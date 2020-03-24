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Британский премьер назвал Covid-19 крупнейшей угрозой последнего десятилетия.
Британские власти ввели в стране трёхнедельный карантин из-за вспышки коронавируса Covid-19. Об этом в обращении объявил премьер-министр страны Борис Джонсон. Жителям запретили собираться группами более, чем по двое.
Глава британского правительства заявил, что Covid-19 — это самая большая угроза, с которой страна сталкивалась за последнее десятилетие. Запрещены все публичные мероприятия, кроме похорон. Также будут закрыты все спортзалы, библиотеки, религиозные учреждения и магазины, которые не продают товары первой необходимости.
Жителям запрещено выходить на улицу, кроме случаев крайней необходимости. В состав последнего входит покупка товаров первой необходимости (еда и лекарства), поездки на работу (если этого нельзя избежать) и индивидуальные занятия спортом (возможно с членами семьи).
Через три недели власти Великобритании рассмотрят вопрос об ослаблении мер по контролю перемещений граждан.
Согласно данным Минздрава Великобритании, к 23 марта в стране насчитывается 6,6 тысяч заражённых Covid-19. За сутки число заболевших выросло на 967 человек. Всего от заболевания в стране скончалось 335 жителей.
Почему у них такие цифры крутые, а мы отстаем? Мы что, разве не сверх держава?
Невероятный велосипед
Вы не сверхдержава, но вы не отстаёте, просто не тестируют практически никого.
Сам из какой сверхдержавы будешь?
Невероятный велосипед
мы не выёбываемся
Потому что нечем