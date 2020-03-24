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Новости
Артём Мазанов
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ФБК: Симоньян, Кеосаян и их родственники получили за фильм «Крымский мост» 46 миллионов рублей бюджетных средств Материал редакции

Это половина выделенных Фондом кино денег — почти в пять раз больше, чем общий гонорар всех актёров.

57 комментариев
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Маргарита Симоньян, её муж Тигран Кеосаян, а также их родственники получили за фильм «Крымский мост» 46 миллионов рублей — почти половину денег, выделенных из бюджета на фильм «Крымский мост». Об этом сообщается в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией.

Ещё в 2018 году Русская служба Би-би-си писала, что Фонд кино без конкурса выделил на съёмки фильма не менее 100 миллионов рублей из бюджета — безвозмездных средств.

Алексей Навальный рассказал, что Симоньян за сценарий фильма получила 9 миллионов рублей, Кеосаян, который выступил режиссёром — 13,8 миллиона рублей, 23-летняя дочь Кеосаяна за работу второго режиссёра — более 4 миллионов рублей, брат Кеосаяна за работу продюсером — 8 миллионов рублей, сын брата и его жена — 3,7 миллиона и 6,1 миллиона рублей.

Навальный сравнил выплаты Симоньян с гонораром сценариста «Движения вверх» и «Легенды №17» Николаем Куликовым, который, по данным политика, «обычно просит» за свою работу до 6 миллионов рублей.

В расследовании также утверждается, что весь актёрский состав фильма получил за свою работу 10 миллионов рублей — почти в пять раз меньше того, что получили Симоньян, Кеосаян и их родственники.

ФБК выяснил, что создатели фильма получили дополнительные 54 миллиона рублей в виде гранта от Фонда развития кинематографии, образования и культуры

ФБК также выяснил, что создатели фильма получили дополнительные 54 миллиона рублей в виде «гранта на развитие культуры» от Фонда развития кинематографии, образования и культуры. Эти деньги фонд получил в 2017 году от бизнесмена Аркадия Ротенберга, чья компания строила Крымский мост. Его представитель ещё в 2018 году отрицал финансовую помощь бизнесмена. «Помогали на съёмках — техника, допуск на саму стройку, организация процесса и тому подобное», — уточнил тогда он.

#новости #фбк

Спасибо за наводку Владислав Сурков
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57 комментариев
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Владислав Сурков

23

блеад нэвельный, ты почему не пристегнулся 

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Eugene Malinin

Владислав
1

Картинка со звуком

Ответить

Mr. LoveJoy

Eugene
1

Ну да, это ж видео на YT

Ответить

Vladimir Medvedev

11

Шикарное расследование. Было понятно, что фильм Симонян говно, но теперь понятно почему все настолько плохо.

Забавно понимать, что они этим фильмом позорят весь Крымский проект Путина. Люди посмотрели и ушли разочарованными. Они пилят на скрепах, и вот это, на мой взгляд, прекрасно.

Ответить

Сергей Звезда

–18

Мы посмотрели, там вообще ничего нового

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
19

Как это ничего нового? У Алексея отличный хромакей и он неплохо держится в сцене.

Ответить

Сергей Звезда

Litnikov
5

Продакшн норм, тут претензий нет 

Ответить

Алексей Логачев

Сергей
2

Ты это серьёзно сейчас пишешь? Или это такая метаирония? 

Ответить

Сергей Звезда

Алексей
–5

Серьёзно. Вся инфа уже курсировала и 50 раз обсуждалась

Ответить

Словесный Интервент

Сергей
7

Ты учитывай, что большинство людей не настолько внимательно следят за новостной повесткой, чтобы быть погруженными в детали. Для широкого круга зрителей, на который рассчитано видео, это будет познавательно. 

Ответить

Здравый алмаз

Словесный
19

Читатели объясняют главному редактору почему про расследование Навального о воровстве на фильме-пропаганде надо писать новость. Давно такого кринжа не было.

Ответить

Крайний торшер

Словесный
1

О, знакомьтесь. Это же клоун, который был недоволен расследованием "Медузы" по убийству в деле "Сети".

