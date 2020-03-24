Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Arthur Khamzin
1358

Илон Маск подарил Калифорнии более тысячи аппаратов искусственной вентиляции лёгких Материал редакции

Эти аппараты были куплены в Китае, а не сделаны на заводе Tesla.

42 комментария
В закладки

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск купил и бесплатно передал Калифорнии 1255 аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Предприниматель сообщил об этом в твиттере.

Маск пояснил, что эти аппараты были сделаны не на заводе Tesla, как предполагалось в СМИ, а куплены в Китае. В разговоре с Bloomberg губернатор штата Гэвин Ньюсом назвал действия бизнесмена героическими.

Предприниматель неоднократно показывал своё скептическое отношение к вспышке коронавируса Covid-19. Он называл панику из-за вспышки заболевания «глупой» и утверждал, что дети невосприимчивы к инфекции. Кроме этого, он несколько дней сопротивлялся требованиям властей о закрытии фабрики Tesla, но в результате согласился.

По последним данным, США занимает третье место по количеству заражённых Covid-19, уступив Италии и Китаю. В стране более 46 тысяч больных коронавирусом.

#новости #covid19 #коронавирус #маск

Новости
Подписан
Отписаться
Медикам поликлиники Минобороны поручили шить себе маски. Необходимый материал им не дали
На такие меры руководство пошло из-за дефицита масок.
1
18
{ "author_name": "Arthur Khamzin", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0430\u0441\u043a","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441","covid19"], "comments": 42, "likes": 18, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 152935, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 24 Mar 2020 10:28:16 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на платформе
Контент и спецпроекты
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 152935, "author_id": 252535, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/152935\/get","add":"\/comments\/152935\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/152935"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
42 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Алексей Астафьев

26

Инь и Янь, нахуй
10/10

Ответить

ouxen

Алексей
5

Предоставили же ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Daniil Minashkin

Алексей
–12

Лол, ты ебанутый при чем тут инициативы какого то ебанутая и то, что масок не хватает, а в сша кстати врачам рекомендуют использовать шарфы, ведь масок не хватает 

Ответить

Бессмысленный алмаз

Daniil
4

Почему этот кремлебот ещё не в бане? @Вахтёр TJ 

Ответить

Daniil Minashkin

Бессмысленный
0

У тебя отличная реальность 

Ответить

Бессмысленный алмаз

Daniil
1

Нет, я просто по твоим комментам пробежался. Ты ебучий расист и кремлебот

Ответить

Daniil Minashkin

Бессмыс…
0

Так, быть расистом ничего такого, а вот за кремлеботы поясни)

Ответить

Бессмысленный

Daniil
1

О ещё и твинком своим лайкаешь комменты

Ответить

Daniil Minashkin

Бессмыс…
0

Я не знаю кто это мужик

Ответить

Бессмысленный

Daniil
4

Ладно хуй с ним, TJ и так катиться в пизду

Ответить

Daniil Minashkin

Бессмыс…
1

Согласен

Ответить

Бессмысленный

Daniil
1
Ответить

Daniil Minashkin

Бессмыс…
1

Так, упоминание путина значит то, что я кремлебот? Я даже с маленькой буквы написал, где мое проплаченное уважение? 

Ответить

Роман Андронов

8

Цивилизованный мир: президенты записывают обращение к нации, меценаты покупают ИВЛ
Россия: дед просто уехал жить в лесу (на валдае), а бизнесмены покупают ИВЛ в частное пользование

Ответить

Дана Джумагалиева

Роман
3

Эти "бизнесмены" не с неба упали. Они - отражение нашего общества. Обычный гражданин, скажет про него "светлая голова, мне бы такую", а мне обидно, что осознанных людей у нас меньшинство.

Ответить

Eduard Vakhitov

Дана
0

Осознанные люди - это люди, которых осознали? 

Ответить

Дана Джумагалиева

Eduard
1

Это те, что могут думать о последствиях своих решений.

Ответить

Daniil Minashkin

Роман
1

Цивилизованный мир: президент до конца говорит "it's just a flu, bro"
Россия: 14 февраля закрывает въезд китайцам 

Ответить

Валютный хичхакер

Daniil
1

Ты кремлебот 

Ответить

Daniil Minashkin

Валютный
0

Да почему 

Ответить

Валютный хичхакер

Daniil
1

Потому что везде пишешь, что путин молодец и в России все под контролем.
Если критикуют другие страны, это не значит, что у вас нормально отреагировали.

Ответить

Daniil Minashkin

Валютный
–1

Что? Я только в ситуации с коронавирусомм пишу, что в россии все не так плохо

Ответить

Dra

Daniil
1

Иди, попробуй заМКАДом провериться на коронавирус, после чего говори, как не всё так плохо.

