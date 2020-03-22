Лукашенко пообещал не пускать в Белоруссию жителей, которые уехали за границу после предупреждения властей
Материал редакции
Президент страны призвал жителей «побыть дома».
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в страну не будут пускать белорусов, которые уехали за границу после предупреждения властей. Он предложил им оставаться там, куда они поехали. Об этом он рассказал на совещании во Дворце независимости.
Лукашенко также потребовал от руководителей госорганов страны разобраться с возвращением белорусов из Индии. По словам президента, многие жители страны купили билеты на российские рейсы через Москву, но их не пускают в самолёты.
Черноногая кошка — самый беспощадный охотник в мире
Если у вас есть кошка, то вы знаете, что под их пушистым внешним видом часто скрывается стальное сердце. Поэтому неудивительно, что крошечная очаровательная дикая кошка является одним из самых успешных охотников в мире.
Медленный колос
А с другой стороны почему бы и нет. Лично знаю людей, которые несмотря на то что кучу рейсов отменяют, постоянно пишут о сложностях с возвращением на родину и т. д. говорят: «Я в вирус не верю, я ничего не боюсь» и летят за границу без какой бы то ни было необходимости. Ну если ты дурной, то это твои проблемы.
Stan MajorsМедленный
Глубинная проблема. Люди по 1-2 года копят на отпуск, для них 1-2 недели не в аду были бы спасением. Поэтому они в наводнения и землетрясения не уезжают-это их не пугает, так как деньги заплачены уже.
Медленный колос
Соглашусь, что не всё однозначно. Но я разделил негодование в адрес других, для кого поездка за границу будничное дело, но они один хрен прутся.
Медленный колос
Кстати, некоторые из известных мне людей, кто так рассуждает и ведет себя ещё и за компанию ярые антипрививочники. Так что тут клиника на лицо.
Люц ШнайдерStan
В Калининграде за день до того, как Польша объявила о закрытии границ (уже после того, как ВОЗ объявила пандемию) , люди стояли в очередях на въезд в Польшу по 10 часов. Это как раз яркий пример ебанутости людей и дело тут не в том, что им пришлось копить на поездку в Польшу.
Металлургический дебаркадер
Ебать, вот это желтый заголовок, еще и с галкой. Посыл в том, что если ты сейчас уезжаешь за границу, то бесплатно за тобой никто чартер слать не будет. Или там сиди или сам добирайся домой. Назад в страну пускают всех
Силовой ихтиандр
А ещё этой новости уже три дня.
Ебаный Кошмар
Ну а в чем он неправ?
vvcvvЕбаный
До этого он говорил что не стоит боятся коронавируса, и что это все психоз.
Neketa Fovvcvv
Ну и что? он не может поменять мнения и из принципа должен придерживаться изначального плана? Я тоже месяц назад относился более скептически чем сейчас, и что?
Квадратный кот
Потому что он не хуй с горы, а какой никакой президент, и прежде чем что-то пиздеть, он должен что раз подумать. Привык, что уже давно не несёт никакой ответственности, и смена мнения здесь ни при чём.
Neketa FoКвадратный
Какое отношение его прошлые слова имеют к решению здесь и сейчас?
Это не имеет уже смысла. в данной ситуации пусть лучше переобувается чем до последнего стоять на своём. Трамп тоже нес то одну хуйню теперь более лучшую. Ну и похуй, лишь бы начинали относиться серьезнее к проблеме
Ебаный Кошмарvvcvv
Тут да, согласен. Нехуй было с самого начала преуменьшать значимость изоляции.
Наим Алиев
Эх, щас бы своих же граждан не пускать к себе в страну
Sergey LukianovНаим
подданных. царь имеет право
Кенчанский
А потом он не будет пускать в квартиры людей, которых просил побыть дома, но те всё же рискнули сходить в магазин.
Спортсмен, правитель, молодец, с короновирусом борец!
Владимир Дыркин
Согласен с ним
Наглый Донатоед
Я удивлён, почему в Белоруссии за это ещё не расстреливают
Овжешко ПожежниченкоНаглый
Для таких прицедентов есть страна повосточнее Беларуси.