Прямой эфир
Он возглавлял ведомство с 2012 года.
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности главу Роскомнадзора Александра Жарова. Об этом сообщается на сайте правительства.
Как указано в документе, в отставку Мишустин отправил главу Роскомнадзора по его собственной просьбе.
Жаров возглавлял ведомство с 2012 года. При его руководстве:
По данным РБК, Роскомнадзор возглавит глава управления президента по применению информационных технологий и развитию электронной демократии Андрей Липов.
17 марта источники РБК сообщили, что после увольнения Жаров возглавит холдинг «Газпром-Медиа». О том, что Жаров покинет ведомство сообщали и источники «Ведомостей». «Газпром-Медиа» управляет, в том числе телеканалами НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница», 2x2, ТНТ4, «Матч ТВ» и «Супер!».
По предыдущему опыту, закинут туда ещё более отбитого товарища...
Хотел написать то же самое, но не успел
Хотел написать то же самое, но не успел
Хотел написать то же самое, но не успел
Не хотел писать то же самое, но прочитал и захотел написать то же самое, но не успел
На оттепель даже не надейтесь 😏
Это всего лишь замах перед ударом
Скорее всего это поставить своего человека
Найди отличия между ООО и правительством
В этом случае как раз думаю, что посадят какого-нибудь гика-технократа
Какая разница, если у новой говорящей головы самостоятельности будет столько же
Это новость Шрёдингера - она одновременно и хорошая, и плохая. Хорошая, потому что Жаров некомпетентный провластный Макдак и всех заебал. Плохая, потому что, как обозначили выше, происходит размах.
Очень важная новость. Он просто по профилю пошёл, в пропагандоны. А туда прапорщика посадят.
Милонова бы на его место, хоть веселее будет
Математический динозавр
Тогда есть шанс, что тебе заблокируют интернет, так что весело недолго было бы)
А зачем пуш?
Новая веха в развитии эхо москвы, жаль
Оказывается что я никогда до этого не видел Жарова. Даже удивительно
Ненужный дебаркадер
Как он тебе?
С большой долей вероятности гей
Я тут перечитывал статьи о принятых законах.
Заявление Жарова про закон о переносе личных данных на сервера в России: "Twitter это не касается!" - Ахаха
П - профессионал
К - конъюнктура
А че без подписи ? ФИО не по госту, печати правительства нет. Не документ а филькина грамота.