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Ни масок, ни отмены визитов.
Членов сибирских избиркомов отправят на поквартирный обход граждан для информирования о голосовании по Конституции. Об этом пишет Тайга.инфо со ссылкой на собеседников в избиркомах. Для защиты из от коронавируса Covid-19 сотрудникам выдадут по несколько пар бахил.
Как уточняет издание, ситуация с выдачей медицинских масок пока не разрешена. Острый дефицит изделий также наблюдается в Алтайском крае, Хакассии, а также Кемеровской и Томской областях.
Источник подчеркнул, что члены участковых избиркомов негативно отнеслись к инициативе. Причиной стало то, что часть сотрудников — это школьные преподаватели, которые уже в предпенсионном возрасте. Они относятся к группе риска, для которой коронавирус представляет наибольшую опасность.
23 марта премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о 71 новом случае заражения Covid-19. Общее число заражённых выросло до 438. Из них 17 выздоровели.
Мы хавали горох, салом чесали спину
Хотели пёрнуть в унитаз — попали на могилу
Я люблю этих детишек и всегда любил
Я подкидывал их в небо и не ловил
Видимо, до них еще не дошли распоряжения ЦИКа. Там попросили остановить всю агитацию и порекомендовали прекратить подомовые обходы.
https://www.kommersant.ru/doc/4299291
upd: пока официально не примут решение по переносу/не переносу, очевидно
Ну, примерно понимая уровень общения в этих структурах, я это трактую, как распоряжение (неофициальное, не важно). Коммерсант, понятно, выражается более аккуратно, ибо не в комментах тж публикуется. Их источникам доверяю.
Как-бы не приняли решение просто по поносу. Зачем городить искусственные конструкции. Зачем переносить, когда можно поносить?
"...это школьные преподаватели, которые уже в предпенсионном возрасте"
Родина призвала на последнее задание тех, кто помогал фальсифицировать выборы.
Острый дефицит изделий
потерпят, чай не итальянские братушки