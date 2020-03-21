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Дамир Камалетдинов
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«Мне чем старше, тем удобнее»: «Москва 24» взяла «интервью» у коронавируса Материал редакции

Он рассказал, чего хочет от людей и какие у него планы на будущее.

Москва 24 @infomoscow24
🦠 Эксклюзив! Интервью с самим коронавирусом! COVID-19 без стеснения рассказывает о том, что больше всего ценит в людях, что ему от нас надо и своих планах на будущее. https://t.co/amPcix9unr

Телеканал «Москва 24» выпустил интервью с коронавирусом, роль которого исполнил человек в зелёном костюме и сфере в виде клетки вируса на голове. Журналисты спросили у вируса, когда он прибыл в Москву, уточнили, кто ему интересен и узнали, как он распространяется.

Большая часть интервью была посвящена наводящим вопросам, которые позволяли узнать основную информацию о вирусе. Например, сколько он живёт на разных поверхностях, как от него защититься и какая от него смертность.

#новости #соцсети #тв

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В России зафиксировали 53 новых заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 300 человек
Новые случаи обнаружили в 18 регионах страны.
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39 комментариев
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Драгоценный шмель

26
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Научно-Технический ящик

19

Кем вы видите себя через 5 лет

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Словесный Интервент

18

И ведь кто-то это придумал, согласовал, написал вопросы и ответы, снял и выпустил в эфир. В этой цепочки не оказалось никого способного трезво оценить то, чем они занимаются.

Ответить

Магомед Шереметьев

Словесный
3

Задумка интересная

Ответить

Рог Кирилл

Словесный
1

После спиритического сеанса с Лермонтовым уже ничему не удивляюсь.

Ответить

Михаил Подивилов

Словесный
0

А мне понравилась концепция

Ответить

Mr. LoveJoy

9
Ответить

Страстной Петя

6

Мда, это конечно супер кринжово. Пиздец. 

Ответить

Евгений Шухов

Страстной
–1

Стыдно

Ответить

Кисель Имбиревич

4

Где они покупают? И почем

Ответить

Денежный дым

Кисель
3

Зачем тебе  - судя по ролику оно совсем хреновое и вставляет не туда...

Ответить

Неолд

2

Его убили в конце?

Ответить

Философский магнит

Неолд
6

Это тебе не "Гамлет", а ебанутое российское телевидение.

Ответить

Ilya Grigöryev

2

и эта вот хуеня проникает в человека? о боже..

Ответить

Христов Филипп

Ilya
0

Готовься, иначе первое проникновение будет болезненное.

Ответить

Неолд

Христов
0

Ты когда проник в себя в первый раз? Такие познания)

Ответить

Taktischer Corgi

1

https://tjournal.ru/tweets/152303-intervyu-s-koronavirusom

Интервью с коронавирусом
Интервью с коронавирусом
tjournal.ru
Ответить

Лаванда

1
Ответить

Roman M. Maslennikov

1

Очень прикольно. Почему интервьюер без маски?

Ответить

Andre Macareno

1

где-то я уже похожее видел

Ответить

Выходной холод

0

Во что раздел "Новости" превратился в последний месяц?)
Задача — зафиксировать повестку дня.

ОК.

Ответить

Рог Кирилл

Выходной
1

Какая повестка -такие и новости.

Ответить

Выходной холод

Рог
0

Это не повестка даже. Видосик покекать и только.

Ответить

Стремительный Домкрат

–5

Вначале я думал, что дно - это Симпсоны. А они, оказывается, лауреаты нобелевки и гении 

Ответить

Стремительный Домкрат

Стремительный
0

Дмитрий Орлов, с Вашего позволения, вопрос. Почему  минус? 

Ответить

Стремительный Домкрат

Стремительный
0

Madsons, чисто по рефлексии лайкнул наоборот - подобное тянется к подобному. Я о Симпсонах, есличо. Ваш идеал?

Ответить

Стремительный Домкрат

Стремительный
0

Ббаттхерт паентаму поваду наметилсо? все за Симпсонов - горой!

Ответить

Stalker 7Q

Стремительный
0

Симпсоны топ, не пизди

Ответить

x mst

0

"земляне вам пезда" - главное из интервью.

Ответить

Evgeniy Smirnov

0

Ебать кринж

Ответить

Андрей Николаевич

0
Ответить

Антон Лукашук

0

Украдено! https://youtu.be/32TTbZrK9mM

Ответить

Nick Parallelogram

0
Ответить

Павел Каташев

0
Ответить

Папуша

0

Если мне понравился такой формат, то... ?

Ответить

Stalker 7Q

Папуша
0

То твои вкусы весьма специфичны

Ответить

Masha Kovalyova

0

Вся эта юморина станет ещё юморнее в апреле, когда трупы начнут вывозить грузовиками

Ответить

Кирилл Русских

0

Вирус вступил в ШУЕ)

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Дмитрий Грищенко

0

Ну а мне понравилось. Лучше так, чем "официальные заявления от.."

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Михаил Подивилов

«Мне чем старше, тем удобнее…

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Mr. LoveJoy

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Романелло Кивогенс

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Roman Sapon

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Masha Kovalyova

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Stalker 7Q

«Мне чем старше, тем удобнее…

Stalker 7Q

«Мне чем старше, тем удобнее…
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