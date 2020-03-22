Прямой эфир
И отказалась работать членом участковой избирательной комиссии.
Ведущая государственного телеканала «Камчатка» (входит в ВГТРК) Александра Новикова назвала незаконным голосование по поправкам к Конституции и отказалась работать в участковой избирательной комиссии. По её словам, голосование проводят «для отвода глаз», а настоящего референдума власть боится. На высказывание телеведущей обратили внимание в «Открытых медиа».
В феврале 2020 года СМИ обратили внимание на видео, на котором Александра Новикова не смогла удержаться от смеха, рассказывая о повышении выплат льготникам. Она рассмеялась, когда рассказывала о пособии в 1500 рублей, из которых 900 рублей предлагали потратить на лекарства, 137 — на путёвку в санаторий, а остальное — на международный проезд к месту отдыха.
Возможный пёс_анон
Ее уволили 2 недели назад
Антон .Возможный
И тебя уволят, тупица
Yussup Nogoyev
И правильно. Есть вещи дороже любых денег
Дмитрий ГородскихYussup
Не думаю, что им там особо много платят. Это же не Московия.
sahk.comДмитрий
Это камчатка, там збс платят (но и цены норм)
Dmitry ShiryaevYussup
Так говорят многие, пока не держали 1 млрд
Антон .Yussup
А есть дешевые вещи. Например - ты
Eugene PodosenovАнтон
Чувак, сегодня явно не твой день. Астанавись
Антон .Eugene
Сегодня явно мой день. В планах уйти по дизам в минус на 500. Так что маме привет Толстой
Безумный Артем
Ведущая камчатского ВГТРК назвала голосование за поправки к Конституции «блядским цирком»
Дмитрий Городских
Сегодня я отказалась работать 22.04.2020
Когда пытаются заставить работать в выходной
KylerДмитрий
Так это апрель, а сегодня всё ещё март
Китайский теркин30см
Больше бы таких людей
Stan Majors
Ктото решил не заморачиваться с впиской на нг)