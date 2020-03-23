Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Алексей Боржонов
2976

Профессор ВШЭ призвал «уничтожать» «либеральную сволоту». В вузе эти слова назвали неприемлемыми Материал редакции

Профессор с 12-летним стажем считает свои слова шуточным «троллинг-постом».

31 комментарий
В закладки
Аудио
​Олег Матвейчев Фото с личного сайта

Профессор факультета гуманитарных наук ВШЭ Олег Матвейчев написал в своём фейсбуке пост с заголовком «Нужен 37 год». В нём педагог призвал «уничтожать» тех, кто потенциально может заразить окружающих коронавирусом нового типа и отказывается заполнить анкету в аэропорту после прибытия из стран-очагов инфекции.

«Именно из-за этой либеральной сволоты умирают наши близкие»

Матвейчев преподаёт в ВШЭ — вузе, который принято считать престижным и независимым. Но в последние месяцы в университете происходили противоречивые события, связанные в том числе с политикой. TJ подробно разбирал тему.

Политический передел ВШЭ — Разборы на TJ
Всегда работавший при правительстве РФ вуз считался оплотом либерализма, но в последнее время всё…
tjournal.ru

К моменту написания заметки пост Матвейчева от 22 марта удалён. В нём он раскритиковал тех, кто отказывается заполнить анкету Роспотребнадзора после прибытия из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Профессор назвал таких людей «либеральной сволотой», из-за которой «умирают наши близкие», и призвал «уничтожать их хирургическим путём без расстрелов».

Также Матвейчев предложил сослать «на урановые рудники» участников митингов, подписчиков политика Алексея Навального и участников «оппозиционных пабликов».

После резонанса в сети ВШЭ назвал высказывания профессора неприемлемыми

Вечером 22 марта на публикацию Матвейчева обратили внимание блогеры, журналисты и политики. О ней написал в том числе Навальный, который упоминается в посте.

Alexey Navalny @navalny
Если вы на меня подписаны (или были на протестном митинге), то у меня для вас плохие новости.
Профессор Высшей Школы Экономики (и политтехнолог АП РФ) Олег Матвейчев считает, что вас надо уничтожить. Например, отправить на урановые рудники.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3063960910301641&id=100000632874729 https://t.co/50BDwtBz4O

Утром 23 марта вуз опубликовал официальное заявление и назвал высказывания Матвейчева неприемлемыми. Руководство ВШЭ обратится в комиссию ученого совета по этике из-за публикации поста.

Высказывания, допущенные им, являются неприемлемыми, они нарушают правила внутреннего распорядка для сотрудников ВШЭ, так как содержат мотивы ненависти и вражды.

заявление ВШЭ

Сам Матвейчев назвал публикацию «шуточным троллинг-постом»

В разговоре с Газетой.ру профессор объяснил пост шуткой, «каких немало в сети». Он также заявил о готовности объяснить комиссии ВШЭ, что он подразумевал.

Пусть соберут комиссию, они имеют право собирать, я на неё пойду. Я послушаю их аргументы и так далее. Заранее об этом говорить не будем. Это был обычный шуточный троллинг-пост, каких немало в сети.

Олег Матвейчев
профессор ВШЭ

Матвейчев работает в ВШЭ 13 лет

Олег Матвейчев преподаёт на факультете гуманитарных наук ВШЭ. Он работает в университете с 2007 года, его научно-педагогический стаж — 12 лет. В круг научных интересов входят в том числе история философии, политология и экзистенциальная психология.

Выступает в СМИ в качестве эксперта, чаще всего — политолога. Согласно сайту ВШЭ, он входит в тройку самых цитируемых преподавателей вуза. Участвовал в том числе в ток-шоу Владимира Соловьёва («Россия 1») и Петра Толстого (Первый канал).

На личном сайте Матвейчева указано, что в 2012 году его признали лучшим преподавателем философского факультета, согласно опросу студентов. Читает лекции на мероприятиях ОНФ, «Единой России», Росмолодёжи.

С 2006 года — сотрудник администрации президента. Позже стал советником управления президента по внутренней политике.

#новости #соцсети #вшэ

Новости
Подписан
Отписаться
Членам сибирских избиркомов выдадут бахилы для обхода граждан перед голосованием по Конституции. Для защиты от Covid-19
Ни масок, ни отмены визитов.
0
19
Реклама на TJ
{ "author_name": "Алексей Боржонов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0432\u0448\u044d"], "comments": 31, "likes": 19, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 152708, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 23 Mar 2020 14:51:17 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Лаконичный формат для продвижения статей, подсайтов, приложений и внешних ссылок
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 152708, "author_id": 230943, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/152708\/get","add":"\/comments\/152708\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/152708"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
31 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Поволжский Мститель .

34

Ставь класс, если ты либеральная сволочь! Посмотрим сколько нас!

Ответить

Pavel Zyukin

Поволжский
10

Хорошая попытка, тов. Майор

Ответить

Игорь Рачук

Поволжский
8

Не ставьте лайки!!!! 
Они собирают список на уничтожение!!!!!!!!!!

Ответить

Просторный браслет

16

Так-так. Если профессор призывает убивать кого-то в интернете, то это шуточный троллинг, а если Синица, то 5 лет лишения свободы.

Ответить

Цветной кран

Просторный
0

Синица не работает на администрацию президента, а профессор работает.

Может ему сам президент разрешил призывать к убийствам, откуда вы знаете?

