В Воронежской области дети чиновников съездили на море вместо детей-инвалидов и малоимущих

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В управлении соцзащиты подделали отказ родителей нуждающихся детей от полагавшихся им путёвок.
В 2019 году четыре из девяти выделенных в санаторий города Ялты путёвок получили дети работников управления соцзащиты населения района. Для этого чиновники подделали отказы нуждающихся детей. Об этом сообщила прокуратура Воронежской области по итогам проверки.
Как отметили в ведомстве, при формировании списка путёвок чиновники не учитывали медицинскую специализацию санаториев. Они также не запрашивали информацию о детях, имеющих показания к санаторно-курортному лечению.
В четырёх случаях чиновники подделали отказы нуждающихся и вне очереди отправили собственных детей. Во время проверки прокуратура опросила людей, которые якобы отказались от санаториев: оказалось, что они не знали о существовании путёвок.
В прокуратуре также обнаружили, что один из работников управления соцзащиты необоснованно признал собственную семью малоимущей. После этого ему назначили выплату ежемесячного пособия, а дочери предоставили путёвку в санаторий. Информацию о достоверности доходов членов семьи при этом не проверяли.
Кроме того, ведомство обнаружило конфликт интересов. Директор управления соцзащиты создал комиссию по назначению премий по итогам работы за месяц.
По итогам проверки директору управления соцзащиты внесли представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности. Материалы о необоснованном признании семьи одного из работников малоимущей передали в местный отдел МВД.
Полицейским предстоит решить, возбуждать ли уголовное дело по части первой статьи 159.2 УК РФ («мошенничество при получении выплат»). Максимальное наказание по ней — четыре месяца ареста.
Были же видосы с этими чиновниками, по ним видно, что они даже не понимают суть претензий к ним, для них это норм и срать ебали они все эти претензии. «Добился - взял себе, а остальные пусть сами барахтаются», такой менталитет у *всей страны*. И они абсолютно честно удивляются, мол «если бы ты мог - поступил бы так же, хуле выебываешься».
И ничем для них это не закончится, потому что и прокурор такой же, и судья, и дальше по цепочке. А на верхушке сидит Путин и мерзко хихикает, да анекдотики травит.
Природа человека везде одинакова, но вот среда разная. Отправь сюда тысячу самых честных голландских чиновников, рассей в среде, дай им привыкнуть к местным порядкам и через лет десять и все они начнут действовать точно так же, потому что среда им позволит. Человек слаб и склонен уставать бороться, ресурсов для всех всегда не хватает, а кому хватает - хочется большего по мере удовлетворения потребностей низкого уровня, неизбежно начинает "срезание углов", когда появляется такая возможность и соблазн. По сути Голландия отличается от России только институтами, сдерживающими такое поведение. Там слишком высокие издержки для социальной наглости, а проще говоря - тебя со всех сторон вовремя ударят по рукам. В России таких институтов и системы сдержек нет, здесь вся жизнь устроена как жизнь в крысиной стае, кто сильный, тот и взял, остальные чуханы забились в угол и ждут своей очереди что-нибудь вырвать.
Ещё раз,
Если голландцы будут крысами то найдут как украсть и в Голландии и в России.
Другое дело, что крысы выживают нормальных людей с принципами. Да, условия путинской России этому способствуют, это правда.
Но это не значит, что нормальный человек вдруг станет крысой. Нет он останется таким, но выберет другую работу где не будет повязан с таким количеством крыс. Причины предсказуемы - честному человеку и страшно делать такие махинации и стыдно смотреть в глаза беднякам которые потом просят скинутся СМСками.
Пишу запутано, но надеюсь понятно о чем я
Я не говорил, что нормальный человек неизбежно станет крысой. Но людская популяция нигде не стерильна и не однородна. Всегда найдутся люди с самыми разными принципами. А среда уже будет определять каким качествам дать зеленый свет. Моя теория объясняет почему из одного и того же народа можно сделать Южную и Северную Кореи, или ФРГ и ГДР. Людская масса это как пробирка с миллионом разных бактерий, можно подавить одни и расплодить другие культуры в этой пробирке.
