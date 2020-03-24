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Новости
Arthur Khamzin
7173

«Нам шиш с маслом, а им поддержка»: «Теремок» раскритиковал включение «Макдоналдса» в список системообразующих компаний Материал редакции

Предпринимателя возмутило, что власти включили в перечень американскую компанию, а не российский бизнес общественного питания.

98 комментариев
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Основатель и гендиректор сети ресторанов общественного питания «Теремок» Михаил Гончаров раскритиковал российские власти за включение «Мадоналдса» в список системообразующих компаний страны. Он опубликовал своё заявление в фейсбуке.

Гончаров выразил недовольство, что в перечень вошла американская компания, а российские не получили поддержки.

«Макдоналдс» в списке системообразующих предприятий получает поддержку от моей страны. У них много сотрудников? А у нас мало? Если взять десять крупных российских сетей, то будет столько же. Но нам шиш с маслом, а они системные и им поддержка? Вам не стыдно?

Америка нам санкции, а мы им поддержку американского бизнеса на нашей территории. Апплодирую стоя!

Михаил Гончаров
основатель и гендиректор сети ресторанов общественного питания «Теремок»

23 марта «Ведомости» сообщили о планах российских властей расширить перечень системообразующих компаний в три раза — с 200 до 600. В новый список вошли авиакомпании (S7, Utair, «Россия»), рестораны общественного питания (Burger King, «Макдоналдс»), продуктовые сети («Вкусвилл», «Ашан») и другие компании.

Партнёр юридической фирмы Dentons Василий Марков пояснил, что включение в список системообразующих компаний, позволит фирмам получить доступ к льготному кредитованию и государственным гарантиям. Он заявил, что решение властей о расширении списка разумно.

Представитель Новолипецкого металлургического комбината отметил, что включение в этот список не влечёт обязательного оказания помощи.

Согласно сайту «Макдоналдса», в России работает 737 ресторанов быстрого питания, в которых трудится более 60 тысяч сотрудников. Сеть «Теремок» включает 315 ресторанов, в которых трудятся почти пять тысяч человек.

#новости #экономика

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98 комментариев
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Андрей Заварзин

71

Но Мак это же франшиза причем тут омерика?
И этот хуесос лучше бы посмотрел на цены в его жральне, 250р за один блин, он охуел там совсем

Ответить

Lupito hobbito

Андрей
11

Бля и спасибо , что не включили его в этот список, а то бы он охуел бы и дальше, блины по такой цене пиздец

Ответить

Dev

Lupito
1

но сука вкусные
(хз как сейчас, раньше были)

Ответить

Lupito hobbito

Dev
4

Это самовнушение за потраченные деньги, обычные блины с начинками внутри

Ответить

Dev

Lupito
0

да ща бы самовнушаться из за 300 рублей ахах

Ответить

Показательный

Dev
0

Вы наверное и за квадратик однослойной сортирки готовы по 300 рублей отдавать и не самовнушаться, когда она порвется, а ты пальцем в грязный Сракотан попадешь.

Ответить

Alexandr Blokhin

Андрей
–3

Ну этим одним блином ты заменишь целый обед.

Ответить

Andrew Kostin

Alexandr
23

Вообще нет

Ответить

Столичный огонь

Alexandr
2

Если ребенка дошкольного возраста кормить.

Ответить

Михаил Бочаров

Alexandr
1

Ты хотел сказать "Ну за 250 руб. можно купить целый нормальный обед" ?

Ответить

Илья Гераськин

Андрей
0

Мак - не только франшиза. И помощь получит скорее всего сама компания а не партнёры

Ответить

Yuri Miller

Илья
1

По франшизе Роялти уходят прямиком в Америку, а точнее сначала в ООО Макдоналдс Раша

Ответить

Олег Ивахнов

Андрей
0

В России мак это дочка а не фрпншиза.
Франшиза только в аэропортах

Ответить

Ложный крюк

Олег
–1
Ответить

Древний чайник

19

Гончаров часто драматизирует на предмет своего положения, но я с ним согласен. Протекция отечественной экономики — нормальная вещь. Отдавать гос.помощь франшизе (американской или нет неважно) ну такое себе.

Ответить

Arthur Khamzin

Древний
44

Тупо ворчать на крупнейшую сеть фастфуда, когда ты работаешь всего в трёх городах страны. Ну как по мне. 