Ответить

Daniil Minashkin

Dra
1

Так я сижу дома и ни с кем не контактирую

Ответить

Валютный хичхакер

Роман
1

Трамп хотел договориться, чтоб потенциальная вакцина от короны была только в США. Ссылка для примера

Trump 'offers large sums' for exclusive US…
German government tries to fight off aggressive takeover bid by US, say reports
www.theguardian.com
Ответить

Dra

5

Одни предприниматели покупают на свои деньги и отдают аппараты для нуждающихся, другие предприниматели покупают ИВЛ в частное пользование.

Ответить

ouxen

Dra
0

В частное - не предприниматели

Ответить

Dra

ouxen
2

Депутаты у нас все - предприниматели. Ну не сами они, а их жёны, родственники и т.д.)

Ответить

Пожарный шар

–12

Пидорасина решил пропиариться на смерти людей, да ещё и поддержать экономику тоталитарного китая. Для маска эти ИВЛ – копейки, он мог пожертвовать их во все нуждающиеся штаты, а дал только порнонаркоманам в Калифорнии

Ответить

Дмитрий Сафронов

Пожарный
10

Дед, ты акк не поменял.

Ответить

Петербургский ГОСТ

Дмитрий
1

Баллон не поменял) 

Ответить

Валютный хичхакер

Пожарный
1

Если уж так, он мог свои заводы уже переквалифицировать. Фирма с 3д принтером из Италии смогла, он тем более смог бы

Ответить

Характерный Мурод

Пожарный
1

Оказавшись перед Маском, ты бы начал гм пук извините, Илон, люблю ваш кибертрук, распишитесь на мне

Ответить

Петербургский ГОСТ

4

Вентилировать легкие можно будет каннабисом, — заявил Илон Маск

Ответить

Валютный хичхакер

Петербургский
0

В специальной капсуле

Ответить

Валютный хичхакер

0

@Ded Pihto твое мнение?

Ответить

Столичный огонь

Валютный
2

Что-нибудь ответит, дескать, проклятые капиталисты, хотят себе набить репутацию и уважение, за счёт денег трудового народа. И вообще, логичнее было бы отнять все деньги у этих дармоедов и понастроить больниц с аппаратами ИВЛ.

Ответить

ouxen

Столичный
0

& Не трудового капитала

Ответить

Дима Попов

1

Ну и где наш Тенькоф и тд граждане с бабосиком?

Ответить

ouxen

Дима
0

закупаются ивл

Ответить

Ебаный Кошмар

0

Вот и вся разница

Ответить

Yuri Miller

0

Подержанные небось из Уханя

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Собянин запретил жителям Москвы старше 65 лет выходить на улицу из-за пандемии Covid-19
Запрет не касается медработников, руководителей и сотрудников, нахождение которых в учреждении необходимо для его работы.
194
Новости
В Воронежской области дети чиновников съездили на море вместо детей-инвалидов и малоимущих
В управлении соцзащиты подделали отказ родителей нуждающихся детей от полагавшихся им путёвок.
107
Новости
«Нам шиш с маслом, а им поддержка»: «Теремок» раскритиковал включение «Макдоналдса» в список системообразующих компаний
Предпринимателя возмутило, что власти включили в перечень американскую компанию, а не российский бизнес общественного питания.
245
Популярное за три дня
Животные
22
Разборы
Почему паника может унести больше жизней чем вирус?
Всем уже очевидно, что в этом году мир столкнулся с чрезвычайной ситуацией в виде вируса. Однако, многие пока не понимают, что с очень большой вероятностью мир прямо сейчас сталкивается с еще более чрезвычайной ситуацией. Экономической. Мир прямо сейчас входит в неизведанную в своей истории зону. Для понимания исторической перспективы стоимость…
173
Животные
Черноногая кошка — самый беспощадный охотник в мире
Если у вас есть кошка, то вы знаете, что под их пушистым внешним видом часто скрывается стальное сердце. Поэтому неудивительно, что крошечная очаровательная дикая кошка является одним из самых успешных охотников в мире.
24

Прямой эфир

Иван Семёныч

Продажи презервативов в России…

Ivan Knyazev

Медикам поликлиники Минобороны…

Владимир Земсков

«Нам шиш с маслом, а им…

Anatoly Yudov

«Нам шиш с маслом, а им…

xrd0

Запись в подсайте Своими руками

Mircurt

Продажи презервативов в России…

MrZlydnya

«На нас все забили»: монологи…

Боярин

Продажи презервативов в России…

Anymore

Великобритания ввела карантин…

Taktischer Corgi

Великобритания ввела карантин…

Dra

Медикам поликлиники Минобороны…

check-it-out

Будни

Никита Бабич

«Нам шиш с маслом, а им…

Evgenij Koval

Вещи, сданные в H&M на…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "8b393cd0" }