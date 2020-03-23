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Алексей Боржонов
5332

Собянин запретил жителям Москвы старше 65 лет выходить на улицу из-за пандемии Covid-19 Материал редакции

Запрет не касается медработников, руководителей и сотрудников, нахождение которых в учреждении необходимо для его работы.

108 комментариев
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Мэр Москвы Сергей Собянин обязал жителей города старше 65 лет и хронически больных людей соблюдать режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. Указ опубликован на его сайте.

Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

Из указа мэра Москвы

Ограничения ввели из-за пандемии Covid-19. Чтобы компенсировать расходы на время режима самоизоляции, власти Москвы выплатят пожилым и хронически больным москвичам разовую материальную помощь — 4000 рублей (2000 рублей после начала режима самоизоляции, ещё 2000 рублей — после его окончания при условии соблюдения режима).

Операторам связи запретили отключать им телефоны и интернет при нулевом балансе. Также для них временно отменили взимание штрафов за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Запрет выходить на улицу не касается работников здравоохранения, руководителей и сотрудников, нахождение которых в учреждении необходимо для его работы.

Пожилые и хронически больные москвичи могут звонить по телефону 8-495-870-45-09, если им потребуется помощь с доставкой продуктов и лекарств. В указе мэра говорится об обязанности москвичей соблюдать режим самоизоляции, но в своём обращении Собянин допускает, что в магазин или аптеку им можно выходить, но «только в случае необходимости».

Собянин объявил, что льготный проезд в общественном транспорте для учащихся пятых классов и старше отменяется на время закрытия школ. Мэр города попросил молодых людей минимизировать контакты: «Даже не чувствуя симптомов заболевания, вы можете быть носителями коронавируса, который очень опасен для пожилых людей».

К 23 марта в России зафиксировано 438 случаев заболевания Covid-19, из них 262 — в Москве.

#новости #москва #covid19

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108 комментариев
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Алекс Слободских

40

Запретил Путина, получается

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George Jejeya

Алекс
4

«руководителей»

У него вроде есть какая-то там чисто номинальная должность

Ответить

Алекс Слободских

George
0

Когда я писал, не было таких уточнений.

Ответить

Evgeniy Smirnov

Алекс
2

«Владимир Владимирович, да нет, вы что, какой путч? Просто вас поберечь надо в укромном месте, пока эпидемия не уляжется»

Ответить

Условный колос

Evgeniy
1

Могу подсказать одно укромное место в лесу 

Ответить

Должностной Данила

27
Ответить

Посторонний украинец

Должностной
9
Ответить

Дмитрий Сафронов

13

На самом деле оч адекватное предложение учитывая ситуацию. 

Ответить

Алексей Логачев

Дмитрий
–29

Какую ситуацию? Официально на секундочку: во всём мире пандемия, сильнее всех страдает Украина, единственный уголок на земле, где нет даже эпидемии - это великая, православная. Я запутался, почему им нельзя выходить-то? А если помолиться против коронавируса надо будет, то это что получается - по скайпу, что ли? 

Ответить

Грэм Грэмский

Алексей
12

Жирно и убого уже

Ответить

Алексей Логачев

Грэм
5

Ну, конечно, тут же никто не понимает, зачем нужен этот указ :) То есть вы думаете, что если выйдет 65+ пенсионер на улицу, то его остановят товарищи полицейские и попросят пройти домой? Нет, всё очень просто, этот указ - это перекладывание ответственности, если пенсионер умрёт от коронавируса. 

Так вся система работает, не на предотвращение, а именно на отмазывание. Тут очень много рассуждений, что это правильно и т.п. На самом деле, правильно было бы Собянину выступить с заявлением, ОБЪЯСНИТЬ, что происходит и почему лучше этим людям не выходить, а соответственно вдобавок выпустить бумажку вот эту ВМЕСТЕ с указанием МВД, чтобы они следили. Но так делать нельзя, ведь коронавирус - это ерунда! Иначе потом эти 65+ за конституцию новую не проголосуют... 

