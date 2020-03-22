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Дамир Камалетдинов
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Патриарх Кирилл утвердил молитву против коронавируса Материал редакции

Сам Covid-19 в ней не упоминается.

31 комментарий
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил тексты молитв в связи с угрозой распространения коронавируса. Они написаны на церковнославянском языке и будут впервые прочитаны 22 марта. Об этом говорится на сайте РПЦ.

Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и благопременительному Богу нашему припадающих и на милость Твою уповающих.

Твое бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

молитва против коронавируса

В РПЦ призвали пастырей, архипастырей, монашествующих и мирян «усиленно молиться о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам». Помимо молитвы Патриарх Кирилл утвердил прошение в связи с распространением инфекции.

Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, о еже милостивно пощадити нас от губительнаго поветрия на ны движимаго и избавити верныя люди Твоя от смерти душевныя и телесныя, недугующим исцеление и здравие подати, нам же всем Твое божественное ограждение и заступление, молим Тя, милосерде Господи, скоро услыши и милостивно помилуй.

Еще молимся, о еже умирити смятение человек и страхования всяческая, упованием твердым оградити верных Своих, мир же и тишину вселити в сердца наша, молим Ти ся, Господи, услыши и помилуй.

прошение в связи с коронавирусом

В РПЦ отметили, что во время эпидемий всегда несли служение, не отказывая никому «в духовном кормлении». В церкви также призвали последователей к сдержанности, сохранению трезвомыслия и попросили не поддаваться панике и страхам из-за распространения непроверенной информации об инфекции.

Вместе с тем, недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих.

из заявления РПЦ

#новости #covid19

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31 комментарий
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the.nightmarez

30

Котриарх Педрил

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Неподвижный ихтиандр

the.nightmarez
6

Коты не виноваты!

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Футбольный Паша

Неподвижный
7
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Dead Horse

Неподвижный
2
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Неподвижный ихтиандр

Dead
2
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Dead Horse

Неподвижный
2
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Неподвижный

Dead
5
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Роберт Петросян

the.nightmarez
3

Патритрах Педрил

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Овжешко Пожежниченко

8

Бог признает исключительно церковнославянский слэнг

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Судебный Орзэмэс

Овжешко
1

Католики бы не согласились

Ответить

Антон .

Овжешко
–2

Не верующая тварь ты

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Андрей Рядькин

5

Релиз нового трека

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Защитный браслет

1

Важные новости на тж. Так смешно и иронично

Ответить

Некто из Раши

1

рабы Твоими, никогда этого не пойму

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Избирательный коктейль

Некто
3

Что не понятно? Не слышал термин "Выученная беспомощность"?

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Миша Сергеев

1

А по раньше нельзя было, блин!?
Ну все типерь пабидим этат амириканский вирус!!

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Kyler

1

То есть молитва не будет такой эффективной, раз не упомянуто против кого она, всё было зря.

Ответить

Безумный Артем

Kyler
0
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Владимир Дыркин

1

В Екатеринбурге проходит автомобильный крестный ход против коронавируса. Верующие вместе с сотрудниками службы милосердия на автобусе «начертят крест», проехав по шести храмам города.

https://www.e1.ru/news/spool/news_id-69044557.html

Ответить

Stan Majors

1

Ребята в ВОЗ такие типа

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Головной Орзэмэс

0

Остальные молитвы не сработают? Можно ли сказать, что молитва=вакцина?

Ответить

Аккуратный кофе

0

Нахуй бог такой не нужен, патриарха тоже в пизду

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Аккуратный
1
Ответить

Без Имени

0

Очень интересная новость, спасибо, Дамир!

Ответить

Истинный месяц

0

Не ну а чему удивляться - есть же уже на включение компьютера или как там она правильно называется - года с 2005 есть как минимум.

Ответить

Роберт Петросян

0

Это как молиться богу но не упоминать бога

Ответить

Mmmax

0

Ход организовали, мощи целовательные привезли, теперь чудотворная молитва. 
Молодцы в РПЦ, борются с коронавирусом активнее Минздрава.

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Основной корабль

0

#независимый17

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Master Oogway

0

Dj Kill Real

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Артём Баскаков

0

Ну все карантин можно отменять

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Gleb Kornilov

0

Наконец-то серьёзные меры

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