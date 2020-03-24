Это половина выделенных Фондом кино денег — почти в пять раз больше, чем общий гонорар всех актёров.

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Маргарита Симоньян, её муж Тигран Кеосаян, а также их родственники получили за фильм «Крымский мост» 46 миллионов рублей — почти половину денег, выделенных из бюджета на фильм «Крымский мост». Об этом сообщается в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией.

Ещё в 2018 году Русская служба Би-би-си писала, что Фонд кино без конкурса выделил на съёмки фильма не менее 100 миллионов рублей из бюджета — безвозмездных средств.

Алексей Навальный рассказал, что Симоньян за сценарий фильма получила 9 миллионов рублей, Кеосаян, который выступил режиссёром — 13,8 миллиона рублей, 23-летняя дочь Кеосаяна за работу второго режиссёра — более 4 миллионов рублей, брат Кеосаяна за работу продюсером — 8 миллионов рублей, сын брата и его жена — 3,7 миллиона и 6,1 миллиона рублей.

Навальный сравнил выплаты Симоньян с гонораром сценариста «Движения вверх» и «Легенды №17» Николаем Куликовым, который, по данным политика, «обычно просит» за свою работу до 6 миллионов рублей.

В расследовании также утверждается, что весь актёрский состав фильма получил за свою работу 10 миллионов рублей — почти в пять раз меньше того, что получили Симоньян, Кеосаян и их родственники.

ФБК выяснил, что создатели фильма получили дополнительные 54 миллиона рублей в виде гранта от Фонда развития кинематографии, образования и культуры