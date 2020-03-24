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Это половина выделенных Фондом кино денег — почти в пять раз больше, чем общий гонорар всех актёров.
Маргарита Симоньян, её муж Тигран Кеосаян, а также их родственники получили за фильм «Крымский мост» 46 миллионов рублей — почти половину денег, выделенных из бюджета на фильм «Крымский мост». Об этом сообщается в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией.
Ещё в 2018 году Русская служба Би-би-си писала, что Фонд кино без конкурса выделил на съёмки фильма не менее 100 миллионов рублей из бюджета — безвозмездных средств.
Алексей Навальный рассказал, что Симоньян за сценарий фильма получила 9 миллионов рублей, Кеосаян, который выступил режиссёром — 13,8 миллиона рублей, 23-летняя дочь Кеосаяна за работу второго режиссёра — более 4 миллионов рублей, брат Кеосаяна за работу продюсером — 8 миллионов рублей, сын брата и его жена — 3,7 миллиона и 6,1 миллиона рублей.
Навальный сравнил выплаты Симоньян с гонораром сценариста «Движения вверх» и «Легенды №17» Николаем Куликовым, который, по данным политика, «обычно просит» за свою работу до 6 миллионов рублей.
В расследовании также утверждается, что весь актёрский состав фильма получил за свою работу 10 миллионов рублей — почти в пять раз меньше того, что получили Симоньян, Кеосаян и их родственники.
ФБК выяснил, что создатели фильма получили дополнительные 54 миллиона рублей в виде гранта от Фонда развития кинематографии, образования и культуры
ФБК также выяснил, что создатели фильма получили дополнительные 54 миллиона рублей в виде «гранта на развитие культуры» от Фонда развития кинематографии, образования и культуры. Эти деньги фонд получил в 2017 году от бизнесмена Аркадия Ротенберга, чья компания строила Крымский мост. Его представитель ещё в 2018 году отрицал финансовую помощь бизнесмена. «Помогали на съёмках — техника, допуск на саму стройку, организация процесса и тому подобное», — уточнил тогда он.
Картинка со звуком
Шикарное расследование. Было понятно, что фильм Симонян говно, но теперь понятно почему все настолько плохо.
Забавно понимать, что они этим фильмом позорят весь Крымский проект Путина. Люди посмотрели и ушли разочарованными. Они пилят на скрепах, и вот это, на мой взгляд, прекрасно.
Мы посмотрели, там вообще ничего нового
Как это ничего нового? У Алексея отличный хромакей и он неплохо держится в сцене.
Ты это серьёзно сейчас пишешь? Или это такая метаирония?
Серьёзно. Вся инфа уже курсировала и 50 раз обсуждалась
Ты учитывай, что большинство людей не настолько внимательно следят за новостной повесткой, чтобы быть погруженными в детали. Для широкого круга зрителей, на который рассчитано видео, это будет познавательно.
Здравый алмаз
Читатели объясняют главному редактору почему про расследование Навального о воровстве на фильме-пропаганде надо писать новость. Давно такого кринжа не было.
Крайний торшер
↑
О, знакомьтесь. Это же клоун, который был недоволен расследованием "Медузы" по убийству в деле "Сети".
Крайний торшер
Да нет, ты там заблудился в собственном лицемерии и обосрался. Решил об этом напомнить, чтобы читатели не воспринимали твои вскукареки всерьез.
Приведи пример, потому что мне тема кино интересна (работал в сфере кино 4 года), для меня, например, открытие, что 46 миллионов ушло в одну известную семью. Можно ссылки?
То, что именно Симоньян писала сценарий, Кеосаян всё снимал, а его брат Давид с сыном Эдмондом и его женой Юноной Глотовой продюсировал — было известно. То, что фильм 100 миллионов рублей без конкурса получил — было известно. Всё в открытых источниках.
Я не говорю, что это правильно, это жопа, но всё равно.
Я так понимаю, что посыл этого ролика не в том, чтобы показать бюджеты картины и каст участников, потому что тут нарушения нет законодательства. А в том, сколько и как деньги тратились на конкретном фильме.
