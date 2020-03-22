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Дамир Камалетдинов
6854

В России зафиксировали 61 новый случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 367 человек Материал редакции

Большую часть новых случаев обнаружили в Москве.

64 комментария
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В России зафиксировали ещё 61 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных по официальным данным достигло 367 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с инфекцией в России.

54 из 61 нового случая заболевания обнаружили в Москве. Всего о новых заражениях отчитались в шести регионах.

  • Москва — 54 случая;
  • Кировская область — 2 случая;
  • Удмуртская Республика — 2 случая;
  • Новгородская область — 1 случай;
  • Архангельская область — 1 случай;
  • Брянская область — 1 случай.

Как подчеркнули в оперштабе, распространение инфекции в России «вызвано завозом из стран Европы». Количество выздоровевших за сутки в стране не изменилось: их всё ещё 16 человек.

#новости #covid19

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64 комментария
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Taktischer Corgi

32

В России зафиксировали ещё 61 случай заражения коронавирусом.

Всего проведено тестов: 61.

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Anastasia Lyubimova

Taktischer
56

Хватит, это уже не смешно. Вы каждый день такие комментарии пишите
P.S вы - это не конкретно к Вам обращение, а во множественном числе, для авторов таких комментариев

Ответить

Taktischer Corgi

Anastasia
15

Это всё ещё смешно. Потерпите ещё месяца полтора

Ответить

Евгений Абрамовских

Taktischer
1

Нет это не смешно, с тем учетом, что это пиздеж. 

Ответить

Evgeniy Smirnov

Anastasia
5

Паника-то сама себя не посеет 

Ответить

hyposlasher

Anastasia
0

Да норм, с каждым днём смешнее и смешнее

Ответить

бнулятор

Anastasia
1

Новые методички ещё не завезли.

Ответить

Аркадий Иванов

бнулятор
0

Если бы методички... Это свобода слова (хуйни) как она есть.

Ответить

garri r

Taktischer
0

это просто ужас 

Ответить

Vladimir Medvedev

23

Так и будут теперь по 50 в день накидывать... 100%, что это фэйк.

Ответить

Pavel Kniazev

Vladimir
2

Если это фейк и больных гораздо больше (скорее всего вы подразумеваете сотни или тысячи) то где тысячи умерших и переполненные больницы? Или хотя бы новости из оппозиционных СМИ, что люди с пневмонией массово умирают дома и к ним не выезжают врачи.

Ответить

Mr. LoveJoy

19

Неужто еще один рекорд? 
Ребят, это рекорд?

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

11

Вчера заметили что люди подозревают что-то, когда постоянно около 50 и решили сегодня прибавить 10

Ответить

Hasan Alloush

ＫＩＢØＵＮＥ
0

У них всегда прирост такой одна и та же цифра держится 1-3 дня потом прибавляют немного

Ответить

Michael Specter

8

О, тесты подвезли, видать

Ответить

Alexandr Ivanov

4

Можете до усрачки обминусоваться, но ссанрые пвникёры уже начали отмечаться в комментах тут 🌚

Ответить

Крохотный нос

Alexandr
4

Ты из отрицателей?

Ответить

Alexandr Ivanov

Крохотный
2

Я из тех, кто объективно смотрит на ситуацию в целом) 

Ответить

Крохотный нос

Alexandr
4

Тогда где ты видишь паникеров?

Ответить

Alexandr Ivanov

Крохотный
–3

Там, где крики срвывая голос о том, что пиздят. Будут пруфы, добро пожаловать, нет, так ты такой же пиздабол как и все те, кто что то скрывает 

Ответить

Крохотный нос

Alexandr
24

Я могу заявить, что не может быть таких цифр при таком попустительстве.
Я лично знаю, что артисты театра приехали из Италии, часть из них кашляли. Они в течение 12 дней каждый день играли по 1-2 спектакля в день в зале на 1500 человек.
Пока директрисе не пришла смска об уголовной ответственности за несоблюдение карантина. Я читаю сообщения знакомых, что они прилетают из Европы, сами интересуются про карантин, им говорят, что нихера не нужно ничего делать. А через 2-3 недели приходит смска о том, что нужно после прилёта 2 недели сидеть дома.
Люди сами идут в поликлиники, а им говорят, что тестов нет, сидите дома.

Это только то, с чем я лично столкнулся.

Ответить

Alexandr Ivanov

Крохотн…
0

Аргумент. 

Но всё же у меня есть знакомая знакомой, которая от слов глав врача узнала о том, что в их карантине есть корона. (и этой области вроде как нет до сих пор в оф статистике) Но я предпочитаю не говорить об этом всем, пока не будет чуть больше доказательной информации 

Ответить

Интеллигентный

Alexandr
5

Как могут быть пруфы, когда скрывают?

Ответить

Alexandr Ivanov

Интелли…
5

Ну так а хули тогда разводить панику, если нет пруфов) сначала одни долбаебы пишут такое, потом другие бегут скупать сортирку с кашей. А мне в итоге ни поесть, ни посрать. Я вам очень благодарен 

Ответить

Головной Орзэмэс

Alexandr
1

Так тебе пруфов и не дадут, как раз об этом тебе и говорят.

Ответить

Интеллигентный вентилятор

Alexandr
2

И как по-твоему обстоят дела в целом?

Ответить

Alexandr Ivanov

Alexandr
0

Хотя стоит признать что прирост мск и остальная Россия в сравнении очень странно 

Ответить

Интеллигентный вентилятор

Alexandr
3

Где больше делают тестов, там больше и находят. Что странного?