Ответить

Словесный

Крайний
1

Если я тебя в комментариях какой-то новости, так разьебал, что спустя полтора месяца ты это помнишь и до сих пор испытываешь баттерхт из-за случившегося, то извини)) 

Ответить

Крайний торшер

Словесн…
1

Да нет, ты там заблудился в собственном лицемерии и обосрался. Решил об этом напомнить, чтобы читатели не воспринимали твои вскукареки всерьез.

Ответить

Словесный

Крайний
1

Ты студентка идущая на красный диплом журфака, а я твой школьный учитель информатики) 

P. S. У меня на tj под 6к комментариев, я не помню детали нашего спора месячной (двух месячной?) давности и тебя не помню. 

Ответить

Алексей Логачев

Сергей
0

Приведи пример, потому что мне тема кино интересна (работал в сфере кино 4 года), для меня, например, открытие, что 46 миллионов ушло в одну известную семью. Можно ссылки? 

Ответить

Сергей Звезда

Алексей
0

То, что именно Симоньян писала сценарий, Кеосаян всё снимал, а его брат Давид с сыном Эдмондом и его женой Юноной Глотовой продюсировал — было известно. То, что фильм 100 миллионов рублей без конкурса получил — было известно. Всё в открытых источниках.

Я не говорю, что это правильно, это жопа, но всё равно.

Ответить

Алексей Логачев

Сергей
2

Я так понимаю, что посыл этого ролика не в том, чтобы показать бюджеты картины и каст участников, потому что тут нарушения нет законодательства. А в том, сколько и как деньги тратились на конкретном фильме. 

Нельзя привлечь к уголовной ответственности за хуёвый фильм, снятый родственниками

Можно привлечь к уголовной ответственности за хищение средств (если в суде будет доказано, что такое было, а завышение зарплаты и выплата выше средней, например, это хищение)

Ответить

Сергей Звезда

Алексей
–5

У меня нет ничего против посыла этого ролика. И ничего против его обсуждения. 

Я просто объяснил, почему я не вижу здесь новости (мы же тут типа новостное издание). 

Ответить

Алексей Логачев

Сергей
4

Человек выпускает расследование, где очевидно показывает хищение денег, в котором замешаны бывший министр культуры, Громов, лица, работающие в госканале RT. 

Звезда: Это не новость

В нормальной стране живём

Ответить

Артём Мазанов

Алексей
–1

Так в чем тут новость, если Навальный пересказал то, о чем давно уже известно?

Ответить

Здравый алмаз

Артём
5

Сам фильм Навального - это инфоповод. Покажи мне пожалуйста, а где было известно про то, что фильму Ротенберг добавил 50 млн? Где были озвучены гонорары семьи Кеосаяна?

Ответить

Алексей Логачев

Артём
3

Артём, ещё раз, в России снимается тысяча хреновых фильмов с точки зрения художественной. Наверное, часть из них снимается просто некачественно и плохо из-за непрофессионализма, за это нельзя привлечь к уголовной ответственности. Наверное, часть из них служит для отмывания денег. 

Для меня очевидно, что каст и бюджеты картины "Крымский мост" - это не 100% факт того, что эта картина служила в том числе и для отмывания денег. Более того, смотря на бюджет даже в 150 миллионов - для меня этот фильм точно был бы не первым в списке, как фильм, на котором было воровство. 

Навальный выпустил расследование, в котором есть данные по структуре затрат при производстве фильма, из структуры очевидно, что на этом фильме конкретные люди украли деньги.
Для меня это новость, для вас нет, ясно

Ответить

Артём Мазанов

Алексей
–2

Алексей, еще раз. Мы с Сережей говорим про то, что цифры из ролика Навального были известны еще давно. Мы не говорим про художественность фильма.
данные по структуре затрат при производстве фильма, из структуры очевидно, что на этом фильме конкретные люди украли деньги.

Об этом Сережа и говорит - это не новость, а уже давний факт

Ответить

Алексей Логачев

Артём
4

Я не видел данных по структуре, об этом Сергей не написал. Он написал, что известен был бюджет и каст. Можно ссылки на материалы, где было хотя бы косвенно сказано про то, сколько конкретно заплатили хотя бы одному только из Кеосаянов? 

