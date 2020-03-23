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Женщина продолжала работать и читать лекции, не зная, что она заражена коронавирусом.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против главного внештатного инфекциониста Ставрополья за несоблюдение условий карантина после возвращения из Испании. Об этом сообщается на сайте ведомства. Имя чиновницы не называется.
По данным СК, женщина ездила в отпуск в Испанию с 6 по 9 марта. После возвращения она не проинформировала руководство о поездке в страну, на территории которого зафиксировали случаи заражения Covid-19. Также она не прошла 14-дневный карантин.
После поездки она продолжила читать лекции в университете, участвовала в конференциях и посещала различные учреждения. Через несколько дней у неё ухудшилось самочувствие. Её госпитализировали с диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19.
Из-за этого против россиянки возбудили уголовное дело за халатность (статья 293 УК РФ) и за сокрытие информации, представляющей опасность для жизни людей (статья 237 УК РФ). В СК отметили, что местные власти и уполномоченные органы не обеспечили необходимый уровень контроля для борьбы с распространением Covid-19.
20 марта в СМИ появилась информация о подозрении на коронавирус у главного инфекциониста Ставрополья Ирины Санниковой после поездки в Испанию. Сообщалось, что после путешествия она испытывала недомогания, но продолжила работать несмотря на это. Также утверждалось, что Санникова провела лекцию, которую посетили около 300 слушателей.
Вот во что выливается повышенное самомнение и советский абсолютизм власти.
Я - самый главный инфекционист, значит меня никакая зараза не возьмет, все ваши правила мне по барабану, я сама решу куда и как мне идти.
Надеюсь и посадят надолго, и запретят работать в этой сфере. Полностью заслужила.
Руки прочь от Ирины! Отошли все! Сестра, вы оглохли? Хватит ей капельницы ставить , всё, баста! Коллеги, заканчиваем тут и на шашлыки
Вообще удивительно, как она пренебрегла всем, учитывая ее должность ГЛАВНЫЙ ИНФЕКЦИОНИСТ.
То есть это не просто какой-то тракторист дядя Ваня, который мог и не подозревать и жить в информационном вакууме. Она реально знала об опасности и все равно сделала по своему.
Русский авось в действии.
Да она скорее всего уже давно забыла что такое инфекция. Её на должности больше заботит как бабла поднять, на какой конференции засветиться лишний раз для расширения связей да жирка набрать епт
уголовное дело за сокрытие информации, представляющей опасность для жизни людей (статья 237 УК РФ)
имя чиновницы не называется
Окей
Вообще ее имя уже давно все знают, нахуя тут так написано не понятно.
Надеюсь пожизненно)))))))
И заодно пересажай пожизненно ещё несколько тысяч человек, которые не придавали значение посещению некоторых стран и продолжали вести обычную жизнь, потому что вирус был какой-то очень далёкой проблемой.
+ толпы тусящих , all day/all night студентов.
Для которых карантин/дистанционка, это повод не сидеть дома.
Математический динозавр
И раздражает то, как легкомысленно они относятся к этому, и ладно они переболеют, но людям типа таких как я, с хроническими заболеванием, приходится лишний раз подумать, а надо ли мне в магазин идти или можно потерпеть или обойтись
Так заказывай на дом
Причем тут они дурашка?))
Они по сути сделали то же самое, какая разница какая у кого должность.
Мне вот все таки не дает покоя вопрос с пилотами и бортпроводниками, которые совершали рейсы в ту же Испанию и многие другие страны в период пандемии. Они же вообще с кучей народа со всего света переконтактировали. С ними-то что? Они после каждого полета на карантине сидели или на них эти правила каким-то чудным образом не распространяются?
Во-первых, пилоты и стюардессы проходят предполётный медосмотр стабильно (то есть они не просто "карантинят", а там ещё и выявить инфекцию можно на раннем этапе), во-вторых, да, многие пилоты сейчас на карантине, всё равно количество рейсов сократили, за ними ведут наблюдение, чтобы были в самоизоляции
Все равно не понимаю. То есть у врача инфекциониста из статьи, например, признаков болезни не было, соответственно она у себя ее выявить не смогла до определенного времени. Так же могло бы случиться с персоналом авиакомпаний. Кто их проверял? Где? Вы представляете какое количество рейсов летало до сегодняшнего дня? Это, получается, все уже тогда пилоты и бортпроводники должны были засесть на карантин чтоль?
Европейский шмель
ВОЗ толком не может дать оценку опасности для жизни коронавируса следователь как хоть определил опасность для жизни? В современной России любая проблема решается возбуждением уголовного дела.