Ведущая государственного телеканала «Камчатка» (входит в ВГТРК) Александра Новикова назвала незаконным голосование по поправкам к Конституции и отказалась работать в участковой избирательной комиссии. По её словам, голосование проводят «для отвода глаз», а настоящего референдума власть боится. На высказывание телеведущей обратили внимание в «Открытых медиа».

То, что пытаются нам втюхать под видом референдума, не регламентируется никаким законодательством и не имеет никаких юридических последствий! А значит — незаконно! Я впервые не пойду голосовать. И это не вопрос политической активности, но принципов и совести!

В феврале 2020 года СМИ обратили внимание на видео, на котором Александра Новикова не смогла удержаться от смеха, рассказывая о повышении выплат льготникам. Она рассмеялась, когда рассказывала о пособии в 1500 рублей, из которых 900 рублей предлагали потратить на лекарства, 137 — на путёвку в санаторий, а остальное — на международный проезд к месту отдыха.

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