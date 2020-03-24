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К подобной изоляции прибегли всего несколько стран, включая Францию и Германию.
Британские власти ввели в стране трёхнедельный карантин из-за вспышки коронавируса Covid-19. Об этом в обращении объявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Жителям запретили собираться группами более, чем по двое, если они не живут вместе.
Глава британского правительства заявил, что Covid-19 — это самая большая угроза, с которой страна сталкивалась за последнее десятилетие. Запрещены все публичные мероприятия, кроме похорон. Также будут закрыты все спортзалы, библиотеки, религиозные учреждения и магазины, которые не продают товары первой необходимости.
Жителям запрещено выходить на улицу, кроме случаев крайней необходимости:
Власти страны обратились к мобильным операторам, чтобы разослать уведомление о введении новых мер предосторожности. По данным The Guardian, сотрудничество операторов O2, EE, Three и Vodafone поможет оповестить около 60 миллионов жителей.
Через три недели власти Великобритании рассмотрят вопрос об ослаблении мер по контролю перемещений граждан. Тем, кто проигнорирует текущие указания властей, грозит штраф.
До введения новых мер на перемещение граждан, Борис Джонсон заявлял, что Великобритания будет бороться с распространением Covid-19 по своему плану, который отличается от действий европейских стран. Он планировал защитить группы пожилых граждан (наиболее уязвимых к инфекции), позволив переболеть коронавирусом молодым людям. Премьер полагал, что это приведёт к появлению иммунитета к инфекции.
Согласно данным Минздрава Великобритании, к 23 марта в стране насчитывается 6,6 тысяч заражённых Covid-19. За сутки число заболевших выросло на 967 человек. Всего от заболевания в стране скончалось 335 жителей.
трумп и джонсон - два брата-кретина
Почему у них такие цифры крутые, а мы отстаем? Мы что, разве не сверх держава?
Невероятный велосипед
Вы не сверхдержава, но вы не отстаёте, просто не тестируют практически никого.
Сам из какой сверхдержавы будешь?
Невероятный велосипед
мы не выёбываемся
Потому что нечем
он с иронией сказал про сверхдержаву, а ты вполне серьезно порвался
Хорошо, что не послушались либертарианских живодёров
Кстати, официальный совет от NHS: если вы думаете что у вас короновирус — ни в коем случае не приходите к нам и даже не звоните. Только если почувствуете что умираете то тогда можете позвонить. А так лежите дома 7 дней.
Они же долго от этого уходили