Все новые случаи зафиксированы в Москве.

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К 23 марта в России зафиксировали 71 новый случай заболевания коронавирусом нового типа. Общее число заболевших выросло до 438, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Все новые случаи заболевания зафиксировали в Москве. Заразившиеся посещали страны, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка

К 23 марта под наблюдением врачей остаются более 52 тысяч человек. Больше всего случаев заболевания в Москве (262). На втором месте Московская область (35), на третьем — Петербург (16). 17 человек в России выздоровели от Covid-19.