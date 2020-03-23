Запрет не касается медработников, руководителей и сотрудников, нахождение которых в учреждении необходимо для его работы.

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Мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей города старше 65 лет и хронически больных людей соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Указ опубликован на его сайте.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Из указа мэра Москвы

Ограничения ввели из-за пандемии Covid-19. Чтобы компенсировать расходы на время режима самоизоляции, власти Москвы выплатят пожилым и хронически больным москвичам разовую материальную помощь — 4000 рублей (2000 рублей после начала режима самоизоляции, ещё 2000 рублей — после его окончания при условии соблюдения режима).

Операторам связи запретили отключать им телефоны и интернет при нулевом балансе. Также для них временно отменили взимание штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Запрет выходить на улицу не касается работников здравоохранения, руководителей и сотрудников, нахождение которых в учреждении необходимо для его работы.

Пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8-495-870-45-09, если им потребуется помощь с доставкой продуктов и лекарств. В указе мэра говорится об обязанности москвичей соблюдать режим самоизоляции, но в своём обращении Собянин допускает, что в магазин или аптеку им можно выходить, но «только в случае необходимости».

Собянин объявил, что льготный проезд в общественном транспорте для учащихся пятых классов и старше отменяется на время закрытия школ. Мэр города попросил молодых людей минимизировать контакты: «Даже не чувствуя симптомов заболевания, вы можете быть носителями коронавируса, который очень опасен для пожилых людей».