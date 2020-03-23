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Артём Мазанов
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ВОЗ предупредила об ускорении распространения пандемии, Россия ввела запрет на экспорт круп. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 23 марта.

Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции Covid-19.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 71 новом случае заражения, общее число инфицированных достигло 438 человек. Во всём мире, по последним данным, заболело Covid-19 более 353 тысяч человек.

  • Сергей Собянин запретил жителям Москвы старше 65 лет выходить на улицу из-за пандемии Covid-19;
  • Российские власти начнут отслеживать по мобильным телефонам граждан, контактировавших с заражёнными Covid-19;
  • Российские власти запустили сайт с перечнем сервисов для тех, кто отправился на карантин;
  • Правительство России разрешило гражданам стран СНГ, а также Абхазии и Южной Осетии въезжать в Россию, несмотря на введённый запрет. Но, только если они планируют отправиться из России на родину;
  • Россия ввела временный запрет на экспорт круп;
  • Правительство России на фоне пандемии Covid-19 в три раза увеличило список системообразующих компаний. Туда вошли, в том числе «Вкусвилл», IKEA и «Макдоналдс»;
  • Власти Москвы изменили методику постановки диагноза «коронавирус»: положительные пробы больше не будут отправлять в научный центр «Вектор» в Новосибирске: диагноз будут ставить после первой положительной пробы, полученной в одной из федеральных или городских лабораторий;
  • «Ведомости» узнали, что всероссийское голосование по поправкам к Конституции, назначенное на 22 апреля, могут перенести на июнь;
  • На главного инфекциониста Ставрополья возбудили уголовное дело, так как она не прошла карантин, вернувшись из Испании;
  • В Грозном на три недели — до 12 апреля — закрылись все рестораны;
  • В Минздраве посчитали бессмысленной покупку аппаратов ИВЛ для личного пользования;
  • Членам сибирских избиркомов для защиты от Covid-19 выдадут бахилы для обхода граждан перед голосованием по Конституции;
  • Mail.ru Group вложит 200 миллионов рублей в кампанию о важности пребывания дома для борьбы с коронавирусом;
  • В московском транспорте начали отключать кнопки открытия дверей;
  • Все спортивные объекты в Подмосковье закрыли;
  • Мечети Крыма закроют на три недели;
  • Глава Всемирной организации здравоохранения предупредил об ускорении распространения пандемии коронавируса. Он добавил, что победить пандемию поможет социальное дистанцирование и самоизоляция;
  • Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы отложили на неопределённый срок;
  • В Узбекистане приостановили призыв на срочную военную службу;
  • Саудовская Аравия ввела комендантский час: запрет на передвижение для жителей саудовских городов будет действовать с 7 вечера до 6 утра в течение 21 дня;
  • В США коронавирусом заразился сенатор, не поддержавший финансирование борьбы с Covid-19;
  • Канада и Австралия отказались отправлять спортсменов на Олимпиаду-2020 в Токио;
  • Disney+ снизит качество стриминга в Европе. Компания также на две недели отложила запуск своего стримингового сервиса во Франции;
  • McDonald’s в Бразилии разделила букву «М» на логотипе. Так компания напомнила о необходимости самоизоляции;
  • Матчи испанских футбольных лиг перенесли на неопределённый срок;
  • Азербайджанский этап «Формулы-1» перенесли на более поздний срок.

И традиционная инструкция (каждый день с новой песней)

#covid19 #covidtoday #дайджест

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16 комментариев
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Давний утюг

8

Пиздец, можно каждый час обновлять и охуевать

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Убежденный спрей

Давний
5

Зато у нас в Украине стабильно. Нет обновлений - нет проблем 💪

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Artur Krugliy

Убежденный
3

а в Харькове и области ни одного случая заражения !
благодаря Кернеса сообразительности и осознанности харьковчан 😏

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Убежденный спрей

Artur
0

Кстати, а ведь раньше писали, что в Харьковской области есть случай заражения. Кернес и тут помог, и тут спас?

Ответить

Математический динозавр

Убежденный
3

В той части России, что не Москва, все точно так же 💪

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Михаил Подивилов

Давний
–1

Ура!

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Анатолий Черняк

Михаил
0

в смысле? 😒

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Михаил Подивилов

Анатолий
4

Я радуюсь

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Анатолий Черняк

Михаил
0

Почему?

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Михаил Подивилов

Анатолий
0

Потому что человечеству хана

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Павел Бондаренко

Михаил
1

Пока рано радуешься

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Михаил Подивилов

Павел
0

Рано или поздно...

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Технологический кофе

Михаил
0

Настя из Питера умрет в конце

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Владислав Владимирович

0

Удалился.

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Ilia Gurtovoy

0

Акции гречки пошли вниз.

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Александр Бондаренко

0

как новостная строка из Plague Inc.

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