Ответить

Мощный Каковощи

Arthur
2

Вопрос, где его юрлица зарегистрированы? Неужто всё в России

Ответить

ouxen

Мощный
0

уж явно прибыль выводит)

Ответить

Многие вентилятор

Древний
8

Нормально - это поддерживать конкурентоспособный бизнес. Для дармоедов же протекция - мотивация и дальше сидеть и торговать воздухом.

Ответить

Слышный пришелец

Древний
7

Наверное чиновники что-то понимают, когда помогают Макдональдсу, а не Теремку, или покупают виллу в Италии, а не в Геленджике.

Ответить

Умерший якорь

Слышный
1

Убрать слово чиновни ки и будет нормальное утверждение. А так, где хер слаще, тот лизать и будут

Ответить

Средний магнит

Древний
1

А по мне это убийство конкуренции 

Ответить

Первоначальный рак

25

Теремок - 5000 сотрудников, макдоналдс - 50000. О чем он вообще?

Ответить

Слышный пришелец

Первоначальный
7

О скрепах. Ему говорили про скрепы и вот это все, а тут слова разошлись с реальностью. Вот и замкнуло.

Ответить

Ilia Gurtovoy

Первоначальный
4

Он о том, что поддержать 10 «своих» брендов правильнее чем поддержать франшизу одного гиганта который и так вытащит.

Ответить

Plan 🇧&🇨

Ilia
5

Мак закупается в России и объемы закупок гораздо выше, чем у Теремка. Его выгоднее поддерживать хотя бы потому, что на контрактах с ним сидят российские фермеры.

Ответить

Rex Sacrorum

Plan
0

Мираторг Медведева, а не российские фермеры.

Ответить

Первоначальный рак

Ilia
2

Есть конкретная формулировка «системообразующий». В каком месте «Теремок» системообразующий. Поддержать десяток пешек — это уже поддержка малого и среднего бизнеса, тоже вещь нужная, но тут кажется не о том. 

Ответить

Необычный микроскоп

Ilia
1

Макдак создаёт множество рабочих мест и контрактов для сельского хозяйства. Причём, уже давно. Пока чиновники трясли языками насчёт импортозамещения и поддержки отечественных фермеров, франшиза этим занималась уже десяток лет как.

Ответить

Владимир Земсков

Ilia
0

В чем правильность?

Ответить

Собачий паук например

4

Кто-то вообще ходит в теремок?

Ответить

Сергей Лукин

Собачий
39

Настоящие судари

Ответить

ouxen

Сергей
0

лудари

Ответить

Древний чайник

Собачий
8

Да, там норм. Морской богатырь - любовь.

Ответить

Denis Smirnov

Собачий
6

После того, как по-мудацки повел себя Гончаров во время московских протестов - нет.

Ответить

Kirill Sokolov

Denis
0

это как?

Ответить

Denis Smirnov

Kirill
6

Оказался ультра-ватником. Вот, например, одно из проявлений: https://click-or-die.ru/2019/07/ne-pozor-moyu-stranu-osnovatel-teremka-mihail-goncharov-oskorbil-eks-posla-ssha-v-rossii-i-ego-syna/

Ответить

Dev

Denis
0

тру, не стоит забывать

Ответить

Средний магнит

Собачий
4

Я

Ответить

Любовный бокал

Собачий
4

Я

Ответить

Слышный пришелец

Собачий
2

Мышка-норушка и лягушка-квакушка.

Ответить

сироп от щекотки

Собачий
1

Ну что ты
 Все вот здесь обедают

Ответить

Собачий паук например

сироп
2

Первый раз вижу

Ответить

Необычный микроскоп

Собачий
0

Там вкусно. Дороговато, конечно, но блины нравятся.

Ответить

atlant02 .

Собачий
0

Последние полгода только туда хожу, вкусно и по купонам выгодно

Ответить

Igor Kulikov

9

Ну насчёт теремка хз, ибо он и оверпрайс, и не то что бы широко распространён по РФ. А вот к Ашану есть вопросы однозначно. Почему французских ребят взяли? Где условная Лента, гиперы которой по всей России? Магнит, х5? Все три российские, все три по всей необъятной расползлись. Как так? 

Ответить

Любовный бокал

9

Очевидно, что спасать будут крупнейших налогоплательщиков. Похер откуда они. Государству сейчас бабки хочется получать, а не российский бизнес развивать

Ответить

Алексей Штейн

7

А пусть не продает блины по цене спутников, слишком дорого там есть 

Ответить

Любовный бокал

Алексей
3

Там обеды вполне себе бюджетные. От 300 до 400 рублей

Ответить

Многие вентилятор

Любовный
8

"Бюджетный" обед - это до 300

Ответить

Любовный бокал

Многие
6

В Москве таких не существует (кроме столовки госдумы)

Ответить

Disco Dinosaur

Любовный
1

Наоборот. В москве практически все жральни продают БЛ рублей по 300

Ответить

Любовный бокал

Disco
0

В районе моего бц в районе трешки нет ни одного такого заведения.

