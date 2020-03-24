«Макдоналдс» в списке системообразующих предприятий получает поддержку от моей страны. У них много сотрудников? А у нас мало? Если взять десять крупных российских сетей, то будет столько же. Но нам шиш с маслом, а они системные и им поддержка? Вам не стыдно?

Америка нам санкции, а мы им поддержку американского бизнеса на нашей территории. Апплодирую стоя!