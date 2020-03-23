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Артём Мазанов
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Мишустин уволил Жарова с поста главы Роскомнадзора Материал редакции

Он возглавлял ведомство с 2012 года.

44 комментария
В закладки
​Александр Жаров Фото Евгении Новожениной, РИА «Новости»

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Александра Жарова. Об этом сообщается на сайте правительства.

Как указано в документе, в отставку Мишустин отправил главу Роскомнадзора по его собственной просьбе.

Жаров возглавлял ведомство с 2012 года. При его руководстве:

  • Суд постановил заблокировать Telegram на территории России;
  • Троих сотрудников Роскомнадзора обвинили в присвоении зарплат «мёртвых душ»;
  • Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру запрещённых ресурсов;
  • Роскомнадзор оштрафовал Google на 700 тысяч рублей за выдачу запрещённых ссылок;
  • Суд оштрафовал Twitter на четыре миллиона рублей за отказ перенести серверы с данными пользователей в Россию;
  • За отказ локализовать данные российских пользователей также оштрафовали и Facebook, тоже на четыре миллиона рублей;
  • Поисковики и правообладатели подписали меморандум о борьбе с пиратством;
  • Вступил в силу закон об автономном рунете, расширяющий полномочия Роскомнадзора.

По данным РБК, Роскомнадзор возглавит глава управления президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андрей Липов.

17 марта источники РБК сообщили, что после увольнения Жаров возглавит холдинг «Газпром-Медиа». О том, что Жаров покинет ведомство сообщали и источники «Ведомостей». «Газпром-Медиа» управляет, в том числе телеканалами НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница», 2x2, ТНТ4, «Матч ТВ» и «Супер!».

#новости #роскомнадзор #жаров

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44 комментария
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DoubleDors

67

По предыдущему опыту, закинут туда ещё более отбитого товарища...

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Тимур Назаров

DoubleDors
4

Хотел написать то же самое, но не успел

Ответить

Валентин Жетонофф

Тимур
6

Хотел написать то же самое, но не успел

Ответить

Alexey Trifonov

Валентин
0

Хотел написать то же самое, но не успел 

Ответить

mne horosho

Alexey
16

Не хотел писать то же самое, но прочитал и захотел написать то же самое, но не успел

Ответить

Сергей Колегов

mne
0

­

Ответить

Сергей Колегов

Сергей
0

(это мета ⬆⬆⬆)

Ответить

DoubleDors

Валентин
4

Делайте как я - захотел написать первым - написал первым

Ответить

Сергей Колегов

18

На оттепель даже не надейтесь 😏
Это всего лишь замах перед ударом

Ответить

Иван Семёныч

Сергей
1

Скорее всего это поставить своего человека

Ответить

Litnikov Danil

Иван
0

Найди отличия между ООО и правительством

Ответить

Иван Семёныч

Litnikov
0

В этом случае как раз думаю, что посадят какого-нибудь гика-технократа

Ответить

Litnikov Danil

Иван
0

Какая разница, если у новой говорящей головы самостоятельности будет столько же

Ответить

Технологический кофе

Сергей
0

От тепель зазивем!

Ответить

Парадный фонарь

3

ну теперь-то точно О Т Т Е П Е Л Ь 

Ответить

Лаванда

2

Удачи в новых начинаниях!

Ответить

Посторонний украинец

2

До сих пор не могу понять 

Ответить

Anxo

Посторонний
0

Это новость Шрёдингера - она одновременно и хорошая, и плохая. Хорошая, потому что Жаров некомпетентный провластный Макдак и всех заебал. Плохая, потому что, как обозначили выше, происходит размах.

Ответить

Долгосрочный диод

1

Очень важная новость. Он просто по профилю пошёл, в пропагандоны. А туда прапорщика посадят.

Александр Жаров станет гендиректором…
Новым гендиректором «Газпром-Медиа» станет руководитель Роскомнадзора Александр Жаров. Место стало…
www.rbc.ru
Ответить

Дима Савин

Долгосрочный
3
Ответить

Михаил Подивилов

1

@Анус Роскомнадзора

Ответить

Andrew Kostin

1

Можно подумать, что станет лучше

Ответить

Владимир Дыркин

1

Милонова бы на его место, хоть веселее будет 

Ответить

Математический динозавр

Владимир
0

Тогда есть шанс, что тебе заблокируют интернет, так что весело недолго было бы)

Ответить

Владимир Дыркин

Математический
0

его в любом случае ограничат 

Ответить

Ненужный дебаркадер

1

Ну теперь-то Telegram точно заблокируют

Ответить

Разнообразный шмель

1
Ответить

kexitt

0

А зачем пуш?

Ответить

Вова Кахачев

kexitt
0

Надо

Ответить

Eugen T

0

По болезни? ☣️

Ответить

Иван Прохоров

0

Новая веха в развитии эхо москвы, жаль

РБК: Новым гендиректором Газпром-Медиа станет…
Сам Жаров эти сообщения не комментировал…
echo.msk.ru
Ответить

Олег Ивахнов

0

Оказывается что я никогда до этого не видел Жарова. Даже удивительно

Ответить

Ненужный дебаркадер

Олег
0

Как он тебе?

Ответить

Олег Ивахнов

Ненужный
0

С большой долей вероятности гей

Ответить

Турецкий хот-дог

Олег
0

рыбак-рыбака?

Ответить

Безумный цветок

0
Ответить

Artyom Zagorovsky

0

Ну клоунаду Жаров организовать могёт))) хоть что-то положительное)))

Ответить

Вечерние чтения

0

Я тут перечитывал статьи о принятых законах.
Заявление Жарова про закон о переносе личных данных на сервера в России: "Twitter это не касается!" - Ахаха
П - профессионал
К - конъюнктура

Ответить

Израильский крюк

0

Классный парик

Ответить

Территориальный рубин

0

Сдайте свой жетон и парик

Ответить

Nick Rosenberg

0
Ответить

Влад

0

2х2 , удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11

Ответить

Pavel Melikhov

0

А че без подписи ? ФИО не по госту, печати правительства нет. Не документ а филькина грамота.

Ответить

andrey adamovich

0

Андрей Липов:

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