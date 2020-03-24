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Предыдущие восемь лет Жаров возглавлял Роскомнадзор.
Совет директоров «Газпром-Медиа» назначил Александра Жарова на должность генерального директора холдинга. Об этом TJ сообщили представители компании. Он будет возглавлять организацию в ближайшие три года.
Жаров заменит на этом посту Дмитрия Чернышенко, который был главой холдинга с 2015 года. В январе 2020 года Чернышенко занял пост вице-премьера в составе правительства под руководством Михаила Мишустина.
Жаров с 2012 по 2020 год возглавлял Роскомнадзор. Под его руководством ведомство выписало несколько крупных штрафов для Facebook, Google и Twitter, а также добилось судебного решения о блокировке Telegram. 23 марта Михаил Мишустин принял отставку Жарова.
Мне нравятся во всех этих перестановках фразы "глубокое понимание", обычно такие люди с трудом сами комп включают
Праздничный череп
Зато понимают глубоко
и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов
Криворукие обезьяны два года блокируют телеграм, положили половину рунета, а телеграм всё равно работает.
Очередной топ-менеджер готов к новым победам.
Показательный щит
Помню, как во времена этой великой блокировки и бешенства матки у РКН я подрабатывал проводником в рейдах Destiny на пс4. А из-за блокировок положили сеть Playstation Network и 3-4 рейда у меня слетели. В общей сложности потерял что-то около 20 000
Прикольно, что они уже даже не ищут каких то новых руководителей, тупо друг-друга переставляют
"...и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов, призваны успешно решить поставленные задачи"
Он уже успешно нарешал)))
Да всем понятно, что Жаров не сам блокировал, а по указке Кремля, новый глава Роскомнадзора так же будет делать