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Дамир Камалетдинов
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ЧМ по хоккею и конференцию Google отменили, а в Москве готовят запасные стационары. Главное за сутки о Covid-19 Материал редакции

Новости о пандемии коронавируса за 21 марта.

Оперштаб по борьбе с Covid-19 в России отчитался о 53 новых случаях заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 306 человек. При этом из больниц выписали ещё четырёх пациентов, а число выздоровевших достигло 16 человек. Общее количество инфицированных в мире приблизилось к 290 тысячам человек.

  • В Швейцарии отменили Чемпионат мира по хоккею. Новое место для турнира выберут на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея;
  • В Москве подготовят дополнительные стационары для приёма больных с коронавирусом. В дополнение к действующим больницам добавят ещё 10 корпусов различных медучреждений. Два дополнительных стационара уже подготовили;
  • Президент Колумбии ввёл в стране полный карантин на 19 дней из-за пандемии Covid-19. С 24 марта жителей страны превентивно изолируют друг от друга;
  • Губернатор Петербурга рассказал о существовании плана по сдерживанию коронавируса в городе, но отказался раскрывать его жителям и журналистам. «Зачем вам это надо?», — пояснил чиновник;
  • «ВКонтакте» изменила «шапку» сайта и запустила флешмоб «лучшедома». Пользователей призвали делиться фотографиями рабочих мест всех, кто работает удалённо;
  • Российские банки зафиксировали всплеск заявок на кредиты. Эксперты считают главными причинами обвал курса рубля и пандемию Covid-19;
  • Google отменила своё крупнейшее мероприятие за год — конференцию I/O 2020. Она не пройдёт даже в онлайн-режиме из-за заботы о безопасности сотрудников и местных жителей;
  • Google запустила справочный сайт о Covid-19. На нём можно узнать о правилах безопасности, симптомах и не только;
  • Twitter начал отдавать приоритет верифицированным пользователям, чтобы предотвратить распространение ложных данных о коронавирусе;
  • В Индии власти запустили чат-бота в WhatsApp, чтобы сообщать жителям достоверную информацию о пандемии Covid-19;
  • В Китае уже три дня подряд не фиксировали ни одного случая заражения коронавирусом;
  • В Италии за сутки скончались 627 человек с коронавирусом. Это самый высокий показатель смертности в стране за 24 часа с момента начала эпидемии;
  • Журналисты Bloomberg изучили, как коронавирусная инфекция влияет на миллениалов от 20 до 44 лет в США и Европе. Они пришли к выводу, что на самом деле этой возрастной группе есть чего опасаться: хотя смертность у более молодых людей ниже, чем у пожилых, но процент тяжёлых случаев сопоставимый;
  • Аналитики компании Strategy Analytics подсчитали, что февраль 2020 года показал самое сильное падение продаж смартфонов за всю историю рынка. Отгрузки устройств упали с 99,2 миллионов штук до 61,8 миллиона устройств;
  • NASA приостановило работу над проектом возвращения человека на Луну, тестированием телескопа Джеймса Уэбба и строительством ракеты SLS. При этом специалисты всё же надеются запустить первую пилотируемую миссию SpaceX в мае 2020 года;
  • Apple TV+ ухудшит качество стриминга в Европе вслед за Netflix, YouTube и Amazon, чтобы снизить нагрузку на интернет в Евросоюзе.

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#covid19 #дайджест

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11 комментариев
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Погибший Макс

7

Коты (борються)

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Драгоценный шмель

5

Песни закончились?

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Вооруженный единорожек88

0

Есть инфа по поводу вузов? Карантин продлят до мая? И как быть с сессиями?

Ответить

Михаил Подивилов

Вооруженный
0

Вот да, особенно интересно как быть заочникам

Ответить

Вооруженный единорожек88

Михаил
0

Я на последнем курсе и мне интересно ещё как сдать диплом)

Ответить

Михаил Подивилов

Вооруженный
1

Бро, как я тебя понимаю

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Михаил Подивилов

Вооруженный
0

Будет инфа - тегни меня

Ответить

Вооруженный единорожек88

Михаил
1

Sure

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Дмитрий Городских

Вооруженный
0

В моей альма матер поступили как всегда гениально: на карантине все курсы кроме выпускного ¯\_(ツ)_/¯

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Kostya Proshchalykin

0

А где инфа о принудительном закрытии всех фитнес клубов, спортзалов и бассейнов?

https://www.google.ru/amp/s/amp.rbc.ru/rbcnews/society/21/03/2020/5e762e419a794763ccbb80c0

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Оксана Гашимова

0

«Журналисты Bloomberg изучили, как коронавирусная инфекция влияет на миллениалов от 20 до 44 лет в США и Европе».

Теперь я хотя бы знаю, кто я.

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