Ответить

Andre Macareno

0

Ну, раз он собрал кучу упоминаний себя в интернете, троллинг удался

Ответить

Уютный Багажник

Andre
45

Вот этот мемасик создан для подобных случаем и тут он как нельзя лучше подходит.

Ответить

Территориальный рубин

Andre
6

Признание троллинга — это слив

Ответить

Litnikov Danil

5

Вроде синицу за меньшее на 5 лет посадили

Ответить

Уютный Багажник

4

Долбоёб в любом случае, земля ему стекловатой. 

Ответить

Сергей Гращенко

3

ТАК НУКА тихо, это сетевая провокация

Ответить

Витя Малеев

2

fitter 
happier
more productive

Ответить

the art of гепард

Витя
2

кошечки-картошечки, у меня аж татуха с рх-мишкой запищала

Ответить

Ilya Martyanov

2

а как вы рассмотрите насчет шуточной двушечки?

Ответить

Легкий ихтиандр

2

надо бы троллинг постом оставить олега без работы
посидит на самоизоляции, поумнеет

Ответить

Озорной Лис

1

 Профессор ВШЭ призвал «уничтожать» «либеральную сволоту».

где-то это уже было ))

Ответить

Озорной Лис

Озорной
3
Ответить

the art of гепард

Озорной
2

прочитала на мотив Лесника КиШа

Ответить

Условный колос

1

Социалистический ху#

Ответить

Abram Dikoy

1

Люди с такой бородкой всегда ебанаты

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Abram
0

С такой — тоже

Ответить

Евгений Клочков

1

Будет иронично-справедливо, если сладко рассуждающего о репрессиях таки прижмут "либеральные репрессии"

Ответить

Игнат Синицын

0

Конечно конечно он по 280 не пройдет, да и тётя Наташа никакая ему не пришьёт 

Ответить

патау додик

0

Олег,

Ответить

Цветной кран

0

история философии, политология и экзистенциальная психология.

Не хуй собачий, фелосаф, ебёна мать!

Ответить

Парадный фонарь

0

да бля, он же реально жирнил

Ответить

Артур Мухаметдинов

0

Профессор высшего учебного заведения, преподает на русском языке. При этом он полностью игнорирует существование точек и запятых, плюет на всякую пунктуацию, все предложения начинает с нового абзаца, а на весь текст у него ровно один знак препинания – восклицательный знак.

Даже без учёта посыла текста, руководству ВШЭ стоит спросить себя, действительно ли этот человек соответствует своему служебному положению.

Ответить

Ваня Самусь

0

На выходных в поезде тетка подняла кипишь из-за того , что парень в поезд зашел в маске! Он сказал, что наоборот защищается от вируса. Но с головой у этой тетеньки беда. Парню пришлось снять маску! Вот такие у нас стереотипы. В маске - значит больной!

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Профессор, я тебе один умный вещь скажу, только ты не обижайся. Никакой ты не профессор, а упоротый ватный долбоёб. И тролль из тебя — как из говна конфета.

Ответить

Stan Majors

0

Блин да там видно тролинг ж

Ответить

Дима Погорелов

0

Ну профессору уж точно не нужно было говорить таких вещей, даже если реально это был троллинг. Такое только Соловьёву и ему подобным разрешается.
P.s. так он ещё участвует в пропагандистских передачах, ну тогда это всё проясняет...

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Мире 300,000 человек заболели коронавирусом
Количество подтвержденных случаев коронавируса во всем мире превысило 300 000, только за сутки выявлено 50 000 заболевших.
100
Новости
Родной земли не отдадим ни пяди - в Петербурге развесили плакаты с призывом голосовать за поправки в конституцию
103
Новости
В России зафиксировали 53 новых заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 300 человек
Новые случаи обнаружили в 18 регионах страны.
124
Популярное за три дня
Новости
Российские тест-системы для диагностики коронавируса в 100 раз слабее европейских
Тест-системы, произведенные в России, в 100 раз слабее произведенных в Европе, и выявляют вирус только в случае, если его концентрация в крови достаточно высока – этим объясняется малое количество выявленных случаев коронавируса в России. Об этом в интервью «Новой Газете» сообщил бывший главный врач боткинской клинической инфекционной больницы в…
83
Животные
Запись в подсайте Животные
Коты в Австралии(?)
6
Разборы
Вещи, сданные в H&M на переработку, не сортируют и перепродают оптом со склада. Это выяснила экоактивистка с YouTube
Неотсортированные вещи закупают владельцы секонд-хендов. В компании не комментируют ситуацию и советуют обратиться к их подрядчику.
44

Прямой эфир

Павел Суворов

Запись в подсайте Twitter

Stan Majors

Карантин - день n

Михаил Фоменков

Российская пшеница обошла нефть…

Михаил Фоменков

Российская пшеница обошла нефть…

the art of гепард

Почему паника может унести…

Ипполит Воробьянинов

Профессор ВШЭ призвал…

Дима Погорелов

Профессор ВШЭ призвал…

check-it-out

СМИ сообщили о скорой отставке…

Stan Majors

Запись в подсайте Twitter

bro mi

Вещи, сданные в H&M на…

Ешь Черри

McDonald’s в Бразилии разделила…

Михаил Фоменков

СМИ сообщили о скорой отставке…

Виолетта Макаревич

Запись в подсайте Twitter

Stan Majors

Запись в подсайте Twitter

Ислам Маммеев

СМИ сообщили о скорой отставке…

Aklai

Запись в подсайте Twitter
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "722e25f9" }