Россия ограничит авиасообщение со всеми странами, а в Москве не станут закрывать метро. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Как пандемия поменяла мир 22 марта.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 61 новом случае заражения, общее число инфицированных достигло 367 человек. Во всём мире, по последним данным, заболело Covid-19 более 300 тысяч человек.
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами после того как ограничила полёты в ЕС, Норвегию, США, Великобританию, Армению, Швейцарию, Сербию, Китай, Южную Корею и Иран. Самолёты будут летать только в столицы государств;
Российский оперштаб по борьбе с Covid-19 исключил введение жёсткого карантина в ближайшее время. До этого РИА «Новости» со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что в стране могут ужесточить карантин;
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что метро будет работать «при любой ситуации». По словам Собянина, если поезда не будут ходить, то восстанавливать инфраструктуру потом придётся полгода;
Газета The Moscow Times узнала, что богатые россияне начали закупать аппараты ИВЛ и оборудовать домашние клиники, чтобы пережить пандемию;
Патриарх Кирилл утвердил молитву против коронавируса. Сам коронавирус в ней не упоминается;
Россия направит в Италию помощь для борьбы с коронавирусом: восемь врачебно-сестринских бригад, сотню вирусологов, а также оборудование и медикаменты;
Минздрав призвал россиян с тяжёлыми заболеваниями вести себя осторожно на фоне пандемии Covid-19. В ведомстве советуют ограничить контакты с другими людьми, пользование общественным транспортом, посещение общественных мест, таких как торговые центры и магазины, поликлиники, МФЦ и рынки;
Московские власти пообещали поддержать бизнес в случае срыва госконтрактов из-за коронавируса. Срывы сроков исполнения заказов для таких компаний будут рассматривать в их пользу;
Правительство РФ решило построить дополнительные инфекционные боксы в регионах в связи с распространением коронавируса. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, власти изучили опыт строительства в Китае и уже утвердили нужную документацию;
Apple впервые показала правительственное уведомление в AppStore — сообщение о важности самоизоляции от Белого Дома;
Глава Ирана отказался от помощи США в борьбе с коронавирусом. Он процитировал популярную конспирологическую теорию и заявил, что вирус могли создать в Америке;
В Индии временно ввели комендантский час. На улицах можно находиться 14 часов в день;
Режиссёр Кристофер Нолан обратился к правительству США с просьбой поддержать кинотеатры их сотрудников. Режиссёр пояснил, что в кино ходят не ради хорошей картинки, попкорна или звука, а ради людей;
В Австралии с 23 марта закроют все пабы, кафе и заведения, не связанные с товарами первой необходимости;
Тим Кук рассказал, что Apple поможет медикам в борьбе с коронавирусом и подарит миллионы масок медработникам в США и Европе;
В Италии закроют всех производственные предприятия, не производящие продукцию первой необходимости. Запрет начнёт действовать с 23 марта по 3 апреля. Супермаркеты, аптеки, банки, транспорт, почта и страховые компании продолжат работу;
Опра Уинфри запустила на Apple TV+ домашнее шоу о коронавирусе. Первым гостем стал актёр Идрис Эльба, заразившийся Covid-19.
Владимир Дыркин
Россия прекратит авиасообщение со всеми странами
Самолёты будут летать только в столицы государств
Ну и где прекращение авиасообщения. Хватит желтить.
Дамир КамалетдиновВладимир
Сорри, это не специально вышло
Владимир ДыркинДамир
да норм, я хоть лайков собрал чуток
Дамир КамалетдиновВладимир
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Футбольный Паша
Когда во всём мире применяются одинаковые меры, но у России свой путь!
Михаил ФилипповФутбольный
Только в России есть молитва против болезни
Алексей Логачев
Российский оперштаб по борьбе с Covid-19 исключил введение жёсткого карантина в ближайшее время.
Знаю одного человека в Краснодарском крае, кто уже лежит в тяжёлом состоянии с ИВЛ (естественно, официально у человека пневмония, он в статистику не попадает), никто из моих знакомых в России (я сам уже давно живу в Европе) не соблюдает режим самоизоляции, при этом у 80% из моих знакомых такая возможность есть (то есть они без потерь могут отсидеться, потому что либо работают фрилансерами, либо имеют свой небольшой бизнес). Все из них до сих пор не понимают, чем коронавирус отличается от гриппа.
