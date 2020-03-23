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Новости
Алексей Боржонов
11 815

В России зафиксировали 71 новый случай заболевания Covid-19. Всего заразившихся вирусом 438 Материал редакции

Все новые случаи зафиксированы в Москве.

45 комментариев
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К 23 марта в России зафиксировали 71 новый случай заболевания коронавирусом нового типа. Общее число заболевших выросло до 438, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Все новые случаи заболевания зафиксировали в Москве. Заразившиеся посещали страны, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка

К 23 марта под наблюдением врачей остаются более 52 тысяч человек. Больше всего случаев заболевания в Москве (262). На втором месте Московская область (35), на третьем — Петербург (16). 17 человек в России выздоровели от Covid-19.

По данным ВОЗ, в мире 294 тысячи случаев заболевания коронавирусом нового типа, более 12 тысяч человек умерли от него.

#новости #covid19

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45 комментариев
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Роман Трусов

55

Россия: отправляет вирусологов в Италию.
Заболевшие в России:

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Дима Федькин

Роман
36

Здоровые вирусологи по пути в Италию

Ответить

Ебаный Кошмар

Дима
32

Студенты, которым вернувшийся из Италии зараженный вирусолог читает лекции

Ответить

Konstantin Tsevelev

Ебаный
26

Я, читающий новости о новых случаях заражения

Ответить

Stanislav

Konstantin
2

Альберт Эйнштейн

Ответить

Соседний томагавк_два

36

Если завтра будет +81, то идите нахуй

Ответить

Гриша Почуев

Соседний
7

Ачивмент анлокд

Ответить

Гриша Почуев

Соседний
4

Куда ты денешься, границы то закрыли

Ответить

German Times

–2

На позапрошлых выходных летал в Турцию, там было 0 заболевших. Первый заболевший  появился когда я уже был в Москве. Теперь там 947 заболевших и 21 умерший, у нас же 438 заболевший при 0 смертях. 
Как-то не верится.

Ответить

Lupito hobbito

German
37

Тебе хватает ума анализировать и строить теории заговора, но блять не летать в Турцию, когда просят остаться дома тебе ума не хватило? 

Ответить

Михаил Ромайкин

Lupito
2

Может он летал до объявления пандемии, значит критиковать его не к чему

Ответить

Lupito hobbito

Михаил
0

Позапрошлые выходные уже все было известно, инстинкт самосохранения отсутствует? 30к за путевку дороже жизни? 

Ответить

German Times

Lupito
–8

Там не было больных, почему бы и нет?

Ответить

Lupito hobbito

German
0

Ты с тепловизором бегал? Потому что нет, потому что ситуация такая, потому что надо думать не только о своей жопе

Ответить

German Times

Lupito
0

На выходных на 8 марта ничего такого не было в России, никто не писал, что надо дома сидеть, это ближе к 15 начало появляться. Даже та статья на Хабре вышла 13го.

Ответить

Andrew Night

German
4

Что же ты наделал, Герман!

Ответить

Владимир Земсков

German
3

Ну ты конешно сравнил Турцию и нас.
У нас тест системы не такие точные, площадь больше, плотность меньше, страна не туристическая в большей своей части.
Я конешно понимаю, что ту цифру, что транслируют СМИ не имеет ничего общего с реальностью, но и сравнение с Турцией тоже некорректно.

Ответить

Andrew Kostin

7

Реально каждый день +10 к числу заболевших прибавляют

Ответить

Сергей Шапошников

Andrew
17

Просто в Новосиб по 10 проб в день отправляют))

Ответить

Дмитрий Сафронов

Andrew
8

Харе уже. Это просто классическая кривая удвоения за 3 дня.
Возьми калькулятор и прикинь.

Затрахали, право-слово, однотипными шутками.

Ответить

Просторный браслет

Дмитрий
4

Напишите пожалуйста формулу, по которой считается классическая кривая удвоения за три дня, а то я гуманитарий

Ответить

Профессиональный микрофон

Дмитрий
–1

На месте экономистов я бы в этих тредах не светился от греха

Ответить

Дмитрий Сафронов

Профессиональный
0

?

Ответить

Профессиональный микрофон

Дмитрий
0

Неуместно

Ответить

Илюша

8

Обычно где-то к 16-17 часам отчитываются. Интересно, почему сегодня раньше, и почему лично Мишустин

Ответить

Сергей Сергеев

Илюша
10

с утра, чтоб к вечеру не называть цифру типа "200 новых случаев"
а так, вечером по новостям скажут, что "еще 81 новый случай"

Ответить

Профессиональный микрофон

Сергей
1

Зачем им это делать, если по твоему же намеку ниже они их все равно рисуют? И что делать завтра?

Ответить

Сергей Сергеев

Профессиональный
5

да хз че делать завтра, можно бабу найти и выебать, нервишки успокоить

Ответить

Alex Fielding

Сергей
0

Бедная баба :'(

Ответить

бнулятор

Alex
0

Но может быть и богатая

Ответить

Игнат Синицын

Илюша
0

Батя же сказал, что ситуация в России жесткая. Вот Мишустин сам лично уже из-за очка объявляет "актуальные" данные.

Ответить

Алиса Сырнова

10

Все новые заразившиеся посещали страны, в которых зафиксированы случаи заболевания Covid-19.

Если никуда не летали - у вас ОРВИ. Нечего тут панику разводить.

Ответить

Andry Osminin

6

Скоро доллар догоним

Ответить

Народный завод

–3

@БотЛебедев зафиксировали

Ответить

Комментарий удален

Народный завод

Тактический
9

Извинись, дон

Ответить

Дима Федькин

2

«Вы что, хотели как в Италии?»

Ответить

Сергей Сергеев

0

Да уже можно на месяц вперед рассчитать количество и не постить новость каждый день

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

lesha

0
Ответить

Дима Вагабов

0

заходя ежедневно в пост-хронику натыкаюсь на одних и тех же "первонахов"

Ответить

Владимир Дыркин

0

Судя по цифрам- у нас именно итальянский сценарий. 

Ответить

Felix Freidman

0

А где пометка, рекордное число?

Ответить

Прошлый историк

0

все в Москве... ну да, конечно...

Ответить

Da Rina

0

Вот прям реально ни одного случая внутреннего заражения?)) ну они думают мы совсем идиоты что ли 

Ответить

Владимир Василенко

0

Опять СПб не болеет
Спасибо Беглову:)

Ответить

Killo

0

Интересно конечно, часть заболевших находится в регионах и прежде, чем пока они прилетели из-за границы они добрались до своего города, контактируя как минимум с десятками людьми. И до сих пор заболевших находят только если они посещали другие страны, охуенно

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