Советую почитать "Почему одни страны богатые, а другие бедные.". Стране может банально не повезти с людьми, сформировавшими ее. Роль личности в истории невероятно недооценена. Если бы американские отцы основатели не были тверды в своих убеждениях и не заложили прочные институциональные основы, которые работают до сих пор, а соблазнились на личные выгоды и упивание властью, то не было бы сегодня никаких США.
О чем я и говорю:
Только что вы писали, что среда формирует людей, а теперь пишите, что стране может не повезти с людьми.
Замкнутый круг, собственно. И, как ни странно, разорвать его можно.
Безусловно, любая страна может находится в весьма печальном состоянии из-за паршивых времен формирования.
Но как это должно оправдывать, что здесь и сейчас у нас в стране процветает кумоство и воровство во всех сферах, а при этом, НИЧЕГО не делается, чтобы с этим бороться? После 90-ых прошло 20 лет, а толку...
Можно бесконечно всё оправдывать "плохим фундаментом", но почему-то другие могут, а мы не можем.
"Если бы, да ка бы" - тут не катит.
Можно гадать сколько-угодно, но у нас есть факты и современные реалии, согласно которым, США всё таки есть и функционирует очень даже достойно.
В общем - среда или не среда, а виновники всё еще люди.
Ты как будто оправдываешь воров и грязных на руку чинуш. Не надо так. Воруют воры.
Чесные в любой Корее будут чесные.
Просто у нас в чинуши уже идут работать те, кто решил воровать изначально, в основном. А остальных сливают вышестоящие, которые заинтересованы в молчании и готовы за это делиться крлхами со стола типа вот таких вот путёвок в санаторий
Мы думаем, что на западе люди какие-то особенные, а потом случается общемировая заварушка и они в панике зачем-то сметают полки с туалетной бумагой. Кстати, советую поизучать историю о том, какими голландцы, да и вообще европейцы, были колонизаторами. Невероятным образом все их законопослушание и человеколюбие ограничивалось только границами самой Голландии.
что за хуеню вы пишете. я на столько не согласен, что даже лень аргументировать
Ты так утверждаешь, будто эта среда появилась из неоткуда, "по воле божьей", "сама образовалась" и так далее, но кто эту среду зачал? Те вороватые чинуши, в которых ни капли разума, крысиные звери на государственных и частных местах, те, кто всегда были такими мразями и мразями останутся.
А остальные лишь стали подражать.
если бы ты мог - поступил бы так же, хуле выебываешься».
Самое хуевое, что зачастую так и есть.
Завидуй молча, вонючий нищеброд (комментарий для дизов)
Это ты таким образом хомяков в Одноклассниках собирай, а не тут.
Не у всей страны, а у тебя, тех чинуш и ещё может у кого-то.
Просто нормальных людей сливают такие вот именно крысы
Я никогда не воровал и даже не собирался, сорян что расстраиваю тебя.
Вся страна выбирает деда, какие тут ещё вопросы? То, что это не 100% ничего не значит.
Но мне кажется что ты пишешь, что была бы возможность, то воровал бы, как Большинство (но не все, верю) чинуши. Типа всё хотят воровать, обманывать если от этого получают материальные блага. Ты как будто всех под одну гребенку.
И про деда не надо. Если бы его реально большинство выбирало, он бы сейчас с конституцией не позорился. Его искренне поддерживает в основном поколение 50+ и то уже даже они потихоньку просыпаются. Ты снова всех обобщаешь, тебе 13 что-ли?
Нет, я не писал, что воровал бы.
Я обобщаю, потому что таких людей подавляющее большинство. И за Путина голосует реально большинство. В стране реальный пиздец в головах.
