Это произошло на фоне падения рубля.

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Стоимость российской пшеницы за неделю с 16 по 20 марта выросла и достигла рекорда, сообщает «Коммерсантъ» с ссылкой на отчёт «Совэкона».

Тонна зерна подорожала на 1,02 тысячи рублей и стала стоить 13,27 тысячи рублей. Это самый высокий уровень котировок за всю историю, говорится в сообщении. Для сравнения издание приводит стоимость тонны российской нефти Urals для средиземноморского рынка. 19 марта она стоила 12,85 тысячи рублей.

В «Совэконе» заявили, что стоимость пшеницы выросла на фоне падения рубля и высоких мировых цен на неё. В компании утверждают, что несмотря на падение остальных рынков, цены на зерно на мировых биржах росли.

«Коммерсантъ» пишет, что экспортёры и переработчики стали поднимать закупочные цены. При этом многие владельцы зерна готовы продать его за «относительно приемлемую цену», утверждает издание. Газета объясняет это тремя факторами: необходимостью средств для финансирования посевных работ, слухами о возможном ограничении экспорта и необходимостью освободить склады.