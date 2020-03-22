Прямой эфир
Большую часть новых случаев обнаружили в Москве.
В России зафиксировали ещё 61 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных по официальным данным достигло 367 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с инфекцией в России.
54 из 61 нового случая заболевания обнаружили в Москве. Всего о новых заражениях отчитались в шести регионах.
Как подчеркнули в оперштабе, распространение инфекции в России «вызвано завозом из стран Европы». Количество выздоровевших за сутки в стране не изменилось: их всё ещё 16 человек.
В России зафиксировали ещё 61 случай заражения коронавирусом.
Всего проведено тестов: 61.
Хватит, это уже не смешно. Вы каждый день такие комментарии пишите
P.S вы - это не конкретно к Вам обращение, а во множественном числе, для авторов таких комментариев
Это всё ещё смешно. Потерпите ещё месяца полтора
Так и будут теперь по 50 в день накидывать... 100%, что это фэйк.
Если это фейк и больных гораздо больше (скорее всего вы подразумеваете сотни или тысячи) то где тысячи умерших и переполненные больницы? Или хотя бы новости из оппозиционных СМИ, что люди с пневмонией массово умирают дома и к ним не выезжают врачи.
Вчера заметили что люди подозревают что-то, когда постоянно около 50 и решили сегодня прибавить 10
У них всегда прирост такой одна и та же цифра держится 1-3 дня потом прибавляют немного
Можете до усрачки обминусоваться, но ссанрые пвникёры уже начали отмечаться в комментах тут 🌚
Ты из отрицателей?
Я из тех, кто объективно смотрит на ситуацию в целом)
Тогда где ты видишь паникеров?
Там, где крики срвывая голос о том, что пиздят. Будут пруфы, добро пожаловать, нет, так ты такой же пиздабол как и все те, кто что то скрывает
Я могу заявить, что не может быть таких цифр при таком попустительстве.
Я лично знаю, что артисты театра приехали из Италии, часть из них кашляли. Они в течение 12 дней каждый день играли по 1-2 спектакля в день в зале на 1500 человек.
Пока директрисе не пришла смска об уголовной ответственности за несоблюдение карантина. Я читаю сообщения знакомых, что они прилетают из Европы, сами интересуются про карантин, им говорят, что нихера не нужно ничего делать. А через 2-3 недели приходит смска о том, что нужно после прилёта 2 недели сидеть дома.
Люди сами идут в поликлиники, а им говорят, что тестов нет, сидите дома.
Это только то, с чем я лично столкнулся.
Аргумент.
Но всё же у меня есть знакомая знакомой, которая от слов глав врача узнала о том, что в их карантине есть корона. (и этой области вроде как нет до сих пор в оф статистике) Но я предпочитаю не говорить об этом всем, пока не будет чуть больше доказательной информации
Интеллигентный
Как могут быть пруфы, когда скрывают?
Ну так а хули тогда разводить панику, если нет пруфов) сначала одни долбаебы пишут такое, потом другие бегут скупать сортирку с кашей. А мне в итоге ни поесть, ни посрать. Я вам очень благодарен
Хотя стоит признать что прирост мск и остальная Россия в сравнении очень странно
Где больше делают тестов, там больше и находят. Что странного?
Это означает лишь одно. Тестируют и более-менее выявляют только в МСК. Прикинье, что происходит в регионах сейчас. Впрочем, ничего необычного.
Это новый рекорд!
Проведено всего 61 тест.
Все приезжие, ведь вирус не распространяется, потому что с нами Бог.
Смело умножайте цифру на 5.
Почалось.
В регионах дела хуже, знаю лично о __(вставить число) заражённых.
Только Москву проверяют
Вроде все написал, можете не благодарить
Хорошо жить в Хуевке-Кукуевке
Легендарный будильник
Очень трудно разбираться в текущей ситуации, ведь Юрий Дудь никак пока что не прокомментировал, а остальным источникам нет смысла доверять
Я думаю вопрос еще не в кол-во тестов а во времени обработки 1го теста. Сделают хоть миллион анализов, в день физически с таким количеством лабораторий, много не проведешь. Плюс пока результаты дойдут до больницы 2 дня проходит.
Так что эти цифры уже как минимум на начало недели небось и касаются только тех кто прилетел и их близких.
В СПб никто не заболевает?
а что ждет правительство????
Судебный Орзэмэс
Так, а какого черта эти "контактёры" вместо того чтобы следовать указаниям и сидеть дома, разгуливали по округе и контактировали? У них с мозгом плохо?
Я бы на месте властей не церемонился и всех приезжающих забирал в инфекционку прямо из аэропорта.
https://vk.com/wall395546937_76311
"Оба случая завозные - один из Швейцарии, один из Венгрии.
Заболевшие находятся на лечении в республиканской клинической инфекционной больнице, состояние заболевших - удовлетворительное. До подтверждения заболевания находились на самоизоляции.
Проведены все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия - определен круг контактных лиц, проведено лабораторное обследование - результаты отрицательные."
А где 11 человек из Ставропольского края, которых заразила главный инфекционный врач региона?
там вроде только эспресс-тест провели, сейчас ждут результаты из "Вектора".
по экспресс-тестам статистику не сообщают.
А что за "оперштаб" у них есть таблица какаято на сайте которая обновлялась бы регулярно?
На сайте роспотребнадзора к выкладывают обычно до 12:00 актуальные цифры на предыдущий день по России и миру
Почему только новые? Там таблица с общим кол-вом, приростом за 1 день, и смертностью.
По регионам нашей страны можно смотреть тут:
Стопкороновирус.рф
Во тут хорошо и с картой, ато там только вот это было как в новости https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14086