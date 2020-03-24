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что происходит в интернете
Эти аппараты были куплены в Китае, а не сделаны на заводе Tesla.
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск купил и бесплатно передал Калифорнии 1255 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Предприниматель сообщил об этом в твиттере.
Маск пояснил, что эти аппараты были сделаны не на заводе Tesla, как предполагалось в СМИ, а куплены в Китае. В разговоре с Bloomberg губернатор штата Гэвин Ньюсом назвал действия бизнесмена героическими.
Предприниматель неоднократно показывал своё скептическое отношение к вспышке коронавируса Covid-19. Он называл панику из-за вспышки заболевания «глупой» и утверждал, что дети невосприимчивы к инфекции. Кроме этого, он несколько дней сопротивлялся требованиям властей о закрытии фабрики Tesla, но в результате согласился.
По последним данным, США занимает третье место по количеству заражённых Covid-19, уступив Италии и Китаю. В стране более 46 тысяч больных коронавирусом.
Инь и Янь, нахуй
10/10
Лол, ты ебанутый при чем тут инициативы какого то ебанутая и то, что масок не хватает, а в сша кстати врачам рекомендуют использовать шарфы, ведь масок не хватает
Почему этот кремлебот ещё не в бане? @Вахтёр TJ
У тебя отличная реальность
Нет, я просто по твоим комментам пробежался. Ты ебучий расист и кремлебот
Так, быть расистом ничего такого, а вот за кремлеботы поясни)
О ещё и твинком своим лайкаешь комменты
Я не знаю кто это мужик
Ладно хуй с ним, TJ и так катиться в пизду
Так, упоминание путина значит то, что я кремлебот? Я даже с маленькой буквы написал, где мое проплаченное уважение?
Цивилизованный мир: президенты записывают обращение к нации, меценаты покупают ИВЛ
Россия: дед просто уехал жить в лесу (на валдае), а бизнесмены покупают ИВЛ в частное пользование
Эти "бизнесмены" не с неба упали. Они - отражение нашего общества. Обычный гражданин, скажет про него "светлая голова, мне бы такую", а мне обидно, что осознанных людей у нас меньшинство.
Осознанные люди - это люди, которых осознали?
Цивилизованный мир: президент до конца говорит "it's just a flu, bro"
Россия: 14 февраля закрывает въезд китайцам
Ты кремлебот
Да почему
Потому что везде пишешь, что путин молодец и в России все под контролем.
Если критикуют другие страны, это не значит, что у вас нормально отреагировали.
Что? Я только в ситуации с коронавирусомм пишу, что в россии все не так плохо
Валютный хичхакер
Трамп хотел договориться, чтоб потенциальная вакцина от короны была только в США. Ссылка для примера
Одни предприниматели покупают на свои деньги и отдают аппараты для нуждающихся, другие предприниматели покупают ИВЛ в частное пользование.
Дед, ты акк не поменял.
Валютный хичхакер
Если уж так, он мог свои заводы уже переквалифицировать. Фирма с 3д принтером из Италии смогла, он тем более смог бы
Характерный Мурод
Оказавшись перед Маском, ты бы начал гм пук извините, Илон, люблю ваш кибертрук, распишитесь на мне
@Ded Pihto твое мнение?
Столичный огонь
Что-нибудь ответит, дескать, проклятые капиталисты, хотят себе набить репутацию и уважение, за счёт денег трудового народа. И вообще, логичнее было бы отнять все деньги у этих дармоедов и понастроить больниц с аппаратами ИВЛ.
Ну и где наш Тенькоф и тд граждане с бабосиком?