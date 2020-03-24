Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
2334

Медикам поликлиники Минобороны поручили шить себе маски. Необходимый материал им не дали Материал редакции

На такие меры руководство пошло из-за дефицита масок.

32 комментария
В закладки
Снимок Виталия Анькова, РИА «Новости»

Из-за дефицита медицинских масок сотрудникам 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны поручили шить их самостоятельно. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Собеседник журналистов поделился с ними поручением, которое разослал заместитель начальника центра по материально-техническому обеспечению Евгений Сластунин. Он объяснил это поручением руководства.

Уважаемые коллеги! К понедельнику [23 марта], чтобы было в каждом отделении сшито 50 масок, к концу следующей недели [до 29 марта] еще 50! В понедельник проверю каждое отделение.

текст разосланного сообщения
цитата по РБК

РБК выяснил, что сотрудникам для этих работ не выделили материал и дополнительное время.

18 марта РБК рассказал, что военных и заключенных привлекут к производству медицинских масок. Условия работы создадут и для студентов.

#новости #covid19 #медицина

Новости
Подписан
Отписаться
Александр Жаров стал гендиректором холдинга «Газпром-Медиа»
Предыдущие восемь лет Жаров возглавлял Роскомнадзор.
1
11
Реклама на TJ
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0430","covid19"], "comments": 32, "likes": 11, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 152938, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Tue, 24 Mar 2020 10:27:28 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на платформе
Контент и спецпроекты
Узнать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 152938, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/152938\/get","add":"\/comments\/152938\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/152938"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245416, "last_count_and_date": null }
32 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Иван Курбатов

25

Поликлиника МинОбороны
Шить себе маски , так как дефицит.

Кто-то еще смеет пиздануть о том что наша уууублядьармия сильнее всех?)

Ответить

George Weiller

Иван
3

зато ракеты - бомба

Ответить

Владимир Земсков

George
6

Если долетят.

Ответить

Электронный калькулятор

Владимир
0

Бомбы не летают

Ответить

George Weiller

Электронный
1
Ответить

Электронный

George
0

Шах мне и мат тогда 😩

Ответить

George Weiller

Электро…
1

ну, пару лет назад ты был бы прав)
Сейчас прикольные бомбы, ты их сбрасываешь с километров двух и они по целеуказанию (лазеру) могут наводиться и менять траекторию)

Ответить

Славный малый

George
0

Ага, эта бомба ракетой называется. И она чуть больше пары лет назад появилась.

Ответить

George Weiller

Славный
1

Шах мне и мат тогда 😩

Ответить

Мощный Каковощи

George
0

Так это у НАТО . У нас планирующие бомбы посчитали дорогим удовольствием . И решили ставить на носители улучшенные целеуказатели

Ответить

George Weiller

Мощный
0

у нато есть и Litening, это вообще читерская штука

Ответить

Иван Курбатов

George
1

А то.
Ракетами и захуярим этот вирус)

Ответить

Sergey Volkov

15

Эти два поста прекрасны

Ответить

George Weiller

7

В новостях Москва24 сказали сейчас, что китай отправил нам кучу масок, и что в России наладят выпуск 3млн масок в день, вот они как собрались это делать?

Ответить

Иван Курбатов

George
4

Добро пожаловать во вселенную российских новостей.
Главное что-то пиздануть дельное, а случится это или нет - один хуй за потоком речей особо не следят.

Ответить

George Weiller

George
0

вчерашняя новость рбк
Китай передал России более 25 млн защитных масок

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e783c769a794700aa79a0dd

Ответить

Dra

George
2

Аж интересно, где эти маски теперь всплывут.

Ответить

Dra

3

Вообще с масками ситуация, мягко говоря, адовая. В аптеках говорят "Их нет и ближайшее время не будет", какой-то дикий дефицит образовался.

Зато на али маски находятся в свободной продаже, пусть и по более высоким в сравнении с докарантинным временем, ценам. Но ведь в Китае до сих пор карантин и все пользуются масками, однако они есть в продаже, даже на экспорт.

