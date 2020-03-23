ВОЗ предупредила об ускорении распространения пандемии, Россия ввела запрет на экспорт круп. Главное о Covid-19 за день
Материал редакции
Дайджест от 23 марта.
Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 71 новом случае заражения, общее число инфицированных достигло 438 человек. Во всём мире, по последним данным, заболело Covid-19 более 353 тысяч человек.
Сергей Собянин запретил жителям Москвы старше 65 лет выходить на улицу из-за пандемии Covid-19;
Российские власти начнут отслеживать по мобильным телефонам граждан, контактировавших с заражёнными Covid-19;
Российские власти запустили сайт с перечнем сервисов для тех, кто отправился на карантин;
Правительство России разрешило гражданам стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии въезжать в Россию, несмотря на введённый запрет. Но, только если они планируют отправиться из России на родину;
Правительство России на фоне пандемии Covid-19 в три раза увеличило список системообразующих компаний. Туда вошли, в том числе «Вкусвилл», IKEA и «Макдоналдс»;
Власти Москвы изменили методику постановки диагноза «коронавирус»: положительные пробы больше не будут отправлять в научный центр «Вектор» в Новосибирске: диагноз будут ставить после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий;
«Ведомости» узнали, что всероссийское голосование по поправкам к Конституции, назначенное на 22 апреля, могут перенести на июнь;
На главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело, так как она не прошла карантин, вернувшись из Испании;
В Грозном на три недели — до 12 апреля — закрылись все рестораны;
В Минздраве посчитали бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ для личного пользования;
Членам сибирских избиркомов для защиты от Covid-19 выдадут бахилы для обхода граждан перед голосованием по Конституции;
Mail.ru Group вложит 200 миллионов рублей в кампанию о важности пребывания дома для борьбы с коронавирусом;
Почему паника может унести больше жизней чем вирус?
Всем уже очевидно, что в этом году мир столкнулся с чрезвычайной ситуацией в виде вируса. Однако, многие пока не понимают, что с очень большой вероятностью мир прямо сейчас сталкивается с еще более чрезвычайной ситуацией. Экономической. Мир прямо сейчас входит в неизведанную в своей истории зону. Для понимания исторической перспективы стоимость…
Давний утюг
Пиздец, можно каждый час обновлять и охуевать
Убежденный спрей
Зато у нас в Украине стабильно. Нет обновлений - нет проблем 💪
Artur KrugliyУбежденный
а в Харькове и области ни одного случая заражения !
благодаря Кернеса сообразительности и осознанности харьковчан 😏
Убежденный спрей
Кстати, а ведь раньше писали, что в Харьковской области есть случай заражения. Кернес и тут помог, и тут спас?
Математический динозавр
В той части России, что не Москва, все точно так же 💪
Михаил ПодивиловДавний
Ура!
Анатолий ЧернякМихаил
в смысле? 😒
Михаил ПодивиловАнатолий
Я радуюсь
Анатолий ЧернякМихаил
Почему?
Михаил ПодивиловАнатолий
Потому что человечеству хана
Павел БондаренкоМихаил
Пока рано радуешься
Михаил ПодивиловПавел
Рано или поздно...
Технологический кофе
Настя из Питера умрет в конце
Владислав Владимирович
Удалился.
Ilia Gurtovoy
Акции гречки пошли вниз.
Александр Бондаренко
как новостная строка из Plague Inc.