Но мы заминусим коммент, потому что бумажка же правильная... бумажки только выпускать все и могут, а не работать

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Алексей
–1

Ого, как подорвало тщеславие за заминусованный коммент!

Ответить

Алексей Крылов

Овжешко
0

Щас на тебя глянем

Ответить

Андрей Ионов

Алексей
0

слишком

Ответить

Анна Давыдова

Дмитрий
4

Изолировать только уязвимые группы не является эффективным методом борьбы с эпидемией

Ответить

Дмитрий Сафронов

Анна
0

Анна, как показывает практика, к сожалению даже общий карантин не является эффективным методом. 

Цель такого действия снизить не заболеваемость, а смертность от вируса. Смертность вне групп риска не сильно превышает таковую у гриппа. Скорее всего мы все так или иначе переболеем этой заразой. Подавляющее большинство об этом даже не узнает. 
COVID-19 с нами теперь навсегда, наряду с обычной простудой гриппом и прочими болячками. 
Сейчас важно не допустить высокой заболеваемости стариков до того момента как будет произведена вакцина и разработаны эффективные протоколы лечения. 

Ответить

Анна Давыдова

Дмитрий
1

Старики не где-то изолированно живут, они и так будут контактировать со своими более молодыми / здоровыми родственниками. Тогда в чем смысл?

Ответить

Фундаментальный Валера

Анна
0

Контакт с ограниченным числом людей всё же уменьшает вероятность заболевания.

Ответить

Дмитрий Сафронов

Анна
0

Это проблема, да. Но опять же - остановить не получится. Получится замедлить распространение с наименьшими потерями для экономики. 
При полном карантине люди тоже контактируют друг с другом - курьеры, кнопки лифта, магазины, пачка макарон - все может стать источником заражения. Так что цель та же что и при общем карантине "растянуть" пик, но с минимальными потерями для экономики, которой у нас и так не оч хорошо. 
Общий карантин может ее добить не хуже ОРДС.

Ответить

Владислав Сурков

Анна
0

нидерланды так и сделали, группы риска в санатории отправил, остальные живут обычной жизнью. потом пенсионеров познакомят вирусом, через кровь людей переболевших вирусом

Ответить

Анна Давыдова

Владислав
0

Ну пока у них всё по экспоненте, контролируемого спреда, который помог бы снизить нагрузку на местный "Минздрав", не наблюдается. 

Скоро узнаем, интересно будет сравнить результаты разных стран. В юк тоже начинали с "мы молодые мы вывезем" а потом поняли что с NHS случится коллапс раньше, чем они выработают стадный иммунитет

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Дмитрий
2

Дело в том, что это не предложение, а запрет. А какими действиями регулировать этот запрет? Проверять у каждого москвича пожилого возраста Паспортъ? Две подружки, одна 64 лет, другая 65, всю жизнь рука об руку ходили за хлебом, а теперь старшая под санкциями.

Ответить

Ilya Grigöryev

Дмитрий
1

я бы сказал - креативное. в мире есть кейсы, которые показали свою (не)эффективность. собянин решил испытать авторский подход. не самое адекватное решение, но хоть что-то.

Ответить

lesha

Дмитрий
–2

Слишком жиденькое и трусливое. Надо всем запретить. А они хотят мягенько и поэтапно, чтоб не создавать панику, ведь они так боятся своих холопов

Ответить

Владимир Земсков

lesha
0

А как надо? Всех сразу? Зачем? Зачем нужно создавать панику?
Это нецелесообразно и невыполнимо.
Нормальное у него заявление, пожилые хуже всех переносят вирус, среди них самая высокая летальность.

Ответить

lesha

Владимир
0

Ну в Италии вроде как-то смогли, значит, выполнимо.
Только необязательно для этого дожидаться их уровня пиздеца.

Ответить

Владимир Земсков

lesha
2

Судя по заболевшим, в Италии вообще ничего не смогли.

Какой-то плохой пример ты привел. В их реалиях полная изоляция была единственным безвариативным решением.

Ответить

lesha

Владимир
1

Наши отличия от Италии:
1) мы от них отстаём дней на 10
2) у них не скрывают количество заражённых и погибших

Ответить

Профессиональный

lesha
1

Хуясе. И все?

