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Воронеж
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В Воронежской области дети чиновников съездили на море вместо детей-инвалидов и малоимущих Материал редакции

В управлении соцзащиты подделали отказ родителей нуждающихся детей от полагавшихся им путёвок.

65 комментариев
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В 2019 году четыре из девяти выделенных в санаторий города Ялты путёвок получили дети работников управления соцзащиты населения района. Для этого чиновники подделали отказы нуждающихся детей. Об этом сообщила прокуратура Воронежской области по итогам проверки.

Как отметили в ведомстве, при формировании списка путёвок чиновники не учитывали медицинскую специализацию санаториев. Они также не запрашивали информацию о детях, имеющих показания к санаторно-курортному лечению.

В четырёх случаях чиновники подделали отказы нуждающихся и вне очереди отправили собственных детей. Во время проверки прокуратура опросила людей, которые якобы отказались от санаториев: оказалось, что они не знали о существовании путёвок.

В прокуратуре также обнаружили, что один из работников управления соцзащиты необоснованно признал собственную семью малоимущей. После этого ему назначили выплату ежемесячного пособия, а дочери предоставили путёвку в санаторий. Информацию о достоверности доходов членов семьи при этом не проверяли.

Кроме того, ведомство обнаружило конфликт интересов. Директор управления соцзащиты создал комиссию по назначению премий по итогам работы за месяц.

Установлено, что в течение 2019 года восемь членов комиссии определяли размеры ежемесячных выплат за интенсивность труда и высокие результаты работы в отношении самих же себя.

из заявления на сайте прокуратуры Воронежской области

По итогам проверки директору управления соцзащиты внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности. Материалы о необоснованном признании семьи одного из работников малоимущей передали в местный отдел МВД.

Полицейским предстоит решить, возбуждать ли уголовное дело по части первой статьи 159.2 УК РФ («мошенничество при получении выплат»). Максимальное наказание по ней — четыре месяца ареста.

#новости #воронеж

Материал дополнен редакцией
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65 комментариев
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Аккуратный кофе

143

Были же видосы с этими чиновниками, по ним  видно, что они даже не понимают суть претензий к ним, для них это норм и срать ебали они все эти претензии. «Добился - взял себе, а остальные пусть сами барахтаются», такой менталитет у *всей страны*. И они абсолютно честно удивляются, мол «если бы ты мог - поступил бы так же, хуле выебываешься».
И ничем для них это не закончится, потому что и прокурор такой же, и судья, и дальше по цепочке. А на верхушке сидит Путин и мерзко хихикает, да анекдотики травит.

Ответить

Василий Лебедев

Аккуратный
20

Природа человека везде одинакова, но вот среда разная. Отправь сюда тысячу самых честных голландских чиновников, рассей в среде, дай им привыкнуть к местным порядкам и через лет десять и все они начнут действовать точно так же, потому что среда им позволит. Человек слаб и склонен уставать бороться, ресурсов для всех всегда не хватает, а кому хватает - хочется большего по мере удовлетворения потребностей низкого уровня, неизбежно начинает "срезание углов", когда появляется такая возможность и соблазн. По сути Голландия отличается от России только институтами, сдерживающими такое поведение. Там слишком высокие издержки для социальной наглости, а проще говоря - тебя со всех сторон вовремя ударят по рукам. В России таких институтов и системы сдержек нет, здесь вся жизнь устроена как жизнь в крысиной стае, кто сильный, тот и взял, остальные чуханы забились в угол и ждут своей очереди что-нибудь вырвать.

Ответить

Карина Мирзаева

Василий
5

Ещё раз,
Если голландцы будут крысами то найдут как украсть и в Голландии и в России.
Другое дело, что крысы выживают нормальных людей с принципами. Да, условия путинской России этому способствуют, это правда.
Но это не значит, что нормальный человек вдруг станет крысой. Нет он останется таким, но выберет другую работу где не будет повязан с таким количеством крыс. Причины предсказуемы - честному человеку и страшно делать такие махинации и стыдно смотреть в глаза беднякам которые потом просят скинутся СМСками.
Пишу запутано, но надеюсь понятно о чем я

Ответить

Василий Лебедев

Карина
4

Я не говорил, что нормальный человек неизбежно станет крысой. Но людская популяция нигде не стерильна и не однородна. Всегда найдутся люди с самыми разными принципами. А среда уже будет определять каким качествам дать зеленый свет. Моя теория объясняет почему из одного и того же народа можно сделать Южную и Северную Кореи, или ФРГ и ГДР. Людская масса это как пробирка с миллионом разных бактерий, можно подавить одни и расплодить другие культуры в этой пробирке.

