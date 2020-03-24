Прямой эфир
На такие меры руководство пошло из-за дефицита масок.
Из-за дефицита медицинских масок сотрудникам 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны поручили шить их самостоятельно. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
Собеседник журналистов поделился с ними поручением, которое разослал заместитель начальника центра по материально-техническому обеспечению Евгений Сластунин. Он объяснил это поручением руководства.
РБК выяснил, что сотрудникам для этих работ не выделили материал и дополнительное время.
18 марта РБК рассказал, что военных и заключенных привлекут к производству медицинских масок. Условия работы создадут и для студентов.
Поликлиника МинОбороны
Шить себе маски , так как дефицит.
Кто-то еще смеет пиздануть о том что наша уууублядьармия сильнее всех?)
зато ракеты - бомба
Если долетят.
Электронный калькулятор
Бомбы не летают
Электронный
Шах мне и мат тогда 😩
ну, пару лет назад ты был бы прав)
Сейчас прикольные бомбы, ты их сбрасываешь с километров двух и они по целеуказанию (лазеру) могут наводиться и менять траекторию)
Ага, эта бомба ракетой называется. И она чуть больше пары лет назад появилась.
Так это у НАТО . У нас планирующие бомбы посчитали дорогим удовольствием . И решили ставить на носители улучшенные целеуказатели
В новостях Москва24 сказали сейчас, что китай отправил нам кучу масок, и что в России наладят выпуск 3млн масок в день, вот они как собрались это делать?
Добро пожаловать во вселенную российских новостей.
Главное что-то пиздануть дельное, а случится это или нет - один хуй за потоком речей особо не следят.
вчерашняя новость рбк
Китай передал России более 25 млн защитных масок
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e783c769a794700aa79a0dd
Вообще с масками ситуация, мягко говоря, адовая. В аптеках говорят "Их нет и ближайшее время не будет", какой-то дикий дефицит образовался.
Зато на али маски находятся в свободной продаже, пусть и по более высоким в сравнении с докарантинным временем, ценам. Но ведь в Китае до сих пор карантин и все пользуются масками, однако они есть в продаже, даже на экспорт.
Особый путь выражается у нас даже в медицинских масках.
Острый пистолет
Просто в Китае сейчас любой хер начал эти маски производить у себя в подвале, потому у них переполнение
Покупайте маски на али, защита 100%.
Да далеко ходить не надо, на Озоне тоже маски за дикие цены. По сто рублей за штуку!
P.s. Озон сейчас еще как агрегатор работает
Никаким, не забивай голову непонятными иностранными сокращениями простым людям!
Зато на Авито масок море, выбирай не хочу! При этом 40% объявлений - фэйк
Дык главное - спустить вниз директиву, которую тебе в свою очередь спустили величайшие умы этажом выше
А обеспечить материалом, временем еще чем-то, пф, зачем