Заебись у нас страна, получается. Я то думал, все мечтают в Милан переехать.

Ответить

lesha

Професс…
0

Мне в Италии нравится только пармезан, горгонзола дольче, моцарелла буффало и ламборгини (хотя это уже немцы). В остальном, страна говно.

Ответить

Профессиональный

lesha
0

Я к тому, что в стране другой климат, плотность населения, связность (как внутри, так и с Европой), транспорт, менталитет и традиции, вроде приветственных поцелуев. Совершенно другой случай и другие подходы, я считаю.

Ответить

Дмитрий Сафронов

lesha
1

А цель? Для бОльшей части Экономически активного населения это заболевание пройдёт легче, чем простуда.
В чем цимкс общей блокировки?

Ответить

Николай Дектерёв

Дмитрий
0

потому что тупее всех голосует население 65+ мб ?)

Ответить

Дмитрий Сафронов

Николай
0

Это к чему?

Ответить

Николай Дектерёв

Дмитрий
0

не в ту ветку ответил ) сорян

Ответить

lesha

Дмитрий
–3

Ты уверен на 100%? У тебя есть данные о том, что нет никаких долгоиграющих последствий после болезни?

Как-минимум, чтоб «экономически активное население» придя домой или проведать бабульку, не заражало их и не подвергало риску.

Почти все топовые страны, где жизнь человека ценится, и которые столкнулись с эпидемией, вводят общий карантин независимо от возраста. Что-то мне подсказывает, что там не дураки сидят. У нас, кстати, тоже не дураки, только плюс к этому бесчувственные мрази, которые думают только деньгах и политических очках.

Я не считаю себя частью «экономически активного населения», я человек и я не хочу болеть неизвестной и неизученной хуйней ни в каком виде, легком либо тяжелом, и хочу, чтобы власти в первую очередь заботились о здоровье и благополучии людей, а не о ввп и прочей экономической хуйне.

Ответить

Дмитрий Сафронов

lesha
0

Твое благополучие в том числе зависит от ВВП и прочей экономической хуйни. 
Если боишься заболеть новым вирусом не выходи на улицу. Вирусы мутируют с ужасающей скоростью и каждый новый штамм гриппа уже новая болячка по факту.  

Ответить

lesha

Дмитрий
–1

Мне наплевать на это, я не живу в матрице и не являюсь винтиком системы.
Я тебе благодарен за то, что ходишь каждый день на работу, платишь все налоги и куёшь ввп на благо страны ради моего благополучия. А я лучше дома посижу.

Ответить

Дмитрий Сафронов

lesha
0

Ну да, сидя дома-то ты никак не зависишь от экономической ситуации. 
Еду ты выращиваешь на огороде, воду из колодца, электричество для того чтобы сидеть на ТЖ динамомашинкой добываешь, гаджет сам собрал из говна и палок. 

На этом диалог предлагаю закончить. 

Ответить

Виктор Ганелес

lesha
1

Ну и не выходи

Ответить

Ишхан Симонян

11

Странно, что не до 21 апреля

Ответить

Просторный браслет

9

4 тыс. почти на три недели? Щедро...

Ответить

Андрей Заварзин

Просторный
–3

Ты хочешь сказать что 4к на три недели - мало?
Ну хз, я в тренажерку хожу и жру 4 раза в день мясо, у меня выходит по 1.5к в неделю, а пенсы дома будут сидеть и жрать один раз в день

Ответить

Тогдашний фитиль

Андрей
14

я в тренажерку хожу и жру 4 раза в день мясо, у меня выходит по 1.5к в неделю

Что ты такое?

Ответить

Андрей Заварзин

Тогдашний
–1

Ну я ем только дома и 1.5к в неделю это только еда

Ответить

Тогдашний фитиль

Андрей
1

Ок. Давай посчитаем. Ты 4 раза в день ешь мясо. Если ты его ешь, а не просто нюхаешь, то это где-то минимум 100 г за раз, итого 400 г в день, итого 2 800 в неделю. Предположим, ты берешь мясо с душком, чтобы экономить, тогда цена должна быть порядка 500 рублей. Итого в неделю 1400 рублей на самое стремное мясо в самых малых дозах. Как-то не очень здорово получается, нет?

