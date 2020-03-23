Прямой эфир
Запрет не касается медработников, руководителей и сотрудников, нахождение которых в учреждении необходимо для его работы.
Мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей города старше 65 лет и хронически больных людей соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Указ опубликован на его сайте.
Ограничения ввели из-за пандемии Covid-19. Чтобы компенсировать расходы на время режима самоизоляции, власти Москвы выплатят пожилым и хронически больным москвичам разовую материальную помощь — 4000 рублей (2000 рублей после начала режима самоизоляции, ещё 2000 рублей — после его окончания при условии соблюдения режима).
Операторам связи запретили отключать им телефоны и интернет при нулевом балансе. Также для них временно отменили взимание штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.
Запрет выходить на улицу не касается работников здравоохранения, руководителей и сотрудников, нахождение которых в учреждении необходимо для его работы.
Пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8-495-870-45-09, если им потребуется помощь с доставкой продуктов и лекарств. В указе мэра говорится об обязанности москвичей соблюдать режим самоизоляции, но в своём обращении Собянин допускает, что в магазин или аптеку им можно выходить, но «только в случае необходимости».
Собянин объявил, что льготный проезд в общественном транспорте для учащихся пятых классов и старше отменяется на время закрытия школ. Мэр города попросил молодых людей минимизировать контакты: «Даже не чувствуя симптомов заболевания, вы можете быть носителями коронавируса, который очень опасен для пожилых людей».
К 23 марта в России зафиксировано 438 случаев заболевания Covid-19, из них 262 — в Москве.
Запретил Путина, получается
«руководителей»
У него вроде есть какая-то там чисто номинальная должность
«Владимир Владимирович, да нет, вы что, какой путч? Просто вас поберечь надо в укромном месте, пока эпидемия не уляжется»
На самом деле оч адекватное предложение учитывая ситуацию.
Какую ситуацию? Официально на секундочку: во всём мире пандемия, сильнее всех страдает Украина, единственный уголок на земле, где нет даже эпидемии - это великая, православная. Я запутался, почему им нельзя выходить-то? А если помолиться против коронавируса надо будет, то это что получается - по скайпу, что ли?
Жирно и убого уже
Ну, конечно, тут же никто не понимает, зачем нужен этот указ :) То есть вы думаете, что если выйдет 65+ пенсионер на улицу, то его остановят товарищи полицейские и попросят пройти домой? Нет, всё очень просто, этот указ - это перекладывание ответственности, если пенсионер умрёт от коронавируса.
Так вся система работает, не на предотвращение, а именно на отмазывание. Тут очень много рассуждений, что это правильно и т.п. На самом деле, правильно было бы Собянину выступить с заявлением, ОБЪЯСНИТЬ, что происходит и почему лучше этим людям не выходить, а соответственно вдобавок выпустить бумажку вот эту ВМЕСТЕ с указанием МВД, чтобы они следили. Но так делать нельзя, ведь коронавирус - это ерунда! Иначе потом эти 65+ за конституцию новую не проголосуют...
Но мы заминусим коммент, потому что бумажка же правильная... бумажки только выпускать все и могут, а не работать
Ого, как подорвало тщеславие за заминусованный коммент!
Изолировать только уязвимые группы не является эффективным методом борьбы с эпидемией
Анна, как показывает практика, к сожалению даже общий карантин не является эффективным методом.
Цель такого действия снизить не заболеваемость, а смертность от вируса. Смертность вне групп риска не сильно превышает таковую у гриппа. Скорее всего мы все так или иначе переболеем этой заразой. Подавляющее большинство об этом даже не узнает.
COVID-19 с нами теперь навсегда, наряду с обычной простудой гриппом и прочими болячками.
Сейчас важно не допустить высокой заболеваемости стариков до того момента как будет произведена вакцина и разработаны эффективные протоколы лечения.
Старики не где-то изолированно живут, они и так будут контактировать со своими более молодыми / здоровыми родственниками. Тогда в чем смысл?
Фундаментальный Валера
Контакт с ограниченным числом людей всё же уменьшает вероятность заболевания.
