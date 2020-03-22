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Дамир Камалетдинов
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The Moscow Times: богатые россияне начали скупать аппараты ИВЛ на фоне пандемии коронавируса Материал редакции

Они обустраивают себе домашние клиники на случай, если заболеют.

41 комментарий
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Богатые россияне начали массово закупать аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые необходимы в случае тяжёлой пневмонии. Жители создают временные домашние клиники и уже столкнулись с «очередями» на оборудование. Об этом сообщила газета The Moscow Times, которая пообщалась с неназванным членом одной из самых богатых семей в России.

Собеседник издания рассказал, что его семье удалось получить один аппарат ИВЛ, а теперь она пытается приобрести ещё два, но попала в восьмимесячный лист ожидания. Одно устройство обошлось им в 1,8 миллиона рублей.

По данным газеты, ситуация с аппаратами ИВЛ в России лучше, чем в других странах. Как подсчитала компания Headway, в больницах по всей стране около 42-43 тысяч аппаратов. При этом устройства могут быть бесполезны без нужного специалиста.

Как рассказал The Moscow Times кардиолог Ярослав Ашихмин, большинство врачей «достаточно этичны», поэтому не пойдут домой к богатым россиянам, когда в уходе нуждаются тысячи людей. Однако другой собеседник издания из богатой семьи рассказал, что у них есть личный врач, который уже помог настроить аппарат ИВЛ.

Мой друг вернулся из Франции и сейчас лежит здесь в больнице. Я не хочу, чтобы такое случилось. Нам надо запастись едой и оставаться дома за городом.

собеседник The Moscow Times из богатой семьи

Журналисты опросили более десяти российских компаний, продающих аппараты ИВЛ и выяснили, что у всех из них появились листы ожидания без конкретных дат. Большинство продавцов не знают, когда у них вновь появится оборудование.

В MediKo пояснили, что распродали все аппараты со склада и рассчитывают на международных партнёров. По словам руководителя отдела продаж компании Артёма Сивачева, за последние две недели к фирме обращалось множество частных покупателей, но им устройства не продали, так как это противоречит политике MediKo. Однако в других компаниях рассказали, что частные покупатели обеспечили треть объёма продаж в последние две недели.

#новости #москва #covid19

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41 комментарий
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Алексей Логачев

18

Это самое грустное, что я читал с начала распространения вируса.  

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Антон Сциталов

Алексей
2

Только пользоваться этими аппаратами надо уметь

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DJ Ебан

Антон
11

Они думают его как кальян использовать надо.

Ответить

Изи Бризи

17

1.8 млн руб.? Попасть вне очереди в больницу на ИВЛ будет стоить раз в 10 дешевле, заплатив коррумпированному главврачу

Ответить

Наглый Донатоед

Изи
–10

А потом про это Балабанов снимет чернуху и будут показывать на зарубежных кинофестивалях. 

Ответить

Должен торшер

Наглый
7

Уже не снимет...

Ответить

Василий Лебедев

Наглый
1

В раю нет границ и "зарубежа".

Ответить

55Leon77

Наглый
0

Ты что жизнь в России чернухой называешь, свинья госдеповская

Ответить

Rex Sacrorum

Изи
1

Для них неприемлем тот уровень комфорта, который сейчас есть в государственных больницах.

Ответить

Изи Бризи

Rex
0

ИВЛ есть и в частных клиниках, и в госклиниках есть комфортабельные палаты. Знаю из опыта. Хотя, личный аппаратик дома и личный врач конечно лучше, спору нет.

Ответить

Vitalii Nechaev

Изи
1

Я так думаю, что они ситуации опасаются. когда все места будут забиты и развернут палаточные лагеря. (в том числе в гос и частных клиниках)

Ответить

Противоположный хичхакер

Изи
1

Если все отделения интенсивной терапии будут забиты никакие бабки не помогут.

