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Алексей Боржонов
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В России зафиксировали 71 новый случай заболевания Covid-19. Всего заболевших 438 Материал редакции

Все новые случаи зафиксированы в Москве.

19 комментариев
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К 23 марта в России зафиксировали 71 новый случай заболевания коронавирусом нового типа. Общее число заболевших выросло до 438, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Все новые случаи заболевания зафиксировали в Москве. Заразившиеся посещали страны, в где уже есть заболевшие Covid-19.

К 23 марта под наблюдением врачей остаются более 52 тысяч человек. Больше всего случаев заболевания в Москве (262). На втором месте Московская область (35), на третьем — Петербург (16). 17 человек в России выздоровели от Covid-19.

По данным ВОЗ, в мире 294 случаев заболевания коронавирусом нового типа, более 12 тысяч человек умерли от него.

#новости #covid19

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19 комментариев
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Соседний томагавк_два

14

Если завтра будет +81, то идите нахуй

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Роман Трусов

11

Россия: отправляет вирусологов в Италию.
Заболевшие в России:

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Дима Федькин

Роман
7

Здоровые вирусологи по пути в Италию

Ответить

Ебаный Кошмар

Дима
4

Студенты, которым вернувшийся из Италии зараженный вирусолог читает лекции

Ответить

Konstantin Tsevelev

Ебаный
3

Я, читающий новости о новых случаях заражения

Ответить

Andrew Kostin

4

Реально каждый день +10 к числу заболевших прибавляют

Ответить

Сергей Шапошников

Andrew
4

Просто в Новосиб по 10 проб в день отправляют))

Ответить

Народный завод

0

@БотЛебедев зафиксировали

Ответить

Тактический калькулятор

Народный
1

Иди на хуй, еблан

Ответить

Народный завод

Тактический
6

Извинись, дон

Ответить

Andry Osminin

2

Скоро доллар догоним

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Дима Федькин

2

«Вы что, хотели как в Италии?»

Ответить

Илюша

2

Обычно где-то к 16-17 часам отчитываются. Интересно, почему сегодня раньше, и почему лично Мишустин

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Игнат Синицын

Илюша
0

Батя же сказал, что ситуация в России жесткая. Вот Мишустин сам лично уже из-за очка объявляет "актуальные" данные.

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lesha

0
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Сергей Сергеев

0

Да уже можно на месяц вперед рассчитать количество и не постить новость каждый день

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Дима Вагабов

0

заходя ежедневно в пост-хронику натыкаюсь на одних и тех же "первонахов"

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Алиса Сырнова

0

Все новые заразившиеся посещали страны, в которых зафиксированы случаи заболевания Covid-19.

Если никуда не летали - у вас ОРВИ. Нечего тут панику разводить.

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German Times

0

На позапрошлых выходных летал в Турцию, там было 0 заболевших. Первый заболевший  появился когда я уже был в Москве. Теперь там 947 заболевших и 21 умерший, у нас же 438 заболевший при 0 смертях. 
Как-то не верится.

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