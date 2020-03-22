Большую часть новых случаев обнаружили в Москве.

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В России зафиксировали ещё 61 случай заражения коронавирусом. Общее число инфицированных по официальным данным достигло 367 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперштаб по борьбе с инфекцией в России.

54 из 61 нового случая заболевания обнаружили в Москве. Всего о новых заражениях отчитались в шести регионах.

Москва — 54 случая;

Кировская область — 2 случая;



Удмуртская Республика — 2 случая;

Новгородская область — 1 случай;

Архангельская область — 1 случай;

Брянская область — 1 случай.