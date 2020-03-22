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Дамир Камалетдинов
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Лукашенко пообещал не пускать в Белоруссию жителей, которые уехали за границу после предупреждения властей Материал редакции

Президент страны призвал жителей «побыть дома».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в страну не будут пускать белорусов, которые уехали за границу после предупреждения властей. Он предложил им оставаться там, куда они поехали. Об этом он рассказал на совещании во Дворце независимости.

Мы уже гвалтом кричим: не едьте за границу, побудьте дома. Нет, всё равно прут за эту границу. Тем, кто выехал после наших предупреждений, — никаких чартеров. Пускай там и сидят, если туда выехали. Бродят, ходят туда-сюда, а мы их встречаем и всех проверяем. Надо дать команду пограничникам: хочешь пойти в Польшу — пошёл туда и сиди там.

Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Лукашенко также потребовал от руководителей госорганов страны разобраться с возвращением белорусов из Индии. По словам президента, многие жители страны купили билеты на российские рейсы через Москву, но их не пускают в самолёты.

Наши белорусы, находящиеся на отдыхе в Индии, взяли билеты на обратный рейс на российские самолёты, но их просто выпихывают из салона самолёта, не берут на борт. Поэтому давайте рассмотрим этот вопрос не просто упрощённо «мы пошлём чартер и заберём». У человека есть билет, человека надо доставить туда, куда у него билет. Там билеты до Москвы, а с Москвы уже будем думать, как забирать наших людей. Да, мы можем забрать с Индии, но кто будет компенсировать человеку эти билеты, и чартерам за полёты.

Александр Лукашенко

#новости #белоруссия

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19 комментариев
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Медленный колос

12

А с другой стороны почему бы и нет. Лично знаю людей, которые несмотря на то что кучу рейсов отменяют, постоянно пишут о сложностях с возвращением на родину и т. д. говорят: «Я в вирус не верю, я ничего не боюсь» и летят за границу без какой бы то ни было необходимости. Ну если ты дурной, то это твои проблемы.

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Stan Majors

Медленный
5

Глубинная проблема. Люди по 1-2 года копят на отпуск, для них 1-2 недели не в аду были бы спасением. Поэтому они в наводнения и землетрясения не уезжают-это их не пугает, так как деньги заплачены уже.

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Медленный колос

Stan
2

Соглашусь, что не всё однозначно. Но я разделил негодование в адрес других, для кого поездка за границу будничное дело, но они один хрен прутся.

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Медленный колос

Stan
2

Кстати, некоторые из известных мне людей, кто так рассуждает и ведет себя ещё и за компанию ярые антипрививочники. Так что тут клиника на лицо.

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Люц Шнайдер

Stan
1

В Калининграде за день до того, как Польша объявила о закрытии границ (уже после того,  как ВОЗ объявила пандемию) , люди стояли в очередях на въезд в Польшу по 10 часов. Это как раз яркий пример ебанутости людей и дело тут не в  том, что им пришлось копить на поездку в Польшу.

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Металлургический дебаркадер

4

Ебать, вот это желтый заголовок, еще и с галкой. Посыл в том, что если ты сейчас уезжаешь за границу, то бесплатно за тобой никто чартер слать не будет. Или там сиди или сам добирайся домой. Назад в страну пускают всех

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Силовой ихтиандр

Металлургический
1

А ещё этой новости уже три дня.

Ответить

Ебаный Кошмар

2

Ну а в чем он неправ?

Ответить

vvcvv

Ебаный
6

До этого он говорил что не стоит боятся коронавируса, и что это все психоз. 

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Neketa Fo

vvcvv
1

Ну и что? он не может поменять мнения и из принципа должен придерживаться изначального плана? Я тоже месяц назад относился более скептически чем сейчас, и что?

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Квадратный кот

Neketa
2

Потому что он не хуй с горы, а какой никакой президент, и прежде чем что-то пиздеть, он должен что раз подумать. Привык, что уже давно не несёт никакой ответственности, и смена мнения здесь ни при чём.

Ответить

Neketa Fo

Квадратный
0

Какое отношение его прошлые слова имеют к решению здесь и сейчас?

Это не имеет уже смысла. в данной ситуации пусть лучше переобувается чем до последнего стоять на своём. Трамп тоже нес то одну хуйню теперь более лучшую. Ну и похуй, лишь бы начинали относиться серьезнее к проблеме

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Ебаный Кошмар

vvcvv
0

Тут да, согласен. Нехуй было с самого начала преуменьшать значимость изоляции.

Ответить

Наим Алиев

1

Эх, щас бы своих же граждан не пускать к себе в страну

Ответить

Sergey Lukianov

Наим
5

подданных. царь имеет право

Ответить

Кенчанский

2

А потом он не будет пускать в квартиры людей, которых просил побыть дома, но те всё же рискнули сходить в магазин.

Спортсмен, правитель, молодец, с короновирусом борец!

Ответить

Владимир Дыркин

0

Согласен с ним

Ответить

Наглый Донатоед

–1

Я удивлён, почему в Белоруссии за это ещё не расстреливают

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Овжешко Пожежниченко

Наглый
–1

Для таких прицедентов есть страна повосточнее Беларуси.

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