Ответить

Кефир

Василий
2

А среда по вашему автоматически формируется?))
Среду, как ни странно, тоже формируют люди. Т.е это работает в обе стороны. 
Не только среда может порождать ублюдочных людей, но и сами люди изменять её в любую сторону. Где-то легче, где-то сложнее.

Ответить

Василий Лебедев

Кефир
0

Советую почитать "Почему одни страны богатые, а другие бедные.". Стране может банально не повезти с людьми, сформировавшими ее. Роль личности в истории невероятно недооценена. Если бы американские отцы основатели не были тверды в своих убеждениях и не заложили прочные институциональные основы, которые работают до сих пор, а соблазнились на личные выгоды и упивание властью, то не было бы сегодня никаких США.

Ответить

Кефир

Василий
0

О чем я и говорю:
Только что вы писали, что среда формирует людей, а теперь пишите, что стране может не повезти с людьми.
Замкнутый круг, собственно. И, как ни странно, разорвать его можно.
Безусловно, любая страна может находится в весьма печальном состоянии из-за паршивых времен формирования.
Но как это должно оправдывать, что здесь и сейчас у нас в стране процветает кумоство и воровство во всех сферах, а при этом, НИЧЕГО не делается, чтобы с этим бороться? После 90-ых прошло 20 лет, а толку...
Можно бесконечно всё оправдывать "плохим фундаментом", но почему-то другие могут, а мы не можем. 

"Если бы, да ка бы" - тут не катит.
Можно гадать сколько-угодно, но у нас есть факты и современные реалии, согласно которым, США всё таки есть и функционирует очень даже достойно.

В общем - среда или не среда, а виновники всё еще люди.

Ответить

Карина Мирзаева

Василий
1

Ты как будто оправдываешь воров и грязных на руку чинуш. Не надо так. Воруют воры.
Чесные в любой Корее будут чесные.
Просто у нас в чинуши уже идут работать те, кто решил воровать изначально, в основном. А остальных сливают вышестоящие, которые заинтересованы в молчании и готовы за это делиться крлхами со стола типа вот таких вот путёвок в санаторий

Ответить

Василий Лебедев

Карина
0

Я не оправдываю, а объясняю.

Ответить

Василий Лебедев

Карина
–1

Мы думаем, что на западе люди какие-то особенные, а потом случается  общемировая заварушка и они в панике зачем-то сметают полки с туалетной бумагой. Кстати, советую поизучать историю о том, какими голландцы, да и вообще европейцы, были колонизаторами. Невероятным образом все их законопослушание и человеколюбие ограничивалось только границами самой Голландии.

Ответить

Ilya Grigöryev

Василий
3

что за хуеню вы пишете. я на столько не согласен, что даже лень аргументировать

Ответить

Василий Лебедев

Ilya
–1

Да ради бога. В игнор отправил на всякий случай.

Ответить

Lee

Василий
0

Ты так утверждаешь, будто эта среда появилась из неоткуда, "по воле божьей", "сама образовалась" и так далее, но кто эту среду зачал? Те вороватые чинуши, в которых ни капли разума, крысиные звери на государственных и частных местах, те, кто всегда были такими мразями и мразями останутся.
А остальные лишь стали подражать.

Ответить

Олег Ивахнов

Аккуратный
1

если бы ты мог - поступил бы так же, хуле выебываешься».

Самое хуевое, что зачастую так и есть.

Ответить

Антон .

Аккуратный
–14

Завидуй молча, вонючий нищеброд (комментарий для дизов)

Ответить

Избирательный коктейль

Антон
0

Это ты таким образом хомяков в Одноклассниках собирай, а не тут.

Ответить

Антон .