Особый путь выражается у нас даже в медицинских масках.

Ответить

Острый пистолет

Dra
0

Просто в Китае сейчас любой хер начал эти маски производить у себя в подвале, потому у них переполнение

Ответить

Dra

Острый
0

Брендовые маски, типа 3М, тоже находятся в свободной продаже там.

Ответить

Dmitry Vakhnin

Dra
0

Покупайте маски на али, защита 100%.

Ответить

Dra

Dmitry
0

А что не так с масками на али в сравнении с нашими, если бы их можно было сейчас купить?

Ответить

George Weiller

Dmitry
0

Если глаза залепить, тогда точно 100 будет)

Ответить

Андрей Лузин

Dra
0

Да далеко ходить не надо, на Озоне тоже маски за дикие цены. По сто рублей за штуку!
P.s. Озон сейчас еще как агрегатор работает

Ответить

Dra

Андрей
0

На озоне тоже нет, единственный лот с отрицательным отзывом, где откровенно кидают на кол-во масок в этом лоте.

Ответить

Ivan Knyazev

Dra
0

Ещё вчера были доступны на озоне 10 штук за 500 руб.

Ответить

Острый пистолет

1

Каким образом можно шить ffp3 маски?🧐

Ответить

Michael Shultz

Острый
4

Никаким, не забивай голову непонятными иностранными сокращениями простым людям!

Ответить

Пожарный шар

0

А в Казахстане тюремщики маски шьют

Ответить

Kirill Kudryavtsev

0

Зато на Авито масок море, выбирай не хочу! При этом 40% объявлений - фэйк

Ответить

Средний магнит

0

Не позорились бы уж 

Ответить

Евгений Клочков

0

Дык главное - спустить вниз директиву, которую тебе в свою очередь спустили величайшие умы этажом выше

А обеспечить материалом, временем еще чем-то, пф, зачем 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Народные легенды о коронавирусе Covid-19
От дезинфекции городов с самолётов до заражения из-за низкочастотных вибраций.
93
Новости
Профессор ВШЭ призвал «уничтожать» «либеральную сволоту». В вузе эти слова назвали неприемлемыми
Профессор с 12-летним стажем считает свои слова шуточным «троллинг-постом».
95
Новости
«Нам шиш с маслом, а им поддержка»: «Теремок» раскритиковал включение «Макдоналдса» в список системообразующих компаний
Предпринимателя возмутило, что власти включили в перечень американскую компанию, а не российский бизнес общественного питания.
245
Популярное за три дня
Новости
Российские тест-системы для диагностики коронавируса в 100 раз слабее европейских
Тест-системы, произведенные в России, в 100 раз слабее произведенных в Европе, и выявляют вирус только в случае, если его концентрация в крови достаточно высока – этим объясняется малое количество выявленных случаев коронавируса в России. Об этом в интервью «Новой Газете» сообщил бывший главный врач боткинской клинической инфекционной больницы в…
83
Новости
Ведущая камчатского ВГТРК назвала голосование за поправки к Конституции «театральной постановкой»
И отказалась работать членом участковой избирательной комиссии.
75
Интернет
Щенок корги наелся фруктов, перемазался и уснул. А заодно случайно инсценировал свою смерть
Наелся и спит.
25

Прямой эфир

Иван Семёныч

Продажи презервативов в России…

Ivan Knyazev

Медикам поликлиники Минобороны…

Владимир Земсков

«Нам шиш с маслом, а им…

Anatoly Yudov

«Нам шиш с маслом, а им…

xrd0

Запись в подсайте Своими руками

Mircurt

Продажи презервативов в России…

MrZlydnya

«На нас все забили»: монологи…

Боярин

Продажи презервативов в России…

Anymore

Великобритания ввела карантин…

Taktischer Corgi

Великобритания ввела карантин…

Dra

Медикам поликлиники Минобороны…

check-it-out

Будни

Никита Бабич

«Нам шиш с маслом, а им…

Evgenij Koval

Вещи, сданные в H&M на…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "8b393cd0" }