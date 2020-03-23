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Arthur Khamzin
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Власти начнут отслеживать по мобильным телефонам граждан, контактировавших с заражёнными Covid-19 Материал редакции

Ранее аналогичные меры предпринял Израиль.

15 комментариев
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Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи разработать систему отслеживания граждан, контактировавших с больными Covid-19. Об этом он заявил на очередном заседании Координационного совета по борьбе с заболеванием.

Согласно описанию, власти будут отслеживать граждан на основании данных операторов о геолокации пользователей. Если человек контактировал с заражённым, то система оповестит его о необходимости самоизоляции. Вся информация о потенциальном заражении также поступит в региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Минкомсвязи обязано разработать систему до 27 марта.

С 17 марта аналогичные методы борьбы с распространением Covid-19 начала использовать Служба безопасности Израиля ШАБАК. Глава спецслужбы Надав Аргаман заявил, что технологию отслеживания будут использовать только для оповещения граждан о потенциальном заражении заболеванием.

23 марта Мишустин раскрыл данные о новых заражённых Covid-19 в России. Число заболевших выросло до 438 человек. Из них 17 излечились от инфекции.

#новости #covid19 #коронавирус #слежка

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15 комментариев
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Немецкий микрофон

19

Ожидание
Большой брат

Реальность
Нихуя не работает, надо выделить еще 15 триллиардов рублей

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Прошлый историк

Немецкий
1

Ожидание:
Нихуя не работает, надо выделить еще 15 триллиардов рублей

Реальность:
Нихуя не работает, надо выделить еще 150 триллиардов рублей

Ответить

Владимир Земсков

5

Да там вся оппозиция заражена! По коням!

Ответить

Konstantin Tsevelev

Владимир
0

удивительно кстати, что на этой вирусной волне в ФБК не ворвались люди в костюмах и не закрыли всех в боксах.

Ответить

Kyler

Konstantin
0

Не подсказывай

Ответить

Kyler

Konstantin
0

Уже есть идеи

Ответить

Варя Березкина

3

- Контактировали ли вы с больным?
- Да, в чате в телеге
- Срочно санитаров

Ответить

Посторонний украинец

2

Мы всё ближе вот к этому 

Ответить

Просторный браслет

1

Не, рановато начинать разрабатывать, я бы подождал ещё пару месяцев...

Ответить

Kyler

0

О, 1984 наступил

Ответить

Andrey Voronin

0

Бигдата, еееее

Ответить

Андрей Заварзин

0

В Сингапуре такое работает на сколько я знаю

Ответить

ave ego

0

какая там погрешность геолокации абонента сотовой связи по высоте?

как быть если забыл телефон дома?

Ответить

Yaroslav Brandtner

0

А если я буду использовать симку другую, тот же дримсим, тогда они смогут отследить?

Ответить

Yaroslav Brandtner

Yaroslav
0

Или тех же космооператоров, типа старлинк, они будут передавать данные?

Ответить
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