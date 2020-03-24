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Arthur Khamzin
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Великобритания ввела карантин. Жителям запретили собираться группами более, чем по два человека Материал редакции

Британский премьер назвал Covid-19 крупнейшей угрозой последнего десятилетия.

13 комментариев
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Британские власти ввели в стране трёхнедельный карантин из-за вспышки коронавируса Covid-19. Об этом в обращении объявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Жителям запретили собираться группами более, чем по двое.

Глава британского правительства заявил, что Covid-19 — это самая большая угроза, с которой страна сталкивалась за последнее десятилетие. Запрещены все публичные мероприятия, кроме похорон. Также будут закрыты все спортзалы, библиотеки, религиозные учреждения и магазины, которые не продают товары первой необходимости.

Жителям запрещено выходить на улицу, кроме случаев крайней необходимости. В состав последнего входит покупка товаров первой необходимости (еда и лекарства), поездки на работу (если этого нельзя избежать) и индивидуальные занятия спортом (возможно с членами семьи).

Через три недели власти Великобритании рассмотрят вопрос об ослаблении мер по контролю перемещений граждан.

Согласно данным Минздрава Великобритании, к 23 марта в стране насчитывается 6,6 тысяч заражённых Covid-19. За сутки число заболевших выросло на 967 человек. Всего от заболевания в стране скончалось 335 жителей.

#новости #великобритания #covid19

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13 комментариев
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Относительный танк88

3

популизм и отрицание необходимости мер карантина Джонсона дали слабину, слава богу

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Anymore

Относительный
1

трумп и джонсон - два брата-кретина

Ответить

Игнат Синицын

1

Почему у них такие цифры крутые, а мы отстаем? Мы что, разве не сверх держава? 

Ответить

Невероятный велосипед

Игнат
1

Вы не сверхдержава, но вы не отстаёте, просто не тестируют практически никого.

Ответить

Умерший якорь

Невероятный
0

Сам из какой сверхдержавы будешь?

Ответить

Невероятный велосипед

Умерший
2

мы не выёбываемся

Ответить

Умерший якорь

Невероятный
0

Потому что нечем

Ответить

Невероятный

Умерший
0

Да нет, есть. Это в рашке кроме выебонов и имперства ничего нет. Ну теперь ещё повсеместный короновирус.

Ответить

Умерший якорь

Невероя…
0

Хорошая логика, нигматазаре может взять на заметку

Ответить

Невероятный

Умерший
0

нигматазаре

Ответить

Умерший якорь

Игнат
1

Тут чем лучше, тем лучше

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garri r

0

Они же долго от этого уходили

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Многие вентилятор

0

Экономике Великобритании конец

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