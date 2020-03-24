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Arthur Khamzin
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Великобритания ввела карантин. Жителям разрешили выходить из дома только при крайней необходимости Материал редакции

К подобной изоляции прибегли всего несколько стран, включая Францию и Германию.

24 комментария
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Британские власти ввели в стране трёхнедельный карантин из-за вспышки коронавируса Covid-19. Об этом в обращении объявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Жителям запретили собираться группами более, чем по двое, если они не живут вместе.

Глава британского правительства заявил, что Covid-19 — это самая большая угроза, с которой страна сталкивалась за последнее десятилетие. Запрещены все публичные мероприятия, кроме похорон. Также будут закрыты все спортзалы, библиотеки, религиозные учреждения и магазины, которые не продают товары первой необходимости.

Жителям запрещено выходить на улицу, кроме случаев крайней необходимости:

  • Покупка товаров первой необходимости — еда и лекарства;
  • Поездки на работу, если этого нельзя избежать;
  • Индивидуальные занятия спортом. Возможно с членами семьи;
  • Медицинские процедуры или помощь пострадавшим.

Власти страны обратились к мобильным операторам, чтобы разослать уведомление о введении новых мер предосторожности. По данным The Guardian, сотрудничество операторов O2, EE, Three и Vodafone поможет оповестить около 60 миллионов жителей.

Через три недели власти Великобритании рассмотрят вопрос об ослаблении мер по контролю перемещений граждан. Тем, кто проигнорирует текущие указания властей, грозит штраф.

До введения новых мер на перемещение граждан, Борис Джонсон заявлял, что Великобритания будет бороться с распространением Covid-19 по своему плану, который отличается от действий европейских стран. Он планировал защитить группы пожилых граждан (наиболее уязвимых к инфекции), позволив переболеть коронавирусом молодым людям. Премьер полагал, что это приведёт к появлению иммунитета к инфекции.

Согласно данным Минздрава Великобритании, к 23 марта в стране насчитывается 6,6 тысяч заражённых Covid-19. За сутки число заболевших выросло на 967 человек. Всего от заболевания в стране скончалось 335 жителей.

#новости #великобритания #covid19

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24 комментария
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Относительный танк88

8

популизм и отрицание необходимости мер карантина Джонсона дали слабину, слава богу

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Anymore

Относительный
4

трумп и джонсон - два брата-кретина

Ответить

Праздничный череп

Anymore
3

Лёлек и Болек

Ответить

Игнат Синицын

2

Почему у них такие цифры крутые, а мы отстаем? Мы что, разве не сверх держава? 

Ответить

Невероятный велосипед

Игнат
1

Вы не сверхдержава, но вы не отстаёте, просто не тестируют практически никого.

Ответить

Умерший якорь

Невероятный
4

Сам из какой сверхдержавы будешь?

Ответить

Невероятный велосипед

Умерший
3

мы не выёбываемся

Ответить

weeb

Невероятный
2

а ну-ка похрюкай

Ответить

Умерший якорь

Невероятный
–3

Потому что нечем

Ответить

Невероятный

Умерший
–2

Да нет, есть. Это в рашке кроме выебонов и имперства ничего нет. Ну теперь ещё повсеместный короновирус.

Ответить

Умерший якорь

Невероя…
–2

Хорошая логика, нигматазаре может взять на заметку

Ответить

Невероятный

Умерший
–2

нигматазаре

Ответить

Emile Zäkiev

Невероятный
0

он с иронией сказал про сверхдержаву, а ты вполне серьезно порвался

Ответить

Умерший якорь

Игнат
1

Тут чем лучше, тем лучше

Ответить

That cat

2

Хорошо, что не послушались либертарианских живодёров

Ответить

Пожарный шар

That
2

Анархокапиталист хуже сталиниста 

Ответить

Анна Давыдова

2

Кстати, официальный совет от NHS: если вы думаете что у вас короновирус — ни в коем случае не приходите к нам и даже не звоните. Только если почувствуете что умираете то тогда можете позвонить. А так лежите дома 7 дней.

Ответить

Emile Zäkiev

Анна
0

о вы из англии

Ответить

garri r

1

Они же долго от этого уходили

Ответить

Anymore

garri
1

что-то напоминает, не так ли?

Ответить

garri r

Anymore
0
Ответить

Пожарный шар

1

Людоеды-праваки (сталинисты) хотели обменять жизни людей на экономическую стабильность, хорошо что трамп и джонсон перестали выпендриваться

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Многие вентилятор

0

Экономике Великобритании конец

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Петербургский ГОСТ

Многие
1

Ha ha 

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