Ответить

lesha

Тогдашн…
0

Нихуя себе, 500 руб стоит вполне нормальная мираторговская говядина. На скидках, но все же.

Ответить

Тогдашний фитиль

lesha
0

Да, с ценой загнул, наверное

Ответить

Alexei Kuksin

Андрей
1

О, а я думал у нас только Иллюхер на 2 тысячи в месяц питается.

Ответить

Посторонний Денис

Alexei
0

доширакс?

Ответить

Pavel Semenyuk

Андрей
1

Собянин позаботился и об этом и все тренажерки закрыл

Ответить

lesha

Андрей
0

1.5к в неделю на все продукты или только на мясо?

Ответить

Андрей Заварзин

lesha
0

Ну мясо, рис, греча, фрукты

Ответить

Профессиональный микрофон

Просторный
1

Им же 4к не на жизнь дают. Скорее, на дополнительные расходы, типа доставки, например. 

Пенсии/зарплаты на больничном им никто не отменял.

Ответить

Madao

Профессиональный
0

А кто, нахрен, гарантирует выплату больничных? 

Ответить

Профессиональный микрофон

Madao
0

Закон

Ответить

Прошлый историк

Профессиональный
0

конституция 

Ответить

Madao

Прошлый
0

путин

Ответить

Тогдашний фитиль

Просторный
2

Гуляй, Москва

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Тогдашний
0

Разговаривай, Россия

Ответить

George Jejeya

2

Так а чего будет-то, если выйдут?

Ответить

Должностной Данила

George
14
Ответить

Овжешко Пожежниченко

George
10
Ответить

Непонятный файл

George
1

Ничего, это просто предложение. Пока не введено чрезвычайное положение, власти не могут ограничивать перемещение граждан.

Ответить

dmzkrsk

4

Может ли бог создать запрет, который не сможет выполнить сам?

Ответить

Amentessa

3

Лол, это кажется самая показушная мера "предосторожности" в истории)) В чем смысл ба и де сидеть дома, если внуки продолжают ходить в кафе и на работу, откуда легко притащат вирус с доставкой на дом?

Ответить

Hasan Alloush

Amentessa
3

В Мире Собянина, пенсионеры живут в отдельных квартирах и у каждого пенсионера есть дача и личная машина

Ответить

Ni Ck

Hasan
0

такие по задумке должны остаться после эпидемии

Ответить

Железнодорожный турник

2

Это лишний раз подтверждает, что официальная статистика по вирусу врёт, и что в москве жёппа. Или, как говорил Александр Григорьевич - "пожар".

Ответить

Rusyabrr .

Железнодорожный
–3

Это ничего не подтверждает.

Ответить

Железнодорожный турник

Rusyabrr
1

Подтверждает

Ответить

lesha

Rusyabrr
1

Конечно, из-за 400 официально заражённых человек будут закрывать кучу заведений и организаций и запрещать выходить на улицу наверное миллиону или больше человек. Ты реально в это веришь?

Ответить

Rusyabrr .

lesha
0

Это делается не из-за 400 человек, а для того что бы их не стало 4000

Ответить

lesha

Rusyabrr
0

А представь, что их уже 4000, а скорее и 40000. Хотя это просто моя фантазия, а то ещё штраф влепят за дезу ))

Ответить

Alexandr Aletter

2

Ну какие нахуй 4 тысячи рублей, в Москве! Ало блять, за океаном в загнивающей америке на каждого взрослого по 1к вечно зеленых выделили, а там населения в два с лишним раза больше чем в России! Ну что это за пиздец, с кого они решили в будущем налоги собирать? С трупов что ли?

Ответить

Французский спрей

Alexandr
–1

Общался с несколькими знакомыми из Америки, выделить то наверное выделили, но раздать не раздали, пока что.

