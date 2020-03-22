Прямой эфир
что происходит в интернете
Они обустраивают себе домашние клиники на случай, если заболеют.
Богатые россияне начали массово закупать аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые необходимы в случае тяжёлой пневмонии. Жители создают временные домашние клиники и уже столкнулись с «очередями» на оборудование. Об этом сообщила газета The Moscow Times, которая пообщалась с неназванным членом одной из самых богатых семей в России.
Собеседник издания рассказал, что его семье удалось получить один аппарат ИВЛ, а теперь она пытается приобрести ещё два, но попала в восьмимесячный лист ожидания. Одно устройство обошлось им в 1,8 миллиона рублей.
По данным газеты, ситуация с аппаратами ИВЛ в России лучше, чем в других странах. Как подсчитала компания Headway, в больницах по всей стране около 42-43 тысяч аппаратов. При этом устройства могут быть бесполезны без нужного специалиста.
Как рассказал The Moscow Times кардиолог Ярослав Ашихмин, большинство врачей «достаточно этичны», поэтому не пойдут домой к богатым россиянам, когда в уходе нуждаются тысячи людей. Однако другой собеседник издания из богатой семьи рассказал, что у них есть личный врач, который уже помог настроить аппарат ИВЛ.
Журналисты опросили более десяти российских компаний, продающих аппараты ИВЛ и выяснили, что у всех из них появились листы ожидания без конкретных дат. Большинство продавцов не знают, когда у них вновь появится оборудование.
В MediKo пояснили, что распродали все аппараты со склада и рассчитывают на международных партнёров. По словам руководителя отдела продаж компании Артёма Сивачева, за последние две недели к фирме обращалось множество частных покупателей, но им устройства не продали, так как это противоречит политике MediKo. Однако в других компаниях рассказали, что частные покупатели обеспечили треть объёма продаж в последние две недели.
Это самое грустное, что я читал с начала распространения вируса.
Только пользоваться этими аппаратами надо уметь
1.8 млн руб.? Попасть вне очереди в больницу на ИВЛ будет стоить раз в 10 дешевле, заплатив коррумпированному главврачу
А потом про это Балабанов снимет чернуху и будут показывать на зарубежных кинофестивалях.
Для них неприемлем тот уровень комфорта, который сейчас есть в государственных больницах.
Я так думаю, что они ситуации опасаются. когда все места будут забиты и развернут палаточные лагеря. (в том числе в гос и частных клиниках)
Противоположный хичхакер
Если все отделения интенсивной терапии будут забиты никакие бабки не помогут.
И вот будет эта хрень у них пылиться, в то время как в больнице дефицит. Мде
Им пох. Как и тем, кто скупил все маски
Ну недостаток масок не так важен, для текущей эпидемии они нахер не нужны. А вот техника могла бы действительно спасти жизни
в других компаниях рассказали, что частные покупатели обеспечили треть объёма продаж в последние две недели
Продажные шлюхи. Могли бы и помочь больницам, а не богатеньким чмошникам.
Схуя?
Олигарху можно продать подороже. Россия целиком и полностью топила за социализм, бесплатную медицину и Путина, почему частные лица должны в итоге защищать их от собственного детища?
По данным газеты, ситуация с аппаратами ИВЛ в России лучше, чем в других странах. Как подсчитала компания Headway, в больницах по всей стране около 42-43 тысяч аппаратов. При этом устройства могут быть бесполезны без нужного специалиста.
Что они им, специалистов со склада распакуют и пришлют?
забавно. для ИВЛ-аппарата нужен хороший специалист. вот будет ирония, если владельцы домашних ИВЛ подхватят корону, но умрут не из-за неё, а из-за неправильного использования аппарата
Upd вот щас подумала. А ведь вообще не забавно, ведь эти дебилы додумаются и врачей купить
И еще рекомендую ребятам почитать классику
Судебный Орзэмэс
Куксин еще не пожертвовал все свои сбережения на борьбу с эпидемией, м?
Весь свой запас подписок. Тебе. Все лишь бы не видеть твоих комментариев.
Главное, чтобы в больницы, где они действительно нужны, аппараты продолжали попадать без проблем
Сам по себе настроенный аппарат ИВЛ это круто конечно. Но кто к нему человека подключит, насколько я понимаю, процесс требует мед подготовки, требуется как минимум трубку вставить в трахею и контролировать разные показатели. Деньги конечно решают, но когда очереди будут в клиники и врачей свободных не будет, что делать с ИВЛ.
Видимо надеяться, что мед работника к аппарату тоже купит, что на них не будет дефицита.