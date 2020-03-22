В Воронежской области дети чиновников съездили на море вместо детей-инвалидов и малоимущих

В управлении соцзащиты подделали отказ родителей нуждающихся детей от полагавшихся им путёвок.

В закладки Аудио

В 2019 году четыре из девяти выделенных в санаторий города Ялты путёвок получили дети работников управления соцзащиты населения района. Для этого чиновники подделали отказы нуждающихся детей. Об этом сообщила прокуратура Воронежской области по итогам проверки.

Как отметили в ведомстве, при формировании списка путёвок чиновники не учитывали медицинскую специализацию санаториев. Они также не запрашивали информацию о детях, имеющих показания к санаторно-курортному лечению.

В четырёх случаях чиновники подделали отказы нуждающихся и вне очереди отправили собственных детей. Во время проверки прокуратура опросила людей, которые якобы отказались от санаториев: оказалось, что они не знали о существовании путёвок.

В прокуратуре также обнаружили, что один из работников управления соцзащиты необоснованно признал собственную семью малоимущей. После этого ему назначили выплату ежемесячного пособия, а дочери предоставили путёвку в санаторий. Информацию о достоверности доходов членов семьи при этом не проверяли.

Кроме того, ведомство обнаружило конфликт интересов. Директор управления соцзащиты создал комиссию по назначению премий по итогам работы за месяц.

Установлено, что в течение 2019 года восемь членов комиссии определяли размеры ежемесячных выплат за интенсивность труда и высокие результаты работы в отношении самих же себя. из заявления на сайте прокуратуры Воронежской области

По итогам проверки директору управления соцзащиты внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности. Материалы о необоснованном признании семьи одного из работников малоимущей передали в местный отдел МВД.

Полицейским предстоит решить, возбуждать ли уголовное дело по части первой статьи 159.2 УК РФ («мошенничество при получении выплат»). Максимальное наказание по ней — четыре месяца ареста.