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Дамир Камалетдинов
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Ведущая камчатского ВГТРК назвала голосование за поправки к Конституции «театральной постановкой» Материал редакции

И отказалась работать членом участковой избирательной комиссии.

Скриншот «Открытые медиа»

Ведущая государственного телеканала «Камчатка» (входит в ВГТРК) Александра Новикова назвала незаконным голосование по поправкам к Конституции и отказалась работать в участковой избирательной комиссии. По её словам, голосование проводят «для отвода глаз», а настоящего референдума власть боится. На высказывание телеведущей обратили внимание в «Открытых медиа».

То, что пытаются нам втюхать под видом референдума, не регламентируется никаким законодательством и не имеет никаких юридических последствий! А значит — незаконно! Я впервые не пойду голосовать. И это не вопрос политической активности, но принципов и совести!

Александра Новикова
телеведущая ГТРК «Камчатка»

В феврале 2020 года СМИ обратили внимание на видео, на котором Александра Новикова не смогла удержаться от смеха, рассказывая о повышении выплат льготникам. Она рассмеялась, когда рассказывала о пособии в 1500 рублей, из которых 900 рублей предлагали потратить на лекарства, 137 — на путёвку в санаторий, а остальное — на международный проезд к месту отдыха.

#новости #конституция

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14 комментариев
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Возможный пёс_анон

14

Ее уволили 2 недели назад

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Антон .

Возможный
–31

И тебя уволят, тупица

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Yussup Nogoyev

7

И правильно. Есть вещи дороже любых денег

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Дмитрий Городских

Yussup
0

Не думаю, что им там особо много платят. Это же не Московия.

Ответить

sahk.com

Дмитрий
0

Это камчатка, там збс платят (но и цены норм)

Ответить

Dmitry Shiryaev

Yussup
0

Так говорят многие, пока не держали 1 млрд

Ответить

Антон .

Yussup
–29

А есть дешевые вещи. Например - ты

Ответить

Eugene Podosenov

Антон
0

Чувак, сегодня явно не твой день. Астанавись

Ответить

Антон .

Eugene
–8

Сегодня явно мой день. В планах уйти по дизам в минус на 500. Так что маме привет Толстой

Ответить

Безумный Артем

1

 Ведущая камчатского ВГТРК назвала голосование за поправки к Конституции «блядским цирком»

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Дмитрий Городских

1

Сегодня я отказалась работать 22.04.2020

Когда пытаются заставить работать в выходной

Ответить

Kyler

Дмитрий
0

Так это апрель, а сегодня всё ещё март

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Китайский теркин30см

0

Больше бы таких людей

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Stan Majors

0

Ктото решил не заморачиваться с впиской на нг)

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