Ответить

Павел Мухунов

Любовный
0

В Граблях 275 рублей бизнес-ланч.

Ответить

Любовный бокал

Павел
0

Посмотрел, а там 8 из 10 их точек в пределах садового. Не обедать мне по дешевке

Ответить

Ислам Маммеев

Любовный
0

У меня в институте на эти деньги можно 2 накормить. В КБ, вообще 3.

Ответить

Любовный бокал

Ислам
0

Ну не надо сравнивать кафе, рестораны и столовки для своих

Ответить

Умерший якорь

Любовный
2

Там обеды вполне себе бюджетные. От 300 до 400 рублей

Обедны от 300 до 400, это самые жирные там. Сытный вроде называется. А так в спб за 230 рублей стандартный обед, очень вкусный.

Основная проблема Теремка в том, что у них нет ресурсов покупать площади, они арендуют помещения и из-за этого блины по 250 рублей.

Макдональдс же условно говоря покупает площадь, а потом арендует эту же площадь франшизе, поэтому у них не только франшиза, но еще и сдача в аренду в доход идут.

А чего стоят арендные соглашения, например, на охотке, где они до сих пор платят 1 рубль за все помещение и насколько это жирное место

Ответить

Владимир Земсков

Умерший
1

Но проблемы теремка - это проблемы теремка. Мак то тут причем?

Ответить

Умерший якорь

Владимир
1

Мак тут не причем, Теремок тут не причем.

Системообразующее предприятие выбирала третья сторона. Вопрос лишь в том, что своих не поддерживаем, а Теремок это очень хорошая фаст фуд сеть, а иностранные компании, особенно представителей стран, которые вводят санкции за санкцией к нам.

Причем если США введет санкции на российскую продукцию, то их компании и вякнуть не смеют, им скажут мол ебитесь как хотите, ищите альтернативу

Ответить

Yakovlev

Умерший
0

ну если маку запретят покупать роспродукцию, они просто закроются. и откроется какой нибудь шмак на этих же площадях как это было в Крыму. Но уже не имеющий никакого отношения к ООО Макдоналдс.

Ответить

Yuri Miller

5

Ну минуточку. Ашан французы. С их дорогущими ценами с 2014 года. Сразу всё в 2 раза выросло. Туда почти невозможно ходить. Корзина продуктов что в ЕС 100 евро, что в РФ 100 евро выходит. А ведь казалось бы, в РФ всё дешевле. И Ашан получает поддержку? Что в нём системообразующего? Обычный гипермаркет, в большом городе 1-2 раза присутствует. И всё. Почему не Лента тогда? Почему не Пятёрочка? Почему не Магнит? Не побоюсь этого слова. Почему не автосалон Рольф?

Ответить

Вася Пупкин

Yuri
1

Россия это сырьевая колония США и всего развитого мира. Вот и пляшут под дудку.

Ответить

Yuri Miller

Вася
1

Просто барышники обнаглели - ой, рубль в два раза подешевел, но знаете, мы не будем как все Россияне иметь в 2 раза меньше денег. Мы просто пропорционально повысим цены - вообще-то прямо пропорционально. Йогурт Данон в Германии дешевле, чем у нас. У нас 1,20 Евро он стоит литровый питьевой, у них кажется 1 евро ровно. Да как-так-то? А что, не смогу цены увидеть в Германии по их мнению? Они есть в интернете!

Ответить

Виктор Черненко

Yuri
0

Они есть в интернете!

Ответить

Аркадий Иванов

Вася
0

Только не сырьевая, а крипто, и не США, а Британии. И шапочку из фольги забыл.

Ответить

Alexander V

Yuri
0

Вот на Ашан не гнать, только там можно купить хороший французский сидр и ашанбайки

Ответить

Yuri Miller

Alexander
1

Мне больше нравится истинно немецкое пиво.

Ответить

Игнат Синицын

5

"Если взять десять крупных российских сетей, то будет столько же."
Вот тут он прав, как не крути. Он не говорит только теремок хуёк помогити. Может если бы наши лбы действительно поддерживали их, то и импортозамещение (о котором все орут из ящика) проходило бы на много лучше.  

