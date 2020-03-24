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что происходит в интернете
Предпринимателя возмутило, что власти включили в перечень американскую компанию, а не российский бизнес общественного питания.
Основатель и гендиректор сети ресторанов общественного питания «Теремок» Михаил Гончаров раскритиковал российские власти за включение «Мадоналдса» в список системообразующих компаний страны. Он опубликовал своё заявление в фейсбуке.
Гончаров выразил недовольство, что в перечень вошла американская компания, а российские не получили поддержки.
23 марта «Ведомости» сообщили о планах российских властей расширить перечень системообразующих компаний в три раза — с 200 до 600. В новый список вошли авиакомпании (S7, Utair, «Россия»), рестораны общественного питания (Burger King, «Макдоналдс»), продуктовые сети («Вкусвилл», «Ашан») и другие компании.
Партнёр юридической фирмы Dentons Василий Марков пояснил, что включение в список системообразующих компаний, позволит фирмам получить доступ к льготному кредитованию и государственным гарантиям. Он заявил, что решение властей о расширении списка разумно.
Представитель Новолипецкого металлургического комбината отметил, что включение в этот список не влечёт обязательного оказания помощи.
Согласно сайту «Макдоналдса», в России работает 737 ресторанов быстрого питания, в которых трудится более 60 тысяч сотрудников. Сеть «Теремок» включает 315 ресторанов, в которых трудятся почти пять тысяч человек.
Но Мак это же франшиза причем тут омерика?
И этот хуесос лучше бы посмотрел на цены в его жральне, 250р за один блин, он охуел там совсем
Бля и спасибо , что не включили его в этот список, а то бы он охуел бы и дальше, блины по такой цене пиздец
Это самовнушение за потраченные деньги, обычные блины с начинками внутри
Ну этим одним блином ты заменишь целый обед.
Ты хотел сказать "Ну за 250 руб. можно купить целый нормальный обед" ?
Мак - не только франшиза. И помощь получит скорее всего сама компания а не партнёры
По франшизе Роялти уходят прямиком в Америку, а точнее сначала в ООО Макдоналдс Раша
В России мак это дочка а не фрпншиза.
Франшиза только в аэропортах
Вопрос, где его юрлица зарегистрированы? Неужто всё в России
Многие вентилятор
Нормально - это поддерживать конкурентоспособный бизнес. Для дармоедов же протекция - мотивация и дальше сидеть и торговать воздухом.
Слышный пришелец
Наверное чиновники что-то понимают, когда помогают Макдональдсу, а не Теремку, или покупают виллу в Италии, а не в Геленджике.
Умерший якорь
Убрать слово чиновни ки и будет нормальное утверждение. А так, где хер слаще, тот лизать и будут
Слышный пришелец
О скрепах. Ему говорили про скрепы и вот это все, а тут слова разошлись с реальностью. Вот и замкнуло.
Он о том, что поддержать 10 «своих» брендов правильнее чем поддержать франшизу одного гиганта который и так вытащит.
Первоначальный рак
Есть конкретная формулировка «системообразующий». В каком месте «Теремок» системообразующий. Поддержать десяток пешек — это уже поддержка малого и среднего бизнеса, тоже вещь нужная, но тут кажется не о том.
Необычный микроскоп
Макдак создаёт множество рабочих мест и контрактов для сельского хозяйства. Причём, уже давно. Пока чиновники трясли языками насчёт импортозамещения и поддержки отечественных фермеров, франшиза этим занималась уже десяток лет как.
Настоящие судари
После того, как по-мудацки повел себя Гончаров во время московских протестов - нет.
это как?
Оказался ультра-ватником. Вот, например, одно из проявлений: https://click-or-die.ru/2019/07/ne-pozor-moyu-stranu-osnovatel-teremka-mihail-goncharov-oskorbil-eks-posla-ssha-v-rossii-i-ego-syna/
Ну что ты
Все вот здесь обедают
Ну насчёт теремка хз, ибо он и оверпрайс, и не то что бы широко распространён по РФ. А вот к Ашану есть вопросы однозначно. Почему французских ребят взяли? Где условная Лента, гиперы которой по всей России? Магнит, х5? Все три российские, все три по всей необъятной расползлись. Как так?
А пусть не продает блины по цене спутников, слишком дорого там есть
Любовный бокал
Там обеды вполне себе бюджетные. От 300 до 400 рублей
Многие вентилятор
"Бюджетный" обед - это до 300
Любовный бокал
В Москве таких не существует (кроме столовки госдумы)
Наоборот. В москве практически все жральни продают БЛ рублей по 300
В Граблях 275 рублей бизнес-ланч.
Любовный бокал
Посмотрел, а там 8 из 10 их точек в пределах садового. Не обедать мне по дешевке
У меня в институте на эти деньги можно 2 накормить. В КБ, вообще 3.
Умерший якорь
Там обеды вполне себе бюджетные. От 300 до 400 рублей
Обедны от 300 до 400, это самые жирные там. Сытный вроде называется. А так в спб за 230 рублей стандартный обед, очень вкусный.
Основная проблема Теремка в том, что у них нет ресурсов покупать площади, они арендуют помещения и из-за этого блины по 250 рублей.
