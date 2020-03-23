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Arthur Khamzin
1852

Членам сибирских избиркомов выдадут бахилы для обхода граждан перед голосованием по Конституции. Для защиты от Covid-19 Материал редакции

Ни масок, ни отмены визитов.

22 комментария
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Членов сибирских избиркомов отправят на поквартирный обход граждан для информирования о голосовании по Конституции. Об этом пишет Тайга.инфо со ссылкой на собеседников в избиркомах. Для защиты из от коронавируса Covid-19 сотрудникам выдадут по несколько пар бахил.

Как уточняет издание, ситуация с выдачей медицинских масок пока не разрешена. Острый дефицит изделий также наблюдается в Алтайском крае, Хакассии, а также Кемеровской и Томской областях.

Источник подчеркнул, что члены участковых избиркомов негативно отнеслись к инициативе. Причиной стало то, что часть сотрудников — это школьные преподаватели, которые уже в предпенсионном возрасте. Они относятся к группе риска, для которой коронавирус представляет наибольшую опасность.

23 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о 71 новом случае заражения Covid-19. Общее число заражённых выросло до 438. Из них 17 выздоровели.

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#новости #covid19 #коронавирус #конституция

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22 комментария
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Овжешко Пожежниченко

14

Ну так хуле, можно бахилу на лико натянуть

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Парадный фонарь

6

Спускаюсь в шахты и лопатой ебашу бичей
Мальчик Максим плеснул мочи в ячмень 
Мертвецы покидают могилы 
Мне доктора прописали бахилы

Ответить

Артем Шакуров

Парадный
1

Мы хавали горох, салом чесали спину 
Хотели пёрнуть в унитаз — попали на могилу 
Я люблю этих детишек и всегда любил 
Я подкидывал их в небо и не ловил

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Андрей Рядькин

4

Такими темпами основной электорат Властелина откинется до 22

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Профессиональный микрофон

3

Видимо, до них еще не дошли распоряжения ЦИКа. Там попросили остановить всю агитацию и порекомендовали прекратить подомовые обходы.

https://www.kommersant.ru/doc/4299291

upd: пока официально не примут решение по переносу/не переносу, очевидно

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Arthur Khamzin

Профессиональный
2

Если ты внимательно почитаешь, то и там и там пока нет никаких конкретных распоряжений. В обоих случаях информация от источников. Да, надо отметить, что коммерс чуть авторитетней в этмо плане, но тем не менее :)

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Профессиональный микрофон

Arthur
–1

Ну, примерно понимая уровень общения в этих структурах, я это трактую, как распоряжение (неофициальное, не важно). Коммерсант, понятно, выражается более аккуратно, ибо не в комментах тж публикуется. Их источникам доверяю.

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Arthur Khamzin

Профессиональный
–1

Понял) А ты вот источникам Известий например доверяешь?)

Ответить

Профессиональный микрофон

Arthur
–1

В целом, да.

Авторам — не особо.

Ответить

Arthur Khamzin

Професс…
1

Ну если с коммерсом норм) то известиям не рекомендую. Они публикуют опровержения чаще, чем жёлтые газетёнки)

Ответить

Профессиональный

Arthur
0

Да не то чтобы я там часто оказываюсь

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Yuri Miller

Профессиональный
0

Как-бы не приняли решение просто по поносу. Зачем городить искусственные конструкции. Зачем переносить, когда можно поносить?

Ответить

Ilya Korotkov

3

"...это школьные преподаватели, которые уже в предпенсионном возрасте"

Родина призвала на последнее задание тех, кто помогал фальсифицировать выборы.

Ответить

Yuri Miller

Ilya
0

это же 4 всадника апокалипсиса!

Ответить

Nastya Kogalymskaya

2

Острый дефицит изделий

потерпят, чай не итальянские братушки

Ответить

Yuri Miller

Nastya
0

резинотехнических вроде хватает пока

Ответить

Аристарх Знаменский

2
Ответить

патау додик

1
Ответить

Руслан Турченко

0

Маловато.. еще кило чясноку и гроб по сниженной ставке..)) 

Ответить

Варя Березкина

0

Всадники апокалипсиса в бахилах 

Ответить

Первая

0

Вместо масок? 

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Yuri Miller

0

Бахилы одевать на голову. Сразу обе. Чтоб достоверно.

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