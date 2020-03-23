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Все новые случаи зафиксированы в Москве.
К 23 марта в России зафиксировали 71 новый случай заболевания коронавирусом нового типа. Общее число заболевших выросло до 438, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Все новые случаи заболевания зафиксировали в Москве. Заразившиеся посещали страны, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка
К 23 марта под наблюдением врачей остаются более 52 тысяч человек. Больше всего случаев заболевания в Москве (262). На втором месте Московская область (35), на третьем — Петербург (16). 17 человек в России выздоровели от Covid-19.
По данным ВОЗ, в мире 294 тысячи случаев заболевания коронавирусом нового типа, более 12 тысяч человек умерли от него.
Россия: отправляет вирусологов в Италию.
Заболевшие в России:
Здоровые вирусологи по пути в Италию
Студенты, которым вернувшийся из Италии зараженный вирусолог читает лекции
Я, читающий новости о новых случаях заражения
На позапрошлых выходных летал в Турцию, там было 0 заболевших. Первый заболевший появился когда я уже был в Москве. Теперь там 947 заболевших и 21 умерший, у нас же 438 заболевший при 0 смертях.
Как-то не верится.
Тебе хватает ума анализировать и строить теории заговора, но блять не летать в Турцию, когда просят остаться дома тебе ума не хватило?
Может он летал до объявления пандемии, значит критиковать его не к чему
Позапрошлые выходные уже все было известно, инстинкт самосохранения отсутствует? 30к за путевку дороже жизни?
Там не было больных, почему бы и нет?
Ты с тепловизором бегал? Потому что нет, потому что ситуация такая, потому что надо думать не только о своей жопе
На выходных на 8 марта ничего такого не было в России, никто не писал, что надо дома сидеть, это ближе к 15 начало появляться. Даже та статья на Хабре вышла 13го.
Ну ты конешно сравнил Турцию и нас.
У нас тест системы не такие точные, площадь больше, плотность меньше, страна не туристическая в большей своей части.
Я конешно понимаю, что ту цифру, что транслируют СМИ не имеет ничего общего с реальностью, но и сравнение с Турцией тоже некорректно.
Реально каждый день +10 к числу заболевших прибавляют
Харе уже. Это просто классическая кривая удвоения за 3 дня.
Возьми калькулятор и прикинь.
Затрахали, право-слово, однотипными шутками.
Просторный браслет
Напишите пожалуйста формулу, по которой считается классическая кривая удвоения за три дня, а то я гуманитарий
На месте экономистов я бы в этих тредах не светился от греха
?
Обычно где-то к 16-17 часам отчитываются. Интересно, почему сегодня раньше, и почему лично Мишустин
с утра, чтоб к вечеру не называть цифру типа "200 новых случаев"
а так, вечером по новостям скажут, что "еще 81 новый случай"
Профессиональный микрофон
Зачем им это делать, если по твоему же намеку ниже они их все равно рисуют? И что делать завтра?
да хз че делать завтра, можно бабу найти и выебать, нервишки успокоить
Батя же сказал, что ситуация в России жесткая. Вот Мишустин сам лично уже из-за очка объявляет "актуальные" данные.
Все новые заразившиеся посещали страны, в которых зафиксированы случаи заболевания Covid-19.
Если никуда не летали - у вас ОРВИ. Нечего тут панику разводить.
@БотЛебедев зафиксировали
Да уже можно на месяц вперед рассчитать количество и не постить новость каждый день
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Вот прям реально ни одного случая внутреннего заражения?)) ну они думают мы совсем идиоты что ли
Интересно конечно, часть заболевших находится в регионах и прежде, чем пока они прилетели из-за границы они добрались до своего города, контактируя как минимум с десятками людьми. И до сих пор заболевших находят только если они посещали другие страны, охуенно