Ответить

Алексей Иванов

6

Это означает лишь одно. Тестируют и более-менее выявляют только в МСК. Прикинье, что происходит в регионах сейчас. Впрочем, ничего необычного.

Ответить

Сергей Гращенко

6

Вообще пофиг 

Ответить

Kostya Proshchalykin

3

Это новый рекорд!
Проведено всего 61 тест.
Все приезжие, ведь вирус не распространяется, потому что с нами Бог.
Смело умножайте цифру на 5.
Почалось.
В регионах дела хуже, знаю лично о __(вставить число) заражённых.
Только Москву проверяют

Вроде все написал, можете не благодарить

Ответить

Александр Мирошников

Kostya
0

Ты не вставил число

Ответить

Твиттерский Жук

3

Хорошо жить в Хуевке-Кукуевке

Ответить

бнулятор

Твиттерский
1

Не факт

Ответить

Христов огонь

2

А тупые русофобы кричат о неэффективности отечественной медицины. В Италии от этого вируса тысячами мрут, а в России его давно сдерживают 

Ответить

Легендарный будильник

Христов
1

Очень трудно разбираться в текущей ситуации, ведь Юрий Дудь никак пока что не прокомментировал, а остальным источникам нет смысла доверять

Ответить

Hasan Alloush

3

Я думаю вопрос еще не в кол-во тестов а во времени обработки 1го теста. Сделают хоть миллион анализов, в день физически с таким количеством лабораторий, много не проведешь. Плюс пока результаты дойдут до больницы 2 дня проходит.
Так что эти цифры уже как минимум на начало недели небось и касаются только тех кто прилетел и их близких.

Ответить

Владимир Василенко

0

В СПб никто не заболевает?

Ответить

Алиса Сырнова

Владимир
5

В СПб одни домоседы живут. Ну максимум на крышу поднимутся.

Ответить

Михаил Подивилов

1

Рекорд! Рекорд!

Ответить

garri r

0

а что ждет правительство????

Ответить

Александр Мирошников

garri
3

Обнуление

Ответить

Вредный шар

0

Передаю из места нового заражения
в Удмуртии двое больных, оба из Европы приехали, с 16 марта по 22 марта, контактировали с 10 людьми, как говорится в заявлении 😀

Ответить

Судебный Орзэмэс

Вредный
0

Так, а какого черта эти "контактёры" вместо того чтобы следовать указаниям и сидеть дома, разгуливали по округе и контактировали? У них с мозгом плохо?
Я бы на месте властей не церемонился и всех приезжающих забирал в инфекционку прямо из аэропорта.

Ответить

Дмитрий Городских

Вредный
0

https://vk.com/wall395546937_76311

"Оба случая завозные - один из Швейцарии, один из Венгрии.
Заболевшие находятся на лечении в республиканской клинической инфекционной больнице, состояние заболевших - удовлетворительное. До подтверждения заболевания находились на самоизоляции.
Проведены все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия - определен круг контактных лиц, проведено лабораторное обследование - результаты отрицательные."

Ответить

Михаил Подивилов

0

По тесту в каждую область отправили, вестимо

Ответить

3AHO3A

0

А где 11 человек из Ставропольского края, которых заразила главный инфекционный врач региона?

Ответить

Евгений Большаков

3AHO3A
0

там вроде только эспресс-тест провели, сейчас ждут результаты из "Вектора". 
по экспресс-тестам статистику не сообщают.

Ответить

3AHO3A

Евгений
1

Но она уже принесла извещения, что заразила.

Ответить

бнулятор

3AHO3A
0

Не приносила. Она их отправила по почте

Ответить

garri r

3AHO3A
0

это норма! пора в РФ водить карантин 

Ответить

Евгений Абрамовских

3AHO3A
0

Ждут подтверждения тестов из Вектора. 

Ответить

Ded Pihto

0

А что за "оперштаб" у них есть таблица какаято на сайте которая обновлялась бы регулярно?

Ответить

Hasan Alloush

Ded
0

На сайте роспотребнадзора к выкладывают обычно до 12:00 актуальные цифры на предыдущий день по России и миру

Ответить

Ded Pihto

Hasan
0

Ну там тоже только новые случаи а таблицы нет по всем регионам
Считайте сами сколько где больных

Ответить

Hasan Alloush

Ded
0

Почему только новые? Там таблица с общим кол-вом, приростом за 1 день, и смертностью.
По регионам нашей страны можно смотреть тут:

Стопкороновирус.рф

Ответить

Ded Pihto

Hasan
1

Во тут хорошо и с картой, ато там только вот это было как в новости https://www.rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14086

Ответить

Ded Pihto

Hasan
0

Погоди, там неправильные данные у нас же уже умер один

Ответить

Возможный пёс_анон

0

Маловато будет. Где ещё 1000 спрятали?

Ответить

Victor Ganin

Возможный
0

Под землёй.

Ответить

бнулятор

Возможный
0

У тебя за щекой. Проверяй.

Ответить

Китайский теркин30см

0

так че, голосовать то за новую конституцию(или за обнуление, или за русский язык(ЧЕ???) или за индексацию пенсий, или че там ещё) будем?

Ответить

Finogeev Yuriy

0

Пора закрывать Москву.
Россия без Москвы только лучше жить станет

Ответить

Ded Pihto

0

Дамир, карту к посту прикрепи со стопкороновирус.рф

Ответить
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