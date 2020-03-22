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Сам Covid-19 в ней не упоминается.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитв в связи с угрозой распространения коронавируса. Они написаны на церковнославянском языке и будут впервые прочитаны 22 марта. Об этом говорится на сайте РПЦ.
В РПЦ призвали пастырей, архипастырей, монашествующих и мирян «усиленно молиться о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам». Помимо молитвы Патриарх Кирилл утвердил прошение в связи с распространением инфекции.
В РПЦ отметили, что во время эпидемий всегда несли служение, не отказывая никому «в духовном кормлении». В церкви также призвали последователей к сдержанности, сохранению трезвомыслия и попросили не поддаваться панике и страхам из-за распространения непроверенной информации об инфекции.
Котриарх Педрил
Неподвижный ихтиандр
Коты не виноваты!
Бог признает исключительно церковнославянский слэнг
рабы Твоими, никогда этого не пойму
А по раньше нельзя было, блин!?
Ну все типерь пабидим этат амириканский вирус!!
То есть молитва не будет такой эффективной, раз не упомянуто против кого она, всё было зря.
В Екатеринбурге проходит автомобильный крестный ход против коронавируса. Верующие вместе с сотрудниками службы милосердия на автобусе «начертят крест», проехав по шести храмам города.
Ход организовали, мощи целовательные привезли, теперь чудотворная молитва.
Молодцы в РПЦ, борются с коронавирусом активнее Минздрава.