Конечно, никто не будет вводить жёсткий карантин, который необходим. Ведь люди дома будут смотреть ютуб, не дай Бог ещё Навального. Если узнают больше о коронавирусе, то может многие реально ещё узнают, что президенту сроки УЖЕ обнулили и голосование - фейк...
Андрей ЗаварзинАлексей
Красиво ты все приплел
И знакомы кто уже на ИВЛс кароновирусом ( пруфы есть?)
И сам не в Рашке, а в европке расскажи че там в Италии?
И с чего ты взял что твои знакомые фрилансеры не соблюдают самоизоляцию если они тут, а ты там?
Ну и конечно карантин кровавый режим не вводит потому что боится что люди нагуглят Навального
Артем КихтёвАндрей
Сейчас два на ивл в Питере, к сожалению... Сегодня инфа. 37 и 39 лет.
Ислам МаммеевАндрей
Пруфы, к сожалению нарушают врачебную тайну.
Имена заболевших вообще не имеют права разглашать.
Новогодний нос
Ведь люди дома будут смотреть ютуб
А тем кто смотрит телевизор сейчас что помешает смотреть его больше? Или Навальный рекламу на первом купил?
po_leen0m
На фоне отказа закрывать метро все эти меры по запрету посещать бассейны и фитнес центры, собираться не более 50 чел кажутся нелепыми.
Христов огонь
Жалко редакторов ТЖ, круглосуточное рабство вместо выходных
Mmmax
Согатые россияне. Дамир, поправь картинку.
Легендарный будильник
Сохатые
MmmaxЛегендарный
или так
Filipp Shumakov
А есть объяснение почему инфраструктуру метро нужно будет полгода восстанавливать?
Варя Березкина
А может мне кто-то объяснит зачем Россия совершала до сегодняшнего дня только из Москвы в Рим и обратно по 6 прямых рейсов в день. По 6, Карл, прямых рейсов в день Рим-Москва. У меня на этот счёт есть несколько версий, но не знаю какие из них имеют место быть:
1. России надо было вывезти всех своих граждан из Италии (иностранные к нам с 16 марта попасть не могут). Но сколько тогда их находилось на территории Италии, что ежедневно из эпицентра пандемии в Москву летает более 10 прямых рейсов в день в и до сих, видимо, никак не вывезут.
2. По каким-то веским причинам из России в Италию улетали люди в таком количестве? (Надеюсь, причина не заключается в том, что люди обладают какими-то секретными знаниями относительно того, что в Италии ситуация лучше обстоит, чем в России).
3. Авиакомпании дороже платить за стоянку в аэропорту, чем гонять самолеты в самую инфицированную точку планеты на данный момент.
4. Авиакомпания не отменяла рейсы, дабы не возвращать средства по невозвратным билеты, которые могли быть приобретены до всего этого коллапса, а люди летали, так как мы народ простой и если уже уплочено, то почему бы не сгонять да пармезану не затарить? (Надо же с чем-то гречу поглощать). Это лишь мое предположение. Надеюсь, оно ошибочно.
Варя БерезкинаВаря
Вот скрин с Римом. А так можно было ещё напрямую в Турин и Палермо улетать. И это только в Италии, где все полыхает.
А где люди, которые прилетали из Италии? Их карантин кто-то вообще отслеживал все это время?
Как дела с пилотами и бортпроводниками, которые все это безумное количество рейсов совершало? Каждый экипаж после полёта на карантин двухнедельный уходил? Или как вообще?
Физический чувак
del
Лан, похуй
Варя БерезкинаФизический
Да, я перепутала скриншоты. Я приложила уже с с Римом. Его я делала вчера.
Hlg T
Патриарх Кирилл утвердил молитву против коронавируса. Сам коронавирус в ней не упоминается
Бледный паук например
Россия направит в Италию помощь для борьбы с коронавирусом
А вот в Россию Россия как обычно направит хуй с маслом (пальмовым).
Газетный Денис
Какие, какие?
Неподвижный ихтиандр
Сохатые
Litnikov DanilНеподвижный
Stan Majors
Лет через 80 откроется по аналогии с прошлой историей, значит следующий устроит еще большую веселуху
Тарас Никулин
Пиздец заголовок
Anton Gostev
Россия прекратит авиасообщение со всеми странами
Самолёты будут летать только в столицы государств
Мария Русакова
Молитва? Серьезно?
Физический чувак
@Владимир Дыркин ТРЕВОГА!