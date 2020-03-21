Он рассказал, чего хочет от людей и какие у него планы на будущее.

Москва 24 @infomoscow24 🦠 Эксклюзив! Интервью с самим коронавирусом! COVID-19 без стеснения рассказывает о том, что больше всего ценит в людях, что ему от нас надо и своих планах на будущее. https://t.co/amPcix9unr

Телеканал «Москва 24» выпустил интервью с коронавирусом, роль которого исполнил человек в зелёном костюме и сфере в виде клетки вируса на голове. Журналисты спросили у вируса, когда он прибыл в Москву, уточнили, кто ему интересен и узнали, как он распространяется.