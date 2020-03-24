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Артём Мазанов
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Продажи презервативов в России выросли на 31% за одну неделю на фоне пандемии нового коронавируса Материал редакции

Самоизоляция и карантин проходят успешно.

40 комментариев
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В России на фоне пандемии коронавируса Covid-19 за одну неделю на 31,8% выросли продажи презервативов. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.

Такой рост зафиксировали по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Тогда за одиннадцатую неделю в России продали 477 тысяч упаковок презервативов на 122 миллиона рублей, а в 2020 году — уже 589 тысяч на 161 миллион рублей: прирост составил 31,8%.

В 2020 году Россияне чаще всего покупают презервативы бренда Durex, на втором месте — Contex.

#новости #covid19

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40 комментариев
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Столичный огонь

19

А хикканы и социопаты радовались, что теперь-то социобляди будут как и они, - страдать и мучиться, а вот и облом. 

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Михаил Подивилов

Столичный
1

А социопаты-то тут причём?

Ответить

Столичный огонь

Михаил
1

Они обычно обществом отвергаются

Ответить

Tyler Durden

Столичный
1

Опять люди путают социофобов и социопатов, сколько можно

Ответить

Любовный бокал

4

ХМ.....

А можно адресок, где можно самоизолироваться так, чтобы эти презервативы понадобились?

Ответить

Алексей Логачев

Любовный
12

Приезжай ко мне

Ответить

Любовный бокал

Алексей
33

Будем скидывать наполненные водой презики на оставшихся на улице дворников?

Ответить

Столичный огонь

Любовный
0

Можно кидать в них просто использованные.

Ответить

Любовный бокал

Столичный
3

Чтобы кидать использованные, нужно сначала где-то взять использованные. А у нас коровы нет

Ответить

George Weiller

Любовный
0

Я помню с другом решили так сделать один раз, но наполнив просто пакет (целлофановый), мы чуть не умерли от смеха тогда, услышав звук шлепка об асфальт и то что он упал позади какого-то деда

Ответить

Любовный бокал

George
2

ХА! Я все детство так веселился. Что мы только не скидывали! И воду, и мочу, и тесто, и химию, и бутылки.

Малолетние долбоебы

Ответить

George Weiller

Любовный
1

ну мы видимо немного порядочней оказались, да и у меня дома не так часто кто тусил

Ответить

LC

George
1

мы чуть не умерли от смеха

А дед чуть не получил перелом шеи.

Ответить

George Weiller

LC
1

да не, 4й этаж и объем воды небольшой был

Ответить

Острый пистолет

Любовный
4
Ответить

Евгений Абрамовских

Любовный
2

Большая Переяславская ул., 46, Москва.

Ответить

Столичный огонь

Любовный
0

Ты же семейный, какой адрес?...

Ответить

Любовный бокал

Столичный
3

Тсссс

Ответить

Иван Семёныч

6

Стали все резко мыть руки, больше предохраняться. Что  дальше, коронавирус, велосипедисты начнут спешиваться на переходах?

Ответить

сироп от щекотки

Иван
3

Ну ты бога то побойся, такие вещи говорить!

Ответить

Иван Семёныч

сироп
0

Бог дал добро!

Ответить

Любовный бокал

Иван
3

Хочу эпидемию, которая научит пользоваться поворотниками и перестать юзать голосовые сообщения

Ответить

Руслан Шекуров

Любовный
0

Это возможно, если мы все станем глухими и немыми.

Ответить

Kyler

4

Да кто такой ваш секс нахой

Ответить

Евгений Абрамовских

2

Ну а шо, работы нет из-за карантина нет, но так хоть 600к будет

Ответить

Молочный корабль

Евгений
5

с презервативами это будет сложно сделать

Ответить

Eduard Vakhitov

Молочный
2

Несчастные россияне вынуждены заниматься сексом, но всё ещё не хотят рожать Путину рабов 

Ответить

LC

Молочный
0

с презервативами это будет сложно сделать

Он будет ну очень стараться.

Ответить

Дмитрий Ежов

Евгений
0

Ты странно сопоставил :) если бы продажи упали, тогда фраза про 600к была бы обоснована.

Ответить

Eldar

2

Ну тут возможно ещё сыграла тема СПИДа. Тему расхайпили из-за дудя и коронавируса.

Ответить

Vladimir

2

Не удивлюсь если после этой новости презервативы вообще пропадут либо очень сильно вырастут в цене. Ведь правительство ждёт беби бум из-за карантина, а умные россияне все портят 

Ответить

Молочный корабль

1

запретить надо секс как основной источник переносчика вируса, на 3 месяца

Ответить

LC

Молочный
1

запретить надо секс как основной источник переносчика вируса, на 3 месяца

Но с летучими мышами-то можно?

Ответить

Острый пистолет

1

/r/ihavesex

Ответить

Средний магнит

1

Где патриарх запрещающий все на свете?

Ответить

check-it-out

1

Ну на самом деле предположу, что это просто из-за массовых походов в магазины и аптеки. Лично я сам когда иду за таблетками, даже тупо от головы, то покупаю пачку, типа лишним не будут. Это как с сигаретами.

Думаю если по аптечной тематике смотреть, то ровно так же выросли продажи гематогенок и аскорбинок.

Ответить

Денис .

0

Раз уж затронули тему презервативов - какого хрена они такие дорогие? Пачка дюрекса ультра-тонких больше 1к стоит.

Ответить

Молочный корабль

Денис
1

в баксах цена не поменялась, просто ты стал нищий

Ответить

Умерший якорь

Денис
0

В пачке сколько?

Ответить

LC

0

Кругом гандоны повылезали...

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