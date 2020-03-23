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Туда Covid-19 добраться точно не должен.
Российский космонавт Анатолий Иванишин назвал Международную космическую станцию (МКС) самым безопасным местом в условиях пандемии коронавирусной инфекции Covid-19. Видео с его обращением опубликовали на канале Центра подготовки космонавтов имени Гагарина на YouTube.
Иванишин считает, что МКС будет «самым безопасным местом на Земле» в ближайшие несколько месяцев. Сам космонавт ещё не находится на станции, он — командир отправляющегося в апреле к МКС корабля «Союз МС-16». Другой член экипажа, Иван Вагнер, попросил тех, кто остаётся на Земле, беречь нервы и отставить панику.
Перед полётом к МКС экипаж «Союз-16» — космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также американца Кристофера Кэссиди изолировали.
Бледный алмаз
Французский спрей
Во-во, Александр Великий, небось, думает, что МКС расшифровывается, как Марсианская Космическая Станция.
Посторонний парфюмер
Александр Великий больше тебя знает о космосе
Французский спрей
Зато в юморе ты, как Джон Сноу.
Посмотрим насколько оно будет "безопасным" в случае отмены поставок с припасами.
Короновирус думает как теперь поймать кожаных у в космосе
Пытаюсь припомнить фильм-катастрофу который начинался также
Европейский шмель
Милый американец
Если вещи будут лететь трое суток, то норм