Прямой эфир
Все новые случаи зафиксированы в Москве.
К 23 марта в России зафиксировали 71 новый случай заболевания коронавирусом нового типа. Общее число заболевших выросло до 438, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Все новые случаи заболевания зафиксировали в Москве. Заразившиеся посещали страны, в где уже есть заболевшие Covid-19.
К 23 марта под наблюдением врачей остаются более 52 тысяч человек. Больше всего случаев заболевания в Москве (262). На втором месте Московская область (35), на третьем — Петербург (16). 17 человек в России выздоровели от Covid-19.
По данным ВОЗ, в мире 294 случаев заболевания коронавирусом нового типа, более 12 тысяч человек умерли от него.
Россия: отправляет вирусологов в Италию.
Заболевшие в России:
Здоровые вирусологи по пути в Италию
Студенты, которым вернувшийся из Италии зараженный вирусолог читает лекции
Реально каждый день +10 к числу заболевших прибавляют
@БотЛебедев зафиксировали
Тактический калькулятор
Иди на хуй, еблан
Обычно где-то к 16-17 часам отчитываются. Интересно, почему сегодня раньше, и почему лично Мишустин
Батя же сказал, что ситуация в России жесткая. Вот Мишустин сам лично уже из-за очка объявляет "актуальные" данные.
Да уже можно на месяц вперед рассчитать количество и не постить новость каждый день
Все новые заразившиеся посещали страны, в которых зафиксированы случаи заболевания Covid-19.
Если никуда не летали - у вас ОРВИ. Нечего тут панику разводить.
На позапрошлых выходных летал в Турцию, там было 0 заболевших. Первый заболевший появился когда я уже был в Москве. Теперь там 947 заболевших и 21 умерший, у нас же 438 заболевший при 0 смертях.
Как-то не верится.