«Мне чем старше, тем удобнее»: «Москва 24» взяла «интервью» у коронавируса
Материал редакции
Он рассказал, чего хочет от людей и какие у него планы на будущее.
Телеканал «Москва 24» выпустил интервью с коронавирусом, роль которого исполнил человек в зелёном костюме и сфере в виде клетки вируса на голове. Журналисты спросили у вируса, когда он прибыл в Москву, уточнили, кто ему интересен и узнали, как он распространяется.
Большая часть интервью была посвящена наводящим вопросам, которые позволяли узнать основную информацию о вирусе. Например, сколько он живёт на разных поверхностях, как от него защититься и какая от него смертность.
Драгоценный шмель
Научно-Технический ящик
Кем вы видите себя через 5 лет
Словесный Интервент
И ведь кто-то это придумал, согласовал, написал вопросы и ответы, снял и выпустил в эфир. В этой цепочки не оказалось никого способного трезво оценить то, чем они занимаются.
Магомед ШереметьевСловесный
Задумка интересная
Рог КириллСловесный
После спиритического сеанса с Лермонтовым уже ничему не удивляюсь.
Михаил ПодивиловСловесный
А мне понравилась концепция
Mr. LoveJoy
Страстной Петя
Мда, это конечно супер кринжово. Пиздец.
Евгений ШуховСтрастной
Стыдно
Кисель Имбиревич
Где они покупают? И почем
Денежный дым
Зачем тебе - судя по ролику оно совсем хреновое и вставляет не туда...
Неолд
Его убили в конце?
Философский магнит
Это тебе не "Гамлет", а ебанутое российское телевидение.
Ilya Grigöryev
и эта вот хуеня проникает в человека? о боже..
Христов Филипп
Готовься, иначе первое проникновение будет болезненное.
НеолдХристов
Ты когда проник в себя в первый раз? Такие познания)
Taktischer Corgi
https://tjournal.ru/tweets/152303-intervyu-s-koronavirusom
Лаванда
Roman M. Maslennikov
Очень прикольно. Почему интервьюер без маски?
Andre Macareno
где-то я уже похожее видел
Выходной холод
Во что раздел "Новости" превратился в последний месяц?)
Задача — зафиксировать повестку дня.
ОК.
Рог КириллВыходной
Какая повестка -такие и новости.
Выходной холод
Это не повестка даже. Видосик покекать и только.
Стремительный Домкрат
Вначале я думал, что дно - это Симпсоны. А они, оказывается, лауреаты нобелевки и гении
Стремительный ДомкратСтремительный
Дмитрий Орлов, с Вашего позволения, вопрос. Почему минус?
Стремительный ДомкратСтремительный
Madsons, чисто по рефлексии лайкнул наоборот - подобное тянется к подобному. Я о Симпсонах, есличо. Ваш идеал?
Стремительный ДомкратСтремительный
Ббаттхерт паентаму поваду наметилсо? все за Симпсонов - горой!
Stalker 7QСтремительный
Симпсоны топ, не пизди
x mst
"земляне вам пезда" - главное из интервью.
Evgeniy Smirnov
Ебать кринж
Андрей Николаевич
Антон Лукашук
Украдено! https://youtu.be/32TTbZrK9mM
Nick Parallelogram
Павел Каташев
Папуша
Если мне понравился такой формат, то... ?
Stalker 7QПапуша
То твои вкусы весьма специфичны
Masha Kovalyova
Вся эта юморина станет ещё юморнее в апреле, когда трупы начнут вывозить грузовиками
Кирилл Русских
Вирус вступил в ШУЕ)
Дмитрий Грищенко
Ну а мне понравилось. Лучше так, чем "официальные заявления от.."