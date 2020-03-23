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Arthur Khamzin
1015

Российские власти запустили сайт с перечнем сервисов для тех, кто отправился на карантин из-за Covid-19 Материал редакции

В нём есть сайты для доставки еды, отдыха и образовательные ресурсы.

14 комментариев
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Правительство России запустило сайт «Все.онлайн» (или vseonline.online) для граждан, которые находятся на карантине из-за вспышки Covid-19. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. На нём опубликована подборка из более, чем 60 сервисов для различных целей.

На сайте можно найти перечень развлекательных сервисов (Okko, Ivi.ru, «Кинопоиск HD» и др.), фирмы по доставке еды («Сбермаркет», Delivery Club, «Яндекс.Лавка»), образовательные ресурсы (GeekBrains, SkyEng и др.), такси («Яндекс.Такси», «Яндекс.Драйв» и «Ситимобил») и многое другое. Мишустин пообещал, что список будет ежедневно пополняться.

23 марта Мишустин отчитался о количестве новых заражённых. Он заявил, что зафиксировано 71 случай заболевания Covid-19. Общее число больных коронавирусом увеличилось до 438. Из них 17 выздоровели.

#новости #интернет #коронавирус #covid19

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14 комментариев
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Условный колос

1

Заказ продуктов — сбер, деливери, яндекс
Такси — ситимобиль, яндекс 
Почта — почта России
Связь — билайн, ростелеком 
Поиграй в игры — калибр
И так далее.
помойка, по принципу - кто больше заплатить. 
Странно что не нашел где заплатить нолоГ

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ouxen

Условный
0

монополизировали всё, подонки

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Профессиональный микрофон

Условный
0

Приведешь свой список?

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Непонятный файл

1

Домашний интернет Билайн не отключится при нулевом балансе.

Не, я вижу, что это с 23.03, но пару дней назад они отрубили мне интернет не прислав уведомление ни об оплате, ни о блокировке. Неприятно.

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Ненужный дебаркадер

Непонятный
0

У меня такая же беда с домашним интернетом МТС: всегда списывали 26 числа, а здесь списали 19. Читал слухи, что с 23 числа позволят должникам сидеть в интернете - сегодня огонёк на роутере без оплаты не загорелся.

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Земельный калькулятор

Непонятный
0

билайн вообще охуели.
весь февраль вся москва стонала от 2-5 мб/с вместо заявленных  (и оплаченных) 100, но ни техподдержка, ни официальные какие-то представительства не подали виду, не пояснили, что за хуйня, и естественно не компенсировали ничего. полтора часа на телефоне у них висел, чтобы услышать пацана, который скажет мне "ой, нет никаких проблем, просто перезагрузите роутер" - в то время, когда им завалили весь форум сообщениями о массовом характере проблемы

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Марк Варламов

0

Цифровое сопротивление COVID-19 

ъуъ сука

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the.nightmarez

Марк
0

Пидорасы. Ничего святого. Паша должен подать на этих гондонов в суд.

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Степан Кучеренко

0

Особенно мне нравятся в подборке сервисы с припиской "Стандартные условия". Звучит как просто реклама.

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No Name

0

Все.реклама*

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Оранжевый американец

0

Сколько миллионов стоил запуск сайта ?

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Земельный калькулятор

0

уфф
ща самообразуюсь 

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Thomas O'Harriedge

0

Мишустин изобрел App Store

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the.nightmarez

0

 Мишустин пообещал, что список будет ежедневно пополняться.

Мишустин понадеялся, что ему будут каждый день заносить, чтобы он добавил нужный сайт в список. И таки будут заносить.

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