Ответить

fox_rus

14

Средний класс скупает

Ответить

Litnikov Danil

10

И вот будет эта хрень у них пылиться, в то время как в больнице дефицит. Мде

Ответить

Возможный пёс_анон

Litnikov
6

Им пох. Как и тем, кто скупил все маски 

Ответить

Litnikov Danil

Возможный
3

Ну недостаток масок не так важен, для текущей эпидемии они нахер не нужны. А вот техника могла бы действительно спасти жизни

Ответить

Возможный пёс_анон

Litnikov
2

Для врачей нужны. 

Ответить

Возможный пёс_анон

Litnikov
0

-

Ответить

Владимир Дыркин

6

 в других компаниях рассказали, что частные покупатели обеспечили треть объёма продаж в последние две недели

Продажные шлюхи. Могли бы и помочь больницам, а не богатеньким чмошникам.

Ответить

Сергей Васильев

Владимир
9

Схуя?

Ответить

Рамиль Б

Сергей
4

С того, что деньги так и так компания получит, но у олигарха он будет стоять без дела 95-100% времени, а в больницах будет работать

Ответить

Сергей Васильев

Рамиль
1

Олигарху можно продать подороже. Россия целиком и полностью топила за социализм, бесплатную медицину и Путина, почему частные лица должны в итоге защищать их от собственного детища? 

Ответить

Христов огонь

Сергей
0

Правак хуже гомокоммуниста

Ответить

Юрий Тетюриков

Владимир
0

По данным газеты, ситуация с аппаратами ИВЛ в России лучше, чем в других странах. Как подсчитала компания Headway, в больницах по всей стране около 42-43 тысяч аппаратов. При этом устройства могут быть бесполезны без нужного специалиста. 

 Что они им, специалистов со склада распакуют и пришлют?

Ответить

Вредный шар

4

За деньги здоровья не купишь, говорили они..

Ответить

Следующий Филипп

Вредный
5

Так никто никогда не говорил

Ответить

Христов огонь

3

Звучит как хуета

Ответить

the art of гепард

2

забавно. для ИВЛ-аппарата нужен хороший специалист. вот будет ирония, если владельцы домашних ИВЛ подхватят корону, но умрут не из-за неё, а из-за неправильного использования аппарата

Upd вот щас подумала. А ведь вообще не забавно, ведь эти дебилы додумаются и врачей купить 

Ответить

Alexei Kuksin

1

И еще рекомендую ребятам почитать классику 

Суд Божий над епископом (Саути; Жуковский…
Суд Божий над епископом (Саути; Жуковский) — Викитека
ru.wikisource.org
Ответить

Судебный Орзэмэс

Alexei
2

Куксин еще не пожертвовал все свои сбережения на борьбу с эпидемией, м?

Ответить

Litnikov Danil

Судебный
0

Решил купить мороженку

Ответить

Alexei Kuksin

Судебный
0

Весь свой запас подписок. Тебе. Все лишь бы не видеть твоих комментариев.

Ответить

Alexei Kuksin

0

Вся суть капитализма. 

Ответить

the.nightmarez

–4

"Это Россия ☝️"

Какие же вы, блядь, мерзкие 🙁

Ответить

Возможный пёс_анон

0

Пусть. Ума нет, считай калека 

Ответить

Станислав Минаков

0

Главное, чтобы в больницы, где они действительно нужны, аппараты продолжали попадать без проблем

Ответить

Блаженный корабль

0

.

Ответить

Alex Rudnitsky

0

Те, кто купил аппарат ИВЛ, попадут в рай. А остальные просто сдохнут.

Ответить

Vitalii Nechaev

0

Сам по себе настроенный аппарат ИВЛ это круто конечно. Но кто к нему человека подключит, насколько я понимаю, процесс требует мед подготовки, требуется как минимум трубку вставить в трахею и контролировать разные показатели. Деньги конечно решают, но когда очереди будут в клиники и врачей свободных не будет, что делать с ИВЛ.

Видимо надеяться, что мед работника к аппарату тоже купит, что на них не будет дефицита.

Ответить

Возможный пёс_анон

0

Параллельная вселенная 

https://www.forbes.ru/milliardery/395575-kazhdyy-obyazan-vernut-dolg-kak-armani-berluskoni-i-drugie-milliardery-italii

Ответить

Павел Каташев

–1

Ну купили и купили

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