Избирательный
–6

Мамаше своей 150 кг привет

Ответить

Избирательный коктейль

Антон
1

Однако быстро порвался

Ответить

Антон .

Избират…
–8

Рот твой от постоянных хомяков порвался

Ответить

Избирательный

Антон
1

Тебя волнуют эти темы, хочешь об этом поговорить?

Ответить

Карина Мирзаева

Аккуратный
–1

Не у всей страны, а у тебя, тех чинуш и ещё может у кого-то.
Просто нормальных людей сливают такие вот именно крысы

Ответить

Аккуратный кофе

Карина
0

Я никогда не воровал и даже не собирался, сорян что расстраиваю тебя.
Вся страна выбирает деда, какие тут ещё вопросы? То, что это не 100% ничего не значит.

Ответить

Карина Мирзаева

Аккуратный
–1

Но мне кажется что ты пишешь, что была бы возможность, то воровал бы, как Большинство (но не все, верю) чинуши. Типа всё хотят воровать, обманывать если от этого получают материальные блага. Ты как будто всех под одну гребенку.
И про деда не надо. Если бы его реально большинство выбирало, он бы сейчас с конституцией не позорился. Его искренне поддерживает в основном поколение 50+ и то уже даже они потихоньку просыпаются. Ты снова всех обобщаешь, тебе 13 что-ли?

Ответить

Аккуратный кофе

Карина
2

Нет, я не писал, что воровал бы.
Я обобщаю, потому что таких людей подавляющее большинство. И за Путина голосует реально большинство. В стране реальный пиздец в головах.

Ответить

Аккуратный кофе

Карина
0

За примером далеко ходить, кстати, не надо - я вот езжу по правилам, в машине есть ограничитель и я его всегда ставлю в соответствии с ограничителем на дороге (без всяких +20). Угадайте, сколько человек едут за мной и не обгоняют. Правильно - в районе нуля.
Люди привыкли наебывать всех и всюду, брать все, что плохо лежит и заботиться только о себе. И точно такие же люди доходят до власти и переходят на другие масштабы.

Ответить

Изящный татарин

Аккурат…
0

все, что не запрещено - разрешено, поэтому знак 60 надо читать как "можно 60, ну ладно, максимум 80"

Ответить

Аккуратный кофе

Изящный
0

Ты не поверишь, но по правилам запрещено

Ответить

Изящный татарин

Аккурат…
0

Но тебе за это ничего не будет, значит разрешено. Ты не из России, что ли?

Ответить

Аккуратный кофе

Изящный
0

@Карина Мирзаева вот тебе выше пример большинства

Ответить

Карина Мирзаева

Аккурат…
0

Пусть большинство, но не все, я об этом. Я считаю 70 на 30. Плохих к хорошим соответственно.

Ответить

Ilya Grigöryev

Аккуратный
0

а эта глубина одноклассников откуда здесь

Ответить

Аккуратный кофе

Ilya
0

Глубина у тебя за щекой

Ответить

Ilya Grigöryev

Аккуратный
1

вот. эту шутку у тебя получается писать - этим и занимайся.

Ответить

Овжешко Пожежниченко

23
Ответить

Квадратный кот

Овжешко
4

Хуя удмурта жизнь потрепала

Ответить

Jenny Smith

Квадратный
0

это некачественный клон, поплыл.

Ответить

Alexey Snooker

Овжешко
1
Ответить

Master Oogway

Alexey
1

*Так, сделаю вид будто умею читать*

Ответить

Aleksandr Olegovich

Alexey
0

В танки играет

Ответить

Elias Bohr

24

Если сегодня по этим путёвкам не поедут дети чиновников из Воронежа, то завтра по ним поедут дети солдат НАТО

Ответить

Andreas Steinmueller

Elias
–9

Уже боярышника с утра налакался?

Ответить

Футбольный Паша

2

Бля, неужели просто нельзя было купить путёвку? Или это неподъёмная сумма для чиновников?

Ответить

Фирменный кубок

Футбольный
44

А зачем, если можно не покупать? Ну мы же не дураки!