Это проблема, да. Но опять же - остановить не получится. Получится замедлить распространение с наименьшими потерями для экономики.
При полном карантине люди тоже контактируют друг с другом - курьеры, кнопки лифта, магазины, пачка макарон - все может стать источником заражения. Так что цель та же что и при общем карантине "растянуть" пик, но с минимальными потерями для экономики, которой у нас и так не оч хорошо.
Общий карантин может ее добить не хуже ОРДС.
нидерланды так и сделали, группы риска в санатории отправил, остальные живут обычной жизнью. потом пенсионеров познакомят вирусом, через кровь людей переболевших вирусом
Ну пока у них всё по экспоненте, контролируемого спреда, который помог бы снизить нагрузку на местный "Минздрав", не наблюдается.
Скоро узнаем, интересно будет сравнить результаты разных стран. В юк тоже начинали с "мы молодые мы вывезем" а потом поняли что с NHS случится коллапс раньше, чем они выработают стадный иммунитет
Дело в том, что это не предложение, а запрет. А какими действиями регулировать этот запрет? Проверять у каждого москвича пожилого возраста Паспортъ? Две подружки, одна 64 лет, другая 65, всю жизнь рука об руку ходили за хлебом, а теперь старшая под санкциями.
я бы сказал - креативное. в мире есть кейсы, которые показали свою (не)эффективность. собянин решил испытать авторский подход. не самое адекватное решение, но хоть что-то.
А как надо? Всех сразу? Зачем? Зачем нужно создавать панику?
Это нецелесообразно и невыполнимо.
Нормальное у него заявление, пожилые хуже всех переносят вирус, среди них самая высокая летальность.
Судя по заболевшим, в Италии вообще ничего не смогли.
Какой-то плохой пример ты привел. В их реалиях полная изоляция была единственным безвариативным решением.
Хуясе. И все?
Заебись у нас страна, получается. Я то думал, все мечтают в Милан переехать.
Я к тому, что в стране другой климат, плотность населения, связность (как внутри, так и с Европой), транспорт, менталитет и традиции, вроде приветственных поцелуев. Совершенно другой случай и другие подходы, я считаю.
А цель? Для бОльшей части Экономически активного населения это заболевание пройдёт легче, чем простуда.
В чем цимкс общей блокировки?
потому что тупее всех голосует население 65+ мб ?)
Это к чему?
Ты уверен на 100%? У тебя есть данные о том, что нет никаких долгоиграющих последствий после болезни?
Как-минимум, чтоб «экономически активное население» придя домой или проведать бабульку, не заражало их и не подвергало риску.
Почти все топовые страны, где жизнь человека ценится, и которые столкнулись с эпидемией, вводят общий карантин независимо от возраста. Что-то мне подсказывает, что там не дураки сидят. У нас, кстати, тоже не дураки, только плюс к этому бесчувственные мрази, которые думают только деньгах и политических очках.
Я не считаю себя частью «экономически активного населения», я человек и я не хочу болеть неизвестной и неизученной хуйней ни в каком виде, легком либо тяжелом, и хочу, чтобы власти в первую очередь заботились о здоровье и благополучии людей, а не о ввп и прочей экономической хуйне.
Твое благополучие в том числе зависит от ВВП и прочей экономической хуйни.
Если боишься заболеть новым вирусом не выходи на улицу. Вирусы мутируют с ужасающей скоростью и каждый новый штамм гриппа уже новая болячка по факту.
Ну да, сидя дома-то ты никак не зависишь от экономической ситуации.
Еду ты выращиваешь на огороде, воду из колодца, электричество для того чтобы сидеть на ТЖ динамомашинкой добываешь, гаджет сам собрал из говна и палок.
На этом диалог предлагаю закончить.
Ты хочешь сказать что 4к на три недели - мало?
Ну хз, я в тренажерку хожу и жру 4 раза в день мясо, у меня выходит по 1.5к в неделю, а пенсы дома будут сидеть и жрать один раз в день
я в тренажерку хожу и жру 4 раза в день мясо, у меня выходит по 1.5к в неделю
Что ты такое?