Ответить

Олег Ивахнов

Игнат
0

Макдак сделал для импортозамешения в РФ побольше чем наше правительство.

Ответить

Олег Ивахнов

5

Ребята вы должны понимать, что мак это не тупо точки ресторанов. Это хренова гора производителей поставщиков, это развлетвленная логистическая сеть.
Под мак люди специально строили производства (по охуевшим требованиям кстати говоря) на них работает большое количество людей и тд.
Салаты Белая Дача кстати создавались именно для поставок в макдак.
Теремок там рядом не стоял, как и другие сети.

Ответить

Средний магнит

2

Ну он сидел на попе ровно, а те договорились) 

Ответить

Denis Smirnov

Средний
3

Вообще, это он пытался постоянно с властью договариваться, а они его протащили. Ну и ладно!

Ответить

Средний магнит

Denis
0

Ну вон ниже говорят что это может быть из-за количества сотрудников 

Ответить

Denis Smirnov

Средний
1

Да скорее всего. Очень плохо, конечно, но довольно приятно видеть, как компании, поддерживавшие власть сейчас недоуменно обнаруживают, что власти на них плевать. Вчера еще Татулова в форбсе слезливую колонку написала. Но, вообще, конечно, грустно

Ответить

Средний магнит

Denis
2

Потому что нефига на власть расчитывать. Она всегда и везде мудацкая.

Ответить

Denis Smirnov

Средний
0

О том и речь

Ответить

D K

0

Потому что Мак в России держат чечены, а Гончаров держит хуй за щекой. 

Ответить

Любовный бокал

D
7

Гончаров ватку держит за щекой. Он все время топит за то какой дядя Вова хороший, какое государство хорошее, как все в России охуенно.
Вот государство его за это и провернуло на хую

Ответить

D K

Любовный
0

И это тоже :-)

Ответить

Disco Dinosaur

1

Для русских старается! Ебаный блинчик цена которому рублей 15 он впаривает за 200-300👍🏻

Ответить

Любовный бокал

Disco
2

Ты же в курсе, что помимо себестоимости продуктов в цену закладывается ещё аренда, ФОТ, и ещё примерно 500 других показателей?

В общем, все это минус наценка - это и есть себестоимость этого блина в ресторане. И в Москве она не может быть 15 рублей. Только если ты работаешь один в подвале в промзоне и лепишь блины из воды из под крана

Ответить

That cat

1

Похеру на этого быдлана

Ответить

Собачий паук например

That
1

Это же он в комментариях на виси рвался?

Ответить

Олег Ивахнов

Собачий
1

Да

Ответить

Иван Семёныч

1

Можно сравнить по количеству рабочих мест и все будет очевидно.

Ответить

ouxen

1

Макдак и kfc топ

Ответить

ouxen

1

там сукаблять "борщ" из ошмётков жира свинного вонючего, единственный борщ, который пришлось недоесть(

Ответить

Slow Dimon

0

Это для того, чтобы большим игрокам не пришлось уходить с рынка РФ. А теремок никуда не денется.

Ответить

Годов Юрий

0

Они заносят, а вы? Начните с себя.

Ответить

Dra

0

Ватники должны страдать.

Ответить

Артём Лукьянович

0

Вот чот иду по своему городу-миллионнику, и ни одного теремка не вижу, а макдаков у нас 12 штук. Вот ведь и правда, почему теремок не включили в список системообразующих предприятий?

Ответить

Mikhail Melnikov

0

Ничего, что этот Теремок в трёх городах всего в России есть? Макдональдсов в нашем только городе 11 штук, Теремков ноль. И блины у нас местная сеть печет отличные. Чем они хуже Теремка?

Ответить

Ilya Sidyakin

0

Что-то мне подсказывает, что рабочих мест в маке не то что в разы, а на порядок больше, чем в теремке

Ответить

Вера Клебан

0

Ах, нам с севера этих ваших маков и проблем теремков не понять, не попробывать :(

Ответить

Dev

Вера
0

а с севера это от куда?

Ответить

Emil

0

Кому вообще сдался этот теремок? При всем уважении, не хочу никого обидеть, но. Я был в Питере в прошлом году, один раз попробовал блины этой сести и больше не хочу о них вспоминать. У нас в перми в местной сети блины раз в 100 вкуснее и в 2 раза дешевле. 

Ответить

Столичный огонь

0

Деремок

Ответить
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Олег Ивахнов

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