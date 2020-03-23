Прямой эфир
В нём есть сайты для доставки еды, отдыха и образовательные ресурсы.
Правительство России запустило сайт «Все.онлайн» (или vseonline.online) для граждан, которые находятся на карантине из-за вспышки Covid-19. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. На нём опубликована подборка из более, чем 60 сервисов для различных целей.
На сайте можно найти перечень развлекательных сервисов (Okko, Ivi.ru, «Кинопоиск HD» и др.), фирмы по доставке еды («Сбермаркет», Delivery Club, «Яндекс.Лавка»), образовательные ресурсы (GeekBrains, SkyEng и др.), такси («Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв» и «Ситимобил») и многое другое. Мишустин пообещал, что список будет ежедневно пополняться.
23 марта Мишустин отчитался о количестве новых заражённых. Он заявил, что зафиксировано 71 случай заболевания Covid-19. Общее число больных коронавирусом увеличилось до 438. Из них 17 выздоровели.
Ненужный дебаркадер
У меня такая же беда с домашним интернетом МТС: всегда списывали 26 числа, а здесь списали 19. Читал слухи, что с 23 числа позволят должникам сидеть в интернете - сегодня огонёк на роутере без оплаты не загорелся.
Земельный калькулятор
билайн вообще охуели.
весь февраль вся москва стонала от 2-5 мб/с вместо заявленных (и оплаченных) 100, но ни техподдержка, ни официальные какие-то представительства не подали виду, не пояснили, что за хуйня, и естественно не компенсировали ничего. полтора часа на телефоне у них висел, чтобы услышать пацана, который скажет мне "ой, нет никаких проблем, просто перезагрузите роутер" - в то время, когда им завалили весь форум сообщениями о массовом характере проблемы
Цифровое сопротивление COVID-19
ъуъ сука
Особенно мне нравятся в подборке сервисы с припиской "Стандартные условия". Звучит как просто реклама.
Мишустин пообещал, что список будет ежедневно пополняться.
Мишустин понадеялся, что ему будут каждый день заносить, чтобы он добавил нужный сайт в список. И таки будут заносить.