нам, больше десяти не собираться. Сидим на «Горьковской».

Ответить

the art of гепард

Poe
1

Ты из НН штоле?

Ответить

Poe Ghost

the
0

Нет, город на болоте и костях варягов. Выезжай, всего чуть больше косаря км — мы подождём.

Ответить

the art of гепард

Poe
3

мне санитайзера на всю дорогу не хватит(

Ответить

Алексей Селезнев

the
0

Такими темпами, если вирус распространится намного сильнее и начнётся апокалипсис, ну вдруг))
чуствую люди разделяйся на две фракции 
адепты санитайзера и адепты антисептика 

Ответить

the art of

Алексей
0

ещё будет Братство масок

Ответить

Отечественный чайник

Poe
1

Если с 3 до 5 утра вам в районе Кронверкского кто-то мешал спать сегодня — сорян

Ответить

Poe Ghost

Отечественный
0

Нам уже никто не мешает. Приготовились к худшему и готовы пережить любой апокалипсис. Правда, хата укомплектована далеко не гречневой крупой и туалетной бумагой. Если катит такой вариант — го к нам, инвайты тают на глазах.

Ответить

Отечественный чайник

Poe
0

Не, пойду в центр искать смелых женщин

Ответить

Наглый Донатоед

Poe
0

Выезжаю. 

Ответить

Poe Ghost

Наглый
0

Шлюхи выезжают первыми как всегда. Классика жанра.

Ответить

Громадный цвет

0

А есть полный список заболевших по областям? Кто-то скидывал периодически в комменты

Ответить

Caeleste Mundus

Громадный
3

https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=51.200882%2C51.855304&z=5 Вот есть яндекс карта, в которой можно посмотреть в какой области выявили

Карта распространения коронавируса в России и мире
Коронавирусная инфекция (COVID-19) продолжает распространяться. В списке и на карте актуальные…
yandex.ru
Ответить

Денежный дым

Громадный
2

https://стопкоронавирус.рф/#operational-data - щелкаешь "подробные данные"

Но это официоз

Ответить

Stepan Trifonov

1

Как говорится, 55 пробьем - и ракета

Ответить

Обухов Денис

1

Как сводки с фрона, сми хайп ловят. Ну болезнь, ну умирают некоторые, небольшой процент, ну вводится карантин, разрабатывают лекарства и вакцины. Все идет своим пу.тем. Соблудайте правила безопасности, не паникуйте и живите долго и счастливо. И ненадо о каждом новом заболевшем сообщения постить.

Ответить

Хитрый браслет

0

Как зае-ли, со своими ежедневными новыми заражениями!!!! Дамир, не надо. 

Ответить

Алексей Селезнев

Хитрый
2

Тоже думаешь что Дамир ездит по стране и заражает всех? Негодяй 

Ответить

Хитрый браслет

Алексей
1

Если бы вирус передовался через интернет, Дамир бы уже заразил минимум 6000 человек 

Ответить

Драгоценный шмель

0

Кавказ Стронг ☝️☝️

Ответить

Дмитрий Чернышов

Драгоценный
2

Там от вируса отстреливаются, ежжи 🦠🔫🧔🏻☝🏼

Ответить

Dra

0

Ставропольский край - 1 человек. Ок.

Ответить

ユリー シャネ

Dra
0

С подозрением

Ответить

Dra

ユリー
0

Согласен, рановато в статистику, хотя инфицированная дама перед аудиторией в 300 человек выступала.

Ответить

Нынешний Макс

Dra
1

Ну и что, что она выступала? Она же не лезла целоваться с каждым из присутствующих?

Ответить

dmzkrsk

0

Какой регион будет последним? Делаем ставки

Ответить

Andry Osminin

dmzkrsk
0

Камчатка 😁

Ответить

Алексей Селезнев

dmzkrsk
0

Удмуртия 
живу тут, мы единственные в этой части страны у кого «нет больных»
на деле же у нас тут реально властям очень похер на все это, в больницах никого не проверяют, ограничений по факту никаких нигде нет, говорят все это хуйня и все под контролем 

Ответить

Драгоценный шмель

dmzkrsk
0

Кавказ

Ответить

the art of гепард

0

Нижегородская область — 4

бля

Ответить

Короткий томагавк_два

0

Кстати а мне вот любопытно, почему не выявили вспышку среди летучих мышей? (Если она была изначальным носителем)

Ответить

Vladislav Donets

Короткий
0

На людей не распространялось.

Ответить

Короткий томагавк_два

Vladislav
0

Но это бы должно было стать заметным

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