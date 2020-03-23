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Артём Мазанов
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Российский космонавт назвал МКС «самым безопасным местом на Земле» в условиях пандемии нового коронавируса Материал редакции

Туда Covid-19 добраться точно не должен.

29 комментариев
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МСК Снимок Роскосмоса 

Российский космонавт Анатолий Иванишин назвал Международную космическую станцию (МКС) самым безопасным местом в условиях пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Видео с его обращением опубликовали на канале Центра подготовки космонавтов имени Гагарина на YouTube.

Иванишин считает, что МКС будет «самым безопасным местом на Земле» в ближайшие несколько месяцев. Сам космонавт ещё не находится на станции, он — командир отправляющегося в апреле к МКС корабля «Союз МС-16». Другой член экипажа, Иван Вагнер, попросил тех, кто остаётся на Земле, беречь нервы и отставить панику.

Перед полётом к МКС экипаж «Союз-16» — космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американца Кристофера Кэссиди изолировали.

#новости #covid19

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29 комментариев
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Посторонний парфюмер

31

Только оно не на Земле

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Бледный алмаз

Посторонний
3
Ответить

Французский спрей

Бледный
0

Во-во, Александр Великий, небось, думает, что МКС расшифровывается, как Марсианская Космическая Станция.

Ответить

Посторонний Денис

Французский
1

Москва Кремль Собянин

Ответить

Посторонний парфюмер

Французский
0

Александр Великий больше тебя знает о космосе

Ответить

Французский спрей

Посторонний
0

Зато в юморе ты, как Джон Сноу.

Ответить

Посторонний

Француз…
1

А... теперь дошло, лайк.

Ответить

Savely Krasovsky

12

Посмотрим насколько оно будет "безопасным" в случае отмены поставок с припасами.

Ответить

Образованный Денис

Savely
3

Мы тут не ядерную войну переживаем, вероятность такой хуйни милипиздрическая, так что космонавты правы.

Ответить

Европейский шмель

Savely
1

Хехе боооой

Ответить

Разнообразный шмель

Savely
0

Он же сказал, что в ближайшие несколько месяцев.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

5
Ответить

Stan Majors

3

Короновирус думает как теперь поймать кожаных у в космосе

Ответить

xrd0

Stan
0

Так очевидно же вон новых космонавтов в апреле запустят

Ответить

Litnikov Danil

0

Пытаюсь припомнить фильм-катастрофу который начинался также

Ответить

Ilia Gurtovoy

Litnikov
6
Ответить

Потенциальный алмаз

Ilia
3
Ответить

Европейский шмель

Litnikov
0

https://walkingdead.fandom.com/ru/wiki/Валерий_Степанович_Ващенко_(Бойтесь_ходячих_мертвецов)

Ответить

Михаил Левит

Европейский
1

Глаза от перевода закровоточили

Ответить

Юлия Прибыткова

2

Сама формулировка «точно не должен» несет неуверенную коннотация.

Ответить

Огненный клуб

2

И что, там типа кафе и рестораны не закрыли на карантин?

Ответить

Добрый микроскоп

0

Ну вирус может попасть туда с вещами. А там медпомощь оказать никто не сможет. Хотя может я и не права. 

Ответить

Милый американец

Добрый
0

Если вещи будут лететь трое суток, то норм

Ответить

Андрей Ионов

Милый
0

они доставляются не почтой россии, так что нет

Ответить

Ислам Маммеев

Милый
0

Время полета до МКС — 6 часов. А со следующего года — 2 часа.

Ответить

Трогательный Филипп

0

==ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ==

Будет смешно если доберётся и до Марса и закроют проекты Space X

Ответить

Михаил Подивилов

0

Слава богу, что оно на МКС не распространяется!

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Многолетний бокал

0

Надо им в рацион питания отправить тюбик -паштет из летучей мыши

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Developer Sadness

0

Кхе-кхе

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