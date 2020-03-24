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За сутки в Китае зафиксировали 78 новых случаев заболевания и все в провинции Хубэй, ставшей эпицентром инфекции.
В Китае выздоровело более 90% заражённых коронавирусом Covid-19. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по здравоохранению КНР. По данным ведомства, в стране менее 5 тысяч находятся в больницах с указанным диагнозом.
Согласно опубликованным данным, всего в стране было зарегистрировано 81 171 случай заражения Covid-19. Из них 71 159 человек выздоровел. Ещё 3277 — скончались от болезни. К 24 марта зарегистрировано 4735 заболевших, включая 78 новых случаев заражения. Новые заболевшие проживают в провинции Хубэй, ставшей эпицентром инфекции.
Китайские власти также сообщили, что в Хубэй было наибольшее число заболевших Covid-19 — 67 801 случай. В остальном Китае зарегистрировано всего 13 370 заражённых.
К 23 марта в России зарегистрировано 438 заболевших Covid-19. Большая часть заболевших находится в Москве — 262. В тройку вошли Московская область (35) и Петербург (16). От заболевания выздоровели 17 россиян.
Ну пусть теперь весь остальной мир помогут вылечить
На канале jre недавно какой-то медицинский гость говорил, что ситуация становится лучше, потому что все на карантине. Как только все снова пойдут на работу в том же Китае, случится новая волна
В Китае кстати, все уже давно на работу ходят. В феврале вышли те кто никуда не уезжал из города на Китайский новый год. В марте вышли все остальные, кто на нг куда-то уезжал а потом вернулся и отсидел 2 недели в карантине.
откуда новые, если пару дней не было источников?
Когда вы научитесь отличать вирус SARS-CoV-2 и болезнь COVID-19, которую этот вирус вызывает?