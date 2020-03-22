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Дамир Камалетдинов
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Глава Ирана отказался от помощи США в борьбе с коронавирусом. Он заявил, что вирус могли создать в Америке Материал редакции

Это популярная конспирологическая теория, у которой нет научного обоснования.

2 комментария
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Аятолла Аль Хаменеи отказался от американской помощи в борьбе с коронавирусом, процитировав не имеющую подтверждений конспирологическую теорию. По его словам, вирус могли создать в США специально, чтобы заразить иранцев. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на выступление лидера страны.

Я не знаю, насколько реально это обвинение, но когда оно существует, кто в своём уме доверит вам привозить себе медикаменты? Возможно ваша медицина это способ распространить вирус ещё больше.

Аятолла Аль Хаменеи

Аль Хаменеи также отметил, что нет никаких доказательств, что вирус не создали специально для Ирана, используя генетические данные жителей страны. «Может вы пришлёте людей как докторов и терапевтов, а они придут проверить эффект от яда, которые они же и создали», — пояснил иранский лидер.

У конспирологической теории о создании вируса человеком в США нет научного обоснования, однако Иран не первая страна, которая обвинила Америку в пандемии. До этого представитель китайского правительства Лихьян Чжао заявлял, что американская армия могла занести эпидемию в провинцию Ухань, которая считается эпицентром распространения Covid-19.

Иран считается одним из лидеров по количеству подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом. В стране зафиксировали 20 тысяч инфицированных и 1556 смертей.

22 марта в стране объявили о двухнедельном закрытии всех крупных торговых центров по всей стране. При этом аптеки, супермаркеты и продуктовые магазины продолжат работать.

#новости #covid19

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2 комментария
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Неизменный рак

4

у иранцев уже выработанная тактика лечение метиловым спиртом, медикаменты не нужны

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Taktischer Corgi

0

Странно, что путин ничего подобного пока не заявил

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