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Новости
Алексей Боржонов
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Российская пшеница обошла нефть по стоимости и обновила собственный рекорд Материал редакции

Это произошло на фоне падения рубля.

18 комментариев
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Стоимость российской пшеницы за неделю с 16 по 20 марта выросла и достигла рекорда, сообщает «Коммерсантъ» с ссылкой на отчёт «Совэкона».

Тонна зерна подорожала на 1,02 тысячи рублей и стала стоить 13,27 тысячи рублей. Это самый высокий уровень котировок за всю историю, говорится в сообщении. Для сравнения издание приводит стоимость тонны российской нефти Urals для средиземноморского рынка. 19 марта она стоила 12,85 тысячи рублей.

В «Совэконе» заявили, что стоимость пшеницы выросла на фоне падения рубля и высоких мировых цен на неё. В компании утверждают, что несмотря на падение остальных рынков, цены на зерно на мировых биржах росли.

«Коммерсантъ» пишет, что экспортёры и переработчики стали поднимать закупочные цены. При этом многие владельцы зерна готовы продать его за «относительно приемлемую цену», утверждает издание. Газета объясняет это тремя факторами: необходимостью средств для финансирования посевных работ, слухами о возможном ограничении экспорта и необходимостью освободить склады.

Обвал рубля произошёл на фоне обрушения цен на нефть в начале марта. Рубль упал после провала переговоров ОПЕК+: странам предлагалось дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки, чтобы нивелировать влияние коронавируса на мировую экономику. Но Россия отказалась от продолжения сделки на новых условиях.

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#новости #экономика

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18 комментариев
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Ev V

21

Девчонки, обратите внимание на парней выращивающих пшеницу прямо сейчас. Потом они скажут что это вы вдохновляли их на пути к успеху.

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Pavel Melikhov

11

Нормально, будем аграрной державой. Все как при царе что бы не отходить от канона.

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Илья Ильин

6

Царь у нас уже есть. Можно еще крепостное право возродить

Ответить

Pavel Melikhov

Илья
0

О том и речь )

Ответить

Народный завод

Илья
0

Царя нет, есть очередной генсек ЦК КПСС

Ответить

Илья Ильин

Народный
0

Гомосек ЦК КПСС

Ответить

Иван Прохоров

5
Ответить

Посторонний Денис

3

ПШЕНИЧНЫЙ ПОТОК  ХЛЕБСТРИМ

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Посторонний
5

Северный Колосок

Ответить

Бледный алмаз

Посторонний
0

Это в большинстве своём кормовая пшеница, она не пригодна для хлеба.

Ответить

Yuri Miller

Бледный
0

Из корма производят мясо в длинном биотехнологическом процессе. Свиноводство называется.

Ответить

Бледный алмаз

Yuri
0

Какое это имеет отношение к хлебу?

Ответить

Yuri Miller

Бледный
0

Причём тут хлеб? А водка? Тоже из пшеницы. Хлеб не панацея. Взять те же печеньки, тоже из муки делаются

Ответить

Alexei Kuksin

2

Блин, опять воевать за Босфор.

Ответить

Овжешко Пожежниченко

1

Пшеничную трубу уже стали латать в Европу? Если гейропа будет вредничать, можно будет отключать пшеницу им.

Ответить

Yuri Miller

Овжешко
0

Северный поток надуть 200 км-ч ветром или разрежением на стороне Европы, пшеница пойдёт пневмотранспортом)

Ответить

Илюша

0

Мой дед вкладывался в российскую пшеницу когда это ещё не было мейнстримом

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Yuri Miller

0

Пшеница - новая нефть. Только Сечину не отдавайте отрасль) Роспшеница)

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