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Ранее аналогичные меры предпринял Израиль.
Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи разработать систему отслеживания граждан, контактировавших с больными Covid-19. Об этом он заявил на очередном заседании Координационного совета по борьбе с заболеванием.
Согласно описанию, власти будут отслеживать граждан на основании данных операторов о геолокации пользователей. Если человек контактировал с заражённым, то система оповестит его о необходимости самоизоляции. Вся информация о потенциальном заражении также поступит в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Минкомсвязи обязано разработать систему до 27 марта.
С 17 марта аналогичные методы борьбы с распространением Covid-19 начала использовать Служба безопасности Израиля ШАБАК. Глава спецслужбы Надав Аргаман заявил, что технологию отслеживания будут использовать только для оповещения граждан о потенциальном заражении заболеванием.
23 марта Мишустин раскрыл данные о новых заражённых Covid-19 в России. Число заболевших выросло до 438 человек. Из них 17 излечились от инфекции.
Прошлый историк
Ожидание:
Нихуя не работает, надо выделить еще 15 триллиардов рублей
Реальность:
Нихуя не работает, надо выделить еще 150 триллиардов рублей
Да там вся оппозиция заражена! По коням!
удивительно кстати, что на этой вирусной волне в ФБК не ворвались люди в костюмах и не закрыли всех в боксах.
- Контактировали ли вы с больным?
- Да, в чате в телеге
- Срочно санитаров
какая там погрешность геолокации абонента сотовой связи по высоте?
как быть если забыл телефон дома?
А если я буду использовать симку другую, тот же дримсим, тогда они смогут отследить?
Или тех же космооператоров, типа старлинк, они будут передавать данные?