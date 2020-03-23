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Алексей Боржонов
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В Минздраве посчитали бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ для личного пользования Материал редакции

Их начали скупать состоятельные россияне на фоне пандемии Covid-19, писала The Moscow Times.

11 комментариев
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Покупка аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) для личного пользования бессмысленна, считают в Минздраве. Об в ведомстве рассказали РБК.

В Минздраве сообщили, что о необходимости применения ИВЛ может судить только врач в условиях стационара. Кроме того, при лечении тяжёлой пневмонии нужно применять дополнительные медицинские технологии, которые есть только в реанимациях и отделениях интенсивной терапии.

The Moscow Times сообщила, что состоятельные россияне стали скупать ИВЛ на фоне ситуации с распространением коронавируса нового типа. Представители компаний, которые продают аппараты, рассказали изданию, что 30% покупок за последние две недели пришлись на частных покупателей.

По последним данным, в России 367 случаев заболевания Covid-19, 16 человек выздоровели от заболевания. Большое всего заболевших в Москве — 191 человек.

#новости #covid19

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11 комментариев
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Slow Dimon

9

Значит точно надо брать

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ouxen

Slow
0

ну, не в первой

Ответить

Litnikov Danil

1

Кто там доказывал что богатые == умные?

Ответить

Посторонний Денис

Litnikov
3

мы пока не знаем

Ответить

Stan Majors

Litnikov
1

Я не отказываюсь от этой мысли, ведь я не смог стать богатым

Ответить

Безумный цветок

–1

Всех этих «богатых россиян» легче в ГУЛАГ отправить, можно потом поумнее станут 

Ответить

Овжешко Пожежниченко

0

Поразительная Минздра! Тобишь, у буржуяна есть бабло на ИВЛ, но, по мнению Минздры, этот буржуян не имеет возможности нанять себе семейно-домашнюю бригаду докторов, а на уровне с нищебродами "среднего класса", будет толпиться в очередях к терапевтам в облезлых больницах и поликлиниках..

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Профессиональный микрофон

Овжешко
1

Минздрав считает, что у буржуян нет возможности организовать себе инфекционный стационар.

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lesha

0

Опросик из конфы по короне в телеге. Может кому-то будет интересно, хоть выборка и не очень большая.

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LC

0

По привычке скупают, чтобы потом перепродать. Ну и понты никто не отменял.

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Нищий ГОСТ

0

Без опытного врача бесполезная и опасная игрушка. Когда он требуется — немалая часть лёгких уже херово работает, объём снижен, чтобы через оставшийся рабочим объём нагнать в кровь кислорода повышают давление, но если с ним переборщить можно наебнуть и ту самую здоровую часть лёгких и тогда кирдык. Тока опытный врач может понять где та граница после которой ИВЛ пора менять на ЭКМО.

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