За примером далеко ходить, кстати, не надо - я вот езжу по правилам, в машине есть ограничитель и я его всегда ставлю в соответствии с ограничителем на дороге (без всяких +20). Угадайте, сколько человек едут за мной и не обгоняют. Правильно - в районе нуля.
Люди привыкли наебывать всех и всюду, брать все, что плохо лежит и заботиться только о себе. И точно такие же люди доходят до власти и переходят на другие масштабы.
все, что не запрещено - разрешено, поэтому знак 60 надо читать как "можно 60, ну ладно, максимум 80"
Ты не поверишь, но по правилам запрещено
Но тебе за это ничего не будет, значит разрешено. Ты не из России, что ли?
@Карина Мирзаева вот тебе выше пример большинства
Пусть большинство, но не все, я об этом. Я считаю 70 на 30. Плохих к хорошим соответственно.
а эта глубина одноклассников откуда здесь
Аккуратный кофе
Глубина у тебя за щекой
Квадратный кот
Хуя удмурта жизнь потрепала
Если сегодня по этим путёвкам не поедут дети чиновников из Воронежа, то завтра по ним поедут дети солдат НАТО
Неужели, если украл деньги и купил на них машину, нельзя просто ездить на ней? Но зачем, если можно сдать её в аренду госкомпании, на которую работаешь, и получать деньги за то, что на ней ездишь
Вот Игорь сверху написал круто. Для них просто тупо В КАЙФ наебать, намутить, договориться, урвать итд итп. Хотя в их среде это гордо называется "работаем" на "благо семьи и детей"
Аккуратный кофе
Не в кайф, а сама собой разумеющая норма
Я думаю кайф тоже. Это же игра во власть для них, делать то, что другим недоступно
Психический парфюмер
РАДИ ДИТОЧЕК СВОИХ СТАРАЛИСЬ ЖЕ
дада, схемы схемы блять, встречи в рестиках, в банях, обсуждение ВОПРОСОВ и прочая хуйня. игра в тайные ордены и бесконечный дофамин от дел делишек тёмных. Это, мне кажется, основа основ этой системы
Авиационный Мика
Ну дык иначе надо получать дофамин от скилла. А скилла как такового в широком понятии — нет. Вот поэтому не следует создавать «профессию» чиновник, менеджер, блабла.
А административные функции взваливать на тех, кому оно «не абсолютно невыносимо». Грубо говоря, чтобы любой управленец в душе всегда мечтал уйти пахать в условное поле, или там стулья шкурить, либы собирать, все что угодно. Как рон свонсон.
Думаю неподъемная, у подобных чиновников зарплата 15-25 тыс. если живут только на зарплату
Легендарный будильник
Юрий Дудь должен снять про это фильм (или хотя бы пост в инстаграме с тегом #незаебись), чтобы у людей открылись глаза
Да в любом регионе так делают.
У меня по инвалидности с детства тоже была возможность раз в год ездить в лагерь/санаторий, только всегда предлагали варианты съездить в санаторий в Московскую область где и так есть дача. И при этом в школьный сезон, например в марте или апреле.
Всего один раз съездил летом в Сочи и только потому что мама друга работала в префектуре. В группе только я был с инвалидностью, а остальные были детьми работающих в префектуре или детьми друзей.
Интересно, если по ТВ крутить неделю каждый вечер фильм The Platform, что-то изменится?
https://kino-horror.net/platforma-2019
Был в лагере при соцзащите, который тип только на дневное время, и там с нами был сын директора соцзащиты. Понятия не имею, имел ли он право там находиться, и был ли он там официально, но суть в том, что это логично – зачем сына дома оставлять, когда можно взять с собой на работу? От того, что там одним человеком больше или меньше все равно никому ни холодно, ни жарко.
Так что коррупция на уровне «брать детей с собой на работу» позволительна, я считаю.
P.S. В новости совсем про другое, я знаю.