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Профессор с 12-летним стажем считает свои слова шуточным «троллинг-постом».
Профессор факультета гуманитарных наук ВШЭ Олег Матвейчев написал в своём фейсбуке пост с заголовком «Нужен 37 год». В нём педагог призвал «уничтожать» тех, кто потенциально может заразить окружающих коронавирусом нового типа и отказывается заполнить анкету в аэропорту после прибытия из стран-очагов инфекции.
Матвейчев преподаёт в ВШЭ — вузе, который принято считать престижным и независимым. Но в последние месяцы в университете происходили противоречивые события, связанные в том числе с политикой. TJ подробно разбирал тему.
К моменту написания заметки пост Матвейчева от 22 марта удалён. В нём он раскритиковал тех, кто отказывается заполнить анкету Роспотребнадзора после прибытия из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
Профессор назвал таких людей «либеральной сволотой», из-за которой «умирают наши близкие», и призвал «уничтожать их хирургическим путём без расстрелов».
Также Матвейчев предложил сослать «на урановые рудники» участников митингов, подписчиков политика Алексея Навального и участников «оппозиционных пабликов».
Вечером 22 марта на публикацию Матвейчева обратили внимание блогеры, журналисты и политики. О ней написал в том числе Навальный, который упоминается в посте.
Утром 23 марта вуз опубликовал официальное заявление и назвал высказывания Матвейчева неприемлемыми. Руководство ВШЭ обратится в комиссию ученого совета по этике из-за публикации поста.
В разговоре с Газетой.ру профессор объяснил пост шуткой, «каких немало в сети». Он также заявил о готовности объяснить комиссии ВШЭ, что он подразумевал.
Олег Матвейчев преподаёт на факультете гуманитарных наук ВШЭ. Он работает в университете с 2007 года, его научно-педагогический стаж — 12 лет. В круг научных интересов входят в том числе история философии, политология и экзистенциальная психология.
Выступает в СМИ в качестве эксперта, чаще всего — политолога. Согласно сайту ВШЭ, он входит в тройку самых цитируемых преподавателей вуза. Участвовал в том числе в ток-шоу Владимира Соловьёва («Россия 1») и Петра Толстого (Первый канал).
На личном сайте Матвейчева указано, что в 2012 году его признали лучшим преподавателем философского факультета, согласно опросу студентов. Читает лекции на мероприятиях ОНФ, «Единой России», Росмолодёжи.
С 2006 года — сотрудник администрации президента. Позже стал советником управления президента по внутренней политике.
Ставь класс, если ты либеральная сволочь! Посмотрим сколько нас!
Цветной кран
Синица не работает на администрацию президента, а профессор работает.
Может ему сам президент разрешил призывать к убийствам, откуда вы знаете?
Ну, раз он собрал кучу упоминаний себя в интернете, троллинг удался
Вот этот мемасик создан для подобных случаем и тут он как нельзя лучше подходит.
fitter
happier
more productive
Профессор ВШЭ призвал «уничтожать» «либеральную сволоту».
где-то это уже было ))
Люди с такой бородкой всегда ебанаты
Будет иронично-справедливо, если сладко рассуждающего о репрессиях таки прижмут "либеральные репрессии"
Конечно конечно он по 280 не пройдет, да и тётя Наташа никакая ему не пришьёт
Профессор высшего учебного заведения, преподает на русском языке. При этом он полностью игнорирует существование точек и запятых, плюет на всякую пунктуацию, все предложения начинает с нового абзаца, а на весь текст у него ровно один знак препинания – восклицательный знак.
Даже без учёта посыла текста, руководству ВШЭ стоит спросить себя, действительно ли этот человек соответствует своему служебному положению.
На выходных в поезде тетка подняла кипишь из-за того , что парень в поезд зашел в маске! Он сказал, что наоборот защищается от вируса. Но с головой у этой тетеньки беда. Парню пришлось снять маску! Вот такие у нас стереотипы. В маске - значит больной!
Профессор, я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся. Никакой ты не профессор, а упоротый ватный долбоёб. И тролль из тебя — как из говна конфета.
Ну профессору уж точно не нужно было говорить таких вещей, даже если реально это был троллинг. Такое только Соловьёву и ему подобным разрешается.
P.s. так он ещё участвует в пропагандистских передачах, ну тогда это всё проясняет...