Нельзя привлечь к уголовной ответственности за хуёвый фильм, снятый родственниками
Можно привлечь к уголовной ответственности за хищение средств (если в суде будет доказано, что такое было, а завышение зарплаты и выплата выше средней, например, это хищение)
У меня нет ничего против посыла этого ролика. И ничего против его обсуждения.
Я просто объяснил, почему я не вижу здесь новости (мы же тут типа новостное издание).
Человек выпускает расследование, где очевидно показывает хищение денег, в котором замешаны бывший министр культуры, Громов, лица, работающие в госканале RT.
Звезда: Это не новость
В нормальной стране живём
Так в чем тут новость, если Навальный пересказал то, о чем давно уже известно?
Здравый алмаз
Сам фильм Навального - это инфоповод. Покажи мне пожалуйста, а где было известно про то, что фильму Ротенберг добавил 50 млн? Где были озвучены гонорары семьи Кеосаяна?
Артём, ещё раз, в России снимается тысяча хреновых фильмов с точки зрения художественной. Наверное, часть из них снимается просто некачественно и плохо из-за непрофессионализма, за это нельзя привлечь к уголовной ответственности. Наверное, часть из них служит для отмывания денег.
Для меня очевидно, что каст и бюджеты картины "Крымский мост" - это не 100% факт того, что эта картина служила в том числе и для отмывания денег. Более того, смотря на бюджет даже в 150 миллионов - для меня этот фильм точно был бы не первым в списке, как фильм, на котором было воровство.
Навальный выпустил расследование, в котором есть данные по структуре затрат при производстве фильма, из структуры очевидно, что на этом фильме конкретные люди украли деньги.
Для меня это новость, для вас нет, ясно
Алексей, еще раз. Мы с Сережей говорим про то, что цифры из ролика Навального были известны еще давно. Мы не говорим про художественность фильма.
данные по структуре затрат при производстве фильма, из структуры очевидно, что на этом фильме конкретные люди украли деньги.
Об этом Сережа и говорит - это не новость, а уже давний факт
Я не видел данных по структуре, об этом Сергей не написал. Он написал, что известен был бюджет и каст. Можно ссылки на материалы, где было хотя бы косвенно сказано про то, сколько конкретно заплатили хотя бы одному только из Кеосаянов?
@Алексей Логачев @Настя Иванова мы ещё раз разобрались, проверили и сейчас оформим новость. Несмотря на то, что большая часть сюжета уже известна (просрали деньги на ужасный фильм), деталь про 46 миллионов действительно вскрылась только сейчас. Извините и спасибо!
Областной
Читатели ТЖ нагнули Звезду(главреда), вот это шок!
Здравый алмаз
Нет, просто Звезда отзывчивый и хороший главный редактор. Кое-кому стоит у него поучиться работать с аудиторией.
Повторюсь, а где было известно про то, что фильму Ротенберг добавил 50 млн? Где были озвучены гонорары семьи Кеосаяна?
фильму Ротенберг добавил 50 млн?
Ну а тут-то какие предъявы, частник же, хочет даёт, хочет нет.
Здравый алмаз
*частник, который дружит с президентом и регулярно получает госконтракты на миллиарды рублей
Алексей решил конкурировать с Баженовым?
Что дальше? Обзоры Бэдкомедиана на дачи Соловьева?
Баженов оборзел художественную часть, а Навальный - финансовую.
А где позитивная повестка? Ты вот предлагаешь не воровать, а что делать взамен - не говоришь... Так что нет, Алексей, ждите 2036)
Воровать у других стран и народов 😏
Ну, Африке, Узбекистану, Венесуэле мы жертвуем и прощаем долги; воруем у своих, это скрепа
Я саркастически процитировал путина, так нельзя что ли?
Я в таких опасных случаях перед комментом ставлю ирония: [коммент]
говорят помогает
Я уже не могу отредактировать
Многие вентилятор
Нет, еще нормальной пропаганды нам тут не хватало. Чем больше там воров и бездарностей - тем лучше для всех.
Ух, Нэвэльный, опять хочешь лишать права на жизнь особенных детей и особенных армян?
Они не армяне, называйте как хотите