Ну я ем только дома и 1.5к в неделю это только еда
Ок. Давай посчитаем. Ты 4 раза в день ешь мясо. Если ты его ешь, а не просто нюхаешь, то это где-то минимум 100 г за раз, итого 400 г в день, итого 2 800 в неделю. Предположим, ты берешь мясо с душком, чтобы экономить, тогда цена должна быть порядка 500 рублей. Итого в неделю 1400 рублей на самое стремное мясо в самых малых дозах. Как-то не очень здорово получается, нет?
О, а я думал у нас только Иллюхер на 2 тысячи в месяц питается.
Профессиональный микрофон
Им же 4к не на жизнь дают. Скорее, на дополнительные расходы, типа доставки, например.
Пенсии/зарплаты на больничном им никто не отменял.
А кто, нахрен, гарантирует выплату больничных?
Профессиональный микрофон
Закон
Тогдашний фитиль
Гуляй, Москва
Так а чего будет-то, если выйдут?
Непонятный файл
Ничего, это просто предложение. Пока не введено чрезвычайное положение, власти не могут ограничивать перемещение граждан.
Лол, это кажется самая показушная мера "предосторожности" в истории)) В чем смысл ба и де сидеть дома, если внуки продолжают ходить в кафе и на работу, откуда легко притащат вирус с доставкой на дом?
В Мире Собянина, пенсионеры живут в отдельных квартирах и у каждого пенсионера есть дача и личная машина
Это ничего не подтверждает.
Это делается не из-за 400 человек, а для того что бы их не стало 4000
Ну какие нахуй 4 тысячи рублей, в Москве! Ало блять, за океаном в загнивающей америке на каждого взрослого по 1к вечно зеленых выделили, а там населения в два с лишним раза больше чем в России! Ну что это за пиздец, с кого они решили в будущем налоги собирать? С трупов что ли?
Французский спрей
Общался с несколькими знакомыми из Америки, выделить то наверное выделили, но раздать не раздали, пока что.
Ещё школоте проездные аннулировали
Когда пришли к пенсионерам - я молчал, когда пришли к школоте - было уже поздно
Самое забавное, что там исключения для руководителей предприятий и гос служащих...
То есть они могли просто написать - старые нищеброды остаются дома, остальные ходят как положено по улицам...
Из-за ранней весны дачный сезон начнется раньше сроков. Решение логичное, учитывая, что "руководителей за 65" дико мало и они нааерно передвигаются в авто.
Владимир Владимирович, сидите дома. Вы нам нужны еще на 12 лет вашего безупречного правления (только сейчас осознал, что ему будет за 80 в конце всех сроков)
Как обычно, запреты..указы...а решения нет. Почему просто не посмотреть как делают страны рядом и тд. Живу в Праге и здесь ввели такую систему: людям старше 60 следует посещать продуктовые и аптеки с 7 до 9 и с 10 до 12, всем остальным в оставшиеся термины. А работают тут только продуктовые и аптеки. Все, вопрос о пересечении пожилых людей с потенциально заражёнными решен.
Москвичам старше 65 лет и хронически больным людям выплатят разовую материальную помощь в размере 4 000 рублей. Из них 2000 рублей выплатят авансом, еще 2000 рублей – после окончания домашнего режима при условии его соблюдения.
про 2к в статье нет инфы
Как, сука, прожить в мск на 4к три недели?
То есть практически никому
А если я не москвич в Москве или москвич не в Москве?
Медработников обязали сдать тест(с вопросами) на тему COVID-19, иначе отстраняют от работы.
Это уже хоть что-то, +4к к пенсии, пусть и разово.
Но вот если введут полный карантин (а к этому постепенно всё и идёт) и остановится работа предприятий - 4000 рублей будет явно недостаточно.
А как же повышение пенсионного возраста, многие кому за 65 работают ибо государство им не обеспечило достойную старость на пенсии.
Народный завод
Я вам запрещаю выходить на улицу!
Сюда надо вчерашную пикчу, где Собянин с пистолетом