Макдональдс же условно говоря покупает площадь, а потом арендует эту же площадь франшизе, поэтому у них не только франшиза, но еще и сдача в аренду в доход идут.
А чего стоят арендные соглашения, например, на охотке, где они до сих пор платят 1 рубль за все помещение и насколько это жирное место
Но проблемы теремка - это проблемы теремка. Мак то тут причем?
Умерший якорь
Мак тут не причем, Теремок тут не причем.
Системообразующее предприятие выбирала третья сторона. Вопрос лишь в том, что своих не поддерживаем, а Теремок это очень хорошая фаст фуд сеть, а иностранные компании, особенно представителей стран, которые вводят санкции за санкцией к нам.
Причем если США введет санкции на российскую продукцию, то их компании и вякнуть не смеют, им скажут мол ебитесь как хотите, ищите альтернативу
Ну минуточку. Ашан французы. С их дорогущими ценами с 2014 года. Сразу всё в 2 раза выросло. Туда почти невозможно ходить. Корзина продуктов что в ЕС 100 евро, что в РФ 100 евро выходит. А ведь казалось бы, в РФ всё дешевле. И Ашан получает поддержку? Что в нём системообразующего? Обычный гипермаркет, в большом городе 1-2 раза присутствует. И всё. Почему не Лента тогда? Почему не Пятёрочка? Почему не Магнит? Не побоюсь этого слова. Почему не автосалон Рольф?
Россия это сырьевая колония США и всего развитого мира. Вот и пляшут под дудку.
Просто барышники обнаглели - ой, рубль в два раза подешевел, но знаете, мы не будем как все Россияне иметь в 2 раза меньше денег. Мы просто пропорционально повысим цены - вообще-то прямо пропорционально. Йогурт Данон в Германии дешевле, чем у нас. У нас 1,20 Евро он стоит литровый питьевой, у них кажется 1 евро ровно. Да как-так-то? А что, не смогу цены увидеть в Германии по их мнению? Они есть в интернете!
Только не сырьевая, а крипто, и не США, а Британии. И шапочку из фольги забыл.
Вот на Ашан не гнать, только там можно купить хороший французский сидр и ашанбайки
"Если взять десять крупных российских сетей, то будет столько же."
Вот тут он прав, как не крути. Он не говорит только теремок хуёк помогити. Может если бы наши лбы действительно поддерживали их, то и импортозамещение (о котором все орут из ящика) проходило бы на много лучше.
Макдак сделал для импортозамешения в РФ побольше чем наше правительство.
Ребята вы должны понимать, что мак это не тупо точки ресторанов. Это хренова гора производителей поставщиков, это развлетвленная логистическая сеть.
Под мак люди специально строили производства (по охуевшим требованиям кстати говоря) на них работает большое количество людей и тд.
Салаты Белая Дача кстати создавались именно для поставок в макдак.
Теремок там рядом не стоял, как и другие сети.
Вообще, это он пытался постоянно с властью договариваться, а они его протащили. Ну и ладно!
Ну вон ниже говорят что это может быть из-за количества сотрудников
Да скорее всего. Очень плохо, конечно, но довольно приятно видеть, как компании, поддерживавшие власть сейчас недоуменно обнаруживают, что власти на них плевать. Вчера еще Татулова в форбсе слезливую колонку написала. Но, вообще, конечно, грустно
Потому что нефига на власть расчитывать. Она всегда и везде мудацкая.
Потому что Мак в России держат чечены, а Гончаров держит хуй за щекой.
Для русских старается! Ебаный блинчик цена которому рублей 15 он впаривает за 200-300👍🏻
Ты же в курсе, что помимо себестоимости продуктов в цену закладывается ещё аренда, ФОТ, и ещё примерно 500 других показателей?
В общем, все это минус наценка - это и есть себестоимость этого блина в ресторане. И в Москве она не может быть 15 рублей. Только если ты работаешь один в подвале в промзоне и лепишь блины из воды из под крана
Похеру на этого быдлана
Собачий паук например
Это же он в комментариях на виси рвался?
там сукаблять "борщ" из ошмётков жира свинного вонючего, единственный борщ, который пришлось недоесть(
Это для того, чтобы большим игрокам не пришлось уходить с рынка РФ. А теремок никуда не денется.
Вот чот иду по своему городу-миллионнику, и ни одного теремка не вижу, а макдаков у нас 12 штук. Вот ведь и правда, почему теремок не включили в список системообразующих предприятий?
Ничего, что этот Теремок в трёх городах всего в России есть? Макдональдсов в нашем только городе 11 штук, Теремков ноль. И блины у нас местная сеть печет отличные. Чем они хуже Теремка?
Что-то мне подсказывает, что рабочих мест в маке не то что в разы, а на порядок больше, чем в теремке
Ах, нам с севера этих ваших маков и проблем теремков не понять, не попробывать :(
Кому вообще сдался этот теремок? При всем уважении, не хочу никого обидеть, но. Я был в Питере в прошлом году, один раз попробовал блины этой сести и больше не хочу о них вспоминать. У нас в перми в местной сети блины раз в 100 вкуснее и в 2 раза дешевле.