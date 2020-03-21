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Новые случаи обнаружили в 18 регионах страны.
В России зафиксировали ещё 53 заражения коронавирусом. Таким образом общее число инфицированных по официальным данным теперь составляет 306 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с Covid-19.
Больше всего новых случаев зафиксировали в Подмосковье. В общей сложности инфицированных нашли в 18 регионах:
За сутки выписали четырёх человек. В общей сложности, после вируса выздоровели 16 человек.
Или с верху лимит на день поставили.
Вот странно. Три дня подряд: 52-54-53 человека. Какие-то танцы вокруг 50. Интересно, неужели действительно с количеством тестов связано?
Или Россия уникальна даже в том, что ломает экспоненты? :)
В Новой газете была интересная статья про вирус. И разговор с врачом-инфекционистом. Вот что он сказал:
«Тест-системы, которые используются в России, имеют чувствительность 105 копий плазмид на миллилитр, — объясняет доктор. — Европейские тест-системы чувствительнее в 100 раз, они выявляют 103 копий плазмид на миллиметр. Поэтому масштаб выявления инфекции у нас существенно отличается от европейского. Обычно эпидемическая ситуация в Петербурге похожа на ситуацию в Финляндии. В Петербурге сейчас десяток заболевших. Цифры, которые мы знаем, отражают разницу не на уровне заболеваемости, а в тщательности обследования.»
На 19 марта сделали 143к тестов они говорят. Насколько информация правдива, конечно, вопрос.
Не хочется наводить панику, но страшновато, конечно. Причём в чём-то даже страшнее, скажем, вооруженного конфликта. При нем ты хотя бы видишь своего врага в лицо. А при эпидемии он витает где-то вокруг тебя.
Да и настолько органы власти подорвали доверие у нас к ним, что мы начинаем додумывать для себя масштабы бедствия и строить догадки. Хотя, возможно, такое и не только у нас.
Не надо сравнивать с военными действиями. Пожалуйста. Это очень страшно. Спросите у тех, кто сейчас в окопах, в зонах, куда стреляет Паша из-за угла. Это очень страшно. Спросите согласились бы эти люди сейчас поменяться с Вами местами чтоб посидеть Дома за елевым фильмом с чашкой горячего какао на карантине. И поменялись бы Вы с ними местами? Не надо говорить просто чтоб говорить.
Алена, вы не подумайте ничего плохого. Я ведь не про сам конфликт, а только про врага. Я служил, прекрасно понимаю, насколько все это ужасно и меняться бы не стал. Вы совершенно правы. Извините, если комментарий оказался неуместен.
Время покажет, если пойдет прям серьезное заражение уровня Италии, то такое точно невозможно скрыть
В текущей ситуации врага видишь скорее в каждом встречном, так как он может быть переносчиком. В публичных местах уже ощущается это, когда люди стараются держаться на дистанции. Все вдруг будто стали ультра интровертами, которые стараются держаться подальше от незнакомцев.
Очевидно, что это дырка в тестировании.
Уверен многие переболели, даже не зная об этом.
Тоже так думаю. Наверняка у огромного количества людей прошло в виде какой нибудь сезонной хуйни и теперь года 2 это будет сходить на нет пока не сделают вакцину, которая будет работать и пущена в массовое производство
Да блять, там уже овер 5-7к заболевших учитывая эти «новые случаи», если не больше
Так, на секундочку... в 18(!) регионах
Мои источники сообщают, что никак не меньше 30К. Кто-нибудь что-нибудь еще знает?
Твои источники это бабки у подъезда?
Анонимный телеграм-канал. Ведь какой смысл пиздеть, если ты аноним?
100 к, свои источники не сдаю
Мои источники утверждают что Путин лично закапывает всех умерших от 👑 вируса у Кремлёвской стены!😂
Только комментаторы знают реальное число заболевших, а жалкие журналисты просто перепечатывают пресс релизы. Где ваши расследования? Где срывы покровов?
Мне кажется, что никто не знает. Была статья на хабре о расчётах и расхождениях в Китае, как предполагали, и как оказалось на самом деле.
А совсем точное число никто не узнает, т.к. у нас много людей, которые не идут в больницу. Ноги есть, руки есть, на ногах стоять может, значит надо идти на работу. Ещё у нас иногда после записи к врачу нужно неделю ждать, если в поликлинику обычную.
Я 11 марта записывался, очередь была только на 25)))))
Я в частную ходил с температурой и кашлем, месяц почти болею, но вроде из-за носа. Про поездки и прочее не спрашивал никто.
Кто первый из тжшников заразится, ведите трансляцию до самой смерти заражённого, будет интересно.
У нас вирус не распространяется, вот и экспонента не работает
С зарплатой в 15к я бы на их месте больше и не делал бы. Регулярно мимо них езжу, знаю пару ребят оттуда - реально "люди науки", работающие на энтузиазме
Кто эти люди, и как их госпитализировали? Хорошо, если сразу из аэропорта. А если они гуляли, хватали ручки в магазине, поручни в транспорте, и т.д.?
Ребят, вот знаете, всё понимаю, руки мою, гигиену соблюдаю, но:
Два раза в месяц дай отдых душе и телу, Главное, голову имей и знай меру.
Ебашим четвёртый час в «Монополию» под пивчик и знатную закусь. Го к нам, больше десяти не собираться. Сидим на «Горьковской».
Ты из НН штоле?
мне санитайзера на всю дорогу не хватит(
Такими темпами, если вирус распространится намного сильнее и начнётся апокалипсис, ну вдруг))
чуствую люди разделяйся на две фракции
адепты санитайзера и адепты антисептика
Если с 3 до 5 утра вам в районе Кронверкского кто-то мешал спать сегодня — сорян
Нам уже никто не мешает. Приготовились к худшему и готовы пережить любой апокалипсис. Правда, хата укомплектована далеко не гречневой крупой и туалетной бумагой. Если катит такой вариант — го к нам, инвайты тают на глазах.
Выезжаю.
https://yandex.ru/web-maps/covid19?ll=51.200882%2C51.855304&z=5 Вот есть яндекс карта, в которой можно посмотреть в какой области выявили
Денежный дым
https://стопкоронавирус.рф/#operational-data - щелкаешь "подробные данные"
Но это официоз
Как сводки с фрона, сми хайп ловят. Ну болезнь, ну умирают некоторые, небольшой процент, ну вводится карантин, разрабатывают лекарства и вакцины. Все идет своим пу.тем. Соблудайте правила безопасности, не паникуйте и живите долго и счастливо. И ненадо о каждом новом заболевшем сообщения постить.
Тоже думаешь что Дамир ездит по стране и заражает всех? Негодяй
Хитрый браслет
Если бы вирус передовался через интернет, Дамир бы уже заразил минимум 6000 человек
Ставропольский край - 1 человек. Ок.
Какой регион будет последним? Делаем ставки
Удмуртия
живу тут, мы единственные в этой части страны у кого «нет больных»
на деле же у нас тут реально властям очень похер на все это, в больницах никого не проверяют, ограничений по факту никаких нигде нет, говорят все это хуйня и все под контролем
На людей не распространялось.