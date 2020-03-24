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Arthur Khamzin
769

Александр Жаров стал гендиректором холдинга «Газпром-Медиа» Материал редакции

Предыдущие восемь лет Жаров возглавлял Роскомнадзор.

13 комментариев
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Совет директоров «Газпром-Медиа» назначил Александра Жарова на должность генерального директора холдинга. Об этом TJ сообщили представители компании. Он будет возглавлять организацию в ближайшие три года.

Жаров заменит на этом посту Дмитрия Чернышенко, который был главой холдинга с 2015 года. В январе 2020 года Чернышенко занял пост вице-премьера в составе правительства под руководством Михаила Мишустина.

Наша задача — укрепить лидирующие позиции холдинга в меняющихся условиях. [...] Опыт Александра Жарова, полученный за годы надзора за сферой информационных технологий и коммуникаций, его цельный, широкий взгляд на российские медиа и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов, призваны успешно решить поставленные задачи

Алексей Миллер
председатель правления ПАО «Газпром»

Жаров с 2012 по 2020 год возглавлял Роскомнадзор. Под его руководством ведомство выписало несколько крупных штрафов для Facebook, Google и Twitter, а также добилось судебного решения о блокировке Telegram. 23 марта Михаил Мишустин принял отставку Жарова.

#новости #роскомнадзор #газпром

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13 комментариев
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ouxen

20

наказали повышением

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Показательный щит

10

Чувак с РКН ушел в Газпром за один вечер.
А я пойду дальше смотреть работку на хедхантере

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Lupito hobbito

6

Мне нравятся во всех этих перестановках фразы "глубокое понимание", обычно такие люди с трудом сами комп включают

Ответить

Праздничный череп

Lupito
1

Зато понимают глубоко

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Областной пёс_анон

Праздничный
0

Принимают*

Ответить

Собачий паук например

6

Пере-станов-очка

Ответить

Священный Влад

2

и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов

Криворукие обезьяны два года блокируют телеграм, положили половину рунета, а телеграм всё равно работает.

Очередной топ-менеджер готов к новым победам.

«Им ещё много чего блокировать придётся»: кто…
Перебои произошли у компаний практически из всех сфер.
tjournal.ru
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Показательный щит

Священный
0

Помню, как во времена этой великой блокировки и бешенства матки у РКН я подрабатывал проводником в рейдах Destiny на пс4. А из-за блокировок положили сеть Playstation Network и 3-4 рейда у меня слетели. В общей сложности потерял что-то около 20 000

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Vladimir

1

Прикольно, что они уже даже не ищут каких то новых руководителей, тупо друг-друга переставляют 

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Юрий Кравчук

0

🤦🏻‍♂️мой самый любимый смайл в связи со всем происходящем у нас в стране

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Игнат Синицын

0

"...и глубокое понимание происходящих в отрасли процессов, призваны успешно решить поставленные задачи"
Он уже успешно нарешал))) 

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Dias001 Rrn

0

Да всем понятно, что Жаров не сам блокировал, а по указке Кремля, новый глава Роскомнадзора так же будет делать

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Областной пёс_анон

0

Они прост не могут его уволить, т.к. он может все схемки распиздеть народу

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