Ответить

Фирменный кубок

Футбольный
29

Неужели, если украл деньги и купил на них машину, нельзя просто ездить на ней? Но зачем, если можно сдать её в аренду госкомпании, на которую работаешь, и получать деньги за то, что на ней ездишь

Ответить

Сергей Гращенко

Футбольный
12

Вот Игорь сверху написал круто. Для них просто тупо В КАЙФ наебать, намутить, договориться, урвать итд итп. Хотя в их среде это гордо называется "работаем" на "благо семьи и детей"

Ответить

Аккуратный кофе

Сергей
0

Не в кайф, а сама собой разумеющая норма

Ответить

Сергей Гращенко

Аккуратный
1

Я думаю кайф тоже. Это же игра во власть для них, делать то, что другим недоступно

Ответить

Психический парфюмер

Сергей
0

РАДИ ДИТОЧЕК СВОИХ СТАРАЛИСЬ ЖЕ

Ответить

Сергей Гращенко

Психический
0

дада, схемы схемы блять, встречи в рестиках, в банях, обсуждение ВОПРОСОВ и прочая хуйня. игра в тайные ордены и бесконечный дофамин от дел делишек тёмных. Это, мне кажется, основа основ этой системы

Ответить

Авиационный Мика

Сергей
0

Ну дык иначе надо получать дофамин от скилла. А скилла как такового в широком понятии — нет. Вот поэтому не следует создавать «профессию» чиновник, менеджер, блабла.

А административные функции взваливать на тех, кому оно «не абсолютно невыносимо». Грубо говоря, чтобы любой управленец в душе всегда мечтал уйти пахать в условное поле, или там стулья шкурить, либы собирать, все что угодно. Как рон свонсон.

Ответить

Футбольный Паша

Футбольный
1

Ну да, ребят, тупой вопрос так то.

Ответить

Евгений Мартюхин

Футбольный
0

Думаю неподъемная, у подобных чиновников зарплата 15-25 тыс. если живут только на зарплату

Ответить

Христов огонь

6

Уважаю таких людей

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Христов
1

Современная элита. Уважаемые люди

Ответить

Легендарный будильник

5

Итоги Путинской двадцатилетки

Ответить

Легендарный будильник

Легендарный
4

Юрий Дудь должен снять про это фильм (или хотя бы пост в инстаграме с тегом #незаебись), чтобы у людей открылись глаза 

Ответить

Володя Беда

6

Если поискать,то может и аппарат ИВЛ найти можно

Ответить

Ебаный Кошмар

4

Мрази

Ответить

Igor Kalinovskiy

4

Лол, это получается не соцзащита инвалидов, а соцатака на них

Ответить

Kirill Oleynichenko

2

Асоциальное государство 

Ответить

Kirill Kudryavtsev

2

Да в любом регионе так делают.
У меня по инвалидности с детства тоже была возможность раз в год ездить в лагерь/санаторий, только всегда предлагали варианты съездить в санаторий в Московскую область где и так есть дача. И при этом в школьный сезон, например в марте или апреле.
Всего один раз съездил летом в Сочи и только потому что мама друга работала в префектуре. В группе только я был с инвалидностью, а остальные были детьми работающих в префектуре или детьми друзей.

Ответить

Возможный пёс_анон

0

Было же

Ответить

Andreas Steinmueller

0

Интересно, если по ТВ крутить неделю каждый вечер фильм The Platform, что-то изменится?
https://kino-horror.net/platforma-2019

Ответить

Антон Пострунин

0

Был в лагере при соцзащите, который тип только на дневное время, и там с нами был сын директора соцзащиты. Понятия не имею, имел ли он право там находиться, и был ли он там официально, но суть в том, что это логично – зачем сына дома оставлять, когда можно взять с собой на работу? От того, что там одним человеком больше или меньше все равно никому ни холодно, ни жарко. 
Так что коррупция на уровне «брать детей с собой на работу» позволительна, я считаю.
P.S. В новости совсем про другое, я знаю. 

Ответить

Антон .

0

Завидуйте молча ТВАРИ нищие

Ответить
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В Воронежской области дети чиновников съездили на море вместо детей-инвалидов и малоимущих
В управлении соцзащиты подделали отказ родителей нуждающихся детей от полагавшихся им путёвок.
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