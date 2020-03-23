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Это произошло на фоне падения рубля.
Стоимость российской пшеницы за неделю с 16 по 20 марта выросла и достигла рекорда, сообщает «Коммерсантъ» с ссылкой на отчёт «Совэкона».
Тонна зерна подорожала на 1,02 тысячи рублей и стала стоить 13,27 тысячи рублей. Это самый высокий уровень котировок за всю историю, говорится в сообщении. Для сравнения издание приводит стоимость тонны российской нефти Urals для средиземноморского рынка. 19 марта она стоила 12,85 тысячи рублей.
В «Совэконе» заявили, что стоимость пшеницы выросла на фоне падения рубля и высоких мировых цен на неё. В компании утверждают, что несмотря на падение остальных рынков, цены на зерно на мировых биржах росли.
«Коммерсантъ» пишет, что экспортёры и переработчики стали поднимать закупочные цены. При этом многие владельцы зерна готовы продать его за «относительно приемлемую цену», утверждает издание. Газета объясняет это тремя факторами: необходимостью средств для финансирования посевных работ, слухами о возможном ограничении экспорта и необходимостью освободить склады.
Обвал рубля произошёл на фоне обрушения цен на нефть в начале марта. Рубль упал после провала переговоров ОПЕК+: странам предлагалось дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки, чтобы нивелировать влияние коронавируса на мировую экономику. Но Россия отказалась от продолжения сделки на новых условиях.
Девчонки, обратите внимание на парней выращивающих пшеницу прямо сейчас. Потом они скажут что это вы вдохновляли их на пути к успеху.
Нормально, будем аграрной державой. Все как при царе что бы не отходить от канона.
Царь у нас уже есть. Можно еще крепостное право возродить
Народный завод
Царя нет, есть очередной генсек ЦК КПСС
Бледный алмаз
Это в большинстве своём кормовая пшеница, она не пригодна для хлеба.
Из корма производят мясо в длинном биотехнологическом процессе. Свиноводство называется.
Бледный алмаз
Какое это имеет отношение к хлебу?
Причём тут хлеб? А водка? Тоже из пшеницы. Хлеб не панацея. Взять те же печеньки, тоже из муки делаются
Пшеничную трубу уже стали латать в Европу? Если гейропа будет вредничать, можно будет отключать пшеницу им.
Северный поток надуть 200 км-ч ветром или разрежением на стороне Европы, пшеница пойдёт пневмотранспортом)