Ответить

Сергей Звезда

Алексей
7

@Алексей Логачев @Настя Иванова мы ещё раз разобрались, проверили и сейчас оформим новость. Несмотря на то, что большая часть сюжета уже известна (просрали деньги на ужасный фильм), деталь про 46 миллионов действительно вскрылась только сейчас. Извините и спасибо! 

Ответить

Областной

Сергей
0

Читатели ТЖ нагнули Звезду(главреда), вот это шок!

Ответить

Здравый алмаз

Областн…
2

Нет, просто Звезда отзывчивый и хороший главный редактор. Кое-кому стоит у него поучиться работать с аудиторией. 

@Владислав Цыплухин  

Ответить

Дима Погорелов

Областн…
0

Заскринь, это легендарное событие 

Ответить

Здравый алмаз

Сергей
0
Ответить

Здравый алмаз

Сергей
1

Повторюсь, а где было известно про то, что фильму Ротенберг добавил 50 млн? Где были озвучены гонорары семьи Кеосаяна?

Ответить

Иван Семёныч

Здравый
0

фильму Ротенберг добавил 50 млн?

Ну а тут-то какие предъявы, частник же, хочет даёт, хочет нет. 

Ответить

Здравый алмаз

Иван
0

*частник, который дружит с президентом и регулярно получает госконтракты на миллиарды рублей

Ответить

Litnikov Danil

3

Алексей решил конкурировать с Баженовым?

Ответить

Litnikov Danil

Litnikov
2

Что дальше? Обзоры Бэдкомедиана на дачи Соловьева?

Ответить

Владислав Сурков

Litnikov
1

боженов про работу в каро фильм уже сделал, так и до дач чиновников не далеко 

Ответить

Денис Файзулин

Владислав
0

а потом ему владелец устроит окупай кинофиляй

Ответить

Dmitry Korotchik

Litnikov
0

Баженов оборзел художественную часть, а Навальный - финансовую.

Ответить

Иван Прохоров

–10

А где позитивная повестка? Ты вот предлагаешь не воровать, а что делать взамен - не говоришь... Так что нет, Алексей, ждите 2036)

Ответить

Valeriy Avdeyev

Иван
1

Ахх, хорош. 

Ответить

Александр Плёнкин

Иван
0

Воровать у других стран и народов 😏

Ответить

Иван Прохоров

Александр
0

Ну, Африке, Узбекистану, Венесуэле мы жертвуем и прощаем долги; воруем у своих, это скрепа

Ответить

Иван Прохоров

Иван
0

Я саркастически процитировал путина, так нельзя что ли?

Ответить

Евгений Клочков

Иван
1

Я в таких опасных случаях перед комментом ставлю ирония: [коммент]
говорят помогает 

Ответить

Иван Прохоров

Евгений
0

Я уже не могу отредактировать

Ответить

Евгений Клочков

Иван
2

Неси свой крест не только на аватарке, щито поделать

Ответить

Первоначальный рак

1

Блин, вот в самом факте пропаганды нет ничего плохого. Все этим занимаются, но тут же такое говно... Сняли бы нормальный фильм про работяг, инженеров, как это делали при совке, уже не так бы противно было. А тут просто днище с какой стороны не подступись...

Ответить

Многие вентилятор

Первоначальный
0

Нет, еще нормальной пропаганды нам тут не хватало. Чем больше там воров и бездарностей - тем лучше для всех.

Ответить

Alexander Petcoglo

2

Больше всего удивили эти смешные гонорары актёрам.

Ответить

Евгений Клочков

1

Ух, Нэвэльный, опять хочешь лишать права на жизнь особенных детей и особенных армян?

Ответить

Роберт Петросян

Евгений
1

Они не армяне, называйте как хотите 

Ответить

Евгений Клочков

Роберт
1

Ну окей, новиопы

Ответить

fox_rus

1

старое

Ответить

theLastLetters

1

Как всегда топ!

Ответить

Словесный Интервент

1

Начало очень мемное, @Женя Кузьмин ещё работы прибавится на вечер.

Ответить

Stan Majors

0

Будет что на тарантине смотреть

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Pavel Zamyatin

0

За бобра в окне - ставлю лайк.

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