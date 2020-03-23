Ранее аналогичные меры предпринял Израиль.

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Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи разработать систему отслеживания граждан, контактировавших с больными Covid-19. Об этом он заявил на очередном заседании Координационного совета по борьбе с заболеванием.

Согласно описанию, власти будут отслеживать граждан на основании данных операторов о геолокации пользователей. Если человек контактировал с заражённым, то система оповестит его о необходимости самоизоляции. Вся информация о потенциальном заражении также поступит в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Минкомсвязи обязано разработать систему до 27 марта.

С 17 марта аналогичные методы борьбы с распространением Covid-19 начала использовать Служба безопасности Израиля ШАБАК. Глава спецслужбы Надав Аргаман заявил, что технологию отслеживания будут использовать только для оповещения граждан о потенциальном заражении заболеванием.