Ответить

Evgeniy Smirnov

0

Ещё школоте проездные аннулировали

Ответить

dmzkrsk

Evgeniy
4

Сначала они украли мою пенсию, теперь мои деньги на проезд!

Ответить

Иван Семёныч

dmzkrsk
3

Когда пришли к пенсионерам - я молчал, когда пришли к школоте - было уже поздно 

Ответить

Алексей Логачев

1

Самое забавное, что там исключения для руководителей предприятий и гос служащих... 

То есть они могли просто написать - старые нищеброды остаются дома, остальные ходят как положено по улицам... 

Ответить

Владимир Земсков

Алексей
0

Из-за ранней весны дачный сезон начнется раньше сроков. Решение логичное, учитывая, что "руководителей за 65" дико мало и они нааерно передвигаются в авто.

Ответить

ouxen

Владимир
0

Откуда инфа про сезон?

Ответить

Владимир Земсков

ouxen
0

Инсайд от ранней весны.
Теплая зима подтверждает.

Ответить

Sergey Lukianov

1

Владимир Владимирович, сидите дома. Вы нам нужны еще на 12 лет вашего безупречного правления (только сейчас осознал, что ему будет за 80 в конце всех сроков)

Ответить

Овжешко Пожежниченко

Sergey
0
Ответить

Павел Макров

Овжешко
3

Наелся и спит

Ответить

Madao

Павел
1

Путин умер. 

Ответить

Наим Алиев

1

Ну в России столько не живут, так что пох

Ответить

Dmitry Alekhin

1

Как обычно, запреты..указы...а решения нет. Почему просто не посмотреть как делают страны рядом и тд. Живу в Праге и здесь ввели такую систему: людям старше 60 следует посещать продуктовые и аптеки с 7 до 9 и с 10 до 12, всем остальным в оставшиеся термины. А работают тут только продуктовые и аптеки. Все, вопрос о пересечении пожилых людей с потенциально заражёнными решен.

Ответить

Владислав Сурков

1

Москвичам старше 65 лет и хронически больным людям выплатят  разовую материальную помощь в размере 4 000 рублей. Из них 2000 рублей выплатят авансом, еще 2000 рублей – после окончания домашнего режима при условии его соблюдения. 

про 2к в статье нет инфы

Ответить

Алексей Боржонов

Владислав
0

спасибо, не успел сразу добавить 

Ответить

Madao

0

Как, сука, прожить в мск на 4к три недели? 

Ответить

Владислав Сурков

Madao
2

в опиойдной коме

Ответить

Computer dragon

Madao
0

Пенсию никто не отменял

Ответить

Ебаный Кошмар

0

То есть практически никому

Ответить

Грэм Грэмский

Ебаный
1

Ну да, всего-то около 20% населения, капля в море

Ответить

dmzkrsk

0

Надо было с 62

Ответить

dmzkrsk

0

А если я не москвич в Москве или москвич не в Москве?

Ответить

Владислав Сурков

dmzkrsk
0

то
идите нахуй товарищ 

Ответить

Ислам Маммеев

0

Медработников обязали сдать тест(с вопросами) на тему COVID-19, иначе отстраняют от работы.

Ответить

Условный колос

0

А то голосующих растеряют. 

Ответить

Ivan Nikiforenko

0

Это уже хоть что-то, +4к к пенсии, пусть и разово.
Но вот если введут полный карантин (а к этому постепенно всё и идёт) и остановится работа предприятий - 4000 рублей будет явно недостаточно.

Ответить

Дмитрий Черемискин

0

А как же повышение пенсионного возраста, многие кому за 65 работают ибо государство им не обеспечило достойную старость на пенсии. 

Ответить

Yuri Miller

0

Хорошо хоть жить ещё не запретили. Пока что.

Ответить

Alexander Shpak

0

В транспорте и Сбербанке станет посвободней с утра)

Ответить

Турецкий хот-дог

–1

Стетхем.jpg

Ответить

Народный завод

Турецкий
0

Я вам запрещаю выходить на улицу!
Сюда надо вчерашную пикчу, где Собянин с пистолетом

Ответить

Владислав Сурков

Народный
0
Ответить
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