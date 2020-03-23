Профессор с 12-летним стажем считает свои слова шуточным «троллинг-постом».

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​Олег Матвейчев Фото с личного сайта

Профессор факультета гуманитарных наук ВШЭ Олег Матвейчев написал в своём фейсбуке пост с заголовком «Нужен 37 год». В нём педагог призвал «уничтожать» тех, кто потенциально может заразить окружающих коронавирусом нового типа и отказывается заполнить анкету в аэропорту после прибытия из стран-очагов инфекции.

«Именно из-за этой либеральной сволоты умирают наши близкие»

Матвейчев преподаёт в ВШЭ — вузе, который принято считать престижным и независимым. Но в последние месяцы в университете происходили противоречивые события, связанные в том числе с политикой. TJ подробно разбирал тему.

К моменту написания заметки пост Матвейчева от 22 марта удалён. В нём он раскритиковал тех, кто отказывается заполнить анкету Роспотребнадзора после прибытия из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Профессор назвал таких людей «либеральной сволотой», из-за которой «умирают наши близкие», и призвал «уничтожать их хирургическим путём без расстрелов».

Также Матвейчев предложил сослать «на урановые рудники» участников митингов, подписчиков политика Алексея Навального и участников «оппозиционных пабликов».

После резонанса в сети ВШЭ назвал высказывания профессора неприемлемыми

Вечером 22 марта на публикацию Матвейчева обратили внимание блогеры, журналисты и политики. О ней написал в том числе Навальный, который упоминается в посте.

Alexey Navalny @navalny

Профессор Высшей Школы Экономики (и политтехнолог АП РФ) Олег Матвейчев считает, что вас надо уничтожить. Например, отправить на урановые рудники.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3063960910301641&id=100000632874729 https://t.co/50BDwtBz4O Если вы на меня подписаны (или были на протестном митинге), то у меня для вас плохие новости.Профессор Высшей Школы Экономики (и политтехнолог АП РФ) Олег Матвейчев считает, что вас надо уничтожить. Например, отправить на урановые рудники.

Утром 23 марта вуз опубликовал официальное заявление и назвал высказывания Матвейчева неприемлемыми. Руководство ВШЭ обратится в комиссию ученого совета по этике из-за публикации поста.

Высказывания, допущенные им, являются неприемлемыми, они нарушают правила внутреннего распорядка для сотрудников ВШЭ, так как содержат мотивы ненависти и вражды. заявление ВШЭ

Сам Матвейчев назвал публикацию «шуточным троллинг-постом»

В разговоре с Газетой.ру профессор объяснил пост шуткой, «каких немало в сети». Он также заявил о готовности объяснить комиссии ВШЭ, что он подразумевал.

Пусть соберут комиссию, они имеют право собирать, я на неё пойду. Я послушаю их аргументы и так далее. Заранее об этом говорить не будем. Это был обычный шуточный троллинг-пост, каких немало в сети. Олег Матвейчев профессор ВШЭ

Матвейчев работает в ВШЭ 13 лет

Олег Матвейчев преподаёт на факультете гуманитарных наук ВШЭ. Он работает в университете с 2007 года, его научно-педагогический стаж — 12 лет. В круг научных интересов входят в том числе история философии, политология и экзистенциальная психология.

Выступает в СМИ в качестве эксперта, чаще всего — политолога. Согласно сайту ВШЭ, он входит в тройку самых цитируемых преподавателей вуза. Участвовал в том числе в ток-шоу Владимира Соловьёва («Россия 1») и Петра Толстого (Первый канал).

На личном сайте Матвейчева указано, что в 2012 году его признали лучшим преподавателем философского факультета, согласно опросу студентов. Читает лекции на мероприятиях ОНФ, «Единой России», Росмолодёжи.