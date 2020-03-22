Они обустраивают себе домашние клиники на случай, если заболеют.

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Богатые россияне начали массово закупать аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые необходимы в случае тяжёлой пневмонии. Жители создают временные домашние клиники и уже столкнулись с «очередями» на оборудование. Об этом сообщила газета The Moscow Times, которая пообщалась с неназванным членом одной из самых богатых семей в России.

Собеседник издания рассказал, что его семье удалось получить один аппарат ИВЛ, а теперь она пытается приобрести ещё два, но попала в восьмимесячный лист ожидания. Одно устройство обошлось им в 1,8 миллиона рублей.

По данным газеты, ситуация с аппаратами ИВЛ в России лучше, чем в других странах. Как подсчитала компания Headway, в больницах по всей стране около 42-43 тысяч аппаратов. При этом устройства могут быть бесполезны без нужного специалиста.

Как рассказал The Moscow Times кардиолог Ярослав Ашихмин, большинство врачей «достаточно этичны», поэтому не пойдут домой к богатым россиянам, когда в уходе нуждаются тысячи людей. Однако другой собеседник издания из богатой семьи рассказал, что у них есть личный врач, который уже помог настроить аппарат ИВЛ.

Мой друг вернулся из Франции и сейчас лежит здесь в больнице. Я не хочу, чтобы такое случилось. Нам надо запастись едой и оставаться дома за городом. собеседник The Moscow Times из богатой семьи

Журналисты опросили более десяти российских компаний, продающих аппараты ИВЛ и выяснили, что у всех из них появились листы ожидания без конкретных дат. Большинство продавцов не знают, когда у них вновь появится оборудование.