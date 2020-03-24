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Самоизоляция и карантин проходят успешно.
В России на фоне пандемии коронавируса Covid-19 за одну неделю на 31,8% выросли продажи презервативов. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.
Такой рост зафиксировали по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Тогда за одиннадцатую неделю в России продали 477 тысяч упаковок презервативов на 122 миллиона рублей, а в 2020 году — уже 589 тысяч на 161 миллион рублей: прирост составил 31,8%.
В 2020 году Россияне чаще всего покупают презервативы бренда Durex, на втором месте — Contex.
А социопаты-то тут причём?
Столичный огонь
Они обычно обществом отвергаются
Приезжай ко мне
Любовный бокал
Будем скидывать наполненные водой презики на оставшихся на улице дворников?
Можно кидать в них просто использованные.
Чтобы кидать использованные, нужно сначала где-то взять использованные. А у нас коровы нет
Я помню с другом решили так сделать один раз, но наполнив просто пакет (целлофановый), мы чуть не умерли от смеха тогда, услышав звук шлепка об асфальт и то что он упал позади какого-то деда
Любовный бокал
ХА! Я все детство так веселился. Что мы только не скидывали! И воду, и мочу, и тесто, и химию, и бутылки.
Малолетние долбоебы
ну мы видимо немного порядочней оказались, да и у меня дома не так часто кто тусил
Стали все резко мыть руки, больше предохраняться. Что дальше, коронавирус, велосипедисты начнут спешиваться на переходах?
Ну ты бога то побойся, такие вещи говорить!
Любовный бокал
Хочу эпидемию, которая научит пользоваться поворотниками и перестать юзать голосовые сообщения
Ну а шо, работы нет из-за карантина нет, но так хоть 600к будет
Молочный корабль
с презервативами это будет сложно сделать
Несчастные россияне вынуждены заниматься сексом, но всё ещё не хотят рожать Путину рабов
Ты странно сопоставил :) если бы продажи упали, тогда фраза про 600к была бы обоснована.
Не удивлюсь если после этой новости презервативы вообще пропадут либо очень сильно вырастут в цене. Ведь правительство ждёт беби бум из-за карантина, а умные россияне все портят
Ну на самом деле предположу, что это просто из-за массовых походов в магазины и аптеки. Лично я сам когда иду за таблетками, даже тупо от головы, то покупаю пачку, типа лишним не будут. Это как с сигаретами.
Думаю если по аптечной тематике смотреть, то ровно так же выросли продажи гематогенок и аскорбинок.
Раз уж затронули тему презервативов - какого хрена они такие дорогие? Пачка дюрекса ультра-тонких больше 1к стоит.