Женщина продолжала работать и читать лекции, не зная, что она заражена коронавирусом.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста Ставрополья за несоблюдение условий карантина после возвращения из Испании. Об этом сообщается на сайте ведомства. Имя чиновницы не называется.

По данным СК, женщина ездила в отпуск в Испанию с 6 по 9 марта. После возвращения она не проинформировала руководство о поездке в страну, на территории которого зафиксировали случаи заражения Covid-19. Также она не прошла 14-дневный карантин.

После поездки она продолжила читать лекции в университете, участвовала в конференциях и посещала различные учреждения. Через несколько дней у неё ухудшилось самочувствие. Её госпитализировали с диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19.

Из-за этого против россиянки возбудили уголовное дело за халатность (статья 293 УК РФ) и за сокрытие информации, представляющей опасность для жизни людей (статья 237 УК РФ). В СК отметили, что местные власти и уполномоченные органы не обеспечили необходимый уровень контроля для борьбы с распространением Covid-19.